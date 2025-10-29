Deputatul Petre Emanoil Neagu mărturiseşte că medicul Ştefania Szabo i-a salvat viaţa mamei sale
Deputatul Petre Emanoil Neagu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a transmis, miercuri, un mesaj după moartea medicului Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în care a mărturisit că aceasta a salvat viaţa mamei sale.
Alexandru Rogobete: Niciun sistem de urgenţe din lume nu poate prelua o avalanşă de pacienţi critici în cazul producerii unei catastrofe / Care este mesajul la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, că niciun sistem de urgenţă din lume nu este pregătit pentru o avalanşă mare de pacienţi critici, el apreciind că la zece ani de la tragedia Colectiv se inaugurează în sfârşit Centrul de Arşi Grav de la Timişoara.
Raliul Argeşului powered by Citroën închide sezonul de raliuri în weekendul 30 octombrie – 1 noiembrie şi, totodată, va decide câştigătorii titlului din CNR pe Asfalt, dar şi vicecampionii clasamentului general din CNR. Totodată, la finalul celei de-a 9-a etape, ultima a sezonului de raliuri, se vor decide şi campionii categoriei maşinilor cu tracţiune faţă, cei ai Swift Cup şi ai altor clase, informează Federaţia Română de Automobilism Sportiv.
Meta a raportat un cost excepţional de 16 miliarde de dolari în T3 şi îşi menţine planurile de investiţii majore în inteligenţa artificială # News.ro
Meta Platforms a raportat miercuri un cost excepţional de aproximativ 16 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, generat de aplicarea noii legi fiscale americane ”Big Beautiful Bill”, promovată de administraţia preşedintelui Donald Trump. Cheltuiala unică a afectat profitul trimestrial, determinând o scădere de circa 8% a acţiunilor în tranzacţiile de după închiderea pieţei, transmite Reuters.
Preşedinte CNAS: Este nevoie şi de asigurări complementare de sănătate în România / Niciun sistem de asigurări sociale de sănătate nu poate susţine singur întreaga greutate a nevoilor medicale moderne # News.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), horaţiu Moldovan, apreciază că este nevoie şi de asigurări complementare de sănătate în România, întrucât niciun sistem de asigurări sociale de sănătate nu poate susţine singur întreaga greutate a nevoilor medicale moderne.
Rogobete: Pe site-ul ministerului va apărea un formular electronic în care personalul medical va avea ocazia să seziseze ce nu funcţionează. Pot să sesizeze abuzuri, comportamente inadecvate ale şefilor de secţie sau ale coordonatorilor de rezidenţiat # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri seară, că, din luna noiembrie, medicii şi asistenţii medicali vor avea posibilitate să sesiseze Ministerul Sănătăţii privind problemele din spitale, inclusiv abuzuri sau comportamente inadecvate ale şefilor.
Rogobete: Colegii mei vor verifica peste şase luni dacă au fost respectate măsurile de conformare date de Corpul de Control la Spitalul de Copii din Iaşi. Dacă măsurile vor fi implementate, se va redeschide acel corp de terapie intensivă, dacă nu, nu # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, miercuri seară, că la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iaşi, unde şapte copii infectaţi cu o bacterie au murit, s-au luat unele măsuri în ultima perioadă, dar că peste şase luni, unitatea medicală va fi din nou verificată.
Alphabet şi Microsoft depăşesc aşteptările privind rezultatele trimestriale, impulsionate de cererea pentru cloud şi inteligenţă artificială # News.ro
Giganţii tehnologici Alphabet şi Microsoft au raportat miercuri rezultate peste estimările Wall Street, confirmând că investiţiile uriaşe în inteligenţă artificială şi servicii cloud continuă să aducă profituri semnificative, în pofida temerilor privind o posibilă ”bulă AI”, relatează Reuters.
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE. Apărarea flancului estic va rămâne „robustă”, dă asigurări Franţa # News.ro
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii anunţate a numărului de soldaţi americani în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului noului ministru francez al apărării Catherine Vautrin.
