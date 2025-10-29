Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei a fost validată în unanimitate
Bursa, 29 octombrie 2025 21:20
Deputatul liberal Alexandru Muraru critică reacţia Olguţei Vasilescu - primar de Craiova şi lider PSD - care a afirmat că premierul Ilie Bolojan trebuie să-şi asume politic eventuala pierdere a tranşei de fonduri europene din PNRR, după 28 noiembrie
• • •
Acum 30 minute
21:20
Conducătorii autorităţilor vamale din România şi Republica Moldova, întrunirea pentru fluidizarea traficului transfrontalier # Bursa
Şefii autorităţilor vamale din România şi Republica Moldova, Alexandru Bogdan Bălan şi Alexandru Iacub, au avut, miercuri, o întrevedere bilaterală la Biroul Vamal de Frontieră Galaţi-Giurgiuleşti
21:20
21:20
Fed reduce din nou dobânda cheie şi anunţă încheierea programului de restrângere a bilanţului în decembrie # Bursa
Rezerva Federală a SUA a decis miercuri să reducă pentru a doua oară în 2025 dobânda de politică monetară, stabilind intervalul de referinţă la 3,75%-4%, potrivit CNBC. Totodată, Fed a anunţat că va opri programul de restrângere a bilanţului începând cu 1 decembrie, după ce a redus activele cu aproximativ 2,3 trilioane de dolari din 2022 până acum.
21:10
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri, la Berlin, că Germania şi Europa trebuie să devină independente din punct de vedere tehnologic, pentru a-şi proteja prosperitatea şi securitatea, potrivit dpa.
21:10
Nicuşor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, în pofida opoziţiei lui Grindeanu # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, potrivit agendei oficiale a Administraţiei Prezidenţiale, ceremonia de depunere a jurământului fiind programată joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.
Acum o oră
21:00
Arabia Saudită se pregăteşte să reorienteze Fondul Suveran de Investiţii (Public Investment Fund - PIF), în valoare de 925 de miliarde de dolari, către domenii cu randamente economice mai rapide şi sustenabile, îndepărtându-se de megaproiectele imobiliare care au dominat până acum strategia Vision 2030, potrivit unor surse citate de Reuters.
21:00
Ministrul Educaţiei a primit aprobarea de la CE pentru a folosi fondurile europene la acordarea primei didactice # Bursa
Ministrul Educaţiei Daniel David a spus că România a primit aprobarea de la Comisia Europeană şi poate folosi fondurile europene pentru a acorda prima de carieră didactică. Daniel David a făcut declaraţia în cadrul LIVE-ului de miercuri seară, 29 octombrie, pe pagina de Facebook a Ministerului Educaţiei, unde a răspuns unor întrebări adresate de pe pagină
21:00
Autorităţile din districtul Bad Durkheim, Germania, au respins propunerea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) de a-i acorda preşedintelui american Donald Trump titlul de cetăţean de onoare.
21:00
Măsurile fiscale vor începe să producă rezultate în şase-şapte luni, susţine ministrul Economiei # Bursa
Măsurile fiscale şi cele prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile vor începe să producă rezultate în şase-şapte luni, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, la cea de a XXXII-a ediţie a Topului Firmelor din Capitală, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB)
20:50
Doi suedezi au fost inculpaţi în Danemarca pentru un atac cu grenade comis în 2024 lângă ambasada Israelului # Bursa
Doi suedezi au fost inculpaţi pentru terorism după ce luaseră drept ţintă anul trecut ambasada israeliană din Copenhaga cu două grenade de mână, a anunţat miercuri parchetul danez, informează agenţia de ştiri AFP, citată de Agerpres
20:40
Istoric american: and #8222;România este un stat în prima linie. Trezeşte-te, Europa! and #8221; # Bursa
Statele Unite îşi vor reduce prezenţa militară pe frontul de est al NATO, inclusiv în România, vizată direct de această decizie, a anunţat miercuri Ministerul român al Apărării, citat de AFP. Măsura are loc în plin război în Ucraina şi este prezentată de oficialii americani şi NATO drept o and #8222;ajustare and #8221; a dispozitivului, nu o retragere propriu-zisă.
