Un bărbat a găsit o comoară veche de aproximativ 2.000 de ani, dar a ținut totul secret timp de 8 ani. Descoperirea a uimit arheologii

12:40

Andra Măruță nu mai are nevoie de nicio prezentare, căci, de-a lungul carierei sale, a reușit să cucerească inimile celor de acasă datorită talentului muzical și felului său plăcut de a fi. Mereu a fost sinceră și transparentă cu publicul său numeros și nu s-a sfiit să împărtășească momentele bune s