Metaloglobus surprinde Fotbalistul trecut pe la PSG a debutat în ziua în care a fost anunțat transferul
Golazo.ro, 29 octombrie 2025 22:50
Metaloglobus l-a transferat pe Endri Celaj, atacant albanez care a trecut pe la PSG în perioada junioratului.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
23:10
A dat gol și a fost schimbat FOTO. Denis Alibec și-a făcut treaba în prima repriză a meciului cu Gloria Bistrița, dar nu a fost de ajuns # Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB. Denis Alibec a dat un gol și o pasă de gol pentru campioana României în prima repriză.
Acum 30 minute
22:50
Metaloglobus surprinde Fotbalistul trecut pe la PSG a debutat în ziua în care a fost anunțat transferul # Golazo.ro
Metaloglobus l-a transferat pe Endri Celaj, atacant albanez care a trecut pe la PSG în perioada junioratului.
Acum o oră
22:30
„O atitudine sfidătoare” Un antrenor a răbufnit după înfrângerea din Cupă: „Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât” # Golazo.ro
Metalul Buzău - U Cluj 1-2. Valentin Stan, antrenorul gazdelor, a contestat dur arbitrajul lui Vlad Băban din partida din Cupa României.
Acum 2 ore
22:10
Ce se întâmplă cu Ianis Hagi Nu a fost inclus în lot la meciul cu Alanyaspor: care este explicația # Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani) nu a fost inclus în lotul lui Alanyaspor la ultimul meci. Toate detaliile despre situația jucătorului de la națională, în rândurile de mai jos.
22:00
„Eu așa am luat aplauzele” Mirel Rădoi a comentat gestul făcut de fani după autogolul lui Stevanovic + a vrut să plece din Bănie? # Golazo.ro
Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat aplauzele fanilor de la autogolul echipei sale.
21:30
Patrick Petre (28 de ani), fiul legendei dinamoviste Florentin Petre, și-a găsit echipă
Acum 4 ore
21:00
Vinicius, explicații după El Clasico Starul lui Real Madrid și-a cerut scuze pentru reacția nervoasă din meciul cu Barcelona » Pe cine a omis # Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona 2-1. Vinicius Junior și-a cerut scuze după reacția nervoasă pe care a avut-o în El Clasico.
20:40
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Sănătatea Cluj a deschis scorul după o eroare imensă a fundașului Craiovei + cum a reacționat soția unui coleg # Golazo.ro
SANATATEA CLUJ - U CRAIOVA 1-4. Nikola Stevanovic (27 de ani), fundașul oltenilor, a marcat în propria poartă, în prima repriză a partidei de pe „Ion Oblemenco”.
20:20
Rădoi fuge de microfon 4 momente importante de la Sănătatea - U Craiova: Decizia antrenorului, protestul fanilor + ironie cu echipa lui Mititelu # Golazo.ro
Sănătatea Cluj - U Craiova. Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, a luat o decizie controversată înaintea partidei din etapa #1 din Cupa României.
20:00
Accidentat grav la antrenament Dinamovistul împrumutat în Liga 1 trebuie să se opereze, după un duel cu un jucător venit în probe # Golazo.ro
Alex Irimia, 19 ani, jucător împrumutat de Dinamo la Metaloglobus, a suferit o accidentare gravă
19:40
Patronul echipei, pe foaia de joc Are 61 de ani și vrea să joace în Cupa României: „Sunt pregătit!” + ce a spus antrenorul # Golazo.ro
Aurelian Ghișa (61 de ani), finanțatorul celor de la Sănătatea Cluj, este prezent pe foaia de joc la partida cu Universitatea Craiova din Cupa României.
19:30
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere # Golazo.ro
Baza de antrenament a fostei echipe din Liga 1 Gaz Metan Mediaș este scoasă la licitație.
Acum 6 ore
19:10
Dinamo și Rapid, bune de plată Sancțiunile dictate după derby-ul de pe Arena Națională + Și FCSB a fost amendată # Golazo.ro
Dinamo și Rapid și-au aflat sancțiunile după incidentele de la derby-ul de pe Arena Națională, meci câștigat de giuleșteni, scor 2-0.
18:50
Costul a sărit în aer La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026 # Golazo.ro
Costul construcției noului stadion din Târgoviște, Dâmbovița Arena, ar fi crescut semnificativ față de cât era estimat inițial.
18:40
„Să fie monitorizat!” Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață” # Golazo.ro
Dinamovistul Cristian Mihai (21 de ani), s-a accidentat și va lipsi în următoarele săptămâni.
18:10
UEFA a amendat FRF după comportamentul rasist/discriminatoriu al suporterilor de la meciul România U21 - Cipru U21 2-0.
