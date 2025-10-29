Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica în Portugalia
Sport.ro, 29 octombrie 2025 23:50
După ani de zile în care s-a bazat pe fotbaliști din campionatul intern, Gigi Becali a decis să-și extindă aria de scouting.
Acum 30 minute
00:10
Inter a învins-o fără drept de apel pe Fiorentina, scor 3-0, în etapa a noua din Serie A.
Acum o oră
23:50
23:50
Dezastru pentru Liverpool! ”Kriptonita” Crystal Palace a răpus campioana Angliei pe Anfield # Sport.ro
Liverpool rămâne fără victorie în fața lui Crystal Palace.
23:40
Elias Charalambous, anunț îngrijorător despre fotbalistul accidentat în meciul cu Gloria Bistrița: ”S-a dus la spital!” # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 3-1 în fața Gloriei Bistrița, în partida din Cupa României.
23:40
Andrei Dăncuș, surpriza din echipa FCSB-ului în meciul cu Gloria Bistrița! Ce notă și-a dat fotbalistul de 16 ani # Sport.ro
FCSB a învins-o pe Gloria Bistrița, într-un meci din prima rundă a Grupei B din Cupa României.
Acum 2 ore
23:20
CFR Cluj este în căutarea unui nou antrenor după ce Andrea Mandorlini a fost demis de pe banca ardelenilor.
23:20
FCSB a obținut o victorie muncită pe terenul Gloriei Bistrița, scor 3-1, în primul meci din Grupa B a Cupei României.
23:00
Conducerea lui Inter a reacționat după ce Josep Martinez a omorât un om într-un accident rutier # Sport.ro
Marți a avut loc un incident teribil petrecut la Milano.
22:40
Patrick Petre, fiul lui Florentin Petre, a semnat în Liga 2.
22:30
FCSB joacă împotriva Gloriei Bistrița, într-un meci din prima rundă a Cupei României.
Acum 4 ore
22:20
Alexi Pitu este legitimat la Vejle BK din vara lui 2025.
22:00
Naţionala de rugby va disputa meciuri test cu Canada, SUA şi Uruguay. Jucătorii convocaţi # Sport.ro
Naţionala de rugby a României va disputa trei meciuri test World Rugby reunite sub titulatura „Kaufland Games Trilogy” în luna noiembrie, cu Canada (8 noiembrie), SUA (15 noiembrie) şi Uruguay (22 noiembrie). Toţi adversarii sunt calificaţi la Cupa Mondială de Rugby din Australia din 2027.
22:00
Dinamo s-a impus cu 3-1 în fața lui CS Dinamo, într-un meci din prima rundă a Cupei României.
21:50
FCSB se duelează cu Gloria Bistrița în Cupa României.
21:40
Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova s-a încheiat 1-4.
21:30
Dorit anul trecut de FCSB, Sekou Sidibe joacă acum într-un campionat de top al Europei! Cifrele winger-ului # Sport.ro
Fostul winger a părăsit-o pe FCU Craiova la începutul anului.
21:10
Răspunsul lui Mirel Rădoi când a fost întrebat dacă pleacă de la Universitatea Craiova: ”Am eu vreo responsabilitate?” # Sport.ro
Universitatea Craiova a învins-o pe Sănătatea Cluj în Cupa României cu scorul de 4-1.
21:00
Patronul echipei a intrat pe teren la 61 de ani! Momentul incredibil din Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova # Sport.ro
Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1 în fața lui Sănătatea Cluj, în prima rundă din Cupa României.
20:50
Sunt șanse mari ca Daniel Pancu să devină noul antrenor al lui CFR Cluj, după demiterea lui Andrea Mandorlini.
Acum 6 ore
20:20
Criză la Inter! Cristi Chivu apelează la o soluție de avarie după ce a rămas fără portari înaintea meciului cu Fiorentina # Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) se confruntă cu o situație complicată la Inter Milano înaintea duelului cu Fiorentina, programat miercuri, de la ora 21:45, în etapa a 9-a din Serie A. Meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
20:10
U Cluj a învins-o cu 2-1 pe Metalul Buzău în Cupa României.
20:10
Gloria Bistrița - FCSB va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00.
20:00
Dumitru Dragomir a dat verdictul în lupta la titlu! Cum vede situația lui FCSB: „A luat-o razna” # Sport.ro
Dumitru Dragomir a vorbit despre lupta la titlu din Superliga.
19:40
Cristi Chivu continuă să impresioneze în Italia.
19:30
E anunțat titular la FCSB în meciul cu Gloria Bistrița, dar Mihai Stoica anunță: ”Am emoții duble pentru el!” # Sport.ro
FCSB se va duela cu Gloria Bistrița în Cupa României.
19:10
Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova, LIVE TEXT - AICI.
19:10
Imagini dezolante în Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova! Cum arată tribunele de pe Ion Oblemenco # Sport.ro
Partida Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova a început de la ora 18:30.
