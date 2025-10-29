Pontul zilei de joi, 30 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 4.35 de la Superbet cu meciuri din etapa 15
Fanatik, 29 octombrie 2025 22:50
Cu pontul zilei de joi, 30 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 15.
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
23:00
Salariul astronomic al lui Victor Osimhen, atacantul care rupe plasele la Galatasaray: „Te sperie când își pune masca” # Fanatik
Victor Osimhen a luat o decizie suprinzătoare în 2024, când a decis să semneze cu Galatasaray, deși avusese cifre senzaționale la Napoli. Giovanni Becali a dezvăluit ce salariu are africanul în Turcia.
Acum 30 minute
22:50
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 30 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 343 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din etapa intermediară de Serie A
22:40
Un titular de la FCSB s-a accidentat în partida cu Gloria Bistrița din grupele Cupei României. Ce pierdere importantă a suferit campioana României.
22:40
Peluza Nord FCSB i-a scandat numele legendei Stelei, prezentă la meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Betano # Fanatik
Peluza Nord FCSB, gest superb cu ocazia meciului din deplasare cu Gloria Bistrița din grupele Cupei României Betano! Ce au făcut suporterii campioanei
Acum o oră
22:20
O echipă din SuperLiga așteaptă de ceva vreme construcția noului stadion. Președintele clubului a venit cu vești bune și a anunțat data la care va fi inaugurată arena.
Acum 2 ore
21:50
Penalty controversat în Gloria Bistriţa – FCSB! De ce n-a putut interveni sistemul VAR. Video # Fanatik
FCSB a deschis scorul dintr-un penalty controversat în deplasarea cu Gloria Bistriţa din Cupa României. Sistemul VAR nu este folosit în meciurile de Cupă şi decizia centralului din teren a rămas.
21:40
Cristi Bălgrădean a făcut anunțul despre retragere imediat după Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4: ”Vârsta nu iartă pe nimeni” # Fanatik
Ajuns la 37 de ani, Cristi Bălgrădean a vorbit despre retragere după meciul Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4. Ce gânduri de viitor are portarul cu trei titlu de campion în palmares.
21:30
A pierdut meciul din Cupa României în prelungiri, după ce a condus cu 1-0 și a „explodat” la adresa arbitrului! „Evident! A văzut toată lumea!” # Fanatik
Ce a declarat antrenorul celor de la Metalul Buzău după ce echipa sa a fost învinsă în prelungiri de Universitatea Cluj în Cupa României. Reproșuri pentru arbitru.
21:10
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău # Fanatik
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat? Fostul premier și-a anunțat candidatura la alegerile locale din județul Buzău, care au loc pe 7 decembrie 2025.
Acum 4 ore
21:00
Un jucător de la Sănătatea Cluj, momentul serii în Cupa României! Și-a scos tricoul și l-a arătat în fața camerelor. Foto # Fanatik
Un jucător de la Sănătatea Cluj a ieșit la rampă la întâlnirea cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano. Gestul incredibil pe care l-a făcut elevul lui Vasile Miriuță.
21:00
Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Universitatea Craiova! Cum a lămurit conflictul cu suporterii: „Nu sunt obligat să fiu de acord” # Fanatik
Mirel Rădoi a lămurit subiectul plecării sale de la Universitatea Craiova la finalul meciului cu Sănătatea Cluj din Cupa României Betano
20:40
Nebunie totală înainte de Gloria Bistrița – FCSB! Sute de oameni stau la coadă la intrarea în stadion. Foto+Video # Fanatik
Gloria Bistrița - FCSB, meciul din prima runda a Cupei României Betano, se joacă cu casa închisă! Cozi uriașe în fața stadionului înainte de lovitura de start.
20:20
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist # Fanatik
O influenceră face ravagii în mediul online, însă puțini știu că, înainte de a ajunge faimoasă, a fost bărbat. Povestea sa de viață „bate” scenariul oricărui film.