UPDATE - Nouă misiune de evacuare aeriană din Israel, realizată de o aeronavă militară a Forţelor Aeriene Române / Este al zecelea zbor umanitar realizat de România # News.ro
O aeronavă militară C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române a executat o nouă misiune de evacuare medicală din Israel, pentru transportul a 10 pacienţi şi 23 de aparţinători, cetăţeni palestinieni, a transmis, miercuri seară, Ministerul Apărării.
Trei persoane au fost reţinute după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, au declarat, miercuri seară, surse judiciare.
Românul Alexi Pitu a înscris o dublă în victoria pe care echipa daneză Vejle BK a obţinut-o miercuri, în deplasare, scor 4-0, cu formaţia Lyseng, în optimile Cupei Danemarcei.
Echipa Bayer Leverkusen a eliminat miercuri seara, din Cupa Germaniei, formaţia de liga secundă Paderborn, pe care a învins-o, în deplasare, cu scorul de 4-2, după prelungiri.
Diplomaţi occidentali au adus un omagiu, la Moscova, victimelor represiunii sovietice. Unele dintre buchetele depuse aveau panglici albastre şi galbene, culorile drapelului ucrainean - FOTO # News.ro
Diplomaţi occidentali acreditaţi la Moscova au adus un omagiu, miercuri, victimelor represiunii din perioada sovietică, într-un moment în care autorităţile ruse sunt acuzate că îl reabilitează pe Iosif Stalin şi că instrumentalizează istoria pentru a-şi justifica ofensiva din Ucraina, relatează AFP.
Echipa italiană Juventus Torino a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Udinese, în etapa a noua din Serie A.
Poliţiştii din Ploieşti, sesizaţi că pe fereastra unui imobil s-ar prelinge urme de sânge, provenind de la etajul al treilea al clădirii / Când au ajuns echipajele, un bărbat de 75 de ani a căzut în gol / A fost declarat decesul # News.ro
Poliţiştii din Ploieşti au fost sesizaţi, miercuri, că pe fereastra unui imobil s-ar prelinge urme de sânge, provenind de la etajul al treilea al clădirii. Când au ajuns echipajele la blocul indicat, un bărbat de 75 de ani a căzut în gol şi a fost declarat decedat. În imobil nu mai era nicio persoană, iar Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Tulcea: Un mal de pământ s-a prăbuşit peste o locuinţă din Măcin şi a surprins un bărbat / Acesta a fost scos de vecini şi dus la spital / Pompierii au evacuat şase persoane din zonă, printre care şi un bebeluş # News.ro
Un mal de pământ s-a prăbuşit, miercuri seară, peste o locuinţă din Măcin, judeţul Tulcea şi a surprins un bărbat. El a fost scos de vecini şi persoanele care locuiau în gospodărie, iar echipajul medical i-a acordat primul ajutor şi l-a transportat la spital. Pompierii au evacuat din zona respectivă şase persoane, printre care şi un bebeluş.
Într-o mişcare surprinzătoare, SUA ridică sancţiunile impuse lui Milorad Dodik, liderul naţionalist pro-rus al sârbilor din Bosnia, şi apropiaţilor săi # News.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a ridicat miercuri sancţiunile impuse liderului naţionalist al sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik, aliaţilor săi, membrilor familiei şi companiilor legate de aceştia, a anunţat Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), relatează Reuters.
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE – Grindeanu: Ridică întrebări serioase / Pare că este un regres în relaţia cu Partenerul Strategic / Liderul interimar al PSD cere informare oficială în Parlament din partea Executivului # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, critică Guvernul, miercuri seară, pentru că românii au aflat din presa internaţională despre reducerea trupelor americane din România şi apreciază că explicaţiile oferite până acum sunt insuficiente. ”Pare că este un regres în relaţia cu Partenerul Strategic”, apreciază Grindeanu, care-l critică pe Ilie Bolojan că nu a avut nicio reacţie oficială în legătrtură cu acest subiect important. În plus, Grindeanu cere explicaţii oficiale oferite de reprezentranţii Executivului în Parlament.
Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, validată în unanimitate în şedinţa Comitetului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal # News.ro
Candidatura primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei a fost validată, miercuri, în unanimitate, în şedinţa Comitetului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal.
Baschet masculin: Etapă cu înfrângeri pentru echipele româneşti angrenate în grupele FIBA Europe Cup # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea, dar şi echipele Corona Braşov şi CS Vâlcea au pierdut meciurile disputate în etapa a IV-a din grupele FIBA Europe Cup.
Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor verifică legalitatea blocării, suspendării sau ştergerii conturilor de utilizatori pe platformele digitale, inclusiv TikTok # News.ro
Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, deputatul Laura Gherasim (AUR), anunţă, miercuri, că a fost iniţiat un proces de verificare a legalităţii blocării, suspendării sau ştergerii conturilor de utilizatori pe platformele digitale, inclusiv TikTok. Demersul are la bază reclamaţii ale cetăţenilor şi urmăreşte ”asigurarea respectării legalităţii, protejarea libertăţii de exprimare şi a dreptului la informare, precum şi responsabilitatea publică a platformelor şi autorităţilor implicate”.
Alexandru Muraru (PNL): Şantajul asupra premierului Bolojan este o ruşine politică şi o ameninţare la adresa statului de drept / Este timpul ca PSD să aleagă: vrea să fie parte a reformei sau parte a problemei # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că PSD a trecut linia roşie prin atacurile repetate la adresa premierului Bolojan, el arătând că PSD ar trebui să aleagă dacă ”vrea să fie parte a reformei sau parte a problemei”.
Fed reduce dobânda cheie pentru a doua oară în acest an şi anunţă sfârşitul programului de restrângere a bilanţului în decembrie # News.ro
Rezerva Federală a SUA (Fed) a aprobat miercuri a doua reducere consecutivă a ratei dobânzii de politică monetară din 2025, o decizie anticipată de pieţe, dar luată într-un context de incertitudine economică accentuată de blocajul guvernamental din Washington, transmite CNBC.
Dominic Fritz: Este un semnal extrem de prost să începem să vrem să excludem oameni din viaţa politică pentru nişte opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut / Nu cred că există o alternativă la această coaliţie, cred că vede şi PSD # News.ro
Liderul USR Dominic Fritz a declarat, miercuri, despre scandalul din coaliţie legat de nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier, că este un semnal extrem de prost să începem să vrem să excludem oameni din viaţa politică pentru nişte opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut, el arătând, despre soarta coaliţiei, că nu crede că există o alternativă la această coaliţie şi ”vede şi PSD asta, cu extremişti de la AUR”.
Dominic Fritz, despre reforme: Este o luptă de uzură. Eu o duc în primăria Timişoara de 5 ani. Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni / Mai sunt multe categorii de pensii speciale care trebuie eliminate # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, despre aplicarea reformelor de către actualul guvern, că este o luptă de uzură pe care el o duce în primăria Timişoara de 5 ani, şi a arătat că prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni. El a mai spus că mai sunt multe, multe categorii de pensii speciale care trebuie eliminate, şi trebuie facută o descentralizare reală şi să scăpăm de tot felul de instituţii inutile.
Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Sănătatea Cluj, în cadrul grupei B a Cupei României.
Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău afirmă că medicii nu mai vor să facă gărzi, invocând criticile de pe reţelele de socializare, suprasolicitarea şi plata necorespunzătoare # News.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău, medicul ortoped Dragoş Porumb, susţine că unii colegi de-ai săi din SJU Buzău nu ar mai vrea să facă gărzi, din cauza presiunii imense, a criticilor şi injuriilor care le sunt aduse pe reţelele de socializare, aşa cum s-a întâmplat şi cu medicul Ştefania Szabo cu o seară înainte de a deceda. Atunci, zeci de mesaje jignitoare şi defăimătoare au fost postate la articolele de presă în care medicul Szabo, în calitatea sa de director medical, venea cu lămuriri privind o sesizare a unei mămici care reclama modul în care i-a fost tratat bebeluşul.
