Veniturile trimestriale ale Microsoft cresc cu 18% faţă de anul precedent, până la 77,7 mld. dolari. Divizia de cloud a crescut cu 39%
Ziarul Financiar, 29 octombrie 2025 23:00
• • •
Acum 15 minute
23:00
23:00
23:00
Acum o oră
Acum 2 ore
21:45
21:15
Acum 4 ore
20:30
20:30
20:15
20:15
Răsturnare de situaţie: După ce Pentagonul a anunţat că SUA îşi reduce prezenţa militară în România, şefii comisiilor de apărare din Congres critică vehement decizia. „România a fost un aliat puternic, făcând investiţii majore pentru a găzdui forţele americane şi pentru a moderniza infrastructura care le susţine” # Ziarul Financiar
Într-o mişcare rară, principalii legislatori republicani din Comisiile pentru servicii armate ale Senatului şi Camerei Reprezentanţilor au criticat dur decizia Pentagonului de retragere a trupelor americane din România.
20:00
Bolojan anunţă că nu susţine creşterea salariului minim pe economie, iar salariile din sectorul public vor rămâne la acelaşi nivel ca în 2025. „Creşterea salariului minim duce la creşterea în cascadă a mai multor salarii din sectorul public, creştere pe care România nu şi-o permite. Productivitatea muncii a crescut cu 5%, dar salariile au crescut deja cu peste 9%” # Ziarul Financiar
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social a discutat, miercuri, despre valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în prezenţa prim-ministrului Ilie Bolojan. Premierul a reamintit motivele pentru care în 2026, salariile din sectorul public rămân la valoarea din 2025.
20:00
19:45
19:15
Premierul Ilie Bolojan: Majorarea salariului minim ar putea duce la costuri bugetare mai mari. „Va antrena automat o creştere a mai multor salarii din sectorul public, creştere pe care România nu şi-o permite anul viitor” # Ziarul Financiar
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social a discutat, miercuri, despre valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în prezenţa prim-ministrului Ilie Bolojan. Premierul a reamintit motivele pentru care în 2026, salariile din sectorul public rămân la valoarea din 2025.
Acum 6 ore
19:00
19:00
Este oficial: Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în fucţia de vicepremier # Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, decretul de numire în funcţia de viceprim-ministru Oanei Clara Gheorghiu, în ciuda solicitărilor PSD de a respinge această nominalizare.
18:45
18:45
Pagina verde. Ce judeţe stau cel mai bine la numărul de RVM-uri: în zonele puternic dezvoltare economic sunt peste cinci astfel de aparate la 10.000 de locuitori. La coada clasamentului sunt Neamţ, Vaslui şi Mureş # Ziarul Financiar
Peste 6.600 de aparate de tip RVM, care colectează ambalaje SGR, erau la final de septembrie în România, dintre care cele mai multe, peste 960, în Capitală, arată o analiză a Asociaţiei ECOTECA, în parteneriat cu RetuRO, administratorul sistemului. Urmează în clasament Ilfov (308) şi Cluj (281). La coada clasamentului ca număr de RVM-uri stau judeţele Covasna (59), Tulcea (62) şi Caraş-Severin (63).
18:30
18:30
18:15
Cum vede anul 2026 Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, liderul bankingului românesc: În 2026 vedem o revenire a apetitului instituţional, ceea ce încurajează investiţiile şi crearea de noi locuri de muncă. Dar, incertitudinea economică va continua, iar anul 2026 va fi provocator # Ziarul Financiar
Incertitudinea economică va continua anul viitor, fiind posibil să vedem o inflaţie încă ridicată, precum şi scăderea numărului de companii. Însă, a doua parte a anului poate aduce recuperarea şi putem vedea şi o revenire a apetitului instituţional, cu impact favorabil asupra investiţiilor şi creării de noi locuri de muncă, anticipează Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, cea mai mare bancă din România după active.
18:15
România, a doua cea mai mică pondere a angajatilor care lucrează part-time din Uniunea Europeană. În 2024, România avea 2,9% din totalul angajaţilor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani care lucrau în regim part-time # Ziarul Financiar
România este pe locul al doilea în UE după ponderea angajaţilor care lucrează în regim part-time, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică.
