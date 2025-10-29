Grindeanu critică guvernul din care face parte pentru retragerea americană
Cotidianul de Hunedoara, 29 octombrie 2025 21:20
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, și-a exprimat nemulțumirea față de felul în care Guvernul României a comunicat în legătură cu retragerea trupelor americane din România.
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:00
Microsoft a trebuit să facă față unei pene majore care a blocat cele mai importante servicii pe care compania le furnizează.
Acum 2 ore
20:10
Oricât de bine ți-ai planifica hainele sau gadgeturile, nimic nu este mai stresant decât să cauți pașaportul, biletul de avion și viza exact când ești la poarta de îmbarcare.
19:50
Retragerea militarilor americani din România nu este văzută cu ochi buni de doi membri ai Congresului SUA. Aceștia au criticat decizia Pentagonului.
Acum 4 ore
19:10
INTERVIU ”Nepăsare, indolență, prostie”. Ministrul Sănătății, la 10 ani de la Colectiv # Cotidianul de Hunedoara
De ce România nu are niciun pat pentru marii arși la 10 ani de la tragedie
18:40
De ce nu avem niciun pat pentru marii arși în spitalele din țară?
18:40
După încheierea audierilor, cei doi medici vizați de ancheta deschisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, la Spitalul „Bagdasar Arseni", își vor petrece noaptea în spatele gratiilor.
18:30
Iosif Rus este sărbătorit la Gherla la împlinirea vârstei de 110 ani. Veteranul de război a fost avansat la gradul de general de brigadă în retragere, prin decret semnat de Președintele României.
18:20
Un nou atac rus asupra unui spital de copii din orașul Herson, Ucraina, a provocat nouă victime. Autoritățile condamnă încă o dată războiul provocat de Rusia în Ucraina.
18:20
Site-ul Cotidianul.ro marchează 10 ani de la Colectiv prin 10 articole, sub sloganul „NU NE-AM FĂCUT BINE". Campania Cotidianul cuprinde mărturiile dureroase ale unor supraviețuitori, interviuri cu părinți care încă își strigă revolta față de statul român, dar și analize care arată ce s-a schimbat în sistemul sanitar, în politică și în justiție timp de un deceniu. Dacă s-a schimbat. Seria articolelor începe mâine, la ora 7.00, cu un interviu acordat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. "Nepăsare, indolență, prostie", răspunde ministrul Sănătății, întrebat de ce nu avem măcar un pat pentru pacienții cu arsuri grave la 10 ani de la Colectiv.
18:10
Daniel David. Da, trebuie să avem şi vom avea examenul de titularizare anul viitor # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat, miercuri, despre organizarea examenului de titularizare de anul viitor, că trebuie să avem acest examen, chiar în condiţiile crizei fiscal-bugetare. "Da, trebuie să avem şi vom avea", a spus Daniel David.
18:10
Un nou atac rus asupra unui spital de copii din orașul Herson, Ucraina, a provocat nouă victime. Autoritățile condamnă încă o dată războiul provocat de Rusia în Ucraina.
18:00
FRF contrazice UEFA într-un răspuns pentru Golazo: „Noi n-am făcut nicio informare."
Acum 6 ore
17:30
DRDP Cluj a început reparațiile.
17:10
Endoscopia digestivă superioară permite medicului să vizualizeze interiorul esofagului, stomacului și porțiunii inițiale a intestinului subțire (duoden).
17:10
Franța lansează o monedă comemorativă de 2 € cu Catedrala Notre‑Dame, simbol al rezilienței și patrimoniului cultural. Descoperă detalii despre design, tiraj și mesajul emoționant al directorului Monnaie de Paris, Marc Schwartz.
17:10
„Nu este un semnal al reducerii angajamentului față de NATO", declară Departamentul de Război al Statelor Unite.
16:50
„I-am rugat foarte mult să încerce să integreze produsele românești"
16:50
După anunțul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, privind redimensionarea trupelor SUA din flancul estic, inclusiv în România, rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, afirmă că ţara noastră trebuie să-şi definească limpede locul şi rolul în arhitectura de securitate regională.
16:30
MAI evidențiază o soluție simplă pentru remedierea problemei.
16:20
Capitalizarea Nvidia a depășit, în premieră, pragul de 5.000 de miliarde de dolari miercuri.
16:20
Guvernele de la București nu au făcut nimic în acest fundamental domeniu al pregătirii poporului pentru viața de după aderare.
16:10
Fratele candidatului AUR a fost deputat PNL în legislatura trecută.
