Medvedev îl jignește pe ministrul belgian al Apărării și laudă "arma apocalipsei" a Rusiei
ObservatorNews, 29 octombrie 2025 22:50
Atac al vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, la adresa ministrul belgian al Apărării. Medvedev l-a făcut "imbecil" pe Theo Francken, după ce acesta din urmă a declarat că NATO va șterge Moscova de pe fața Pământului dacă președintele rus Vladimir Putin va folosi arme nucleare sau convenționale împotriva Alianței.
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:30
Soţia astronautului Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la 66 de ani. Cei doi erau căsătoriți de 2 ani # ObservatorNews
Anca Faur, soţia astronautului american Buzz Aldrin, în vârstă de 66 de ani, a murit în noaptea de marți, 28 octombrie. Aceasta i-a avut alături pe patul de moarte pe soţul şi fiul ei, Vlad Ghenciu, potrivit unui anunț publicat pe Facebook de familiile Faur și Aldrin, citat de People.
22:20
Trei persoane reținute în dosarul exploziei din Rahova. Anchetatorii au făcut percheziții în patru județe # ObservatorNews
Surse judiciare au declarat miercuri seară că, în urma perchezițiilor efectuate în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, trei persoane au fost reținute.
22:10
Asia Express, 29 octombrie 2025. Ce misiune au avut de îndeplinit concurenţii în lupta pentru ultima şansă # ObservatorNews
Asia Express, 29 octombrie 2025. Drumul eroilor a ajuns în Ho Chi Minh, destinaţia finală din Vietnam, unde se dă lupta pentru cele şase biletele către Coreea de Sud. Irina Fodor a anunţat încă de la început că insigna va fi una roşie, ceea ce însemna că, implicit, o echipă va pleca acasă.
Acum 2 ore
21:50
Cum explică armata SUA retragerea unei brigăzi din România: "Nu este o retragere americană din Europa" # ObservatorNews
Armata americană a anunțat miercuri că decizia de a nu trimite trupe în locul celor care se retrag din România nu echivalează cu o retragere a SUA din Europa, informează Reuters.
21:30
România, aproape de un acord de 30 de miliarde de dolari cu SUA pentru investiții în energie # ObservatorNews
România este pe cale să semneze un acord istoric de 30 de miliarde de dolari cu Statele Unite, care vizează investiții masive în energie nucleară, hidro, pe gaze naturale și tehnologii bazate pe inteligență artificială, a anunțat ministrul Energiei. Bogdan Ivan a precizat că negocierile se află în faza finală și că proiectele strategice, de la retehnologizarea reactoarelor de la Cernavodă până la dezvoltarea noilor reactoare modulare (SMR), vor consolida rolul României ca lider energetic regional.
21:20
Șase persoane, între care un bebeluș, evacuate după prăbușirea unui mal de pământ în Tulcea # ObservatorNews
Șase persoane, între care un bebeluș, au fost evacuate din casă, după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste o casă din orașul Măcin, județul Tulcea. Un bărbat a fost surprins de pământ, dar a fost scos de vecini.
Acum 4 ore
20:50
Noua prim-ministră a Japoniei, Sanae Takaichi, i-a transmis președintelui american Donald Trump că Japonia va continua temporar importurile de gaz natural lichefiat din Rusia, invocând riscul unei crize energetice interne, în pofida presiunilor SUA de a întrerupe achizițiile pentru a întări sancțiunile impuse Moscovei.
20:40
Protest cu 10.000 de oameni faţă de măsurile de austeritate. Cer creşterea salariului minim # ObservatorNews
Mii de oameni au protestat în Piaţa Victoriei faţă de măsurile de austeritate şi au cerut demisia Guvernului Bolojan. În tăvălugul scumpirilor, membrii celor patru mari confederaţii sindicale vor creşterea salariului minim pe economie de anul viitor. La presiunea protestarilor, Guvernul a amânat decizia pentru luna viitoare. În schimb, creşte cu 10 lei valoarea tichetelor de masă.
20:30
Republicanii din Congresul american critică decizia administrației Trump de retragere a trupelor din România # ObservatorNews
Liderii republicani ai comisiilor pentru Apărare din Senat și Camera Reprezentanților au declarat că dezactivarea unei brigăzi militare rotative a SUA subminează sprijinul bipartizan pentru Europa și "transmite semnalul greșit" Rusiei.
