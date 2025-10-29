Noi detalii revoltătoare despre comportamentul universitarului cercetat pentru comportamente nepotri

Newsweek.ro, 29 octombrie 2025 21:20

Apar noi detalii despre modul în care se desfășurau cursurile și examenele cu șef lucr. dr. Corneliu...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
21:20
Noi detalii revoltătoare despre comportamentul universitarului cercetat pentru comportamente nepotri Newsweek.ro
Apar noi detalii despre modul în care se desfășurau cursurile și examenele cu șef lucr. dr. Corneliu...
21:20
VIDEO Unde va fi construit primul stadion suspendat din lume? Ce capacitate va avea arena? Newsweek.ro
Unde va fi construit primul stadion suspendat din lume, o minune a tehnologiei? Ce capacitate va ave...
Acum o oră
21:00
Ce ar însemna renunțarea la alternanța oră de vară? Vom avea dureri de cap? Newsweek.ro
Până acum nici măcar două sute de ani, pentru omul simplu, orientarea în timp nu se făcea după ceas,...
21:00
La blocul avariat din Rahova, au fost expertizate numai ultimele etaje. Ce urmează? Newsweek.ro
La blocul avariat din Rahova, au fost expertizate numai ultimele etaje ale clădirii Nimeni nu ştie c...
20:40
Putin, informat de spionii săi că 2000 de soldați din Legiunea Străină a Franței intră în Ucraina Newsweek.ro
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei i-a raportat lui Putin că Franța se pregătește să de...
Acum 2 ore
20:20
Microsoft este lovită major în sistemul cloud Azure şi în platforma Microsoft 365 Newsweek.ro
Microsoft este lovită major în sistemul cloud Azure şi în platforma Microsoft 365. Cel mai prost mom...
20:10
Dormitul cu lumini aprinse poate duce la boli cardiace. Care e legătura dintre inimă și întuneric? Newsweek.ro
Probabil știți deja că timpul petrecut în fața ecranelor și expunerea la lumină pot îngreuna adormir...
19:50
5 trilioane de dolari - este evaluarea pe care Nvidia o depășește cu ușurință Newsweek.ro
5 trilioane de dolari - este evaluarea pe care compania Nvidia o depășește cu ușurință, pe măsură ce...
19:40
4 opţiuni pentru Donald Trump de a candida în 2028 la Preşedinţia SUA Newsweek.ro
Care sunt cele 4 opţiuni existente pentru Donald Trump, de candida în anul 2028, la Preşedinţia SUA...
Acum 4 ore
19:30
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu vicepremier Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, în...
19:20
Cum să-ți pregătești grădina pentru iarnă. De ce să pui paie în jurul plantelor pentru a rezista Newsweek.ro
Cum să-ți pregătești grădina pentru iarnă. De ce să pui paie în jurul plantelor pentru a rezista pân...
19:10
250€ bonus la pensie în țara unde merg în vacanță 1.000.000 români. Acasă, pensiile sunt înghețate Newsweek.ro
Există și pensionari fericiți care primesc bani în plus la pensie. Se dă 250€ bonus la pensie în țar...
18:50
Ce medicamente să nu combini niciodată cu cafeaua. Vezi care sunt riscurile la care te expui Newsweek.ro
Ce medicamente să nu combini niciodată cu cafeaua. Vezi care sunt riscurile la care te expui. Chiar ...
18:30
Horoscopul banilor, noiembrie. Peste care zodii vine belșug din cer? Răbdarea și curajul sunt cheia Newsweek.ro
Acesta este Horoscop al banilor în noiembrie. Care sunt zodiile peste care vine belșug din cer? Noie...
18:20
UE: Retragerea trupelor SUA din România nu afectează Programul de Apărare a Flancului Estic în 2026 Newsweek.ro
Reducerea contingentului militar american din România și din alte state membre ale UE nu va afecta p...
18:10
Putin amenință cu o dronă nucleară. Lansată de pe submarin declanșează un tsunami peste orașe Newsweek.ro
Rusia susține că a testat cu succes o dronă subacvatică cu capacitate și propulsie nucleară, Poseido...