19:00
Pleacă Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova?! ”Te poți aștepta la orice din partea lui!” # Sport.ro
După un start excelent de sezon, Universitatea Craiova este în declin, iar anumite tensiuni din jurul clubului au dat naștere la o serie de speculații în legătură plecare de la echipă a lui Mirel Rădoi.
19:00
„Coșmarul” FCSB-ului a transferat un tânăr atacant.
18:30
Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: ”A arătat ce fel de om e” # Sport.ro
Adrian Popa (37 de ani) a povestit o întâmplare din vestiarul lui FCSB.
Acum 8 ore
18:20
Decizia luată de SCM Timișoara în privința lui George Buricea, după ce antrenorul a lovit un jucător # Sport.ro
În timpul meciului dintre CSM Vaslui și Politehnica Timișoara, scor 28-27, disputat la începutul lunii octombrie, s-a petrecut un moment șocant.
18:20
Barcelona a primit o veste proastă imediat după înfrângerea cu Real Madrid din El Clasico.
18:10
Jugurtha Hamroun rămâne unul dintre cei mai spectaculoși wingeri străini ce au evoluat în Superliga României.
17:50
Sfatul primit de Denis Alibec în ”războiul” cu Gigi Becali: ”Asta trebuie să facă! Dacă nu, poate acolo e locul lui!” # Sport.ro
Denis Alibec nu a reușit să marcheze niciun gol pentru FCSB de când a revenit la echipă.
17:50
Mirel Rădoi (44 de ani) se află pe banca Universității Craiova din ianuarie 2025.
17:40
Alertă pentru Grozavu și FC Botoșani. De ce lovitura primită de lider e mai dură decât se crede # Sport.ro
Accidentarea de lungă durată a lui Narcis Ilaș (18 ani), unul dintre cei mai buni tineri din Superligă, atrage probleme majore pentru Leo Grozavu.
17:40
Un fost jucător din Premier League și-a pierdut câinele și oferă o sumă amețitoare pentru cine îl găsește: ”Ne rugăm să fie bine” # Sport.ro
Recent transferat la Pumas UNAM în Mexic, fostul căpitan al Ţării Galilor, Aaron Ramsey, oferă suma modestă de 20.000 de euro oricui îi poate furniza informaţii despre câinele său dispărut.
17:20
Nu e glumă! La 61 de ani, patronul Sănătății Cluj va juca în Cupa României împotriva Universității Craiova. Miriuță a confirmat: ”100%” # Sport.ro
Spectacol total în Cupa României!
17:10
Revedere cu „balaurul.” Sorana Cîrstea joacă la Hong Kong cu jucătoarea care nu a ieșit la întâlniri, până la 22 de ani # Sport.ro
Sorana Cîrstea are posibilitatea revanșei, după semifinala pierdută la Osaka.
17:10
L-a distrus pe Vinicius și e convins: ”Florentino o să îl vândă!” Nici Lamine Yamal nu a scăpat de furia sa # Sport.ro
Real Madrid s-a impus în El Clasico în fața Barcelonei, scor 2-1, într-un meci plin de momente tensionate.
17:00
Ianis Hagi (27 de ani) este legitimat în Turcia, la Alanyaspor.
16:50
A venit nota de plată după derby-ul Dinamo - Rapid, scor 0-2. Nu a scăpat nici Gigi Becali.
16:50
Nicolae Stanciu a fost indisponibil pentru ultimele trei partide ale lui Genoa.
16:50
Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă” # Sport.ro
FCSB se află pe locul 10 în clasament cu 16 puncte.
Acum 12 ore
16:10
Fotbalul românesc, sub lupa lui Ilie Stan: surprizele din Superliga, naționala și singurul atacant care ne-a mai rămas: ”Nouar adevărat” # Sport.ro
Ilie Stan (58 de ani) este liber de contract de la finalul stagiunii precedente.
15:40
Veterana de 35 de ani e în sferturile turneului WTA 250, după ce a legat două victorii cu Galfi (96 WTA) și cu Tomljanovic (86 WTA).
15:30
Duelul dintre câștigătoarea trofeelor Campionatului European (UEFA) și Copa America (CONMEBOL) a ajuns la a patra ediție.
15:20
Un fost fotbalist conștiincios, om de bază mult timp în echipa națională, Mirel și-a trecut în CV mai multe experiențe nereușite, ca antrenor. Și acum pare că se prefigurează alta, la Univeristatea Craiova.
15:10
Vinicius, prima reacție după criza de nervi din El Clasico! Cum explică gesturile făcute în fața lui Xabi Alonso # Sport.ro
Vinicius Junior, starul lui Real Madrid, a oferit o primă reacție după criza de nervi avută la schimbarea din El Clasico, duminică.
15:10
Cum s-a schimbat cariera lui Florin Andone: ”Nu știu dacă a fost cea mai inspirată decizie” # Sport.ro
Florin Andone (32 de ani) a dispărut de mulți ani din vizorul echipei naționale.