20:30
Tot mai mulţi clienţi ai restaurantelor prind gustul fripturii de vită şi renunţă la tradiţionala ceafă de porc. Femierii locali, care exportau aproape toată carnea, au avut cereri tot mai mari aşa că au ajuns să vândă la noi în ţară jumătate din producţie.
20:20
Cu mult înainte să înceapă oficial campania, candidaţii pentru Primăria Capitalei au pornit bătălia pentru voturi. Se lansează în promisiuni şi planuri pentru prosperitatea oraşului şi bunăstarea bucureştenilor.
20:20
Trump, răsfăţat cu preparate şi cadouri de Coreea de Sud. A promis că va "rezolva" problema Coreei de Nord # ObservatorNews
Primire regească pentru Donald Trump în Coreea de Sud, ultima etapă a turneului său în Asia. Gazdele i-au făcut cadou o copie din aur a unei coroane antice şi cea mai înaltă distincţie de stat. Întreaga planetă aşteaptă, însă, următorul pas, o întâlnire istorică. Liderul de la Casa Albă anunţă că va semna mâine un nou acord comercial cu China, după ce va discuta faţă în faţă cu preşedintele Chinei, la Seul, la finalul summitului pentru cooperare economică Asia-Pacific.
20:10
Coadă de peste 2 km la Catedrala Mântuirii Neamului, în a patra zi de pelerinaj. Așteptarea trece de 10 ore # ObservatorNews
Pentru a patra zi la rând, pelerinii continuă să se aşeze la rând să viziteze Catedrala Naţională. Timpul de aşteptare depăşeşte zece ore. Pentru ca toţi credincioşii să apuce să intre în Altar, Patriarhia a anunţat că prelungeşte programul.
20:10
Uraganul Melissa lasă în urmă 29 de morţi şi distrugeri uriaşe în Caraibe, în drumul său spre Bahamas # ObservatorNews
Uraganul Melissa a lăsat în urmă pagube de miliarde de dolari şi 29 morţi în Caraibe, iar acum se îndreaptă către Bahamas. Insula Jamaica a fost declarată zonă sinistrată, după ce rafalele de vânt de aproape 300 de kilometri pe oră au distrus clădiri şi au pus la pământ copaci şi stâlpi de electricitate. În Cuba, aproape un milion de oameni au fost evacuaţi înaintea ca şuvoaiele să inunde mai multe regiuni de coastă.
20:10
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc # ObservatorNews
Probleme cu repetiţie pe prima autostradă construită cap-coadă după Revoluţie. Surpările care au început acum cinci ani continuă pe şoseaua rapidă Sebeş - Turda. Acum, pe o porţiune, traficul a fost deviat pe o singură bandă.
19:40
Medici reţinuţi, după ce un pacient ars a murit cu zile. Nu i-au observat rănile timp de 7 zile # ObservatorNews
Neglijenţă criminală a unor medici. Un pacient cu arsuri, transferat de la Craiova la spitalul Bagdasar Arseni din Capitală, a murit la o săptămână de la internare pentru că doctorii nu i-au văzut toate rănile provocate de flăcări. Bărbatul avea tot spatele ars, dar niciun medic, nici din Craiova, nici din Capitală nu l-a întors de pe pat ca să-l verifice. Doi doctori de la Bagdasar Arseni sunt reţinuţi acum.
19:40
Anchetă extinsă în cazul exploziei din Rahova. Proprietarii, lăsaţi în apartamente doar câteva minute # ObservatorNews
Ancheta exploziei din Rahova se extinde. Poliţiştii au descins astăzi la sediul Distrigaz, iar procurorii au chemat la audieri şi angajaţii care au verificat ţevile înaintea tragediei. Între timp, locatarii au primit permisiunea să intre în apartamentele lor, însoţiţi de Poliţie, dar numai cât să îşi ia câteva obiecte personale.
19:40
Oana Gheorghiu, nou motiv de scandal în coaliţie. Cum comentează că l-a făcut "golan" pe Trump # ObservatorNews
Premierul a stârnit o furtună în coaliţia de guvernare cu nominalizarea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. PSD l-a somat să retragă propunerea ca să nu strice relaţia cu Casa Albă, dar Ilie Bolojan nu a cedat. Iar preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul în urmă cu scurt timp. Oana Gheorgiu este cunoscută pentru ridicarea unui spital pentru copii, doar din donaţii.