20:40
Platforma white-label AI-powered - VOGO, proiectată în România - ţinteşte top 10 mondial al aplicaţiilor de comerţ electronic pentru terminale mobile Android şi iOS. A obţinut recunoaştere europeană şi îşi extinde prezenţa pe pieţele din Italia, Spania, Portugalia, Elveţia, Marea Britanie, Europa de Est şi Statele Unite
20:40
Islamabadul anunţă and #8222;eşecul and #8221; negocierilor dintre Pakistan şi Afganistan pentru un armistiţiu durabil # Bursa
Negocierile între Pakistan şi Afganistan pentru un armistiţiu durabil au eşuat, a anunţat miercuri Islamabadul, acuzând ţara vecină că aceasta and #8222;caută conflictul and #8221;, după confruntări care au făcut zeci de morţi, informează agenţia de ştiri AFP
Acum 2 ore
20:30
Preţurile la încălzire în Germania au urcat, în medie, cu 82% faţă de 2021, ca urmare a renunţării la gazul rusesc şi a creşterii costurilor de aprovizionare, potrivit agenţiei EFE.
20:20
Ministrul Sănătăţii: La Buzău media era de trei gărzi pe lună, nu ştim de ce doctoriţa Szabo făcea şapte # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că, potrivit datelor disponibile, media gărzilor la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău era de trei pe lună, însă nu se cunoaşte motivul pentru care medicul Ştefania Szabo efectua şapte gărzi lunar, relatează Antena 3.
20:20
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată
20:00
Preşedintele Nicuşor Dan trimite spre reexaminare Legea care priveşte prezenţa condamnatului la proces # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis miercuri spre reexaminare Legea privind prezenţa condamnatului la proces, informează Administraţia Prezidenţială, transmite Agerpres
20:00
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat miercuri, cu o largă majoritate, o nouă rezoluţie prin care solicită ridicarea and #8222;blocadei economice, comerciale şi financiare and #8221; impuse Cubei de către Statele Unite, potrivit AFP.
19:50
Şefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA anunţă că se opun retragerii parţiale a trupelor americane din România # Bursa
Doi congresmani ai Partidului Republican (de guvernământ) din SUA, care condus comisiile de Apărare din Congresul SUA, au anunţat miercuri printr-un comunicat că se opun retragerii parţiale a trupelor americane din România, anunţată tot miercuri de Pentagon
19:50
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunţat, joi, anularea sancţiunilor impuse lui Milorad Dodik, fost preşedinte al Republicii Srpska, familiei sale, aliaţilor politici şi companiilor afiliate, potrivit Reuters.
19:50
Un nou studiu, publicat deocamdată pe platforma preprint ArXiv de către doi cercetători de la Universitatea din Pennsylvania, arată că tonul pe care utilizatorii îl folosesc atunci când se adresează inteligenţei artificiale poate influenţa acurateţea răspunsurilor, informează LiveScience
19:40
Distrigaz Sud Reţele reia lucrările pentru realimentarea cu gaze a blocului afectat de explozia din Rahova # Bursa
Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a aprobat, miercuri, începerea etapei a treia a lucrărilor de reîntregire a conductei de gaze din zona afectată de explozia produsă pe 17 octombrie în cartierul Rahova, potrivit unei decizii oficiale, potrivit news.ro.
Acum 4 ore
19:30
Trump primeşte o coroană de aur în Coreea de Sud, la câteva zile după protestele and #8222;No Kings and #8221; din SUA # Bursa
La doar două săptămâni după protestele masive and #8222;No Kings and #8221; organizate în Statele Unite, preşedintele Donald Trump a fost primit miercuri în Coreea de Sud cu o coroană din aur, oferită de liderul sud-coreean Lee Jae-myung, potrivit The Guardian.
19:20
EGGER Romania a atins pragul de 1 milion de tone de lemn colectat prin reţeaua proprie de reciclare Timberpak # Bursa
EGGER Romania a depăşit, în luna septembrie, pragul de 1 milion de tone de deşeuri de lemn colectat prin reţeaua naţională de centre de reciclare Timberpak. Această realizare impresionantă confirmă angajamentul companiei faţă de economia circulară şi îşi consolidează rolul de lider în privinţa colectării şi reciclării materialelor din lemn uzat
19:20
Cei doi bărbaţi arestaţi în legătură cu furtul spectaculos de bijuterii de la Muzeul Luvru au recunoscut and #8222;parţial and #8221; implicarea în jaf, a anunţat procuroarea pariziană Laure Beccuau, citată de presa internaţională.
