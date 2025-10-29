Apărarea flancului estic va rămâne „robustă”, dă asigurări Franţa, după ce SUA au anunțat retragerea a sute de militari din România

22:10

Virgil Bălăceanu, general (r.), a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre decizia SUA de a retrage din România câteva sute de militari de la baza Mihail Kogălniceanu. Bălăceanu a spus că „semnalul cel mai prost este acela că se accentuează dezechilibrul din punct de vedere al prezenței NATO, respectiv Statele Unite, între flancul de nord-est - Polonia și flancul de sud-est”. Generalul în rezervă a subliniat că acum, „pe repede înainte”, este important ca România să discute cu Parisul pentru a completa cu militari francezi locul lăsat liber de americanii retrași. „Contribuția esențială trebuie să o aibă Franța, pentru că este națiune-cadru”, a punctat Virgil Bălăceanu.