19:30
Se conturează tot mai clar cauza morţii directoarei medicale din Buzău. În camera de gardă în care femeia a murit, anchetatorii au găsit o seringă goală şi cutii de medicamente, spun surse Observator. Este şi motivul pentru care au cerut o analiză toxicologică, care să arate ce substanţe erau în corpul medicului. În paralel, spitalul verifică acum toate substanţele care au fost scoase din farmacia unităţii medicale.
19:30
Analişti militari, despre retragerea soldaţilor americani din România: Putin se bucură # ObservatorNews
Statele Unite retrag mai mult de jumătate din soldaţii trimişi în ţara noastră după invazia Rusiei în Ucraina!Ministrul Apărării a anunţat că trebuie să ne bazăm de acum mai mult pe armata noastră, iar Nicuşor Dan, că securitatea României nu va fi diminuată. Analiştii militari se tem să nu fie, însă, începutul unei retrageri americane totale, care l-ar face pe Vladimir Putin să jubileze.
Acum 6 ore
18:40
Joi, de la ora 10.00, Oana Gheorghiu va depune jurământul de învestitură în funcția de viceprim-ministru la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor Observator, PSD s-a opus acestei numiri. Premierul Ilie Bolojan ar fi beneficiat însă de spijinul președintelui Nicușor Dan.
18:40
Noi atacuri israeliene în Gaza, soldate cu peste 100 de victime. ONU: Situația este îngrozitoare # ObservatorNews
Volker Türk, Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, a descris miercuri drept "îngrozător" numărul de peste 100 de palestinieni uciși în urma atacurilor recente ale Israelului asupra Fâșiei Gaza și a făcut apel la toate părțile implicate să nu lase șansa păcii să se piardă, relatează AFP, conform Agerpres.
18:20
Drama unui pacient ars ignorat de medici la Bagdasar-Arseni. Procurorii au reținut doi doctori # ObservatorNews
Un pacient ajunge într-unul dintre cele mai mari spitale din România, la Bagdasar Arseni, cu arsuri pe jumătate din corp pentru că aici teoretic ar trebui să fie cel mai bine îngrijit. Iar pacientul cu arsuri este dintre cei mai fragili, ştim asta cu toţii fără să fim doctori după ce au murit atâţia oameni la Colectiv. Şi totuşi la 10 ani distanţă de Colectiv, medicii de la Bagdasar Arseni din Bucureşti, ditamai medicii României, ignoră un pacient cu arsuri timp de 5 zile.
18:20
Ferrari dă startul unei noi etape pe piaţa auto de lux din România. Cum arată noul model Amalfi # ObservatorNews
Ferrari accelerează în România. Brandul de lux intră într-o nouă etapă pe piaţa din ţara noastră şi lansează azi noul model Ferrari Amalfi, cel mai nou Grand Tourer al mărcii. La eveniment a participat şi noul actionar al Ferrari of Bucharest, Gad Bitton. Acesta a vorbit despre oportunităţile extraordinare de pe piaţa din România şi despre extinderea Ferrari în lume.
18:10
Țeapa luată de Andreea, după ce a cumpărat o rochie cu 400 de lei de pe Vinted. Ce se afla în colet # ObservatorNews
Platformele dedicate vânzării sau schimbului de articole noi sau second-hand, în special îmbrăcăminte, sunt tot mai populare. Doar că riscurile sunt ascunse, iar dacă eşti păcălit, te poţi trezi în situaţia în care nu mai poţi da de vânzător. Cele mai frecvente escrocherii sunt cele în care haine ieftine, comandate de obicei din China sau Asia, sunt revândute aici la suprapreţ, cu menţiunea că sunt produse unicat din garderoba personală.
18:10
A vrut să ajungă mai repede acasă, era ziua ei liberă, aşa că a făcut autostopul fără să ştie că, peste câteva minute, chiar aproape de casă, va muri. Denisa avea 19 ani şi era dintr-o localitate din Iaşi. Şoferul care a luat-o la ocazie ar fi intrat în depăşire, pe linie continuă. Şi el a murit în impactul cu un TIR. Fata intenţiona chiar astăzi să se înscrie la Şcoala de Şoferi, tocmai pentru că nu se simţea în siguranţă la autostop.
18:00
Germania majorează salariul minim pe economie pentru a patra oară din anul 2015 încoace # ObservatorNews
Guvernul federal german a decis miercuri majorarea salariului minim pe economie. Schimbarea se va desfășura în două trepte, respectiv la 13.90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14.60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, față de nivelul de 12.82 de euro din prezent, relatează EFE, citată de Agerpres.
