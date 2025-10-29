Strategie de eradicare a sărăciei în țările europene
Ziarul Lumina, 29 octombrie 2025 21:20
Prima strategie antisărăcie a Comisiei Europene (CE), aflată în pregătire, se va concentra pe abordarea cauzelor primare ale excluziunii sociale şi va încerca să rupă ciclul sărăciei de la o generaţie la
Odată cu încheierea pelerinajului de la Catedrala Patriarhală din București, pelerinii și credincioșii care nu au reușit să aducă cinstire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au
În Aula Academiei Române-Filiala Iași (ARFI) va avea loc, în 14 noiembrie 2025, conferința „Anxietatea și depresia în era digitală. Provocări și soluții terapeutice”, organizată de Institutul de
Cele două tunuri Krupp, construite în 1871, care străjuiesc statuia domnitorului Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate, cu finanțare asigurată de primăria orașului. Potrivit
Educația autentică nu se reduce la transmiterea mecanică de informații, ci presupune selecție, discernământ și pasiune. Profesoara de limba și literatura română Rucsandra Bălășoiu subliniază
E departe de-a fi o întrebare retorică. Dacă Samuel P. Huntington ne amenința cu „Ciocnirea civilizațiilor” - parțial petrecută între timp, dar, mult mai important, depășită de realitate, mai ales î
Legătura cu mireasma de har a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae cu Mănăstirea Cernica își are începuturile din perioada în care a venit la București, după anii slujirii la Sibiu. În contextul di
Începerea lucrărilor de construcţie a clopotniței la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Malaxa, București # Ziarul Lumina
Preotul paroh Mugurel Cojocaru, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Malaxa, Protoieria Sector 3 Capitală, Bucureşti, str. Nicolae Roșu nr.19A, sector 3, anunță începerea lucrărilor de construcţie a
În cea de-a patra zi de la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale din București, am strâns impresii ale pelerinilor, fiecare vorbind cu emoție despre atmosfera de liniște și pace pe care o simt în acest sfânt lăcaș şi despre frumusețea mozaicurilor. Mulți dintre ei au vorbit despre legătura profundă cu Dumnezeu și cu sfinții pe care au simţit-o privind scenele biblice pictate. Copiii și adulții deopotrivă au fost uimiți de măiestria artei, dar și de lumina ce pătrunde prin ferestre, transformând întreaga catedrală într-un spațiu sacru și înălțător. Impresiile strânse confirmă că această catedrală este şi va rămâne un simbol al credinței și, totodată, un reper cultural și spiritual al românilor.
În cea de‑a patra zi de la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale din București, am strâns impresii ale pelerinilor, fiecare vorbind cu emoție despre atmosfera de liniște și pace pe care o simt
Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 18 noiembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare a unor componente artistice aparținând Catedralei Patriarhale
Aniversarea centenarului ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie reprezintă un moment important în istoria acesteia. Întrucât, alături de aceasta, Academia Română reprezintă de asemenea o
Numeroasa familie regală a Imperiului Britanic se bucura, în ziua de 29 octombrie 1875, de nașterea prințesei Marie Alexandra Victoria de Edinburgh, fiica prințului Alfred, duce de Edinburgh, și a marii ducese
Aducerea raclei cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la Catedrala Națională # Ziarul Lumina
În seara acestei zile, 29 octombrie 2025, începând cu ora 18.30, racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, va fi adusă la Catedrala Națională unde va fi așezată
În urma evenimentelor din aceste zile, care au culminat cu sfințirea picturii Catedralei Naționale din București, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
Aducerea raclei cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la Catedrala Națională # Ziarul Lumina
La cimitirul central din Seghedin (Szeged), Ungaria, a avut loc în 23 octombrie 2025 o slujbă de pomenire pentru eroii români, la monumentul care este ridicat în cinstea lor. Evenimentul comemorativ a fost organizat
Parohia Ortodoxă Românească „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Ulm, Germania, a îmbrăcat veșminte de sărbătoare în perioada 24‑26 octombrie, serbând trei decenii de la înființare, conform
Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv
Sub genericul „Gala gratitudinii”, în biserica Parohiei Gavojdia, județul Timiș, a avut loc joi, 23 octombrie, o manifestare bisericească și culturală deosebită, organizată de „Asociația Primarilor din Ban
Mii de credincioși, preoți, profesori, elevi seminariști și studenți au participat sâmbătă, 25 octombrie, la tradiționala procesiune cu sfintele moaște, organizată în ajunul sărbătorii Sfântului Mare
Unitățile de cult din cele cinci protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului s‑au implicat activ în sprijinirea familiilor afectate de calamități din localitatea Broșteni, județul Suceava. Prin
Joi, 23 octombrie 2025, echipa Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, coordonată de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, a avut, la Chișinău, o întâlnire de lucru și un schimb de experiență cu
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat vineri, 24 octombrie, la Cluj‑Napoca, la conferința
