HARTA Traseul actualizat al Autostrăzii A13 Brașov – Bacău: „Puteau face bucla puțin mai mare să ajungem și pe la Ploiești” – reacțiile pasionaților de infrastructură
Economica.net, 29 octombrie 2025 22:20
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat miercuri că a prezentat autorităților locale din Brașov traseul actualizat al Autostrăzii A13 Brașov - Bacău, publicând și o hartă. Noua variantă de traseu (roșu), cu bucle pronunțate, a stârnit reacții de indignare în rândul pasionaților de infrastructură.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum o oră
22:20
EGGER Romania a atins pragul de 1 milion de tone de deșeuri de lemn colectate prin rețeaua proprie de reciclare # Economica.net
EGGER Romania a depășit, în luna septembrie, pragul de 1 milion de tone de deșeuri de lemn colectat prin rețeaua națională de centre de reciclare Timberpak, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
22:20
Suedia cere Uniunii Europene ca avioanele Gripen pe care i le livrează Ucrainei să-i fie plătite din activele ruse înghețate # Economica.net
Guvernul suedez şi-a exprimat miercuri frustrarea faţă de lipsa unui acord în cadrul Uniunii Europene pentru finanţarea Ucrainei şi a considerat nedrept ca ajutorul oferit Kievului să depindă mai ales de contribuţiile individuale ale statelor membre, argument pe care l-a avansat pentru a sugera ca avioanele de vânătoare Gripen pe care doreşte să le furnizeze Ucrainei să fie plătite Suediei din activele ruseşti îngheţate în UE, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
22:20
Primele cinci trenuri metropolitane noi pentru București? Cum vor arăta și câți pasageri vor putea transporta # Economica.net
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a lansat pe 27 octombrie o consultare publică în vederea stabilirii valorii estimate pentru trenurile metropolitane care ar urma să circule pe rutele suburbane și regionale cu plecare din București, scrie Buletin de București.
22:20
Facturile germanilor pentru încălzire s-au scumpit cu 82% după ce țara a renunțat la importurile de gaze naturale din Rusia # Economica.net
Creşterea preţurilor la gaze în Germania, ţară care a oprit achiziţiile de gaz natural din Rusia în urma invaziei acesteia în Ucraina şi apoi după sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream, a forţat consumatorii să plătească, în medie, cu aproximativ 82% mai mult pentru încălzire, relatează miercuri agenţia EFE, transmite Agerpres.
22:20
Președinții comisiilor de apărare din Congresul SUA dezaprobă decizia de reducere a numărului de militari americani din România # Economica.net
Preşedinţii comisiilor pentru apărare din cele două camere ale Congresului SUA, Senatul şi Camera Reprezentanţilor, Roger Wicker şi Mike Rogers, ambii republicani, au emis miercuri o declaraţie comună în care îşi exprimă preocuparea faţă de anunţul Pentagonului privind reducerea prezenţei militare americane în România prin încetarea rotaţiei unei brigăzi, decizie despre care afirmă că pare a fi necoordonată şi contrară strategiei preşedintelui Donald Trump, potrivit unui comunicat al Camerei Reprezentanţilor.
22:20
Ministrul Economiei Radu Miruță: Măsurile luate de Guvern vor începe să producă rezultate, cu o inerţie mai mare, în şase-şapte luni # Economica.net
Măsurile fiscale şi cele prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile vor începe să producă rezultate în şase-şapte luni, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, la cea de a XXXII-a ediţie a Topului Firmelor din Capitală, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB).
22:20
Război în toată regula între poliția braziliană și traficanții de droguri. Peste 100 de morți în urma unor intervenții în două dintre cele mai periculoase favele din Rio. Președintele Lula s-a declarat siderat de situație (Video) # Economica.net
Autorităţile braziliene au anunţat miercuri cel puţin 119 morţi în urma intervenţiei de marţi a poliţiei la Rio de Janeiro, cea mai sângeroasă din istoria ţării, şi în urma căreia preşedintele Lula da Silva s-a declarat "siderat", în timp ce locuitorii favelelor recuperau cadavre, între lacrimi şi furie, relatează AFP, transmite Agerpres.
