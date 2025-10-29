Noi atacuri aeriene israeliene în nordul Fâșiei Gaza
Rador, 29 octombrie 2025 23:50
Aeronave de luptă israeliene au lovit nordul Fâșiei Gaza, vizând ceea ce armata israeliană a descris drept un loc de depozitare de armament. Oficiali medicali din cadrul spitalului Al-Shifa au declarat că două persoane au fost ucise în acest ultim atac israelian, executat după un val de atacuri aeriene în cursul nopții de marți./cstoica/eradu (BBC […]
• • •
Donald Trump anunță că a dat Coreei de Sud aprobarea pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară # Rador
Președintele american Donald Trump a scris joi pe rețelele de socializare că a dat Coreei de Sud aprobarea pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, afirmații făcute în timpul călătoriei sale în Asia./cstoica/eradu (REUTERS – 29 octombrie)
Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața din cauza impactului uraganului Melissa, au anunțat miercuri autoritățile haitiene, în mare parte din cauza inundațiilor din Petit-Goave, unde cel puțin zece copii au fost uciși și zece persoane sunt încă dispărute./cstoica/dstanesc (REUTERS – 29 octombrie)
Radio România Actualități a primit premiul pentru obiectivitate și profesionalism în reflectarea domeniului economic # Rador
Radio România Actualități a primit premiul pentru obiectivitate și profesionalism în reflectarea domeniului economic din partea Camerei de Comerț și Industria Municipiului București. Camera a organizat, în această seară, cea de-a 32-a ediție a Topului firmelor din București. Reporterul Felicia Mocanu precizează că în cadrul evenimentului au fost decernate trofee de excelență companiilor care în […]
„Poseidon” și „Burevestnik” au extins triada nucleară a Rusiei, afirmă expertul Aleksandr Mihailov # Rador
Vehiculul subacvatic „Poseidon” și racheta „Burevestnik”, dezvoltate de Rusia, completează triada nucleară a țării și sunt arme apocaliptice, a declarat pentru TASS șeful Biroului de Analiză Militară-Politică, Aleksandr Mihailov. „Racheta „Burevestnik” a extins triada nucleară a Rusiei, devenind a patra componentă a arsenalului nuclear strategic al țării. Iar „Poseidon”, în esență, devine a cincea armă […]
Cea mai dificilă situație de pe linia frontului Ucrainei rămâne orașul Pokrovsk din estul țării, declară Volodimir Zelenski # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că cea mai dificilă situație de pe linia frontului Ucrainei rămâne orașul Pokrovsk din estul țării, în timp ce forțele Kievului își apără pozițiile în jurul orașului Kupiansk, situat în nord-estul țării. „Cea mai dificilă zonă este acum direcția Pokrovsk. Ca și în săptămânile anterioare, aceasta este zona cu […]
Doi republicani au emis o declarație rară, critică la adresa deciziei administrației Trump de a reduce numărul de trupe din România # Rador
Cei doi parlamentari republicani de rang înalt care conduc comisiile de supraveghere ale Pentagonului din cadrul Congresului SUA au emis miercuri o rară declarație comună în care critică decizia administrației Trump de a reduce numărul de trupe din România. Statele Unite intenționează să reducă numărul de trupe de pe flancul estic al Europei, inclusiv soldați […]
Doi lideri republicani critică decizia administrației Trump de a retrage trupe din România (Politico) # Rador
Doi lideri republicani în domeniul apărării denunță demersul administrației Trump privind reducerea prezenței militare americane în Europa, la marginea estică a NATO, spunând că decizia „transmite un semnal greșit” Rusiei. Senatorul Roger Wicker (republican din Mississippi) și reprezentantul Mike Rogers (republican din Alabama) – care prezidează Comitetul pentru Servicii Armate ale Senatului și, respectiv, Camerei […]
Europa trebuie să crească – extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Prin integrarea democrațiilor aflate în prima linie, Europa va deveni mai mare, mai puternică și mai rezilientă, capabilă să-și apere democrațiile, cetățenii și modul de viață. Declarațiile au […]
