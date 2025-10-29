Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în minus! Ce urmează
Antena1, 29 octombrie 2025 23:50
În ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, de pe 29 octombrie 2025, concurenții rămași în competiție și-au luat adio de la o echipă puternică! Etapa din Vietnam a ajuns la final, iar cele patru echipe vor lupta de acum înainte în Coreea de Sud.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum o oră
23:50
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în minus! Ce urmează # Antena1
În ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, de pe 29 octombrie 2025, concurenții rămași în competiție și-au luat adio de la o echipă puternică! Etapa din Vietnam a ajuns la final, iar cele patru echipe vor lupta de acum înainte în Coreea de Sud.
23:40
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..” # Antena1
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au pierdut ultima cursă pentru ultima șansă din Vietnam! Plecarea celor doi logodnici a fost extrem de neașteptată, mai ales după ce Joseph cu Anda Adam s-au resemnat, crezând că vor pleca înapoi în România! Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat!
Acum 4 ore
22:10
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle a fost la un pas de moarte. Ce confesiuni a făcut abia acum # Antena1
Emil Rengle și-a luat rămas bun de la părinții săi după ce a fost diagnositcat cu o boală autoimună. Expeiența cutremurătoare l-a marcat profund pe concurentul de la Asia Express. Descoperă în rândurile de mai jos când s-a întâmplat totul!
20:50
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Cine a intrat în cursa pentru ultima șansă. Insigna roșie a pus presiune pe concurenți # Antena1
Echipele rămase în competiție au aflat cine sunt concurenții care intră în ultima cursă pentru ultima șansă din Vietnam. Descoperă în ce ordine au ajuns aceștia la Irina Fodor și cine sunt cei nominalizați care vor lupta pentru un drum sigur spre Coreea de Sud.
Acum 8 ore
17:40
Când spui acasă, te gândești la confort, la spațiul tău, personalizat și drag ție. Dar poate uneori ne scapă din vedere că o primă calitate a acestui mediu este siguranța, așa că trebuie să fii atent la ceea ce faci sau la alte pericole ce pot apărea ca să iei măsuri să fii în siguranță.
17:30
Mireasa sezonul 12. Mama lui Emily a trimis o scrisoare. Ce mesaj a avut pentru mama lui Liviu # Antena1
La finalul emisiei live de Mireasa de pe 29 octombrie 2025, Simona Gherghe i-a citit lui Emily un mesaj din partea mamei ei.
17:30
Amazon, pregătită să concedieze 14.000 de oameni pentru Inteligența Artificială. Ce strategie pe termen lung are conducerea # Antena1
Amazon a anunțat concedierea a peste 14.000 de oameni. Iată de ce a luat această decizie.
17:00
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de joi, 30 octombrie 2025, vine cu vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
16:40
România și Aliații, informați despre reducerea trupelor americane din Europa. Măsura vizează și baza de la Mihail Kogălniceanu # Antena1
România si Aliatii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunţă miercuri dimineaţă MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene.
Acum 12 ore
16:20
Mireasa, sezon 12. Liviu a recunoscut ce a fost între el și Iolanda, de fapt. Ce spune fata despre înregistrarea cu ei # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 29 octombrie 2025 s-a aflat un detaliu despre doi dintre concurenții sezonului 12. Este vorba despre Liviu și Iolanda. Băiatul a recunoscut că între ei a fost o aventură.
16:20
Imagini de senzație de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Cum arată artista în rochie de mireasă. Ce tort și meniu au avut # Antena1
Claudia Puican și Armin Nicoară au avut o nuntă de excepție. Totul a fost impecabil, de la aranjamentele florale până la meniu, tort și ținute. Artista a atras atenția invitaților cu superba rochie de mireasă pe care a îmbrăcat-o.
16:00
Interviu Anda și Joseph Adam. Concurenții Asia Express dau cărțile pe față. Ce nu vor uita niciodată de pe Drumul Eroilor # Antena1
Anda și Joseph Adam au vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre expriența din Asia Express - Drumul eroilor. Iată ce au spus despre cel mai dur show TV.
15:10
Armin Nicoară a trecut printr-o sperietură de zile mari, chiar înainte de nuntă: „Era să pice elicopterul”. Ce s-a întâmplat # Antena1
Armin Nicoară a trecut printr-o sperietură de zile mari chiar înainte de nunta cu aleasa inimii, Claudia Puican. Acesta a avut parte de un incident neașteptat care i-a dat mari emoții.