17:20
Se reia alimentarea cu energie în Rahova. Proprietarii, obligați să facă revizia cu o firmă autorizată ANRE # ObservatorNews
Comitetul pentru Situații de Urgență din București a decis revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova unde pe 17 octombrie s-a produs o explozie soldată cu 3 morţi. Totodată se va relua şi alimentării cu energie electrică. Cu toate acestea, locatarii se confruntă acum cu noi probleme: potrivit legii, fiecare apartament trebuie verificat individual de o firmă autorizată sau de un electrician atestat ANRE.
17:10
Țară europeană în care zeci de mii de persoane și-au schimbat sexul în acte printr-o simplă declarație # ObservatorNews
Peste 22.000 de germani și-au schimbat oficial sexul și prenumele în acte de la intrarea în vigoare a legii "autodeterminării", în noiembrie anul trecut. Noua legislație simplifică radical procedura, permițând modificarea datelor de gen printr-o simplă declarație la oficiul de stare civilă, fără evaluări medicale sau procese costisitoare, potrivit datelor publicate de Oficiul Federal de Statistică din Germania.
17:10
Psiholog, despre reglementarea AI. Un milion de persoane vorbesc cu ChatGPT săptămânal despre sinucidere # ObservatorNews
Autorităţile din Amsterdam au transmis cetăţenilor să nu îl mai întrebe pe ChatGPT cu cine să voteze. Nu înainte de a testa ce se întâmplă dacă olandezii sunt tentaţi să facă asta. După ce i-au pus o serie de întrebări chatbotului, a reieşit că sunt puţin fiabili şi în mod evident părtinitori. Un alt studiu a demonstrat că, atunci când vine vorba despre războiul din Ucraina, ChatGPT se transformă într-o cutie de rezonanţă pentru dezinformare. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Mihai Copăceanu, psiholog.
17:10
Prima golire completă a barajului Vidraru din ultimii 50 de ani. Exercițiu de simulare în desfășurare # ObservatorNews
Un exercițiu amplu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru a fost demarat miercuri dimineață, a anunțat prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață.
Acum 8 ore
16:40
Bărbat din Arad, trimis în judecată pentru omor. Și-a târât fosta concubină cu mașina peste un kilometru # ObservatorNews
Un bărbat din Arad a fost trimis în judecată pentru omor și lipsire de libertate, după ce și-a târât fosta concubină cu mașina peste un kilometru, cu o viteză de peste 100 km/h. Incidentul tragic a avut loc în luna august, în urma unei certe la locul de muncă al femeii. Victima a murit din cauza rănilor grave suferite. Procurorii arădeni au finalizat ancheta și au înaintat dosarul spre judecare Tribunalului Arad.
16:30
MiG-uri poloneze au interceptat un avion spion rusesc. Zbura deasupra Mării Baltice cu transponderul oprit # ObservatorNews
Avioane de luptă poloneze au interceptat marţi un aparat de zbor rusesc, care efectua o misiune de recunoaştere în spaţiul aerian internaţional deasupra Mării Baltice, fără un plan de zbor anunţat şi cu transponderul oprit, a anunţat miercuri armata poloneză, citată de Reuters.
16:30
Ţara europeană care introduce limita de viteză pentru pietoni. Explicaţia autorităţilor # ObservatorNews
O ţară europeană este pe cale să întroducă o limită de viteză inedită: pentru persoanele care merg pe trotuare în zone aglomerate. Propunerea aparţine parlamentului din Bratislava, Slovacia, potrivit agenţiei dpa, citată de Agerpres.
16:20
Prețurile la electricitate și gaze pentru consumatorii din Europa au înregistrat o scădere în prima jumătate a anului, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat, cea mai semnificativă reducere fiind observată la gazele naturale, informează Agerpres.
16:10
Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au arestat la Kiev un fost instructor militar, acuzat că ar fi spionat în favoarea Rusiei și că plănuia acte teroriste pe teritoriul Ucrainei. Potrivit autorităților, bărbatul, venit în 2024 dintr-o țară europeană al căreia nume nu este precizat, ar fi transmis informații sensibile către serviciile secrete ruse și ar fi primit instrucțiuni privind fabricarea de explozibili.
16:10
Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces # ObservatorNews
Plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces le face să devină nule, informează MAI.