Alianța pentru Unirea Românilor solicită prezența premierului Ilie Bolojan în data de 3 noiembrie în plenul Camerei Deputaților la dezbaterea politică din cadrul Orei prim-ministrului. Reprezentanții AUR vor explicații referitoare la pregătirea pentru sezonul rece în contextul scumpirii accelerate a energiei, execuția bugetără pentru finalul anului și viziunea privind bugetul pentru 2026./eradu (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI […]
AUR, SOS România și POT cer înființarea unei comisii de anchetă privind investigarea exploziei produsă în imobilul din Calea Rahovei # Rador
La Camera Deputaților a fost aprobată, la solicitarea AUR, SOS România și POT, înființarea unei comisii de anchetă privind investigarea circumstanțelor și responsabilităților legate de explozia produsă în imobilul din Calea Rahovei-București. Comisia poate formula propuneri legislative concrete vizând înăsprirea regimului sancționar pentru operatorii de gaze și firmele de mentenanță neautorizate, precum și revizuirea normelor […]
Președintele României a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului, a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru # Rador
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului, a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat mâine. Tot mâine are loc la Palatul Cotroceni ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție./lalexandrescu (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI […]
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să se întâlnească cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, pe 8 noiembrie, informează agenţia Bloomberg, citând surse. Potrivit surselor, locul întâlnirii nu a fost încă stabilit. Anterior, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a anunțat că premierul Ungariei, Viktor Orbán, va vizita Washingtonul la începutul lunii noiembrie și se va întâlni […]
Administraţia SUA este în contact cu țările afectate de uraganul Melissa, a declarat Marco Rubio # Rador
Administraţia SUA este în contact cu guvernele din Jamaica, Haiti, Republica Dominicană și Bahamas, a declarat miercuri secretarul american de stat Marco Rubio, în condiţiile în care uraganul Melissa a provocat pagube considerabile în Caraibe. „Avem echipe de salvare și intervenție care se îndreaptă către zonele afectate, împreună cu provizii esențiale pentru salvarea de vieți”, […]
Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va cere vineri votul parlamentului # Rador
Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va cere vineri votul parlamentului. El a avut azi consultări cu grupurile politice din legislativ și a dat asigurări că viitorul său executiv va respecta toate angajamentele asumate de actualul cabinet, astfel încât Republica Moldova să poată adera la Uniunea Europeană. De la Radio Chișinău, relatează Victor Pogor. […]
Cel puțin 132 de persoane au fost ucise în timpul unui raid mortal al poliției într-o favelă din Rio de Janeiro, a anunțat miercuri biroul procurorului public din Rio de Janeiro, la o zi după operațiune. Mai multe persoane s-au adunat pe străzile din Rio de Janeiro, în apropierea locului unde a avut loc operațiunea, […]
O decizie privind o nouă întâlnire între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, va fi luată după ce conținutul acesteia va fi pregătit, a declarat jurnaliştilor adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov. „Odată ce conținutul va fi pregătit, sunt convins că președinții vor decide asupra întâlnirii lor, asupra unui nou contact […]
Producătorul american de cipuri Nvidia a devenit prima companie din lume care a atins o valoare de piaţă de 5 trilioane de dolari, acest lucru reflectând încrederea investitorilor în viitorul Inteligenţei Artificiale. Valoarea acţiunilor gigantului tehnologic au crescut ca urmare a vânzărilor considerabile, ca şi de recentele acorduri numeroase încheiate de acesta, inclusiv cel cu […]
29 octombrie va fi Ziua Reginei Maria, potrivit unui proiect legislativ adoptat de Camera Deputaţilor # Rador
29 octombrie va fi Ziua Reginei Maria, potrivit unui proiect legislativ adoptat de către deputaţi. Actul normativ prevede că Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul şi autorităţile locale pot aloca fonduri pentru organizarea manifestărilor de comemorare, iar Radioul şi Televiziunea publice pot produce, difuza sau redifuza conţinut editorial care promovează aceste activităţi. Proiectul legislativ a fost adoptat […]
