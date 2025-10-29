REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE – Grindeanu: Ridică întrebări serioase / Pare că este un regres în relaţia cu Partenerul Strategic / Liderul interimar al PSD cere informare oficială în Parlament din partea Executivului

18:00

Un bărbat plecat spre Vârful Moldoveanu fără colţari şi bocanci de munte, fără lanternă şi complet nepregătit tehnic a fost găsit în viaţă, după două zile, de către salvamontiştii din Argeş, într-un bordei al ciobanilor din căldarea de sub vârf. Bărbatul este hipotermic, cu multiple contuzii, se deplasează greu, dar salvatorii montani speră că îl vor aduce în siguranţă la bază, unde va fi preluat de o ambulanţă SMURD. Salvamontiştii avertizează din nou asupra riscurilor imense la care se expun turiştii care pleacă neechipaţi corespunzător, nepregătiţi fizic şi fără să se informeze despre cum va fi vremea, în condiţiile în care, în ultimele zece zile, cinci turişti au murit în Făgăraş şi Piatra Craiului.