22:20
HARTA Traseul actualizat al Autostrăzii A13 Brașov – Bacău: „Puteau face bucla puțin mai mare să ajungem și pe la Ploiești” – reacțiile pasionaților de infrastructură # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat miercuri că a prezentat autorităților locale din Brașov traseul actualizat al Autostrăzii A13 Brașov - Bacău, publicând și o hartă. Noua variantă de traseu (roșu), cu bucle pronunțate, a stârnit reacții de indignare în rândul pasionaților de infrastructură.
22:20
Turn de 23 de etaje lângă Mega Mall. NEPI Rockcastle începe construcția celui de-al doilea ansamblu rezidențial din București # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare dezvoltator de centre comerciale din România, a început lucrările de amenajare a terenului pentru construcția celui de-al doilea proiect rezidențial. Compania are din iunie autorizația de construire pentru proiectul care a stat blocat câțiva ani.
22:20
Zabka, lanț polonez de magazine, își dublează planurile pentru România și vede potențial de 7.600 de magazine Froo # Economica.net
Grupul polonez Zabka, care a intrat anul trecut în România, a ajuns deja la o rețea de 122 de magazine Froo. Comapnia apăsă pe acclerație și vede un potențial uriaș de extindere pe piața de la noi, potrivit celor mai recente actualizări ale grupului.
Acum 4 ore
19:50
Discuții ale Consiliului Naţional Tripartit la Palatul Victoria. E foarte probabil ca salariul minim să fie înghețat anul viitor # Economica.net
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social a discutat miercuri, la Palatul Victoria, despre valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în prezenţa prim-ministrului Ilie Bolojan, urmând ca Guvernul să ia o decizie până la sfârşitul lunii noiembrie, relatează Agerpres.
19:50
Hidroelectrica și-a crescut masiv achizițiile de energie din piață pentru necesarul propriilor clienți. Producția proprie rămâne scăzută # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, dar și furnzior pentru peste 800.000 de clienți, anunță rezultate operaționale în scădere la nouă luni. Crește de două ori și jumătate volumul de energie cumpărat din piață pentru proprii clienți din furnizare, pe fondul scăderii producției proprii.
19:20
Sfârșitul impulsivității de Black Friday: 9 din 10 români își planifică meticulos cumpărăturile – studiu # Economica.net
Nouă din zece români îşi planifică cumpărăturile în perioada reducerilor de Black Friday, procentul celor hotărâţi să cumpere creşte cu 5% în 2025, iar bugetul mediu este estimat la 2.046 de lei, în creştere cu 33% faţă de 2024, potrivit studiului unei agenţii de cercetare de piaţă, transmite Agerpres.
19:20
Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Ea va depune joi jurământul # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de viceprim-ministru, anunţă Administraţia Prezidenţială.
19:00
Nvidia devine prima companie din lume a cărei valoare de piață depășește 5.000 de miliarde de dolari # Economica.net
Producătorul american de cipuri Nvidia a devenit, miercuri, prima companie din lume a cărei capitalizare bursieră a depăşit pragul simbolic de 5.000 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu Inteligenţa Artificială, transmit Reuters şi AFP, relatează Agerpres.
19:00
ANCOM: Cercetătorii acreditaţi pot cere acces la date non-publice de la platformele online foarte mari, în baza DSA # Economica.net
Cercetătorii acreditaţi vor putea solicita acces la date non-publice de la platformele online foarte mari şi motoarele online de căutare foarte mari, în scopul studierii riscurilor sistemice din mediul online, prevede Actul Delegat privind accesul la date, adoptat în temeiul Regulamentului referitor la serviciile digitale (DSA), se arată într-un comunicat de presă al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), transmis miercuri, relatează Agerpres.
Acum 6 ore
18:50
APIA a plătit peste 2,5 milioane de lei ajutoare de stat crescătorilor de animale, pentru ameliorarea raselor # Economica.net
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță că a plătit 2,54 de milioane de lei sprijin pentru crescătorii de animale.