19:20
Lider Servicii anunţă o creştere de 8% a cifrei de afaceri în primele nouă luni ale anului 2025, atingând pragul de 98 milioane de lei, comparativ cu 90,5 milioane de lei în aceeaşi perioadă a anului trecut
19:20
Mediul de afaceri local raportează o creştere cu aproximativ 19% a companiilor nou înmatriculate # Bursa
Cel mai recent studiu realizat de Coface România arată că în primele 8 luni ale anului curent s-au deschis 4.561 de proceduri noi de insolvenţă faţă de 4.657 în acelaşi interval din 2024. Instrumentele de plată refuzate au continuat să crească în primele 8 luni din 2025 cu 10% ca număr şi 21% ca valoare comparativ cu perioada similară din 2024. Sectorul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul/repararea autovehiculelor şi motocicletelor a raportat cel mai mare număr de insolvenţe, respectiv 1.131
19:10
Deversări controlate la AHE Vidraru pentru verificarea capacităţii de tranzit a albiei râului Argeş # Bursa
Hidroelectrica, prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, în colaborare cu Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, desfăşoară o deversare controlată pe albia râului Argeş, sector Baraj Vidraru - lac acumulare Oeşti
19:00
Grupul internaţional Hexing, care deţine brandul Livoltek în România, aniversează primul an de activitate pe piaţa locală şi anunţă rezultate remarcabile: o cifră de afaceri estimată la 76 milioane lei (aprox. 15 milioane de euro) pentru 2025
18:50
ANIS, Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, anunţă lista celor 38 de proiecte finaliste din cadrul programului Bursele ANIS 2025 - o ediţie care aduce în prim-plan cadre universitare şi doctoranzi ce transformă educaţia prin tehnologie şi inovaţie
18:50
FAN Courier mizează pe tehnologie şi proximitate: 500 de lockere noi pentru sezonul reducerilor # Bursa
În prag de Black Friday, FAN Courier anunţă că a crescut capacitatea de a sorta automat la peste 2,2 milioane de colete pe zi. Compania, care anticipează pentru această ediţie o creştere a volumelor de livrări cu peste 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a început pregătirile din vară, cu scopul de a eficientiza şi mai mult livrările şi de a reduce timpul de aşteptare pentru clientul final
18:40
Autovit.ro a organizat o nouă ediţie a galei sale anuale, eveniment de referinţă pentru industria auto locală. Gala a celebrat performanţa, inovaţia şi parteneriatele strategice care definesc sectorul auto românesc, marcând un moment special: 25 de ani de Autovit.ro, un sfert de secol de transformare şi autodepăşire
18:30
Acţionarii EVERGENT Investments au aprobat derularea unei operaţiuni de răscumpărare în cursul exerciţiului financiar 2026 # Bursa
În cadrul Adunărilor generale ale acţionarilor EVERGENT Investments din data de 29 octombrie 2025 au fost votate cu largă majoritate toate propunerile Consiliului de administraţie înscrise pe ordinea de zi
18:30
REDPORT anunţă rezultate financiare record pentru primele zece luni ale anului 2025
18:30
RED III (Renewable Energy Directive III), adoptată în 2023 ca parte din pachetul and #8222;Fit for 55 and #8221;, este noul cadru european care stabileşte obiective obligatorii pentru energia regenerabilă. Directiva înlocuieşte RED II (2018) şi impune ca, până în 2030, cel puţin 42,5% din consumul total de energie al Uniunii să provină din surse regenerabile, cu o ţintă voluntară de 45%.
18:10
Creşterea standardelor de performanţă energetică în construcţii a făcut ca tâmplăria să devină un element tehnic esenţial în proiectarea unei clădiri eficiente. Ferestrele nu mai reprezintă doar un detaliu de arhitectură, ci o componentă care influenţează direct pierderile de energie, confortul termic şi fonic, precum şi costurile de exploatare
18:10
Banca Mondială estimează scăderea globală a preţurilor materiilor prime până în 2026, la cel mai redus nivel din ultimii şase ani # Bursa
Preţurile globale ale materiilor prime ar putea coborî în 2026 la minimul ultimilor şase ani, pe fondul încetinirii economice mondiale şi al incertitudinilor geopolitice, potrivit unui raport al Băncii Mondiale.