Nvidia devine prima companie din lume care atinge o valoare de piaţă de 5.000 de miliarde de dolari, impulsionată de boomul inteligenţei artificiale # News.ro
Acţiunile Nvidia au crescut cu peste 4% miercuri, transformând gigantul tehnologic în prima companie din lume care depăşeşte pragul istoric al unei capitalizări bursiere de 5.000 de miliarde de dolari, transmite CNBC.
Dominic Fritz: Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE. Cei doi preşedinţi republicani ai Comisiilor pentru serviciile armate din Congresul SUA „se opun ferm” deciziei Pentagonului de a reduce prezenţa trupelor americane în România: „Un semnal greşit transmis Rusiei” # News.ro
Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului, şi reprezentantul Mike Rogers, republican din Alabama, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanţilor, au transmis miercuri o declaraţie comună în care îşi exprimă dezacordul şi îngrijorarea cu privire la anunţul Pentagonului de a întrerupe rotaţia brigăzii americane din România, subliniind că pare o decizie necoordonată şi în contradicţie directă cu strategia preşedintelui Donald Trump.
Microsoft, lovită de o pană majoră în Azure şi 365 chiar înainte de publicarea rezultatelor trimestriale # News.ro
Microsoft s-a confruntat miercuri cu o pană semnificativă care a afectat serviciile sale cloud Azure şi platforma Microsoft 365, cu doar câteva ore înainte de anunţarea rezultatelor financiare trimestriale, relatează CNBC.
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău Ştefania Szabo / Au fost prelevate şi probe toxicologice / Înmormântarea va avea loc la Bucureşti # News.ro
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău Ştefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă a unităţii medicale, dar nu au finalizat şi raportul medico-legal. Au fost prelevate şi probe toxicologice pentru a se stabili exact ce a dus la decesul medicului de 37 de ani. Trupul va fi depus, joi, în prima parte a zilei, la biserica din curtea Spitalului Judeţean Buzău şi ulterior va fi transportat la Bucureşti, unde va avea loc înormântarea.
Universitatea ”Al.I. Cuza” din Iaşi construieşte un cămin pentru studenţi la Ştefăneşti-Botoşani, unde instituţia deţine o staţiune de cercetare şi practică. Investiţia depăşeşte 12 milioane de lei şi este finanţată prin PNRR # News.ro
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) anunţă, miercuri, că a demarat lucrările la un cămin studenţesc situat în localitatea Ştefăneşti-Botoşani, unde instituţia de învăţământ deţine o staţiune de cercetare şi practică studenţească.
Două fete, lovite de o maşină pe o trecere pentru pietoni din municipiul Braşov / Au suferit multiple leziuni şi vor fi transportate la spital # News.ro
Două fete au fost lovite, miercuri, de o maşină pe o trecere pentru pietoni din municipiul Braşov. La volan se afla un bărbat de 78 de ani. Fetele au suferit multiple leziuni şi vor fi transportate la spital.
Timişoara: O tânără şi un tânăr, cercetaţi după ce au întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 14 ani, au filmat momentul şi au postat imaginile pe reţelele de socializare, când fata nu a vrut să repete experienţa # News.ro
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut pentru pornografie infantilă şi viol, iar o tânără de 21 de ani este şi ea cercetată în dosar, în lipsă. Cei doi au întreţinut relaţii sexuale cu o minoră de 14 ani şi au filmat totul. Când adolescenta a refuzat să mai întreţină relaţii sexuale cu ei, aceştia au publicat imaginile pe reţelele sociale.