18:50
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Lotul 1 va fi dat în trafic anul acesta dacă vremea va permite UMB să mențină ritmul actual de lucru – șeful CNAIR # Economica.net
Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis miercuri imagini de pe șantierul lotului 1 Focșani - Domnești Târg (35,6 km) al Autostrăzii A7 Focșani – Bacău.
18:50
Acționarii EVERGENT Investments au aprobat efectuarea unei operațiuni de răscumpărare de acțiuni și numirea auditorului financiar al societății # Economica.net
Compania de investiții financiare EVERGENT Investments a anunțat astăzi că în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 29 octombrie 2025 au fost votate cu largă majoritate toate propunerile Consiliului de administrație înscrise pe ordinea de zi.
18:50
Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă – studiu ASE București # Economica.net
Tichetele de valoare precum cardurile de masă, voucherele de vacanță și tichetele sociale au generat în 2024 un impact economic de peste 1,4% din Produsul Intern Brut al României, susținând mai mult de 213.000 de locuri de muncă la nivel național. Acestea sunt concluziile unui amplu studiu realizat de o echipă de cercetători ai Academiei de Studii Economice din București, prezentat în cadrul Policy & Impact Forum, eveniment ce s-a desfășurat marți, 28 octombrie, la Ambasada Franței în România.
18:00
De ce criptomonedele nu mai sunt doar o modă și cum inovația le duce la următorul nivel # Economica.net
Până nu demult termenul „crypto” suna ca un cod secret între pasionați de tehnologie. Astăzi îl auzim peste tot. De la știri pe rețele sociale, până în conversațiile de la birou. Ceea ce a început ca o idee rebelă născută din dorința de a „elibera banii” de sub controlul băncilor, s-a transformat într-un fenomen global care schimbă economia mai repede decât își imaginează majoritatea oamenilor.
18:00
Atac furibund lansat de președintele ANAT, Alin Burcea, la adresa ministrului Economiei, Radu Miruță. „Un prost provenit dintr-un partid neocomunist care nu înțelege nimic din economia de piață” # Economica.net
Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România a transmis astăzi un comunicat de presă în care președintele organizației, Alin Burcea, îl atacă vehement pe ministrul Economiei, Radu Miruță, pe care-l numește un prost care se chinuie să iasă în evidență, provenit dintr-un partid neocomunist, care nu înțele nimic din economia de piață.
18:00
Banca Mondială estimează că în 2026 prețurile la materii prime vor scădea până la minimul din ultimii șase ani # Economica.net
Banca Mondială prognozează că preţurile globale ale materiilor prime vor scădea în 2026 la cel mai redus nivel din ultimii şase ani, din cauza incertitudinilor politice şi a încetinirii creşterii economice, transmite DPA, relatează Agerpres.
Acum 8 ore
16:50
Ministrul Cătălin Predoiu, despre lucrătorii străini aduşi legal la muncă în ţară: Nu gândim încă ce se întâmplă cu ei după ce vin în țară, astfel încât să nu ajungem în situația în care sunt unele state europene și probabil nu numai în Europa # Economica.net
"O politică responsabilă (privind migraţia legală n. red.) nu înseamnă doar deschiderea ușilor pentru a acoperi lipsurile economice. O politică responsabilă înseamnă și investiție în integrarea, formarea, dialogul cultural, echilibrul demografic. Un guvern inteligent, un parlament inteligent fac o proiecție, înțeleg de ce au nevoie, discută cu industriile despre ce tip de forță de muncă avem nevoie, cercetează în jur sau mai departe statele care pot exporta astfel de forță de muncă pe specializările respective, discută cu ele, intră în acorduri, asigură partea securitară, ca să poți să fii sigur că imporți specialiști în diverse profesii. Nu imporți specialiști în crimă organizată, de exemplu, sau alte tipuri de acte infracționale, până la terorism și mai departe, ai grijă ca acești oameni să cunoască cultura ta, să cunoască legile țării, să le respecte, să aibă un dialog corect cu majoritatea și să nu se ajungă la conflicte sau sectarisme, care uneori sfâșie țări foarte puternice și răvășesc orașe importante și comunități occidentale, în momentul acesta atâtea locuri au scăpat fenomenul din mână. Cine nu mă crede să meargă să viziteze cartierul Muhlenberg din Bruxelles, dacă are curaj", a spus ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, cu ocazia ”Migration Forum 2025 – Politici de migrație pentru o Europă rezilientă și competitivă”:
16:50
Toți producătorii de hidrocarburi din România au dat în judecată Comisia Europeană pe tema stocării obligatorii a CO2, care costă miliarde de euro # Economica.net
După Romgaz, și OMV Petrom și Black Sea Oil and Gas, ceilalți doi mari producători de hidrocarburi din România, au atacat în justiție decizia Comisiei Europene care le obligă să să asigure o capacitate de stocare a dioxidului de carbon.