15:10
Mireasa, sezon 12. Ce l-a sfătuit doamna Vasilica pe Liviu, în legătură cu Emily: „Eu știu că e frumoasă, dar…” # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 29 octombrie 2025 au fost difuzate imagini cu o conversație directă purtată de Liviu cu mama lui. Doamna Vasilica și-a sfătuit să aibă grijă în ceea ce o privește pe Emily.
14:30
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal” # Antena1
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit despre cazul tragic al doctoriței Ștefania Szabo, găsită fără suflare în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău.
14:20
Diseară, de la ora 20:30, ultima cursă din Vietnam la Asia Express. Irina Fodor anunță încă de la început că insigna va fi roșie # Antena1
Emil și Alejandro au reușit aseară să câștige cea de-a cincea amuletă din cele nouă puse în joc până acum, într-o ediție spectaculoasă a competiției Asia Express – Drumul Eroilor. Deși traseul spre Irina a părut, la prima vedere, unul idilic, de-a lungul coastei Vietnamului, concurenții s-au confruntat cu o provocare neașteptată – zmeele care trebuiau înălțate s-au dovedit mai greu de stăpânit decât părea.
14:10
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. De ce este împotrivă George Simion cu această alegere # Antena1
Premierul Ilie Bolojan a înaintat o propunere surpriză pentru postul vacant de vicepremier: Oana Gheorghiu, cofondatoare şi copreşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.
14:00
Bebeluș-surpriză în showbiz!Actorul iubit de o lume întreagă și soția sa cu 16 ani mai tânără au devenit părinți pentru prima dată # Antena1
Familia Marvel s-a mărit. Un celebru actor a devenit tată pentru prima dată la 44 de ani.
13:40
Pe cine a sunat prima oară Mike Woodhams după ce a coborât de pe scena de la The Ticket. Provocarea dată de Cătălin Bordea # Antena1
Ediția din 25 octombrie 2025 a show-ului The Ticket România a fost una plină de energie, umor și talent autentic. Ce provocare i-a dat Cătălin Bordea lui Mike.
13:30
Tudor Popinceanu vrea să-i cucerească pe jurați în audițiile noului sezon Chefi la cuțite. La ce universitate culinară a studiat # Antena1
Sezonul 16 Chefi la cuțite, care începe la Antena 1 și pe AntenaPLAY din 16 noiembrie, de la ora 20:00, aduce o mulțime de povești impresionante, dar și concurenți cu experiențe remarcabile în domeniul culinar, fie că e vorba de ani valoroși petrecuți în bucătăriile unor restaurante de top sau de studii la unele dintre cele mai prestigioase școli de gastronomie din lume.
13:20
Chat-ul zilei la Mireasa, 29 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 29 octombrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:10
Mireasa, sezon 12. Cum a răspuns Emily când a fost invitată să vină pentru testul Afroditei. Detaliul dezvăluit la Capricii # Antena1
La Mireasa, Capriciile Iubirii, Raluca Preda a dezvăluit cum a răspuns Emily invitației de a reveni în emisiune în calitate de „Afrodita” pentru Liviu.
13:00
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului. Ce videoclip emoționant a publicat tânărul pe rețelele sociale # Antena1
Iancu Sterp și soția lui, Denisa, au anunțat într-un mod inedit sexul bebelușului. Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.
12:30
Rețeta de Sandviș în stil japonez a lui chef Nicolai Tand. Ce ingrediente speciale a folosit # Antena1
Chef Nicolai Tand a venit cu o idee care a stârnit pofta tuturor – un sandviș reinterpretat în stil japonez, pregătit cu ingrediente simple, dar pline de savoare.
11:30
Mihaela Cambei a cucerit trei medalii de aur la Campionatele Europene de haltere pentru tineret de la Durrës, Albania.
Acum 24 ore
10:50
Kelemen Hunor, despre măsurile de austeritate și criza de încredere din coaliția de guvernare în Ediția Specială Observator # Antena1
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a fost invitatul celei de-a doua Ediții Speciale Observator „Toată România Noastră” în care liderii coaliției de guvernare se confruntă cu problemele reale ale românilor.