Comisia Europeană transmite că decizia SUA nu influenţează sub niciun aspect proiectele UE referitoare la apărarea Flancului de Est # Rador
Comisia Europeană transmite, la rândul ei, că decizia Statelor Unite nu influenţează sub niciun aspect proiectele Uniunii referitoare la apărarea Flancului de Est, iar Europa este deja pe cale să devină mai autonomă din punct de vedere al resurselor privind apărarea. Executivul de la Bruxelles aminteşte că Statele Unite rămân un aliat central al apărării […]
La microfon, Angelica Dan
Securitatea României și a flancului de Est al NATO nu va fi diminuată, iar parteneriatul strategic între România și SUA rămâne (Nicuşor Dan) # Rador
Securitatea României și a flancului de Est al NATO nu va fi în niciun fel diminuată, iar parteneriatul strategic între România și Statele Unite rămâne în aceiași parametri, dă asigurări președintele Nicușor Dan. El precizează că descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al Alianței este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea […]
Forţele ucrainene au atacat două rafinării de petrol și o uzina de procesare a gazelor din Rusia # Rador
Armata ucraineană a anunţat miercuri că a atacat peste noapte două rafinării de petrol și o uzina de procesare a gazelor din Rusia, provocând explozii și incendii la fața locului. Atacurile au lovit rafinăria Mariiski, o alta din satul Novospasskoe și o uzină de procesare a gazelor din orașul Budennovsk, a transmis Statul Major al […]
Marți, 4 noiembrie (de la ora 19:00), Corul de Băieți Radio prezintă la Sala Radio concertul Coriștii, conceput în jurul unor selecțiuni din muzica emoționantului film artistic Les Choristes, realizat în Franța, în 2004, de către regizorul Christophe Barratier. La cea de-a 77-a ediție a Premiilor Oscar, filmul a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun film străin și Cea mai bună melodie originală (Vois sur ton […]
Trimisul preşedintelui Putin, Kirill Dmitriev, a declarat că pacea va fi încheiată în Ucraina în termen de un an # Rador
Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferință de investiții din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va opri în termen de un an. Dl Dmitriev a vorbit după întâlnirile sale de la sfârşitul săptămânii trecute cu oficiali din Administrația Trump. Vizita sa în SUA a venit după […]
Programul de vizitare la Catedrala Națională din București a fost prelungit până pe 5 noiembrie # Rador
Catedrala Națională din București mai poate fi vizitată încă o săptămână, programul a fost prelungit până la sfârșitul zilei de 5 noiembrie, deci miercurea viitoare. Patriarhia a luat această decizie ca urmare a interesului foarte mare din partea publicului. Celor care vor să viziteze Catedrala, li se recomandă să consulte aplicația de hartă interactivă a […]
În discursul său în limba italiană, Papa Leon și-a dedicat cateheza Declarației Conciliare Nostra Aetate, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a acesteia. O declarație, a reamintit Sfântul Părinte, care „deplânge ura, persecuția și toate manifestările de antisemitism îndreptate împotriva evreilor, în orice moment și de către oricine”. „De atunci, toți predecesorii mei au condamnat […]
Situația din zona de operațiuni militare speciale evoluează favorabil pentru Rusia (Vladimir Putin) # Rador
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că situația din zona operațiuni militare speciale ruse este favorabilă pentru Rusia. Situația din zona de operațiuni militare speciale evoluează favorabil pentru Rusia, a declarat președintele rus Vladimir Putin. ‘Datorită eforturilor Dumneavoastră, situația generală din zona operațiunii militare speciale evoluează favorabil pentru noi. Camarazii Dumneavoastră de arme avansează și […]
Ministerul Sănătăţii din Gaza, condus de Hamas, a anunţat că un val de atacuri aeriene israeliene care au avut loc marţia noaptea s-au soldat cu moartea a cel puţin 100 de oameni, între care mai mult de 40 de copii. Armata israeliană a anunţat la rândul său că a ucis zeci de terorişti. Atacurile au […]
Protest de amploare în Piața Victoriei: mii de sindicaliști cer oprirea măsurilor de austeritate # Rador