16:50
Prim-ministrul Sanae Takaichi i-a spus lui Trump că Japonia nu renunță la importurile de GNL din Rusia – surse # Economica.net
Noua şefă a guvernului japonez, Sanae Takaichi, i-a spus preşedintelui american Donald Trump în timpul primei lor întâlniri desfăşurate marţi că Japonia intenţionează să continue deocamdată să importe gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, a declarat miercuri o sursă guvernamentală niponă citată de agenţia Kyodo, transmite Agerpres.
16:00
Efect al sancționării petrolului rusesc: Cea mai mare companie de rafinare din India și cel mai mare trader de petrol din lume s-au aliat într-o nouă firmă # Economica.net
Cea mai mare firmă de rafinare a petrolului in India, compania de stat Indian Oil Corporation Ltd, se pregătește să lanseze la începutul anului 2026 un joint-venture de trading împreună cu Vitol, cel mai mare trader independent de petrol din lume, pentru comerțul cu țiței și produse petroliere, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă familiarizată cu planurile.
16:00
TAROM, profit brut de 60 de milioane de euro în 2024. Bugetul pe anul acesta prevede profit brut de 2,4 milioane de lei # Economica.net
Compania aeriană TAROM a încheiat anul 2024 cu un profit brut de 292,3 milioane lei (echivalentul a aproape 60 de milioane de euro), marcând o revenire importantă după mai mulți ani de pierderi. Rezultatul pozitiv vine ca urmare a aplicării măsurilor incluse în planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană, corelate cu noul Business Plan, care vizează redresarea companiei și acoperirea parțială a pierderilor istorice, potrivit Bugetului de venituri și cheltuieli aprobdat de Consiliul de Administrație și pus în transparență decizională la Ministerul Transporturilor.
15:10
Joker a atins cel mai mare pot de la lansarea jocului în 2000. Care este valoarea premiului # Economica.net
Potul la jocul de noroc Joker organizat de Loteria Română depășește șapte milioane de euro. Următoarele trageri au loc joi, 30 noiembrie.
15:10
Allianz Țiriac, liderul profitului în asigurări, înlocuiește și ultimul director adjunct din perioada premergătoare actualului CEO. Codruța Furtună vine în locul lui Aurel Badea, cel mai vechi om din conducere # Economica.net
Allianz-Țiriac Asigurări anunță numirea Codruței Furtună, în prezent Director al Direcției Vânzări și Distribuție, în funcția de Director General Adjunct. Nominalizarea a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și urmează să fie înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, anunță compania. Ea îl înlocuiește pe Aurel Badea, unul dintre ultimii oameni rămași în conducere din perioada anterioară lui 2016, când CEO a fost numit Virgil Șoncutean. Badea rămâne în formula de conducere.
Acum 12 ore
14:50
JW Marriott Bucharest Grand Hotel a anunțat finalizarea unei investiții de aproximativ patru milioane de euro, menită să îmbunătățească experiența oaspeților.
