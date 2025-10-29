S-a scris istorie în Arsenal – Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist

13:00

Situația de la Universitatea Craiova nu este una “roz”, iar recent s-a scris despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să plece de la echipă. Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, a fost rugat să comenteze pe seama acestui subiect, însă oficialul a transmis că el și restul membrilor din conducere vor avea aceeași poziție. Legenda […] The post Sorin Cârțu, mesaj ferm după ce s-a scris că Mirel Rădoi ar putea pleca de la Craiova: “Vă rog să înțelegeți” appeared first on Antena Sport.