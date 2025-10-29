Horoscop joi, 30 octombrie: Leii plănuiesc o escapadă, Fecioarele primesc bani
Adevarul.ro, 29 octombrie 2025 22:30
Finalul lunii vine cu schimbări importante pentru multe zodii.
Trei persoane au fost reținute după perchezițiile desfășurate în dosarul penal deschis în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei.
Crin Antonescu, critici la adresa Oanei Țoiu: ”Este inexistentă”. Ce spune despre numirea Oanei Gheorghiu # Adevarul.ro
Crin Antonescu a lansat un atac a adresa Oanei Țoiu, ministru de Externe, și a actualei administrații conduse de președintele Nicușor Dan, criticând modul în care România gestionează relația cu SUA.
„O alegere bună”. Dominic Fritz laudă numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: un semn al libertății de exprimare # Adevarul.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a salutat decizia de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier.
Putin, la un pas să-l demită pe generalul Gherasimov. Ce îi reproșează dictatorul rus șefului Statului Major # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin i-ar fi dat un ultimatum generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al armatei ruse, acela fiind să captureze orașul Pokrovsk până la mijlocul lunii noiembrie.
AEP, instituția-cheie în organizarea alegerilor, fără președinte plin cu 5 săptămâni înainte de următorul scrutin. Parlamentul amână numirea # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă funcționează de peste șase luni cu un președinte interimar, deși este instituția-cheie în organizarea alegerilor, iar următorul scrutin are loc în decembrie.
De ce creează tensiuni propunerea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Societatea civilă denunță dubla măsură a Coaliției # Adevarul.ro
Dacă nu demult demiterile erau cele care încingeau spiritele în coaliție și rupeau guverne, acum o propunere de numire în funcție zguduie pământul de sub picioarele cabinetului Bolojan. Adevărata problemă a partidelor din coaliție este mai profundă de atât, suspectează analiștii.
Grindeanu reacționează la anunțul retragerii trupelor SUA: „Securitatea României nu poate fi tratată cu amatorism” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al partidului, solicită autorităților române clarificări urgente privind retragerea trupelor americane din România.
Ciprian Ciucu, despre Oana Gheorghiu, după atacul lui Grindeanu: „Este o persoană model în societatea noastră” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6, a declarat miercuri seară că „Oana Gheorghiu este o persoană model în societatea noastră”, în contextul scandalului privind numirea acesteia în funcția de vicepremier.
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri, 29 octombrie, decretul de numire ca membru al Guvernului a Oanei Clara Gheorghiu, viceprim-ministru.
Cătălin Drulă promite reforme și buget unic pentru București. Ce spune despre relația cu Nicușor Dan # Adevarul.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat că se bucură de susținerea fostului primar al Bucureștiului, Nicușor Dan.
O pisică din blocul afectat de explozie din Rahova s-a reîntâlnit cu stăpâna sa. „Mai sunt câteva suflete de salvat de acolo” # Adevarul.ro
O pisică a fost recuperată din blocul afectat de explozie din sectorul 5, București. Atunci când a ajuns înapoi la stăpâna sa, femeia a izbucnit în lacrimi.
Cazul fetiței de 5 ani care a căzut în apă de pe vasul de croazieră Disney, de la o înălțime de 14 etaje, a fost anchetat de procurorii statului Florida. Nava Disney Cruise Line, Disney Dream, naviga în apele internaționale din Bahamas spre Fort Lauderdale, Florida, pe 29 iunie.
Ministerul de Interne respinge acuzațiile privind vulnerabilități în sistemul Cărții Electronice de Identitate # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) respinge informațiile apărute în spațiul public privind presupuse vulnerabilități ale sistemului românesc de gestionare a cărților electronice de identitate.
Black Friday 2025: Cele mai apreciate jucării educative. Ce spun clienții. Idei de cadouri pentru sărbători # Adevarul.ro
Perioada reducerilor anunțate de retaileri de Black Friday este optimă pentru alegerea jucăriilor educative, mai ales că sunt extrem de căutate pentru a fi oferite drept cadouri de Moș Nicolae și de Crăciun.
Un bărbat care a câștigat la loto vrea să păstreze premiul secret: „Nu vreau să afle soția” # Adevarul.ro
Un bărbat din Germania care a câștigat la loto a cerut ca vestea să rămână un secret față de soția sa.
Americanii își retrag jumătate dintre efectivele militare din România, e vorba despre soldații de elită din brigada mobilă staționată la baza Mihail Kogălniceanu.
Necropsia în cazul morții în condiții neclare a doctoriței Ștefania Szabo, directorului medical al Spitalului Județean din Buzău, a fost finalizată.