09:40
Virusul gripal de tip A și cel de tip B circulă adesea simultan în sezonul rece, dar afectează organismul în mod diferit. Există deosebiri importante între ele în ceea ce privește severitatea simptomelor, răspândirea și riscurile asociate. Iată ce ar trebui să știi despre gripa A și gripa B.
09:40
8 rețete pentru copiii care nu vor să mănânce carne. Cum le asigurăm necesarul de proteine # Antena1
Tot mai mulți părinți se confruntă cu refuzul copiilor de a consuma carne, un aliment considerat de bază pentru aportul de proteine. Situația nu trebuie privită ca un capăt de lume, pentru că există alternative nutritive care pot asigura o creștere sănătoasă și echilibrată, cu condiția ca mesele să fie diversificate și adaptate vârstei.
09:40
Somnul nou-născutului este vital pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului și pentru echilibrul întregii familii. Află câte ore ar trebui să doarmă un bebeluș, ce probleme pot apărea, cum creezi o rutină sigură și care sunt recomandările specialiștilor.
09:40
Cum citești etichetele produselor alimentare. Aditivi alimentari pe care trebuie să îi eviți # Antena1
În rafturile supermarketurilor apar tot mai des etichete precum „fără conservanți”, „fără E-uri”, „100% natural”. Poate fi garanția unui produs sănătos. Realitatea este însă mai complexă. Aditivii alimentari nu sunt, în sine, buni sau răi, ci instrumente care ajută la siguranța, stabilitatea și atractivitatea produselor.
Ieri
23:50
Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Cine a ajuns pe primul loc la Irina Fodor și ce se întâmplă acum cu cele cinci echipe # Antena1
În ediția 31 din sezonul 8 Asia Express, de pe 28 octombrie 2025, cele cinci echipe rămase în competiție au ajuns în inima celui mai mare oraș al țării - Ho Chi Minh, locul în care aventura din Vietnam s-a încheiat. Emoțiile și suspansul ating cote maxime, iar concurenții dau tot ce au mai bun pentru a-și asigura un loc sigur în etapa din Coreea de Sud.
23:40
Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș și Dan Alexa au ajuns la perfuzii. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii # Antena1
Gabi Tamaș și Dan Alexa au trecut prin momente dificile. Cei doi fotbaliști au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă au încercat să facă haz de necaz: „Legendele zac! Portavioanele sunt în service!”.
23:10
Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Gestul făcut de Rengle și de Alejandro pentru Joseph și Anda Adam. Ce s-a întâmplat # Antena1
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au făcut un gest neașteptat pentru Joseph și Anda Adam după proba zmeielor. Descoperă ce decizie au luat când au ajuns la autostop: „este oaia neagră a grupului”.
21:50
Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Emil și Alejandro s-au luptat împotriva lui Karmen și a Olgăi. Cine a câștigat amuleta # Antena1
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au luptat pentru ultima amuletă din Vietnam împotriva lui Karmen și a Olgăi Barcari. Ce gest făcut de echipa câștigătoare i-a impresionat pe cei prezenți.
18:30
Cele patru zodii care nu se tem de nimic în noiembrie 2025. De unde le va veni puterea nativilor să treacă peste probleme # Antena1
Noiembrie 2025 aduce o energie intensă pentru toate semnele zodiacale, însă patru dintre ele se vor remarca printr-o forță interioară impresionantă.
17:50
Dacă ai jucat vreodată la sloturi sau chiar ai comparat diferite platforme de gambling, cu siguranță ai întâlnit termenul RTP. Acronimul vine de la Return to Player și indică procentajul din totalul mizelor care, teoretic, se întoarce către jucători pe termen lung. De exemplu, un RTP de 96% înseamnă că pentru fiecare 100 RON pariați, în medie, 96 RON revin înapoi către jucători, restul reprezentând avantajul casei.
17:40
Mireasa, sezon 12. Sora Ștefaniei a intervenit telefonic. Fata a încercat să zâmbească, dar lacrimile i-au trădat sentimentele # Antena1
Sora Ștefaniei a intervenit în direct la Mireasa pe 28 octombrie 2025, pentru a o încuraja pe Ștefania, în situația incomodă în care se află.
17:40
Pokerul online are deja o tradiție solidă în România, însă anii următori promit schimbări majore care vor redefini felul în care jucătorii experimentează acest joc. Piața se maturizează, tehnologia avansează, iar operatorii încearcă să răspundă unei cereri tot mai sofisticate.