18:10
Cambei, triplă campioană europeană Halterofilii români fac spectacol la CE U23 din Albania » Medalii și pentru Șipoș, Dorobete și Papolți # Golazo.ro
Mihaela Cambei a câștigat trei medalii de aur la Campionatele Europene U23 de la Durres, Albania.
18:00
„Poate să fie o mare problemă. Mare!” Mihai Stoica a analizat iminenta numire a lui Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a comentat probabila instalare a lui Daniel Pancu (48 de ani) pe banca lui CFR Cluj.
17:30
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția # Golazo.ro
UEFA a oferit astăzi un răspuns pentru GOLAZO.ro în cazul disputei pentru palmares FCSB vs Steaua și a lăsat să se înțeleagă că FRF ar fi trimis informări oficiale
Acum 8 ore
17:00
Ce pedeapsă riscă portarul lui Chivu Josep Martinez e anchetat pentru omor din culpă » Cum a ieșit la testele Poliției # Golazo.ro
Josep Martinez, 27 de ani, a fost interogat mai multe ore după accidentul rutier în urma căruia un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața
16:50
Situația se complică la Dinamo După ce l-a pierdut pe Sivis, Kopic nu va putea conta pe un alt jucător important # Golazo.ro
Cristian Mihai (21 de ani), tânărul jucător promițător al lui Dinamo, s-a accidentat și nu va fi prezent la următoarele meciuri ale „câinilor”.
16:20
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre problemele din fotbalul românesc.
16:10
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania # Golazo.ro
Horațiu Moldovan, 27 de ani, a jucat prima oară la Oviedo. Ce a făcut bine portarul alb-albaștrilor, ce a greșit. Nu a putut împiedica eliminarea echipei sale din turul 1 al Cupei Spaniei
16:00
Gloria Bistrița - FCSB LIVE de la 21:00, în etapa #1 din Cupa României » Partida este sold-out # Golazo.ro
Gloria Bistrița și FCSB se întâlnesc astăzi, de la 21:00, în primul meci din faza grupelor Cupei României.
15:40
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil” # Golazo.ro
Fostul mare fotbalist Gică Popescu (58 de ani) ia în calcul închiderea Academiei de Fotbal care îi poartă numele din Craiova pentru a valorifica terenul prin proiecte imobiliare.
Acum 12 ore
15:10
Nimeni nu mai înțelege nimic! UEFA a intervenit iar în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns azi Cupa Campionilor Europeni # Golazo.ro
Site-ul UEFA se află în continuare într-o stare de haos în ceea ce privește secțiunea Ligii Campionilor/Cupei Campionilor Europeni.
14:40
Cupa României Faza grupelor continuă cu alte 4 partide ale etapei #1. Sănătatea Cluj - Craiova și Bistrița - FCSB sunt meciurile zilei # Golazo.ro
Sănătatea Cluj - Craiova, de la 18:30, respectiv Gloria Bistrița - FCSB, de la 21:00 sunt partidele cele mai interesante ale zilei.
14:10
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar # Golazo.ro
UEFA limpezește și mai mult cum a ajuns să ia o hotărâre în dosarul Steaua vs FCSB, mutând trofeul CCE în dreptul clubului din Ghencea: „Fiecare federație trebuie să informeze UEFA despre deciziile justiției”
12:50
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii # Golazo.ro
Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori, a făcut o analiză asupra situației financiare a cluburilor din Liga 1.
11:30
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a făcut dezvăluiri despre intenția celor de la FCSB de a-și întări lotul, în special linia defensivă, după începutul dezastruos de sezon.
11:10
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul” # Golazo.ro
Pauline Peyraud-Magnin (33 de ani), portarul naționalei feminine a Franței, acuză că a fost victima hărțuirii online.
10:40
Probleme mari pentru Kopic Maxime Sivis s-a accidentat în partida cu CS Dinamo » Ce variante au „câinii” pentru derby-ul cu CFR Cluj # Golazo.ro
CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. „Câinii” lui Kopic s-au impus în primul duel din grupele Cupei României.
Acum 24 ore
10:00
CS Dinamo sau FC Dinamo? Cum se poziționează Dănciulescu după duelul din Cupă: „Inima mea va fi mereu acolo” » Mesaj pentru fani # Golazo.ro
CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Ionel Dănciulescu (48 de ani), directorul formației din Liga 2, a comentat duelul din prima etapă a fazei grupelor Cupei României.
09:20
FCSB rămâne o prezență constantă pe lista UEFA la capitolul sancțiuni disciplinare.
00:30
„Puteam compromite Cupa” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după victoria cu CS Dinamo: „Nu asta îmi doresc de la jucătorii mei!” # Golazo.ro
CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Zeljko Kopic (48 de ani) și-a criticat jucătorii pentru evoluția din repriza secundă.