14:50
Firmele care fac 30% din PIB-ul României cer să nu se majoreze salariul minim. Concordia, cu un total de 450.000 de angajați, mesaj tranșant # Economica.net
Confederația Concordia, care reunește companii ce produc 305 din PIB având 450.000 de angajați, este fermă: salariul minim trebuie să rămână neschimbat.
14:40
Câte fructe și legume românești a pus Mega Image pe rafturile magazinelor. Ce produs a bătut recordul vara aceasta # Economica.net
Lanțul de magazine Mega Image a pus pe rafturile magazinelor din România 16.200 de tone de legume și 7.000 de tone de fructe, ca parte din programul „Gusturi Românești de la gospodari”, derulat de 11 ani.
14:30
Chinezii de la Hexing fac afaceri de 15 milioane de euro cu fabrica de contoare electrice de lângă Timișoara # Economica.net
Grupul internațional Hexing, care deține brandul Livoltek în România, anunță pentru anul acesta o cifră de afaceri de 15 milioane de euro.
14:10
Reges-Online, radiografia problemelor întâlnite în practică de utilizatori – TPA România # Economica.net
Termenul-limită pentru trecerea la REGES-ONLINE și actualizarea datelor în registrul electronic a fost prelungit până la 31 decembrie 2025, întrucât termenul inițial de 30 septembrie 2025 s-a dovedit nerealist pentru înregistrarea tuturor angajatorilor în platformă. Pe durata perioadei de tranziție, angajatorii pot utiliza în continuare aplicația ReviSal pentru transmiterea datelor, până la momentul înregistrării efective în REGES-ONLINE. Din acel moment, raportarea prin ReviSal se sistează, chiar dacă tranziția nu s-a încheiat la nivel național. Neîndeplinirea obligației de înregistrare în REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025 constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 15.000 de lei și 20.000 de lei.
13:50
Metaverse-ul nu mai este doar o idee futuristă, ci o realitate care începe să capete contur și în lumea cazinourilor online. În acest univers digital, jucătorii pot intra într-un cazino virtual, pot socializa cu alți participanți și pot explora experiențe care depășesc cu mult interfața clasică de pe desktop sau mobil.
13:50
Salariul minim nu crește, dar ministrul muncii, Florin Manole, vine cu o veste bună: Avem consens între sindicate și patronate. Tichete de masă mai valoroase # Economica.net
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că majorarea salariului minim se amână, așa cum era de așteptat. Totuși, oficialul vine cu o veste bună. Valoarea tichetelor de masă este majorată
13:20
Președintele Nicușor Dan, mesaj despre retrgerea trupelor americane: Compensăm cu suplimentarea consistentă de armament # Economica.net
Președintele Nicușor Dan a făcut primele declarații în contextului anunțului privind retragerea trupelor americane din România. El spune că astfel revenim la situația de dinainte de războiul din Ucraina, ca număr al militarilor americani, însă compensăm cu creșterea substanțială de armament.
13:00
Câteva mii de sindicaliști din patru confederații sindicale protestează, miercuri, în Piața Victoriei din Capitală, împotriva măsurilor de austeritate luate de Guvern.
13:00
Listarea Cris-Tim la Bursă bate toate recordurile. S-a atins deja miliardul. Cerere de 42 de ori peste ofertă la tranșa de retail # Economica.net
Listarea Cris-Tim la Bursa de Valori București (BVB) se confirmă ca fiind una dintre cele mai de succes pentru piața din România. Oferta depășește de zeci de ori cerearea.
12:30
Nokian Tyres urmează să primească ajutorul de stat pentru fabrica de la Oradea. Compania concediază 1.700 de angajați la nivel global # Economica.net
Compania finlandeză, Nokian Tyres, care a deschis o fabrică de anvelope la Oradea, începe negocierile pentru reducerea de personal, cu scopul de a îmbunătății performanța financiară și eficiența operațională, potrivit unui comunicat al companiei. Concedierile nu vizează operațiunile de producție din România.