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România lansează „EduSMart” – un program care îmbină educația, arta și mișcarea pentru persoanele cu scleroză multiplă.
Doi congresmeni republicani cred că decizia SUA de retragere a trupelor transmite „un semnal greşit Rusiei” # Adevarul.ro
Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi şi reprezentantul Mike Rogers, republican din Alabama, și-au exprimat dezacordul miercuri, 29 octombrie, față de decizia Pentagonului de a întrerupe rotaţia brigăzii americane din România.
Românca Anca Faur, care s-a căsătorit în ianuarie 2023 cu astronautul american Buzz Aldrin, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani.
Egiptul construiește un mega-oraș la Marea Mediterană: New Alamein, „bijuteria” de 183 de miliarde de dolari # Adevarul.ro
Egiptul își propune să rescrie harta turismului mediteranean printr-un proiect urban fără precedent.
Suspecții arestați pentru jaful de la Luvru „recunosc parțial implicarea”, anunță procurorii # Adevarul.ro
Cei doi suspecți arestați pentru jaful de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea lor în furtul bijuteriilor. Procurorul Laure Beccuau a spus că „nu există dovezi că hoții au beneficiat de ajutor din interior”.
Un polițist a salvat viața unui bărbat care încerca să se sinucidă. Agentul a fost rănit în timpul intervenției # Adevarul.ro
Un polițist a salvat miercuri, 29 octombrie, viața unui bărbat care încerca să se sinucidă. Agentul a fost rănit în timp ce întervenea pentru oprirea gestului extrem. Ambii au ajuns la spital.
Opulență în austeritate: Primăria Vaslui acoperă costul unei catapetesme de 185.000 de lei pentru o biserică # Adevarul.ro
Primăria municipiul Vaslui este solicitată să achiziționeze o catapeteasmă de peste 180.000 de lei. Cererea a fost făcută luna trecută, iar primarul Lucian Braniște a inițiat imediat un proiect de hotărâre ce va fi votat în ședința Consiliului Local din această săptămână.
Un bărbat de 47 de ani, din comuna bihoreană Lugașu de Jos, a schingiuit un cal și a postat imaginile pe pe TikTok. Individul fost reținut de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Bihor.
„Un idiot”. Nepoata lui Trump își ironizează unchiul, după ce acesta s-a lăudat cu rezultatul unui test cognitiv # Adevarul.ro
Nepoata lui Donald Trump, Mary Trump, l-a atacat din nou pe unchiul său, după ce președintele a făcut declarații despre testul său cognitiv.
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire ca membru al Guvernului a Oanei Clara Gheorghiu, viceprim-ministru.
Primăria Sectorului 2 continuă programul „FIV pentru Sectorul 2”. Sprijin de până la 20.000 de lei pentru cuplurile infertile și femeile singure # Adevarul.ro
Programul „FIV pentru Sectorul 2”, lansat de Primăria Sectorului 2 și aprobat de Consiliul Local în luna septembrie, continuă până la epuizarea fondurilor disponibile. Proiectul oferă sprijin financiar de până la 20.000 de lei pentru procedura de fertilizare in vitro (FIV).
Miliardarul Lakshmi Mittal, fost proprietar al Sidex Galați, prins că a cumpărat petrol rusesc supus sanctiunilor # Adevarul.ro
Miliardarul indian Lakshmi Mittal, fost proprietar al Sidex Galați, a achiziționat petrol rusesc transportat de așa-numita „flotă fantomă” aflată sub sancțiuni, potrivit unei investigații.
Cod roșu de ploi abundente în sudul Spaniei. MAE avertizează românii aflați în Andaluzia # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români cu privire la condiții meteo extreme în provincia Huelva, din sudul Spaniei.
Au fost semnate două contracte „esențiale” pentru infrastructura din zona Moldovei. Valoara lor depășește 10 miliarde de lei # Adevarul.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a semnat miercuri, 29 octombrie,contracte pentru 105 kilometri de drum de mare viteză, în valoare de 10,2 miliarde de lei, pentru Autostrada Unirii (A8) şi Drumul Expres Focşani - Brăila.
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public # Adevarul.ro
Câteva mii de angajați din sănătate, educație, administrație și transporturi au protestat miercuri în stradă, mobilizați de cele mai mari confederații sindicale. Declarațiile de avere și interese ale liderilor sindicali conturează profilul financiar al celor care conduc mișcările de protest.
Costul unui atac cibernetic pentru o firmă: între 150.000 de euro și zeci de milioane, cu efecte greu de măsurat # Adevarul.ro
Costurile unui atac cibernetic asupra unei companii românești pot depăși cu ușurință 150.000 de euro, iar în cazurile majore pot ajunge la zeci de milioane, avertizează Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).