18:15
18:15
18:15
18:15
18:00
17:45
EXCLUSIV ZF. Conglomeratul agroindustrial Trans-Oil Group, cu afaceri de 2,2 miliarde de dolari, are în calcul listarea la Bursa de Valori Bucureşti ca parte a planurilor de finanţare. Pe site-ul companiei a apărut o nouă secţiune dedicată investitorilor. Swiss Capital, broker. Cine este CEO-ul Trans-Oil # Ziarul Financiar
17:45
Transparenţa salarială devine regulă în UE. Companiile din România trebuie să se pregătească din timp cu audit intern, grile salariale clare şi organigrame actualizate. Georgiana Vlădescu, PeliPartners: „Este esenţial ca angajatorii să nu adopte o atitudine reactivă, ci să înceapă pregătirea înainte ca directiva să devină obligatorie # Ziarul Financiar
Uniunea Europeană urmăreşte schimbări majore în domeniul dreptului muncii prin Directiva privind transparenţa salarială, care urmăreşte reducerea diferenţelor de remunerare dintre femei şi bărbaţi şi promovarea unui mediu de lucru echitabil.
17:30
Chinezii de la Haier caută cumpărător pentru fabrica de 70 mil. euro din Prahova, pe care au închis-o după nici patru ani. Ce alte unităţi de producţie locale au primit o a doua şansă? # Ziarul Financiar
Grupul chinez Haier scoate la vânzare fabrica de frigidere din Ariceştii Rahtivani din Prahova, pe care a închis-o în acest an. Compania de consultanţă Colliers a fost desemnată consultant exclusiv în procesul de vânzare, urmând să identifice potenţialii cumpărători sau utilizatori finali din domeniul producţiei.
17:15
17:15
Investiţiile continuă în sănătate. Clinicile de radioterapie Amethyst deschid unitatea din Piatra Neamţ după o investiţie de 10 mil. euro. În 2025, Amethyst şi-a schimbat acţionarul, la cârmă venind fondul de investiţii britanic Fremman Capital. # Ziarul Financiar
Brandul de clinici de radioterapie Amethyst continuă investiţiile pe piaţa locală şi a inaugurat o clinică de profil în Piatra Neamţ de 10 mil. euro. Oraşul se afla deja pe lista de obiective a operatorului medical, care anunţase deja extinderea în zona de Nord a ţării, precum şi în Satu Mare. Sunt şase clinici Amethyst în total în România, iar brandul a pornit din Bucureşti şi s-a extins inclusiv la nivel european.
Acum 8 ore
17:00
17:00
16:45
Marii retaileri spun că furturile din magazine s-au înmulţit, fenomenul fiind legat de contextul economic. Într-un an, pagubele ajung la jumătate de miliard de lei. Situaţia nu este specifică României, inclusiv în Marea Britanie un retailer spunea recent, citat de Financial Times, că există o „epidemie“ de furturi # Ziarul Financiar
Numărul furturilor din magazine a crescut în ultima perioadă, spun marii retaileri, care pun fenomenul, cel puţin într-o anumită măsură, pe seama contextului economic dificil. De altfel, în perioadele de criză, când oamenii au probleme financiare, acest tip de activitate se intensifică. Şi nu doar în România.
16:30
Nvidia, prima companie din lume care valorează 5.000 de miliarde de dolari: CEO-ul Jensen Huang anunţă comenzi record de 500 de miliarde pentru cipuri AI şi şapte supercomputere pentru guvernul SUA, în timp ce Blackwell devine miza discuţiilor Trump-Xi şi consolidează dominaţia companiei în cursa globală pentru inteligenţa artificială # Ziarul Financiar
16:30
Producătorul de mobilier Artemob International, controlat de francezii de la P3G Industries, şi-a redus cu 35,8% pierderea netă în 2024, la afaceri de aproape 85,8 mil. lei # Ziarul Financiar
Producătorul de mobilier Artemob International, controlat de compania franceză P3G Industries, cu fabrici în Bucureşti, Sovata şi Târnăveni, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproape 85,8 mil. lei (17,2 mil. euro), în scădere cu 23,2% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 111,7 mil. lei (aproape 22,6 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
16:30
16:15
16:00
Acum 12 ore
15:00
14:45
Nvidia pe cale să atingă 5 trilioane de dolari: CEO-ul Jensen Huang anunţă comenzi record de 500 de miliarde pentru cipuri AI şi şapte supercomputere pentru guvernul SUA, în timp ce Blackwell devine miza discuţiilor Trump-Xi şi consolidează dominaţia companiei în cursa globală pentru inteligenţa artificială # Ziarul Financiar
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
13:45
