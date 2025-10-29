Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit. Avea 66 de ani
HotNews.ro, 29 octombrie 2025 21:20
Anca Aldrin, soția cunoscutului astronaut american Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani, informează un anunț publicat miercuri pe pagina de Facebook a celui de-al doilea om care a călcat pe Lună.…
Acum 10 minute
21:30
Robert Fico insistă că Slovacia nu va contribui cu „nici măcar un cent” pentru Ucraina și nu e deranjat de reducerea trupelor americane din Europa: „Trump este pragmatic” # HotNews.ro
Premierul slovac Robert Fico a declarat miercuri că nu va semna niciun fel de garanție pentru finanțarea cheltuielilor militare ale Ucrainei în 2026-2027 și a promis totodată că Slovacia nu va participa „nici măcar cu…
21:30
Sorin Grindeanu, un nou atac dur la adresa Guvernului, după retragerea parțială a trupelor SUA. Liderul PSD invocă „pozițiile anti-americane” ale Oanei Gheorghiu # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a reproșat premierului Ilie Bolojan și miniștrilor USR de la Apărare și Externe cum au comunicat pe tema retragerii unei părți a trupelor americane de la Mihail Kogălniceanu. Grindeanu a spus…
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:00
Dominic Fritz, despre efectele reformelor: „Prea profund suntem în rahat să ne scoatem în câteva luni” # HotNews.ro
Președintele USR Dominic Fritz a afirmat, la Antena 1, că reformele preconizate de actualul guvern întâmpină rezistență din partea celor care s-au bucurat până acum de diverse privilegii, motiv pentur care aplicarea acestor reforme și…
20:50
SuperLiga: Ialomițenii au stabilit când intră pe noul stadion: „Acela va fi primul meci, unul special” # HotNews.ro
Ilie Lemnaru, președintele echipei Unirea Slobozia, speră ca primul meci pe noua arenă din Slobozia să aibă loc în ianuarie, împotriva celor de la UTA Arad, relatează miercuri GSP.ro. Noul stadion modernizat din Slobozia ar…
20:40
Ofensiva rusească în Pokrovsk: Situație aproape „critică”, ucrainenii se luptă să apere orașul vital din Donbas # HotNews.ro
Forțele ucrainene se chinuie să respingă ofensiva intensificată a rușilor în jurul orașului Pokrovsk din estul țării, au declarat miercuri analiști militari citați de Reuters. În ultimele săptămâni, trupele Moscovei s-au apropiat de acest important…
Acum 2 ore
20:30
Fără gazele rusești, germanii au ajuns să achite facturi enorme pentru încălzire. Care sunt furnizorii de acum ai Berlinului # HotNews.ro
Creşterea preţurilor la gaze în Germania, ţară care a oprit achiziţiile de gaz natural din Rusia în urma invaziei acesteia în Ucraina şi apoi după sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream, a forţat consumatorii să plătească,…
20:20
Proiectul autostrăzii peste munți Brașov – Bacău: Primăria din Prejmer are obiecţii faţă de traseul A13 # HotNews.ro
Reprezentanţii Primăriei Prejmer au ridicat, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu conducerea CNIR şi cea a Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, obiecţii cu privire la traseul Autostrăzii Braşov-Bacău, invocând existenţa unor investiţii în dezvoltare în zona…
20:20
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a declarat, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, că măsurile de austeritate ar urma să aibă efecte vizibile abia de la jumătatea anului 2026, dar a dat asigurări că Guvernul Bolojan nu…
19:50
Pentru moment, Trump face un pas în spate în privința planului care contrazice Constituția SUA. Dar indică „un grup de neoprit” care să îi ia locul la Casa Albă # HotNews.ro
Trump, cunoscut pentru schimbările dese de opinie cu privire la problemele importante, a făcut această declarație în fața reporterilor de la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în timpul vizitei sale în Asia. „Flirtul” său constant cu această idee i-a alarmat pe oponenți și pe experții constituționali.