În Piața Victoriei din capitală, mii de sindicaliști din toată țara, inclusiv cadre medicale, polițiști, profesori, silvicultori, dar și studenți și pensionari, protestează față de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Oamenii solicită, pe lângă creșterea salariului minim și a pensiilor, o taxare echitabilă, protejarea locurilor de muncă și oprirea măsurilor fiscal-bugetare aplicate doar persoanelor […]
Donald Trump afirmă că un acord comercial între SUA şi Coreea de Sud este aproape de a fi finalizat # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că un acord comercial dintre Statele Unite şi Coreea de Sud este aproape de a fi finalizat, după discuţiile cu omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung. Domnul Trump s-a declarat de asemena optimist în legătură cu încheierea unui acord cu China. El a făcut declaraţii la scurt timp după […]
Cartea întâi – Fâșia celor două ceasuri Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră, joi, 30 octombrie 2025, de la ora 19.00, la Radio România Cultural, PATIMILE DUPĂ IOV de Val Butnaru. Cartea întâi – Fâșia celor două ceasuri. Dramatizarea și adaptarea radiofonică: Magda Duțu. Regia artistică: Petru Hadârcă. În distribuție: Dorel Vişan, Mircea Rusu, Gabriela […]
Cu ocazia Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral (AVC), Asociația ALIA, cu sprijinul Boehringer Ingelheim, readuce in atenția publicului larg campania „Timpul înseamnă viață” – o inițiativă care își propune să atragă atenția asupra unei o realități vitale: în cazul unui AVC, fiecare minut contează, iar primele patru ore și jumătate pot face diferența între […]
China a confirmat că președintele Xi Jinping se va întâlni joi cu președintele american, Donald Trump, în Coreea de Sud # Rador
China a confirmat că președintele Xi Jinping se va întâlni joi cu președintele american, Donald Trump, în Coreea de Sud – o întrevedere mult așteptată, pe care traderii și investitorii de pe ambele maluri ale Pacificului o consideră esențială pentru detensionarea relațiilor comerciale din ultimele luni. „Cei doi șefi de stat vor avea discuții aprofundate […]
Guvernul, sindicatele şi patronatele discută, la Palatul Victoria, despre oportunitatea majorării salariul minim brut pe economie # Rador
Guvernul, sindicatele şi patronatele discută, de la această oră, la Palatul Victoria, despre oportunitatea majorării salariul minim brut pe economie, care în prezent este de 4.050 de lei. Premierul Ilie Bolojan susţine îngheţarea acestuia la nivelul actual, în timp ce PSD pledează pentru creşterea salariului minim pentru a veni în sprijinul celor cu venituri mici. […]
Peste 1.000 de militari ruşi au fost ucişi pe frontul din Ucraina, în luptele din ultimele 24 de ore (armata ucraineană) # Rador
Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 1.150 de soldați. De la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.139.900 de militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, miercuri, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei la […]
Natalia Kiselova a demisionat din funcţia de preşedinte al Parlamentului Bulgariei, iar locul său a fost preluat de Raia Nazarian, de la GERB-SDS, care conduce şedinţa în plen. Pe 28 octombrie, după o reuniune între GERB, „BSP – Stânga Unită” şi „Există un Astfel de popor” (ITN), s-a stabilit că rotaţia funcţiei de preşedinte al […]
Statele Unite vor reduce numărul militarilor staţionaţi în România şi pe flancul estic, anunţă Ministerul român al Apărării # Rador
România și aliații NATO au fost notificați cu privire la planurile Statelor Unite de a reduce numărul de militari staționați pe Flancul estic al Europei, inclusiv a celor care urmau să fie dislocați la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, a anunțat miercuri Ministerul Apărării. Ministerul a precizat că decizia era de așteptat, având în vedere schimbările […]
Preşedintele interimar al PSD i-a cerut premierului să retragă propunerea Oanei Gheorghiu din funcţia de vicepremier # Rador
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe Oana Gheorghiu, co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” ca vicepremier în guvern. Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a scris că acest gest ar compromite relaţia cu Statele Unite, riscând să ne îndreptăm […]