20:20
Patronul – președinte de la Sănătatea Cluj a intrat pe teren cu Universitatea Craiova la 61 de ani și a scris istorie în fotbalul românesc! Ce record a stabilit # Fanatik
Finanțatorul de la Sănătatea Cluj a stabilit un record greu de egalat în fotbalul românesc! Aurelian Ghișă a intrat pe teren în meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano
20:10
Cine este femeia care a început să plângă în hohote în tribune la Sănătatea Cluj – U Craiova și care este motivul! Imagini emoționante surprinse de camerele TV # Fanatik
Scene extrem de emoționante petrecute în tribune la meciul Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova din Cupa României Betano!
19:50
Un jucător crescut de PSG a semnat cu revelaţia ultimelor etape din SuperLiga. Fotbalistul a fost prezentat oficial.
19:40
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj neașteptat a postat: „Viața nu înseamnă să…” # Fanatik
Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. E mai liniștită ca oricând și pune preț pe cu totul alte lucruri care contează.
19:10
Bannerul apărut în Peluza Nord a Craiovei la meciul cu Sănătatea Cluj. De unde au urmărit suporterii partida sub formă de protest. Foto # Fanatik
Universitatea Craiova întâlnește Sănătatea Cluj în prima etapă a Cupei României Betano. Fanii olteni de la Peluza Nord au afișat un banner chiar înainte de startul jocului.
Acum 6 ore
19:00
Secretele liderului din SuperLiga! De ce Rapid performează și Craiova pierde teren în lupta pentru titlu # Fanatik
Lupta la titlu în SuperLiga este mai pasionantă ca oricând. Dumitru Dragomir a analizat situația de la Rapid și Universitatea Craiova cu o etapă înainte de finalul turului din sezonul regulat și a dat verdictul.
18:40
Ștefan Baiaram, apariție de senzație după ce nu a fost în lot la meciul cu Sănătatea Cluj. Dialog chiar pe teren cu Mirel Rădoi. Foto exclusiv # Fanatik
Ștefan Baiaram nu e în lotul Universității Craiova pentru meciul cu Sănătatea Cluj din Cupa României. Ce a făcut atacantul oltenilor înainte de startul partidei.
18:20
Dezvăluiri din culise despre marea împăcare de la Rapid! Ce s-a întâmplat între Dobre și fani după conflictul aprins # Fanatik
Scandalul iscat între Alex Dobre și fanii Rapidului este de domeniul trecutului. Robert Niță a povestit cum s-a ajuns la împăcare între cele două părți.
18:10
Decizia radicală luată de Mirel Rădoi cu puțin timp înaintea meciului din Cupa României! I-a lasat mască pe cei prezenţi la stadion # Fanatik
Universitatea Craiova trece printr-o perioadă turbulentă după un start excelent de sezon. Mirel Rădoi a agitat apele şi înaintea meciului de Cupa României cu decizia stranie pe care a luat-o chiar la stadion.
18:00
Laurent Bezeau, interviu tare despre situaţia handbalului românesc: „Aveţi grijă de tineri! Ce faceţi pentru viitorul vostru?!” De ce a ales Rapid: „Credeam că mi s-a încheiat cariera!”. Video exclusiv # Fanatik
Laurent Bezeau a preluat Rapid în vară, având ca obiectiv construirea unei echipe de top în Giuleşti. Finalist al Ligii Campionilor cu Brest, francezul a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre situaţia handbalului românesc.
17:40
Reacția lui Vinicius la 3 zile după scandalul din El Clasico. Mesajul care arată că există un conflict cu antrenorul lui Real Madrid # Fanatik
Vinicius a făcut un scandal monstru în El Clasico, iar la 3 zile distanță a revenit asupra subiectului. Care a fost mesajul transmis de atacantul brazilian.
17:20
Denis Alibec și David Miculescu, show cu un scuter electric pe străzile din Bistrița înainte de meciul din Cupa României Betano: „Ia uite, are viteze, mă!” # Fanatik
Jucătorii de la FCSB s-au dat cu scuterul electric în centrul orașului înainte de meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița. Denis Alibec și David Miculescu, show pe două roți.