19:40
Opoziție în Congresul SUA față de retragerea trupelor americane: „România a fost un aliat puternic/ Decizia transmite un semnal greșit pentru Rusia” # HotNews.ro
Șefii comisiilor de apărare din Senatul american, Roger Wicker, și din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, ambii republicani, au semnat o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind retragerea din România…
Acum 4 ore
19:10
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală au fost reţinuţi. Ei sunt acuzaţi de ucidere din culpă # HotNews.ro
Doi medici de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” din Bucureşti au fost reţinuţi, miercuri, de către procurori, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni, între care ucidere din culpă, anunță News.ro. O femeie, în calitate…
19:10
Într-o discuție în studioul HotNews, jurnalistul Victor Cozmei analizează consecinţele retragerii trupelor americane de pe teritoriul României şi explică de ce comunicarea este „adevărata vulnerabilitate” a României. Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu a recunoscut că, în…
18:50
Înghețarea salariului minim. Argumentele pe care le-a invocat premierul Bolojan în fața liderilor sindicali. „Va genera creșteri în cascadă” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, în cadrul reuniunii de miercuri a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, argumentele pentru care susține înghețarea salariului minim în anul 2026. Bolojan susține că o majorare a acestuia ar…
18:50
Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au recunoscut „parțial” implicarea. Ce se știe despre bijuterii # HotNews.ro
Cei doi suspecți arestați în cazul spectaculosului furt de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris au recunoscut „parțial” implicarea lor în jaf, scriu Sky News și Reuters. Procuroarea pariziană Laure Beccuau a dezvăluit această…
18:40
Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la…
18:20
În ciuda criticilor lui Sorin Grindeanu, Nicușor Dan va semna decretul de numire a Oanei Gheorghiu / Când va depune jurământul # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan va semna decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, potrivit surselor HotNews, decizia șefului statului urmând să vină în ciuda criticilor venite de la Sorin Grindeanu care a spus…
18:20
Ce înseamnă pentru România retragerea parțială de trupe americane. Fost ofițer de intelligence din Armată avertizează: „Rușii vor insista că parteneriatul strategic nu funcționează, ăsta va fi narativul” # HotNews.ro
În urma retragerii parțiale a trupelor americane din România, țara noastră poate cere și mai insistent ca NATO să-și sporească prezența aici, iar grupul de luptă condus de Franța să fie crescut la nivel de…
18:10
Banca Mondială: Prețurile materiilor prime în 2026, la cel mic nivel din ultimii șase ani. Care va fi impactul asupra consumatorilor # HotNews.ro
Banca Mondială prognozează că preţurile globale ale materiilor prime vor scădea în 2026 la cel mai redus nivel din ultimii şase ani, din cauza incertitudinilor politice şi a încetinirii creşterii economice, transmite DPA, preluată de…
18:00
Cadavre aliniate pe străzile de Rio de Janeiro, după cel mai sângeros raid de tip militar al poliției # HotNews.ro
Cea mai sângeroasă operațiune polițienească din istoria Braziliei a ucis cel puțin 132 de persoane, au anunțat miercuri oficialii, după ce locuitorii din Rio de Janeiro au aliniat pe stradă zeci de cadavre colectate peste…
18:00
Trimiterea după gratii în Rusia a unei adolescente care cântat pe stradă o melodie interzisă a născut o mișcare care devine virală pe Tiktok # HotNews.ro
După arestarea Dianei Loginova, care activează sub pseudonimul Naoko, pentru „discreditarea” armatei prin cântecele sale, a apărut un o val de proteste rusești pe TikTok, cu clipuri în care oameni interpretă piese ale lui Monetochka…
18:00
Ministrul Sănătăţii, despre cazul medicului Ştefania Szabo, care a murit în timp ce era de gardă: „Nu știu de ce făcea șapte gărzi, erau nouă chirurgi în acea secţie” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vorbit miercuri despre cazul medicului chirurg Ștefania Szabo, care a fost găsită fără suflare, la Spitalul Judeţean Buzău, în timp de era de gardă. El a spus că medicii trebuie…
17:50
Google spune că informațiile despre compromiterea parolelor de Gmail sunt profund exagerate # HotNews.ro
Informații privind compromiterea a milioane de conturi de Gmail au fost preluate de presa din numeroase țări marți, însă Google spune că totul este o neînțelegere, relatează The Register. Gigantul tech s-a mișcat rapid pentru…