Comisia Europeană aşteaptă urgent din partea Bulgariei o poziţie privind consecinţele sancţiunilor împotriva Lukoil # Rador
Comisia Europeană aşteaptă din partea Bulgariei, cât mai curând posibil, o poziţie şi o evaluare a eventualelor consecinţe pentru rafinăria Lukoil din Burgas, după impunerea sancţiunilor americane împotriva companiei ruse, au declarat surse de la Bruxelles pentru postul naţional de radio BNR. Comisia monitorizează atent situaţia şi, împreună cu statele membre şi Agenţia Internaţională pentru […]
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că s-a ajuns la un acord în coaliţia de guvernare în privinţa reformei administraţiei publice, urmând ca proiectul să ajungă săptămâna viitoare în Executiv în primă lectură. După discuţii îndelungate s-a agreat varianta reducerii cu 10% a posturilor efectiv ocupate, atât din administraţia centrală cât şi locală, a precizat […]
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * Palatul Parlamentului va fi iluminat pe 29 octombrie, între orele 18:30 – 24:00, în culoarea mov, pentru a marca Ziua Mondială a Psoriazisului. Data de 29 octombrie este marcată ca Ziua Mondială a Psoriazisului – o afecţiune dermatologică cronică ce afectează un număr semnificativ de copii şi adulţi din România […]
Elaborarea planului de încheiere a războiului din Ucraina depinde, în mare măsură, de rezultatele întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul Chinei, Xi Jinping – scrie RBC-Ucraina, citând o sursă familiarizată cu procesul de pregătire. Potrivit interlocutorului RBC, nu este prevăzut niciun termen limită concret și nici un număr fix de puncte care să […]
Preşedintele american Donald Trump a sosit în Coreea de Sud, unde se va alătura altor şefi de stat şi lideri de afaceri care participă la forumul de cooperare economică Asia-Pacific (APEC) în oraşul sud-coreean Gyeongju. Joi, preşedintele Trump se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping. Liderii mondiali se reunesc în capitala antică a […]
Printr-o decizie de ultimă oră care pune sub semnul întrebării recentul acord de pace din Orientul Mijlociu, premierul israelian a anunțat că a ordonat armatei „să efectueze imediat atacuri puternice” în Fâșia Gaza, informează Reuters. Biroul lui Benjamin Netanyahu nu a furnizat imediat informații suplimentare legate de motivul atacului însă ministrul israelian al Apărării, Israel […]
Microsoft și OpenAI au anunțat un acord de restructurare care permite OpenAI să devină o companie publică # Rador
Microsoft și OpenAI au anunțat marți un acord de restructurare care permite producătorului ChatGPT să se îndepărteze de rădăcinile sale non-profit și să devină probabil o companie publică, astfel încât să poată finanța planurile ambițioase ale directorului său general, Sam Altman, de a dezvolta centre de date și tehnologie de ultimă generație. Acordul transformă compania […]
PSD îi cere premierului Ilie Bolojan să retragă imediat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier # Rador
PSD îi cere premierului Ilie Bolojan să retragă imediat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, anunțată astăzi. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în această seară că afirmațiile publice ale acesteia riscă să compromită relația cu Statele Unite și să provoace un dezastru diplomatic ireparabil. Grindeanu îi solicită șefului guvernului să țină […]
Avionul supersonic, dar silențios, X-59 al NASA a survolat marți deșertul din sudul Californiei, în cadrul primului zbor de testare al unui avion experimental conceput pentru a depăși zidul sonic fără zgomot. Aeronava elegantă, cu o lungime de puțin sub 30 de metri de la bot la coadă, a decolat la aproximativ o oră după […]
Statul român rămâne ferm angajat pentru o pace justă şi durabilă, bazată pe soluţia a două state – Israel şi Palestina – care să convieţuiască în pace şi securitate, a declarat, marţi, ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, după întâlnirea de la Bucureşti cu omologul israelian, Gideon Sa’ar. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, discuţiile au vizat necesitatea […]