17:10
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații # Fanatik
Ce sumă ar putea primi familia tinerei însărcinate decedate în explozia din Rahova, în urma despăgubirilor cerute. Cine va răspunde pentru tragedie?
Acum 8 ore
17:00
Fiul lui Sabin Ilie face senzație la Farul lui Gică Hagi! „Bombiță” a dat un gol care l-ar face invidios chiar și pe „Rege”. Video # Fanatik
Bogdan, fiul lui Sabin Ilie și nepotul lui Adrian Ilie, a marcat un gol cu totul special pentru juniorii celor de la Farul Constanța! Cel poreclit „Bombiță” a înscris după o fază în stilul lui Gică Hagi
16:40
Dinamo, Rapid și FCSB nu au scăpat! Echipele de top din capitală, amendate după meciurile din etapa a 13-a # Fanatik
Cele trei rivale din București nu au scăpat fără penalizări în etapa a 13-a din SuperLiga României. Dinamo, Rapid și FCSB au fost amendate de Comisia de Disciplină
16:20
L-au găsit pe succesorul lui Bocciu! Fostul jucător de la Rapid a devenit lider de galerie și face afaceri cu israelienii: „Viața de fotbalist nu ține la infinit” # Fanatik
Galeria Rapidului are viitorul! În cazul în care Liviu „Bocciu” Ungurean nu va mai dori să fie șef în peluza din Giulești, un fost jucător al alb-vișiniilor i-ar putea lua lejer locul
16:00
Nici Dan Petrescu nu a reușit asta! Record de schimbări în primul minut într-un meci din Anglia # Fanatik
Situație incredibilă în fotbalul din Marea Britanie. Antrenorii aleg să facă mai multe schimbări în primul minut. De ce echipele recurg la asta. Ce spune regulamentul.
15:40
Aurelian Ghișă, patronul Sănătății Cluj, reacție genială înainte de meciul cu U Craiova: „Intru pe teren și bat penalty! N-am ratat niciodată!”. Cu ce echipă ține # Fanatik
Patronul Sănătății Cluj, gata să scrie istorie! Omul numărul unu al echipei din Ardeal e gata să marcheze în poarta oltenilor. „Joc fotbal de când eram copil”.
15:20
Surpriză de proporții pentru Kurt Zouma după victoria din Cupa României Betano. Fundașului de la CFR Cluj nu i-a venit să creadă ce a făcut copilul său. Video # Fanatik
Moment special după CSM Slatina - CFR Cluj. Copiii lui Kurt Zouma și Mario Camora au intrat pe teren cu un trofeu special pentru părinții lor. Despre ce e vorba.
15:10
Sănătatea Cluj, primă uriașă dacă bate Universitatea Craiova în Cupa României Betano! Câți bani oferă patronul-jucător # Fanatik
Aurelian Ghișa, patronul Sănătății Cluj, le-a promis jucătorilor o primă frumoasă dacă vor reuși să dea lovitura în Bănie! Cu ce sumă se pot alege ardelenii.
Acum 12 ore
14:50
“Peste 1 miliard euro!” Cât valorează, de fapt, Catedrala Neamului și câți bani s-au cheltuit pentru construcția sa # Fanatik
Cât valorează, de fapt, Catedrala Neamului. Dumitru Dragomir a dezvăluit adevărata sumă în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Ce părere are fostul șef al LPF despre construcția colosală.
14:20
Haos! UEFA, o noua decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni # Fanatik
UEFA continuă modificările pe site, iar aceste schimbări au devenit un adevărat haos pentru fani. Ce s-a întâmplat cu Cupa Campionilor Europeni din 1986
14:10
FCSB dă piept cu coșmarul din 2005 în Cupa României. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II # Fanatik
FCSB urmează să joace în Cupa României, împotriva celor de la Gloria Bistrița, iar campioana României dă de un antrenor care a fost parte la o rușine istorică a grupării bucureștene.