17:20
Kelsey Grammer a devenit tată pentru a opta oară, la 70 de ani. Soția sa, Kayte, a născut un băiețel # Antena1
Actorul american Kelsey Grammer, cunoscut în întreaga lume pentru rolul emblematic din serialul Frasier, a devenit tată din nou la vârsta de 70 de ani.
17:20
Zodiile care trag lozul câștigător în noiembrie 2025. Ce semne zodiacale vor avea parte de noroc # Antena1
Patru zodii vor trage lozul câștigător în noiembrie 2025. Încă de la începutul lunii, semnele zodiacale vor simți că au noroc la orice pas.
17:10
Cristina Cioran și-a declarat iubirea pentru Dan Alexa. Ce s-a întâmplat după ce informația a ajuns în presă # Antena1
După ce partenerul ei și tatăl copiilor ei, Alex Dobrescu, a fost arestat, Cristina Cioran pare că își îndreaptă acum atenția spre alt bărbat.
17:10
Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu a venit de urgență în casa Mireasa. Ce decizie a avut de luat doamna Vasilica # Antena1
În lumina ultimelor evenimente, mama lui Liviu și-a făcut apariția în casa Mireasa, pe 28 octombrie 2025. Doamna Vasilica a avut și o decizie de luat.
16:20
Ce salariu primește un român stabilit în Elveția. Cât economisește lunar: „Am rămas în buzunar cu...” # Antena1
Un român stabilit în Elveția a scos la iveală suma pe care o primește lunar din construcții. Mai mult, bărbatul a spus adevărul și despre economiile și cheltuielile sale. Iată cât costă un trai în una dintre cele mai scumpe țări din Europa.
16:10
Mireasa, sezon 10. Denisa ascunde o poveste tristă de viață. Ce a mărturisit în live, după o divergență cu doamna Nicoleta # Antena1
Doamna Nicoleta a aflat motivul pentru care posibila viitoare noră este o persoană mai rece și distantă. Denisa ascunde o poveste tristă de viață și a făcut mărturisiri în emisia live de Mireasa de pe 28 octombrie 2025.
16:10
Sânziana Negru se gândește să devină mamă. Ce spune iubita concurentului de la Asia Express despre posibilitatea de a avea copii # Antena1
Sânziana Negru a dezvăluit dacă își dorește sau nu copii. Iată ce răspuns a dat câștigătoarea America Express la întrebarea de pe buzele tuturor.
16:00
Oksana Ionașcu, însărcinată pentru a șaptea oară. Ea și soțul ei, Cezar Ionașcu, au fost recent la un pas de divorț # Antena1
Oksana Ionașcu, celebrul trainer de feminitate, a anunțat că este însărcinată din nou, pregătindu-se să devină mamă pentru a șasea oară.
15:50
Leonard și Monica Doroftei fac dezvăluiri despre relația lor în ediția MediCOOL de diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # Antena1
MediCOOL continuă cu o nouă ediție care aduce oamenii mai aproape de un stil de viață sănătos. Specialiștii transformă termenii complicați într-un limbaj prietenos, iar medicina devine o joacă atunci când este explicată pe înțelesul tuturor. Nu lipsesc nici invitații interesanți, iar în ediția de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Leonard și Monica Doroftei nu doar că fac mărturisiri despre relația lor, ci și trec prin numeroase probe interesante.
15:40
Cum vrea NASA să distrugă Stația Spațială Internațională. Puțini știu ce se va întâmpla cu ea, de fapt # Antena1
Puțini știu cum vrea NASA să distrugă Stația Spațială Internațională, laboratorul spațial care va ieși din funcționare în curând.
15:40
Farmaciile joacă un rol foarte important pentru pacienți în această perioadă, oferind nu doar acces la medicamente, ci și consiliere personalizată și servicii adaptate nevoilor actuale. În special în sezonul rece, atunci când afecțiunile respiratorii sunt din ce în ce mai frecvente, importanța unei farmacii de încredere ajunge să devină evidentă.
15:30
Mireasa, sezon 12. O fată ar fi interesată de Sorin, dar o împiedică prietenia lui cu Diana: „Nu vreau să primesc un refuz” # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 28 octombrie 2025 au fost difuzate imagini cu o converație purtată de Simona cu Ștefania. Noua concurentă a mărturisit că ar fi interesată de un băiat din casă, dar e puțin ocupat de „prietena” lui.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.