Paraclisul cu hramul „Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului” din cadrul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea și‑a sărbătorit, la 23 octombrie, ocrotitorul spiritual. Ca în fiecare an,
Proiect al Episcopiei Sălajului dedicat prevenirii dependențelor în rândul adolescenților # Ziarul Lumina
Episcopia Sălajului, în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj și Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău, derulează în această perioadă proiectul „Tineri pentru tineri”, o inițiativă ed
Fraților, Hristos este capul trupului, adică al Bisericii; El este începutul, Întâiul-Născut din morți, ca să fie El Cel dintâi întru toate, că în El a binevoit (Dumnezeu) să sălășluiască toată
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XLV, VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 530-531„Atâta vreme cât ne dedicăm lucrurilor din afara lui Dumnezeu, nu
Sfânta Anastasia a trăit pe vremea împăraţilor Deciu (249-251) şi Valerian (253-260), guvernator al Romei fiind Prov, pe când pornise iarăşi mare prigoană împotriva creştinilor. Anastasia era romană de
„În vremea aceea a intrat Iisus în corabie cu ucenicii Săi și a zis către ei: Să trecem de cealaltă parte a lacului. Și au plecat. Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Atunci s-a lăsat pe lac o furtună
După primirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Cotroceni de către Președintele României Nicușor Dan, cei doi Întâistătători au fost primiți la Palatul
Persoanele asigurate beneficiază anual de analize de laborator gratuite, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, a reamintit Ministerul Sănătăţii. „Eşti asigurat şi nu ştii cum să
Platforma digitală de turism cultural „România Atractivă”, care promovează 12 rute turistice tematice, a devenit accesibilă în şase limbi (română, engleză, franceză, germană, maghiară, romani), iar
În primele nouă luni ale anului, bucureştenii au cumpărat peste 35 de milioane de bilete (+675.684 faţă de ianuarie - septembrie 2024) şi două milioane de abonamente (+107.545), a anunţat pe Facebook Societatea
Patru mari confederaţii sindicale vor protesta astăzi, în faţa Guvernului, au transmis, într-o conferinţă de presă comună, liderii Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România - CSDR, Cartel ALFA,
România plăteşte cel mai mare preţ le energie în raport cu veniturile populaţiei, iar provocarea este de a găsi o soluţie pentru scăderea tarifului, afirma săptămâna trecută ministrul energiei, Bogdan Ivan.
Un raport preliminar publicat recent de Comisia Europeană (CE) consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările Uniunii Europene, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi
Regretabil, încă persistă pe alocuri câteva prejudecăți privitoare la Patriarhul Justinian Marina, între altele, se susține că acesta ar fi fost cel care ar fi dispus desființarea întâlnirilor Rugului Aprins
Avva Sisoe, unul dintre marii bătrâni ai Patericului, este cunoscut pentru smerenia sa abisală, dar și pentru cuvintele pe care le spune despre smerenie. La rândul său, a primit învățătura despre smerenie de la
Proclamarea Patriarhiei Române. Rădăcinile unui act de identitate națională și de manifestare geopolitică românească # Ziarul Lumina
Centenarul Patriarhiei Române reprezintă o nouă și minunată ocazie de reflecție profundă, căutare lăuntrică și scrutare îndrăzneață asupra semnificațiilor momentelor definitorii ale trecutului
Duminică, 26 octombrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, s-a sfinţit, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi
La finalul celor cinci zile petrecute în țara noastră cu prilejul evenimentului istoric al sfințirii picturii Catedralei Naționale, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și‑a încheiat vizita la București. Acesta a fost condus astă‑seară, 28 octombrie, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. A fost cea de‑a 11‑a vizită a Sanctității Sale Bartolomeu efectuată în România în demnitatea de Patriarh Ecumenic.
Ședință semestrială de toamnă a Permanenței Consiliului eparhial în Arhiepiscopia Clujului # Ziarul Lumina
La Centrul eparhial din Cluj-Napoca a avut loc joi, 23 octombrie, ședința semestrială de lucru a Permanenței Consiliului eparhial cu protopopii celor nouă protoierii din cele două județe ale Arhiepiscopiei
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezenți în Capitală cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, s‑au reunit astăzi, 28 octombrie, în ședință
Până în data de vineri, 31 octombrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zi și noapte pentru toți cei care doresc să se închine în Sfântul Altar și să admire pictura în mozaic sfințită
Joi, 23 octombrie, la paraclisul Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, a avut loc conferința de presă dedicată lansării proiectului transfrontalier „Drumul Istoriei și Tradițiilor:
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în perioada iulie‑octombrie 2025, în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s‑a desfășurat concursul catehetic
Televiziunea TRINITAS TV a Patriarhiei Române anunță, într‑un comunicat de presă, încheierea celei de‑a doua etape a proiectului „Medici români în Europa”, finanțat de Departamentul pentru Românii de
„Important semn de prețuire pentru întreaga activitate desfășurată de Biserica Ortodoxă Română” # Ziarul Lumina
Domnule Președinte Nicușor Dan,Sanctitatea Voastră,Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,Onorată asistență,Cu smerenie şi bucurie, am primit astăzi Ordinul Meritul Cultural în Grad de