17:50
De ce nu trebuie exudat faringian tuturor copiilor răciți și cu gâtul roșu? Explicația medicului Newsweek.ro
Un medic spune că românii sunt foarte panicați de episoadele febrile ale copiilor. În multe cazuri s...
17:50
Un bărbat i-a promis unui inculpat că îl scapă de pedeapsă dacă îi dă 25.000 euro. DNA l-a prins Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut de procurorii DNA după ce a fost prins în flagrant primind 12.500 de euro d...
17:40
De ce nu trebuie exsudat faringian tuturor copiilor răciți și cu gâtul roșu? Explicația medicului Newsweek.ro
Un medic spune că românii sunt foarte panicați de episoadele febrile ale copiilor. În multe cazuri s...
Acum 6 ore
17:20
Pietonii nu au voie să meargă cu mai mult de 6 km/h în această țară din Europe. De ce? Newsweek.ro
Parlamentul slovac a adoptat, marți, un amendament la legea traficului rutier care stabilește viteza...
17:10
40.000 de vaci vor fi vaccinate în Vaslui. Focarele de rabie au alertat autoritățile Newsweek.ro
Un nou caz de rabie pune pe jar autoritățile sanitare vasluiene. E al șaptelea animal depistat cu ac...
17:00
VIDEO Un camion cu maimuțe bolnave de COVID, hepatită, herpes s-a răsturnat. Una a evadat Newsweek.ro
Un camion din Statele Unite care transporta maimuțe „agresive” despre care se crede că sunt purtătoa...
16:50
Pietonii și bicicliștii din Solvacia au limită de viteză. Nu au voie să meargă cu mai mult de 6 km/h Newsweek.ro
Pietonii și bicicliștii din Solvacia au limită de viteză. Nu au voie să meargă cu mai mult de 6 km/h...
16:40
Bărbat reţinut de DNA pentru trafic de influenţă. A fost prins în flagrant primind 12.500 de euro Newsweek.ro
Bărbat reţinut de DNA pentru trafic de influenţă. A fost prins în flagrant primind 12.500 de euro de...
16:40
Residentialist.ro (P): Imobiliare România – anunțuri actualizate pentru cumpărători și investitori Newsweek.ro
Piața imobiliară din România continuă să evolueze rapid, iar accesul la informații corecte și oferte...
16:20
FACIAS: 7 milioane de euro risipiți anual pentru paza și protecția a șase DGASPC-uri din București Newsweek.ro
FACIAS: 7 milioane de euro risipiți anual pentru paza și protecția a șase DGASPC-uri din București. ...
16:20
SUA vor exclude sucursalele germane ale Rosneft de la sancțiuni. Nu se află sub controlul Rusiei Newsweek.ro
Guvernul SUA a oferit garanții scrise că activele Rosneft din Germania nu vor intra sub incidența sa...
16:00
Rusia testează drona subacvatică nucleară Poseidon. Putin: „Nu poate fi interceptată de nimeni” Newsweek.ro
Vladimir Putin a anunțat testarea unei drone submarine cu propulsie nucleară de tip Poseidon, despre...
16:00
Vladimir Putin îi îndeamnă pe ucraineni să-și contacteze batalioanele încercuite pentru a se preda Newsweek.ro
Vladimir Putin îi îndeamnă pe ucraineni să-și contacteze batalioanele încercuite de armata rusă pent...
15:50
Firma de securitate cibernetică Cloudflare dezvăluie cum au fost atacate alegerile din Moldova Newsweek.ro
Specialiștii firmei americane de securitate Cloudflare dezvăluie cum au fost atacate alagerile parla...
15:40
Avertismentul MAI în legătură cu certificatele de naștere și de căsătorie? „E ilegal” Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne spune că foarte mulți români își anulează documentele de stare civilă ...
Acum 8 ore
15:20
Escrocherie de Black Friday, în numele unei companii de curierat. Cum te atrage în capcană? Newsweek.ro
Escrocii au mai inventat o metodă de a-i păcăli pe români. Acum se folosesc de numele unei firme de ...