13:50
Retragerea militarilor americani din România: de ce a întârziat ministrul Ionuț Moșteanu cu anunțul. Efectele deciziei lui Trump: „Semnal prost” # Fanatik
Retragerea militarilor americani de la baza Kogălniceanu a căzut ca un trăsnet în spațiul public: de ce a anunțat greoi Ionuț Moșteanu decizia lui Trump?
13:20
Ce se întâmplă cu Mirel Rădoi?! “E foarte încăpățânat!”. Fostul coleg de la Steaua, dezvăluiri despre antrenorul Craiovei # Fanatik
Mirel Rădoi este văzut de mulți ca principalul vinovat pentru conflictele apărute în ultima perioadă la Universitatea Craiova. Cum l-a descris un fost coleg de la Steaua.
12:50
Nu a jucat în meciul cu CS Dinamo, iar Andrei Nicolescu a dat vestea ce tristă. Mijlocașul „câinilor roșii”, out până în 2026 din cauza unei accidentări
12:30
România, vulnerabilă în fața dezastrului. Locuințele statului, fără polițe obligatorii de asigurare în zeci de orașe importante # Fanatik
Cum e posibil ca doar 25% dintre locuințele aflate în proprietatea statului român să aibă poliță obligatorie PAD. În unele municipii gradul de asigurare este zero. Ce se întâmplă, de fapt?
12:10
Un susținător celebru al celor de la Rapid a anunțat că este în doliu după ce și-a pierdut tatăl. „Eroul meu” # Fanatik
Doliu pentru un cunoscut suporter al celor de la Rapid, care a anunțat că tatăl lui s-a stins din viață. Trista veste a fost dată și pe stadionul din Giulești.
12:00
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv # Fanatik
Patronul formației din Cluj are șanse bune să intre pe teren în meciul cu Universitatea Craiova, în ciuda faptului că are 61 de ani! Ce a garantat Vasile Miriuță, tehnicianul ardelenilor.
11:50
Americanii au aflat ce va face Simona Halep la Turneul Campioanelor de la Riad! Românca reprezintă grupa „Serena Williams” # Fanatik
Unde va fi prezentă Simona la începutul lunii noiembrie? Sportiva a făcut anunțul pe social media, iar americanii au aflat cu ce se va ocupa fostul număr unu mondial.
11:40
Prima etapă din faza grupelor în Cupa României Betano continuă, miercuri și joi, cu meciuri dintre cele mai atractive în cea mai veche competiție din fotbalul românesc. Vizita campioanei FCSB la Bistrița sau duelul de […]
11:20
Fostul fotbalist al Universității Craiova vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco” pentru a-i bate pe olteni: „E un meci de gală” # Fanatik
Fotbalistul ce a jucat la cele mai mari echipe ale României, inclusiv la Universitatea Craiova, este gata să producă surpriza alături de Sănătatea Cluj pe „Ion Oblemenco”
11:00
FCSB a intrat în vizorul UEFA! La al doilea sezon consecutiv în Europa League, FCSB se află în topul indisciplinei. Cine sunt cei mai „periculoși” jucători ai „roș-albaștrilor”
10:40
Florin Manea, ultimele detalii despre revenirea lui Radu Drăgușin: „A făcut tot ce a depins pe el”. Exclusiv # Fanatik
Radu Drăgușin trage din greu să revină pe teren. Florin Manea a oferit cele mai noi detalii despre starea fundașului central român. Ce se întâmplă, de fapt, cu fotbalistul lui Tottenham.
10:30
Legendarul Balon de Aur îi ia apărarea lui Vinicius Junior și sare la gâtul lui Xabi Alonso, după tensiunea de la El Clasico # Fanatik
Vinicius Junior primește sprijin din partea unui fost câștigător al Balonului de Aur, asta după ce a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost schimbat în El Clasico.
10:10
Situația accidentaților de la FCSB înaintea meciului de la Bistrița: „Sper să-l recuperăm” # Fanatik
Mihai Stoica s-a întors din Portugalia cu vești importante pentru fanii FCSB. Care e situația jucătorilor accidentați înaintea meciului cu Gloria Bistrița din Cupa României Betano