17:40
SUA vor să expulzeze un bărbat pe care l-au ținut în închisoare pe nedrept timp de 43 de ani # HotNews.ro
După ce a așteptat mai bine de patru decenii în închisoare pentru a-și dovedi nevinovăția în fața acuzațiilor că și-a ucis un prieten, Subramanyam Vedam urma să fie eliberat dintr-o închisoare din statul american Pennsylvania…
17:40
O cerere a lui Trump refuzată de către Japonia. Prima întâlnire dintre președintele SUA și noul premier nipon # HotNews.ro
Noua şefă a guvernului japonez, Sanae Takaichi, i-a spus preşedintelui american Donald Trump în timpul primei lor întâlniri desfăşurate marţi că Japonia intenţionează să continue deocamdată să importe gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, a…
Acum 6 ore
17:30
Prima lege care definește termenul de „femicid” și care vizează combaterea crimelor împotriva femeilor, depusă în Parlament / Modificările propuse # HotNews.ro
Un număr de 273 de parlamentari și parlamentare au semnat pentru depunerea unui proiect de lege care introduce pentru prima oară în legislația din România termenul de „femicid”, adică uciderea unei femei sau fete pe criterii…
17:20
Trump nu se mai întâlnește cu Kim Jong Un: „Vreau să-l văd, acesta era obiectivul nostru, dar nu s-a putut conveni momentul” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că nu se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său asiatic aflat în desfăşurare, întrucât nu au putut „conveni momentul”, în timp ce…
17:20
SuperLiga: Soarta antrenorului de la Hermannstadt, decisă. Anunțul făcut de finanțatorul clubului # HotNews.ro
Antrenorul Marius Măldărășanu are parte în continuare de sprijinul conducerii echipei FC Hermannstadt. Finanțatorul clubului, Claudiu Rotar, îi dă în continuare credit tehnicianului, însă afirmă că Măldărășanu trebuie să schimbe „foaia” în vestiar, scrie miercuri…
17:10
Ce asigurări dă României ambasadorul SUA la NATO, după retragerea parțială a trupelor americane: „Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată” # HotNews.ro
„Statele Unite rămân angajate faţă de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital şi motor al securităţii în Europa”, afirmă ambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, într-un mesaj publicat de…
17:00
Bucureștiul are o problemă reală cu traficul. Cu asta suntem cu toții de acord. Ce ne împarte însă în două tabere este soluția la această problemă: o parte a societății cere mai multe parcări și…
17:00
SURPRIZĂ Duster revine pe una dintre piețele sale internaționale de succes, după o absență de patru ani # HotNews.ro
SUV-ul Duster, un nume care depășește în notorietate marca Dacia, va fi relansat pe piața din India, cu noua generație care în Europa a ajuns deja din 2024, relevă datele analizate de Profit.ro. Strategia Renault…
17:00
eMAG va organiza Black Friday 2025 în 7 noiembrie. Compania nu a anunțat încă ora de pornire, însă în ultimii ani startul a fost dat în jurul orei 7.30 și totul s-a terminat la 23.59.…
16:40
Nvidia stabilește un nou record istoric pe bursă și îl face pe directorul său unul dintre cei mai bogați oameni din lume # HotNews.ro
Nvidia a făcut istorie miercuri, devenind prima companie din istorie care a atins o valoare de piață de 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari, impulsionată de o nouă creștere susținută spectaculoasă care i-a consolidat…
16:40
Vladimir Putin, mai hotărât ca niciodată. Ce spune o evaluare a serviciilor secrete americane despre strategia Kremlinului în Ucraina # HotNews.ro
O analiză recentă a serviciilor secrete americane a avertizat că Vladimir Putin este mai hotărât ca niciodată să continue războiul în Ucraina și să câștige pe câmpul de luptă, potrivit unui înalt oficial american și…
16:40
Mircea Geoană spune cum ar putea fi compensată retragerea trupelor americane. „Reducerea prezenței militare nu este o surpriză” # HotNews.ro
Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, a afirmat că retragerea unei părți a trupelor americane prezente la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă o răcire a relației bilaterale dintre România și SUA, existând soluții…
16:30
Cristian Tudor Popescu remarcă: „Fulgerător, riscul de securitate Oana Gheorghiu a fost evaluat în miez de noapte și s-a luat pe loc hotărârea” # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat luni cele mai importante subiecte aflate în atenția publică: solicitarea PSD ca premierul Ilie Bolojan să renunțe la nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier și…
16:10