15:10
Kremlinul face scut în jurul lui Potra, mercenarul lui Georgescu. Cum încearcă blocarea extrădării Newsweek.ro
Kremlinul încerca să blocheze extrădarea din Dubai a lui Horaţiu Potra, mercenarul lui Călin Georges...
14:50
Profesorii anunţă referendum pentru grevă generală. Cer schimbarea ministrului Educației Newsweek.ro
Sindicaliștii din educație au transmis că vor iniția consultarea profesorilor pentru declanșarea gre...
14:50
Piața auto din România, a 5-a cea mai mare scădere din UE. Ce mașini preferă europenii? Newsweek.ro
Per total, în primele 9 luni din 2025, piața auto din UE a crescut timid, cu 0,9%, față de același i...
14:20
BNR plătește 1.100.000€ pe fructe de mare, pește și legume. Angajații iau 12 salarii la pensie Newsweek.ro
Nu e nicio austeritate la BNR. Banca a dat 1.100.000€ pe fructe de mare, pește și legume. Angajații...
14:10
Beneficiu la pensie pentru pensionari, veterani și văduve și în 2026. Ce vor primi gratis Newsweek.ro
Pensionarii veterani, văduvele și anumite categorii de români vor primi un beneficiu și în 2026. Ce ...
14:00
Programul de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului a fost prelungit Newsweek.ro
Programul de închinare și trecere prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale a fost prelungit, noul ...
13:40
ANALIZĂ Plecarea soldaților SUA obligă România să se întărească militar la Marea Neagră Newsweek.ro
Administrația Trump este pe punctul de a retrage soldați americani din România, o schimbare semnific...
Acum 12 ore
13:30
Nicușor Dan: Securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată Newsweek.ro
Nicușor Dan a transmis un mesaj legat de retragerea unui număr mare de soldați americani de pe terit...
13:30
Valoarea tichetelor de masă crește din ianuarie. Sfidare la adresa premierului Bolojan? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin manole, face anunțul - Valoarea tichetelor de masă crește din ianuarie. Veș...
13:20
Medic ATI, după decesul doctoriței de la Buzău: Nu avem pensii speciale, facem medici pentru Europa Newsweek.ro
Dr. Laura Zarafin, medic ATI la Spitalul Colentina din București, reacționează după decesul directoa...
13:20
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global? Newsweek.ro
Au început să vină pensiile de la mica recalculare. Azi, prezentăm o pensie crescută cu 240 lei la M...
13:00
Bate vânt de criză și în curtea Mercedes. Profit mai mic cu 30,8%, în T3 2025. Care sunt problemele? Newsweek.ro
Criza din industria auto europeană se adâncește pe zi ce trece. După ce Porsche a anunțat pierderi d...
12:50
Belgia amenință direct Rusia: Moscova va fi rasă de pe fața pământului, dacă Putin atacă Bruxellesul Newsweek.ro
Ministrul apărării din Belgia, Theo Francken, a lansat un avertisment dur la adresa Rusiei, afirmând...
12:40
Explozia din Rahova. Vor fi audiaţi şi doi angajaţi ai Distrigaz Newsweek.ro
Şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale, Anton-Cristian Gheorghe, a anunţat, miercuri, că în urma ...
12:30
George Simion, atac grosolan la adresa lui Grindeanu: &#34;Sorine, te-ai coţăit cu toată lumea. Dispari&#34; Newsweek.ro
Liderul extremiștilor AUR, George Simion a lansat un atac grosolan la adresa preşedintelui interimar...
12:20
Focșaniul și Brăila, legate de o autostradă de 73,5 km și 4.290.000.000 lei. Când va fi gata? Newsweek.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat contractul pentru drumul expres de 73,5 km ce va l...
12:10
Preşedintele Salvamont România: Ultimele măsuri de austeritate afectează grav activitatea de salvare Newsweek.ro
Preşedintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat miercuri că măsurile de austeritate impuse...
12:00
Două prototipuri de drone militare făcute la Brașov, testate cu succes. Pot duce 15 kg de muniție Newsweek.ro
Primele două prototipuri de drone militare făcute de Carfil Braşov, în colaborare cu americanii de l...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.