Liga Europa: UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva preşedintelui lui Lille, după meciul cu PAOK # News.ro
UEFA a anunţat miercuri că a deschis o procedură disciplinară împotriva lui Olivier Letang, preşedintele clubului francez Lille, în urma criticilor pe care acesta le-a adresat arbitrilor după meciul Lille – PAOK Salonic.
Jaf la Luvru. Cei doi suspecţi arestaţi au recunoscut „parţial” faptele, dar bijuteriile rămân de negăsit # News.ro
La zece zile după jaful de la Luvru, care a avut un ecou mondial şi a cărui pradă este estimată la 88 de milioane de euro, bijuteriile nu au fost găsite, a anunţat miercuri procurorul Laure Beccuau. Cei doi suspecţi arestaţi, care şi-au recunoscut „parţial” participarea la jaf, urmează să fie puşi oficial sub acuzare în faţa unui judecător pentru „furt în bandă organizată şi asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni”, a precizat ea într-o conferinţă de presă.
Jucătorul echipei Real Madrid, Vinicius Jr, le-a prezentat scuze suporterilor pentru reacţia sa când a fost schimbat la El Clasico de duminică, împotriva FC Barcelona.
Intervenţie a drumarilor pe A10 Sebeş-Turda, în judeţul Cluj, după o cedare a terasamentului / DRDP Cluj cere expertiză tehnică, ”având în vedere persistenţa fenomenelor de instabilitate şi agravarea progresivă a cedării drumului” # News.ro
Drumarii intervin pe A10 Sebeş-Turda, la kilometrul 66, în judeţul Cluj, după o cedare a terasamentului, iar oficialii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Cluj anunţă, miercuri, că au demarat procedura pentru a realiza o expertiză tehnică şi un studiu geotehnic detaliat, ”având în vedere persistenţa fenomenelor de instabilitate şi agravarea progresivă a cedării drumului”.
INTERVIU - General Ştefan Dănilă, fost şef al SMG: Reducerea forţelor americane, coroborată cu lipsa ambasadorului SUA, ne plasează undeva, într-o zonă de dezinteres / Trebuie făcute eforturi ca decizia de acum să nu fie urmată de alte reduceri! # News.ro
Autorităţile de la Bucureşti ar trebui să facă eforturi majore pentru ca reducerea masivă a forţelor armate ale SUA în România să nu fie urmată de noi reduceri ale acestui contingent, acesta fiind un pericol cât se poate de real, avertizează generalul cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei române.
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie.
Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei. Cadavrele stau aliniate pe străzile din Rio, numărul morţilor în urma raidurilor a ajuns la 132 # News.ro
Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei, care devine tot mai controversată, a ucis cel puţin 132 de persoane, au declarat miercuri oficialii, după ce locuitorii din Rio de Janeiro au aliniat pe străzi zeci de cadavre adunate peste noapte. Totul se întâmplă cu o săptămână înainte ca oraşul să găzduiască evenimente internaţionale dedicate climei, relatează Reuters.
Banca Centrală a Argentinei a prezentat miercuri macheta unei monede omagiu care va fi emisă în onoarea legendei fotbalului mondial, Diego Maradona.
Guvernul, după Consiliul Naţional Tripartit: Anul viitor, salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest an / O eventuală creştere a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii / Consultările vor continua # News.ro
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare. Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest şi a arătat că înţelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectaţi de creşterea costului vieţii, dar, în egală măsură, o eventuală creştere anul viitor a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii.
Alexandru Nazare: „Trebuie să depăşim blocajele mentale şi să inovăm în finanţarea agriculturii româneşti” # News.ro
În cadrul Conferinţei Naţionale AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români, ministrul finanţelor Alexandru Nazare a evidenţiat necesitatea unei schimbări de abordare în finanţarea agriculturii şi a cerut o implicare activă a tuturor actorilor instituţionali şi privaţi pentru a sprijini fermierii români prin mecanisme moderne şi eficiente.