12:30
Parteneriat între Enery și SmartPulse pentru soluții mai inteligente de tranzacționare a energiei regenerabile și utilizare a bateriilor # Economica.net
Producătorul austriac de energie verde Enery și compania turcă de software SmartPulse au încheiat un parteneriat strategic pentru a livra soluții comerciale avansate de management și trading pentru capacitățile de producere energie regenerabilă și sistemele de stocare. Colaborarea are ca scop optimizarea portofoliului producătorilor de energie regenerabilă și sisteme de stocare, consolidând în același timp integrarea în piețele regionale de energie, potrivit unui comuncat de presă.
12:30
Emisiunea de obligațiuni de 500 milioane euro a Romgaz a fost subscrisă de opt ori. Dobândă de 4,625%, mai puțin decât plătește statul pentru împrumuturile sale # Economica.net
Procesul de subscriere a emisiunii de obligațiuni în valoare totala de 500.000.000 euro s-a derulat în data de 28 octombrie 2025, cuponul fiind stabilit la 4,625%/an, și a stârnit un interes sporit din partea investitorilor. Obligațiunile vor ajunge la scadență pe 4 noiembrie 2031.
12:30
Ședință de urgență la Cotroceni, după anunțul privind retragerea trupelor SUA. Bolojan și Moșteanu, convocați la președintele Nicușor Dan # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan și Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, au fost convocați de urgență de președintele Nicușor Dan, în contextul anunțului privind retragerea a mai multe sute de soldați americani din bazele din România.
11:40
Umbrărescu a semnat azi contracte de 2 miliarde de euro pentru construcția de autostrăzi: un tronson din A8 și DEx Focșani – Brăila # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat, astăzi, în prezența Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, contracte pentru 105 kilometri de drum de mare viteză și o valoare de peste 10 miliarde de lei (2 miliarde de euro) pentru Autostrada Unirii A8 și Drumul Expres Focșani - Brăila.
11:20
Vești bune din economie. Insolvențele scad, numărul companiilor crește substanțial. Mediul privat prosperă în timp ce statul se zbate îngropat în deficite # Economica.net
Vești bune din economie. În ciuda problemelor pe care statul le are cu deficitul bugetar, mediul privat prosperă. Numărul insolvențelor a scăzut față de 2024, în timp ce numărul firmelor nou înființate crește substanțial.
11:00
OPPO lansează seria Find X9 cu o cameră telefoto Hasselblad de 200 MP și baterie de peste 7000 mAh. Cât costă în România # Economica.net
OPPO a anunțat lansarea la nivel mondial a noilor sale smartphone-uri flagship, Find X9 și Find X9 Pro, cu un sistem de camere creat în colaborare cu Hasselblad și noul sistem de operare inteligent ColorOS 16.
10:50
Oana Gheorghiu, propusă ca vicepremier, răspunde acuzațiilor lui Sorin Grindeanu: A fost o părere personală, respect cu loialitate relația cu SUA # Economica.net
Oana Gheorghiu, propusă de prim-ministrul Ilie Bolojan să preia funcţia de vicepremier, a declarat că, în cazul în care va fi numită în Guvern, va susţine şi va reprezenta ''cu loialitate'' poziţia Guvernului în relaţia cu SUA.
10:50
Ultima oră. Ministrul Apărării, despre retragerea trupelor americane: SUA se vor uita spre Indo-Pacific. Am fost anunțați. Steagul american rămâne în toate bazele # Economica.net
Ionuț Moșteanu, ministrul apărării, a venit cu o reacție la scurt timp după ce s-a aflat că SUA vor să retragă trupe din România.
10:40
10 metode prin care clienții își pierd banii din bănci. CSALB e primit zeci de sesizări de fraudă. Cum te ferești și cum poți recupera paguba # Economica.net
Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a primit zeci de cereri care aveau ca obiect frauda pe canale bancare. Consumatorii apelează la ajutorul băncilor pentru a-și recuperara banii pierduți. Doar în 8 cazuri de fraudă băncile au acceptat anul acesta cererile consumatorilor și au intrat în procedură de conciliere cu aceștia, în cadrul CSALB, arată un comunicat al instituției.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.