Caravana care aduce sănătatea mai aproape de sate: 11.000 de români vor beneficia de screening gratuit pentru diabet # HotNews.ro
În satele României, unde distanța până la un cabinet medical se măsoară uneori în ore, o nouă inițiativă promite să aducă prevenția acolo unde lipsea: în inima comunităților rurale. Aproximativ 11.000 de persoane din mediul…
16:10
Cea mai mare firmă de curierat din România se așteaptă la un „Black Friday intens” în 2025. Ce previziuni are compania # HotNews.ro
FAN Courier, cea mai mare companie de curierat din țară, estimează pentru Black Friday 2025 o creștere a volumelor de livrări cu peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania spune că a…
16:00
Rusia a infiltrat un spion printre instructorii militari trimiși de statele europene în Ucraina. Bărbatul riscă 12 ani de închisoare # HotNews.ro
Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au anunţat miercuri că au arestat un fost instructor militar care lucrase în Ucraina şi este originar dintr-o ţară europeană neprecizată, sub acuzaţia de spionaj în beneficiul Rusiei, relatează AFP…
15:50
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza joi, 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de oameni. „30 octombrie…
15:40
SuperLiga: Lovitură grea pentru Dinamo. Fotbalistul s-a accidentat la antrenament: „Vom discuta peste câteva luni” # HotNews.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a anunțat că mijlocașul Cristian Mihai (21 de ani) va fi indisponibil în perioada următoare. Fotbalistul transferat de la UTA Arad s-a accidentat în timpul unui antrenament și va…
15:40
Putin cere capitularea trupelor ucrainene din două orașe. „Să ia decizia corespunzătoare, așa cum au făcut-o la Azovstal” # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a îndemnat miercuri liderii ucraineni să-şi contacteze batalioanele încercuite de armata rusă pentru a se preda în oraşele Kupiansk (Harkov) şi Pokrovsk (Doneţk), informează EFE, preluată de Agerpres. Rusia a cerut…
15:40
O femeie a plecat într-o croazieră de lux, iar vasul a uitat-o pe o insulă tropicală. Ea a fost găsită moartă # HotNews.ro
O femeie în vârstă de 80 de ani, care plecase într-o croazieră de lux de 60 de zile în jurul Australiei, a fost găsită moartă după ce a fost lăsată în urmă de navă pe…
Acum 8 ore
15:30
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a amendat cluburile Dinamo și Rapid cu câte 11.250 lei, în urma derapajelor suporterilor din timpul derby-ului disputat în etapa a 13-a din SuperLiga, câștigat de giuleșteni cu 2-0.…
15:30
INTERVIU. Filmul cu Maia Morgenstern care explorează îmbătrânirea și moartea: „Nu trebuie să ne luptăm cu ideea de sfârșit, ci să o integrăm în felul în care trăim” # HotNews.ro
Filmul „Rusalka”, al regizorului Claudiu Mitcu și în care joacă actori cunoscuți, printre care Maia Morgenstern sau Rodica Lazăr, vorbește despre un subiect aproape tabu în societatea românească: ideea de bătrânețe. „Cred că e nevoie…
15:10
Prima poziție oficială a SUA privind militarii săi din România: „Aceasta nu reprezintă o retragere a Americii din Europa. Dimpotrivă” # HotNews.ro
Reducerea prezenței militare din România „nu reprezintă o retragere a Americii din Europa” a transmis miercuri Departamentul de Război al Statelor Unite, adăugând că, dimpotrivă, este un „semn pozitiv al creșterii capacității europene. „Ca parte…
15:00
Anchetă în Italia după ce poliția a descoperit cum își făceau zilele de lucru mai ușoare medicii de la cel mai mare spital din Florența # HotNews.ro
Poliţia italiană a anunţat miercuri că a descoperit un grup de medici de la un spital din oraşul Florenţa care completau listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin pe timpul verii,…
15:00
Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferință de investiții din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va încheia într-un an, relatează Reuters. Declarațiile au fost făcute de…
15:00
Cum știi dacă un avocado este copt? O aplicație dezvoltată cu tehnici de AI poate prezice cum este fructul la interior # HotNews.ro
Un grup de cercetători au dezvoltat un sistem de inteligență artificială care a pornit de la fotografii făcute cu telefonul și poate prezice cu mare precizie gradul de coacere, dar și calitatea la interior, a…
14:50
Alegerile pentru Primăria Capitalei: Piedone a anunțat oficial că nu candidează și a spus pe cine susține # HotNews.ro
Cristian Popescu Piedone a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că îl va susține în alegerile locale din 7 decembrie pe Daniel Băluță pentru a fi următorul primar general al Capitalei. În ultimele două sondaje,…