16:00
Mai multe drone au survolat o bază militară din Belgia. Ministrul Apărării: "Nu mai e timp de pierdut" # ObservatorNews
Ministrul apărării, Theo Francken a anunţat, miercuri, că Belgia a deschis o anchetă după ce au fost observate drone deasupra unei baze militare din sud-estul ţării. Acesta este al doilea incident de acest gen în mai puţin o lună semnalat în Belgia, relatează Reuters, citat de Agerpres.
15:40
Putin: Kievul să contacteze batalioanele ucrainene încercuite la Pokrovsk pentru a se preda # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a îndemnat miercuri liderii ucraineni să-şi contacteze batalioanele încercuite de armata rusă pentru a se preda în oraşele Kupiansk (Harkov) şi Pokrovsk (Doneţk).
15:40
Cum explică armata SUA retragerea unei brigăzi din România: "Nu este o retragere americană din Europa" # ObservatorNews
Armata americană a anunțat miercuri că decizia de a nu trimite trupe în locul celor care se retrag din România nu echivalează cu o retragere a SUA din Europa, informează Reuters, potrivit Agerpres.
15:30
OpenAI recunoaște: Peste un milion de utilizatori și-au împărtășit cu ChatGPT gândurile de sinucidere # ObservatorNews
Mai mult de un milion de utilizatori ai programului ChatGPT au exprimat gânduri suicidare în conversațiile purtate cu asistentul de inteligență artificială, potrivit estimărilor companiei OpenAI. Dezvăluirea vine în contextul unei controverse declanșate de moartea unui adolescent american și a unui proces intentat dezvoltatorului californian, care susține că a implementat noi măsuri de siguranță pentru protejarea utilizatorilor vulnerabili.
15:30
Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Florin Jianu, a declarat, miercuri, că poziţia este de menţinere a salariului minim la nivelul actual. Discuţiile pentru o potenţială mărire urmează să fie reluate pe parcursul anului 2026 cu aplicabilitate din 2027, având în vedere că acestea au fost primele afectate de pachetele de măsuri fiscale luate în ultima perioadă. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat “o veste bună”: valoarea maximă a tichetelor de masă se majorează de la 40 de lei la 50 de lei.
15:20
A doua jumătate a sezonului de toamnă vine cu o problemă eternă pentru şoferii din România, schimbarea cauciucurilor, aşa că a venit momentul să vedem anumite detalii despre acest aspect.
Acum 12 ore
15:00
Putin spune că Rusia a testat torpila nucleară Poseidon: "Nu există nimic asemănător. Este un succes uriaș" # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia a testat cu succes Poseidon, o torpilă cu propulsie nucleară.
14:50
Spitalele ar putea fi împărţite în 3 categorii până la finalul anului. Rogobete: "Nu înseamnă închiderea lor" # ObservatorNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că până la finalul anului spitalele ar putea fi reclasificate în trei categorii și precizează că acest proces nu înseamnă închiderea lor.
14:50
Vremea de mâine 30 octombrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele între 15 şi 23 de grade # ObservatorNews
Vremea continuă să se încălzească în cea mai mare parte a ţării. Maximele zilei se vor încadra între 15 şi 23 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 30 octombrie.
14:50
(P) Tubulatură pentru evacuarea molozului: când devine esențială pe șantier și cum o folosești eficient # ObservatorNews
În orice lucrare de construcție, renovare sau demolare, gestionarea deșeurilor este o etapă esențială în optimizarea fluxului de lucru. Un detaliu tehnic adesea trecut cu vederea, dar extrem de important, este tubulatura pentru evacuarea molozului. Este o soluție simplă și rapidă care direcționează resturile de construcție de la etajele superioare către containerele de colectare.
14:40
Rusia a trimis 11.000 de soldaţi pentru a cuceri Pokrovsk, ultima redută ucraineană din Doneţk # ObservatorNews
Ruşii continuă tentativele de a încercui oraşul Pokrovsk (estul Ucrainei) şi au adus noi trupe, aproximativ 11.000 de militari, în jurul acestuia, potrivit Corpului 7 de reacţie rapidă al Forţelor aeropurtate ucrainene, citat de Unian.
14:40
România, încă un pas spre recunoașterea femicidului. Proiectul a fost depus în Parlament cu 250 de semnături # ObservatorNews
A fost depus în Parlament Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea femicidelor şi a violenţelor care le preced, care introduce pentru prima dată în legislaţia românească conceptul de femicid, adică uciderea unei femei pentru simplul fapt că este femeie. Deputatul PNL, Alina Gorghiu, iniţiatoare a proiectului, spune de asemenea că e un pas uriaş pentru societatea noastră.