16:00
În cursul zilei de miercuri, Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS "Fulger" au efectuat mai multe percheziți în locații diferite din Republica Moldova în legătură înscrierea unor cetățeni moldoveni în trupele de mercenari, potrivit Index.md.
15:50
Adrian Năstase a fost condamnat în 2012 într-un dosar în care a luat mită bunuri importate din China.
15:40
Tichetele de valoare (precum cardurile de masă, voucherele de vacanță și tichetele sociale) au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă
Acum 8 ore
15:20
Rusia a anunțat că a testat o nouă armă cu capacitate nucleară.
15:20
Ultimul eveniment major al tenisului feminin din anul 2025 se va derula în luna noiembrie la Riad, în capitala Arabiei Saudite. Este vorba despre tradționalul Turneu al Campioanelor, competiție care de ani de zile este epilogul respectivului sezon, aducând în luptă jucătoarele care au terminat pe primele opt locuri în ierarhia WTA.
15:10
Mircea Geoană propune o „Generație 2.0" a Parteneriatului Strategic cu SUA, după retragerea trupelor americane.
15:00
Guvernul german pare neputincios în comparație cu cel de la Beijing - nu are autoritate asupra companiilor supuse șantajului și nu poate controla informațiile pe care acestea le pot divulga
15:00
Fost consilier prezidenţial pentru implementarea parteneriatelor strategic, Birchall nu crede explicația legată de priortizarea intereselor americane.
15:00
FRF ar fi implicată în decizia UEFA de a șterge Cupa Campionilor Europeni din palmaresul celor de la FCSB, scrie Golazo.
14:50
Academia Română a decis, prin vot secret, alegerea unui număr de trei membri titulari şi doi membri corespondenţi.
14:50
"Avem o relatie extraordinara cu Polonia. Vom trimite mai multe acolo, dacă vor", i-a spus Trump lui Karol Nawrocki, invitat la Casă Albă la câteva zile după inaugurarea mandatului de președinte al Poloniei
14:50
„E greu de crezută că România ar fi putut să influențeze această reducere"
14:40
Caramitru interpretează declarația lui Nicușor Dan despre Călin Georgescu din interviul oferit de șeful statului pentru Cotidianul.
14:30
Patriarhia Română a anunţat că programul de vizitare şi închinare la Catedrala Națională va fi schimbat. Ce trebuie să stie exact pelerinii?
14:30
Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a reacționat ironic după ce liderul PSD a criticat-o pe Oana Gheorghiu.
14:10
Căruciorul Bugaboo Butterfly 2 este combinația perfectă dintre confortul suprem pentru copil și libertatea de mișcare pentru părintele activ.
14:10
Într-o notă ironică, jurnalistul spune că de vină ar fi Oana Gheorghiu și cererea lui Sorin
14:10
Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
14:00
Câteva greșeli frecvente pot transforma o plecare entuziasmantă în SUA într-o aventură stresantă. Uite ce ar trebui să faci dacă vrei să meargă totul perfect!
14:00
În următoarea perioadă, convoaie militare cu vehicule și efective ale Armatei Române vor traversa țara spre București, pentru repetițiile paradei de 1 Decembrie. Ministerul Apărării Naționale îi roagă pe cetățeni să nu se alarmeze la vederea blindatelor și mașinilor militare aflate pe drumurile publice. Toate acestea făcând parte din pregătirile pentru Ziua Națională a României
13:40
AUR a depus nouă moțiuni împotriva Guvernului, de la instalarea sa: cinci de cenzură și patru simple.
13:40
O organizație cu relații strânse cu autorități rusești a angajat un grup de avocați care să oprească extrădarea lui Potra, conform The Guardian.
Acum 12 ore
13:20
O curățare realizată la timp, cu metode profesionale, prelungește viața vehiculului, menține consumul sub control și asigură respectarea normelor de poluare.
13:20
Statele Unite au anunțat retragerea unei brigăzi din România. Pentru moment nu există date oficiale privind numărul de soldați străini. Nici MApN nu a precizat câți vor pleca.
13:20
Lukoil, în parteneriat cu statul român prin Romgaz (care deține o participație de 12,2%),
13:20
Noul antrenor nu deține, momentan, licența PRO și urmează să colaboreze cu Laurențiu Rus.
13:00
Într-o lume în care resursele devin tot mai prețioase, reparațiile electrocasnicelor nu mai sunt doar o soluție temporară — ele reprezintă o filozofie modernă de viață, bazată pe respect, echilibru și responsabilitate.