Mesajul Ambasadei SUA de la București după anunțul privind retragerea trupelor: „Statele Unite apreciază profund contribuțiile României la NATO” # Adevarul.ro
Ambasada SUA de la București a transmis că „apreciază profund contribuțiile României la NATO”, în contextul anunțului privind retragerea a sute de soldați americani din România.
Vedetele comentează subiectul Catedralei Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă” # Adevarul.ro
Catedrala Mântuirii Neamului a devenit un simbol al credinței românești, dar și un subiect intens dezbătut.
Black Friday 2025: Experienţa de cumpărare devine hibridă. Românii îşi planifică meticulos cumpărăturile # Adevarul.ro
Nouă din zece români îşi planifică cumpărăturile în perioada reducerilor de Black Friday, procentul celor hotărâţi să cumpere creşte cu 5% în 2025, iar bugetul mediu este estimat la 2.046 de lei, în creştere cu 33% faţă de 2024, potrivit studiului unei agenţii de cercetare de piaţă.
Țara europeană care le interzice pietonilor să meargă cu mai mult de 6 km/h. Oamenii se întreabă dacă vor fi amendați când aleargă după autobuz # Adevarul.ro
Mersul rapid va fi în curând ilegal într-o țară europeană, după ce a fost adoptat un amendament la legea traficului rutier, care stabilește viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane la 6 km/h.
România, sub asalt cibernetic: doar 1 din 10 atacuri este detectat. Avertismentul șeful DNSC # Adevarul.ro
Într-o lume în care fraudele online, conturile clonate și videoclipurile false generate de inteligența artificială devin tot mai sofisticate, România se confruntă zilnic cu zeci de mii de atacuri cibernetice.
Organizația Medici fără frontiere, expulzată din Libia. „Nu s-a prezentat niciun motiv” # Adevarul.ro
Autoritățile din Libia au ordonat organizației Medecins Sans Frontieres (Medici fără frontiere, MSF) să părăsească țara înainte de 9 noiembrie.
Tineri artiști din Rusia, arestați pentru melodii critice la adresa Kremlinului: „Puterea muzicii este importantă” # Adevarul.ro
Un grup de tineri artiști stradali din Sankt Petersburg a primit noi pedepse cu închisoarea pentru interpretarea unor melodii interzise.
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul înscris în acte începând din noiembrie 2024 # Adevarul.ro
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul înscris în acte începând din noiembrie 2024, de când legislația permite acest lucru. După legea veche își schimbaseră genul doar 596 de germani.
Zilele reci aduc cu ele o nevoie firească de confort, iar una dintre cele mai simple și plăcute metode de a-l obține este printr-o băutură caldă. Fie că ești acasă, la birou sau în vizită, o cană aburindă poate schimba complet atmosfera.
Prevenția nu mai e un opțiune — este o necesitate. Pe măsură ce afacerile devin tot mai dependente de infrastructuri digitale, riscurile cibernetice cresc proporțional.
Dumitru Chisăliţă a demisionat din poziţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Romgaz şi îşi va relua activitatea în fruntea Asociaţiei Energia Inteligentă.
Raport: toate terminalele americane de gaze naturale lichefiate depășesc limitele de poluare # Adevarul.ro
Toate terminalele operaționale de gaze naturale lichefiate din Statele Unite au încălcat în ultimii ani limitele federale privind poluarea aerului și a apei.
O amplă analiză privind insolvențele arată că există sectoare de activitate unde ponderea în totalul numărului de insolvenţe depăşeşte cu mult ponderea sectorului în numărul total al numărului de companii active.
Cum au ajuns doi oameni sclavi la o familie din Iași. Lăsate fără acte, victimele erau ținute în condițiile inumane și exploatate până la epuizare # Adevarul.ro
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus, miercuri, reținerea a doi inculpați (membri ai aceleași familii, cu vârstele de 31 și 39 de ani) într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie și exploatarea cer
Ambasadorul SUA la NATO asigură că prezența Statelor Unite în România „rămâne solidă”, după anunțul privind retragerea militarilor americani # Adevarul.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a transmis miercuri, 29 octombrie, că Statele Unite rămân angajate față de România, „ca aliat de încredere în NATO, partener strategic vital și forță importantă pentru securitatea Europei.”
An de vis pentru Mihaela Cambei. Halterofila din România, triplă campioană europeană de tineret # Adevarul.ro
Mihaela Cambei închide un an de vis. Triplă campioană europeană U23 și aur mondial în premieră.