00:10
„A fost foarte ciudat” Florin Bratu, după înfrângerea cu Dinamo: „Nu mi s-a mai întâmplat ca galeria adversă să-mi scandeze numele” # Golazo.ro
CS DINAMO - FC DINAMO 1-3. Florin Bratu (45 de ani) a vorbit despre cele întâmplate, la finalul meciului de pe „Arcul de Triumf”.
00:00
„În viața mea nu mă mai întorc” Musi nu vrea să mai audă de FCSB: „Am venit să fac istorie la Dinamo” # Golazo.ro
CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Alexandru Musi (21 de ani), mijlocașul echipei lui Zeljko Kopic, a negat o posibilă întoarcere la FCSB.
28 octombrie 2025
23:50
„Obraznic” Atac la Florin Tănase după conflictul cu Giovanni: „E problema voastră dacă îl considerați educat” # Golazo.ro
Victor Becali (64 de ani), fratele lui Giovanni Becali (73 de ani) a intervenit în conflictul impresarului cu Florin Tănase (30 de ani).
23:40
„N-am avut multe condiții” Daniel Pancu, prima reacție după ce s-a înțeles cu CFR Cluj + Ce mare problemă a identificat la club # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o primă reacție după ce s-a înțeles cu CFR Cluj.
Ieri
23:00
Doliu în șah A murit românul pe care Kasparov și Kaprov n-au reușit să-l învingă » Era campion mondial la categoria veteranilor # Golazo.ro
Federația Română de Șah a anunțat, astăzi, decesul șahistului Mihai Șubă (78 de ani).
22:30
Mesaj special FOTO. Imagini de colecție: cu ce banner au intrat pe teren cele două Dinamo în Cupa României # Golazo.ro
CS DINAMO - FC DINAMO. Cele două formații au afișat un banner înainte de fluierul de start al partidei din etapa #1 a Cupei României.
22:10
Interzis la Dinamo - Dinamo FOTO. Ce au ascuns dinamoviștii la duelul inedit din Cupă » Motivul pentru care au luat măsura drastică # Golazo.ro
CS Dinamo a acoperit bannerele din interiorul stadionului Arcul de Triumf, sponsorul principal al Arenei, la meciul contra celor de la FC Dinamo.
21:50
„Dinamo bate Dinamo” FOTO. Anomalia Cupei » Ce s-a întâmplat la meciul pe care nu l-a înțeles nimeni: „Nu trebuia să aibă loc” # Golazo.ro
Meciul din Cupa României între CS și FC Dinamo a oferit câteva momente confuze, comice, dar care reflectă o anomalie a fotbalului românesc.
21:20
„Un meci între mamă și fiu” Ionuț Lupescu, mâhnit înainte de CS Dinamo - FC Dinamo: „Într-o țară normală acest meci nu s-ar fi jucat” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (56 de ani), fostul jucător de la FC Dinamo și actualul președinte onorific al CS Dinamo, a prefațat partida dintre cele două formații, din etapa #1 a Cupei României.
21:10
CFR a bătut palma cu noul antrenor Anunțul făcut de Ioan Varga » Când ar putea debuta pe banca „feroviarilor” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al României U21, a ajuns la un acord verbal pentru postul de antrenor al celor de la CFR Cluj.
20:30
„Principalul vinovat pentru criză” Finanțatorul lui Hermannstadt îl atacă pe Măldărășanu: „Nu mi-a venit să cred când am văzut ce face” # Golazo.ro
Claudiu Rotar (47 de ani), unul dintre acționarii de la Hermannstadt, a avut un discurs dur la adresa lui Marius Măldărășanu (50 de ani), după înfrângerea cu FC Botoșani, scor 0-2.
20:10
Enes Sali, debut în MLS Primele minute la aproape doi ani de la transfer! L-a avut adversar pe Thomas Muller # Golazo.ro
Enes Sali (19 ani) a debutat în MLS, în partida dintre Vancouver Whitecaps - FC Dallas 3-0.
19:50
Chivu a luat decizia Ce se întâmplă cu portarul lui Inter după accidentul mortal în care a fost implicat » Inter poate avea probleme # Golazo.ro
Josep Martinez (27 de ani), al doilea portar de la Inter, nu va fi convocat de Cristi Chivu (45 de ani) în lotul pentru meciul cu Fiorentina din etapa #9 a Serie A.
19:20
„Trebuie câștigat” Compară FC Dinamo - CS Dinamo cu un alt duel ciudat din istoria Cupei și avertizează: „O rușine dacă îi elimină” # Golazo.ro
Ioan Andone (65 de ani), fostul jucător și antrenor al lui Dinamo, a transmis un avertisment către jucătorii lui Zeljko Kopic (48 de ani).
19:10
Adio Boxing Day?! Motivul pentru care Premier League ar putea renunța la etapa care se dispută în a doua zi de Crăciun # Golazo.ro
Premier League ar putea renunța la tradiția de Boxing Day, când aproape o etapă întreagă era programată în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.