18:10
Japonia respinge cererea lui Trump de a opri importurile de gaze din Rusia, invocând riscul unei crize energetice interne # Bursa
Premierul japonez Sanae Takaichi i-a transmis preşedintelui american Donald Trump, în cadrul primei lor întâlniri de la Tokyo, că Japonia va continua să importe gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, în pofida solicitării Washingtonului de a opri achiziţiile energetice ruseşti, potrivit agenţiei Kyodo.
18:00
Reţeaua PENNY România ajunge la 430 de unităţi, odată cu deschiderea unui nou magazin în Piatra Neamţ # Bursa
PENNY continuă extinderea reţelei sale la nivel naţional şi inaugurează un nou magazin în Piatra Neamţ, situat pe str. Baltagului nr. 6, Piaţa Centrală - al cincilea magazin din oraş. Astfel, reţeaua PENNY ajunge la 430 de unităţi la nivel naţional
17:50
17:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că nu se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său asiatic, motivând că nu s-a putut conveni un moment potrivit pentru reuniune, relatează EFE.
17:50
Istoric american: and #8222;România este un stat în prima linie. Trezeşte-te, Europo! and #8221; # Bursa
17:40
ADVERTORIAL Cyber Threat Intelligence: Un avantaj strategic pentru a proteja infrastructurile critice de atacurile cibernetice avansate # Bursa
Într-o lume tot mai dependentă de tehnologie, ameninţările cibernetice sunt din ce în ce mai frecvente. A ignora prevenţia este o alegere periculoasă, care poate duce la pierderi financiare uriaşe, la afectarea reputaţiei şi la consecinţe legale
17:40
Patriarhia Română a anunţat miercuri prelungirea programului de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, după ce numărul pelerinilor a depăşit 80.000 de persoane. Potrivit instituţiei, timpul mediu de aşteptare ajunge la şase-opt ore, iar cozile continuă să crească.
Acum 6 ore
17:30
Wizz Air a prezentat un raport privind progresele realizate în primele şase luni de implementare a planului de transformare and #8222;Customer First Compass and #8221;, în valoare de 14 miliarde de euro - un cadru strategic care plasează pasagerii în centrul tuturor operaţiunilor companiei. În această perioadă, Wizz Air a înregistrat o schimbare majoră în modul în care îşi deserveşte pasagerii, raportând o creştere de 10% a nivelului general de satisfacţie a clienţilor
17:30
Industria farmaceutică inovatoare - sector strategic pentru acces la tratamente moderne şi dezvoltare economică durabilă # Bursa
România are, astăzi, atât o nevoie obiectivă de a asigura standardul european de tratament pacienţilor săi, cât şi o fereastră strategică de oportunitate de a se afirma ca actor competitiv în ecosistemul european de sănătate şi al ştiinţelor vieţii. Pentru ca oportunitatea să fie valorificată şi nevoia să fie îndeplinită, sunt necesare măsuri care accelerează accesul la medicamente inovatoare
17:30
Creditele de nevoi personale vor fi acordate după norme mai stricte, potrivit unui proiect legislativ pus în dezbatere publică de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, începând cu 23 octombrie 2025, conform informaţiilor publicate pe site-ul instituţiei.
17:20
and #8222;Energie pentru România and #8221; - dialog între lideri din energie, educaţie şi societate civilă la prima ediţie a evenimentului # Bursa
La Hala Filaret, locul primei centrale electrice din Bucureşti, a avut loc prima ediţie a evenimentului and #8222;Energie pentru România and #8221;, organizat de Grupul Electrica şi Fundaţia Electrica. Acesta a reunit peste 150 de participanţi, reprezentanţi ai autorităţilor, lideri din sectorul energetic, piaţa de capital, mediul academic şi organizaţii
17:20
Mircea Geoană: and #8222;Retragerea parţială a trupelor americane nu e o surpriză, ci o reaşezare strategică and #8221; # Bursa
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat că reducerea efectivelor americane din baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă o răcire a relaţiei bilaterale dintre România şi Statele Unite, ci face parte dintr-o analiză strategică şi financiară mai amplă.Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat că reducerea efectivelor americane din baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă o răcire a relaţiei bilaterale dintre România şi Statele Unite, ci face parte dintr-o analiză strategică şi financiară mai amplă.
17:10
Sameday, compania de curierat care a introdus livrarea în easybox pe piaţa din România, a anunţat investiţii de peste 80 de milioane de euro în 2025, dedicate tehnologiei, dezvoltării regionale şi extinderii reţelei de livrare, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
