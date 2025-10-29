Adelina Pestrițu a vorbit despre una dintre cele mai mari frici ale sale: „Doar cu rugăciuni...” De ce se teme celebra influenceriță
Click.ro, 29 octombrie 2025 23:50
Adelina Pestrițu (38 de ani) este cunoscută drept o iubitoare a vacanțelor. Vedeta a bifat zeci de țări spectaculoase de pe diferite continente, dar ceea ce puțini nu știu este că de fiecare dată în timpul zborurilor, ea se confruntă cu o adevărată problemă.
• • •
Acum o oră
23:50
23:40
Noua bijuterie arhitecturală a României. Va costa 100.000.000 de euro și se află la aproape 2 ore de București # Click.ro
La Pitești va prinde contur un nou stadion de „cinci stele”, un proiect ambițios evaluat la 100 de milioane de euro și cu o capacitate de 15.000 de locuri. Primarul municipiului, Cristian Gentea, a confirmat că proiectul a fost aprobat, iar documentația necesară a fost deja transmisă Companiei Națio
Acum 2 ore
23:00
Megan Fox, prima apariție de la nașterea celui de-al patrulea copil: „N-am dormit de șapte luni”. Cu ce simptome se confruntă actrița # Click.ro
Megan Fox (39 de ani) a bifat prima apariție în public de când a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Cu această ocazie, actrița a vorbit despre problemele pe care le-a dezvoltat în urma nașterii.
22:50
Alimentaţia înainte şi după vaccinul antigripal. Care este masa ideală.
22:50
Un bărbat a găsit o comoară veche de aproximativ 2.000 de ani, dar a ținut totul secret timp de 8 ani. Descoperirea a uimit arheologii # Click.ro
Un bărbat din Germania a descoperit un tezaur roman vechi de aproximativ 2.000 de ani, dar a păstrat secretă descoperirea timp de opt ani.
22:40
Părerea medicului despre unul dintre cele mai populare remedii contra durerilor în gât. Cum se consumă, de fapt, șodoul: „Nu trebuie să fie… ” # Click.ro
Când răcești sau te confrunți cu o infecție mai puternică, durerea în gât este unul dintre cele mai supărătoare simptome. Din fericire, remediile naturiste ne ajută să reducem disconfortul, mai ales șodoul pe care și medicul îl recomandă!
22:40
Plăcintă cu cremă de vanilie, rețeta simplă care a făcut senzație pe TikTok. Trucul secret pentru un desert perfect. VIDEO # Click.ro
Plăcinta cu cremă de vanilie este un desert clasic, ușor de pregătit, ideal pentru momentele în care avem poftă de ceva dulce. Cu un gust fin și o textură cremoasă, această rețetă reunește simplitatea foilor de plăcintă cu aroma intensă de vanilie și lămâie.
Acum 4 ore
21:50
Gheorghe Turda a fost copil de strană în biserica din Săpânța. Care e marea lui dorință: „Să cânt cântece bisericești în Catedrala Națională”. Secretul unei vieți lungi # Click.ro
Marea dorință a lui Gheorghe Turda, care a fost copil de strană în Săpânța: „Să cânt cântece bisericești în Catedrala Națională”. Câți ani ar vrea să trăiască?
21:50
21:20
Unde s-a săpat cea mai adâncă gaură din lume? Are 12.262 de metri adâncime, iar ce s-a descoperit înăuntru este de-a dreptul uluitor # Click.ro
Cea mai adâncă gaură din lume, săpată de inginerii sovietici, atinge impresionanta adâncime de 12.262 de metri. Proiectul, cunoscut sub numele de Forajul Superprofund de la Kola, a început în 1970 pe o peninsulă izolată din nord-vestul Rusiei, aproape de granița cu Norvegia, și a rămas unul dintre c
21:00
Orașul din Europa unde se poate achiziționa cel mai ușor o locuință. A întrecut capitale importante, precum Budapesta și Oslo # Click.ro
Un studiu recent arată că Bucureștiul este orașul în care tinerii își pot cumpăra cel mai ușor prima locuință, depășind capitale importante din Europa. De ce este atât de accesibilă capitala României?
20:40
Cum pregătește Sorin Bontea cele mai gustoase ștrudele cu dovleac. Impresionează-ți musafirii de Halloween cu acest desert! # Click.ro
Sorin Bontea, juratul show-ului culinar MasterChef, dezvăluie rețeta sa de ștrudele cu dovleac. Desertul conține ingrediente pe care le găsești în orice supermarket, este delicios și perfect pentru a impresiona gusturile celor mai pretențioși.
Acum 6 ore
20:20
Probleme pentru Kate Middleton, după ultimul scandal de la Casa Regală. Ce s-a întâmplat cu Prințesa de Wales # Click.ro
Kate Middleton, Prințesa de Wales, traversează zile dificile, fiind „epuizată fizic și emoțional” după ce familia regală a fost din nou implicată într-o controversă, de data aceasta legată de Prințul Andrew.
19:40
Secretele de frumuseţe ale Angelinei Jolie. Ce trucuri folosește vedeta.
19:30
Şi-a împodobit bradul încă din octombrie! Motivul pentru care a luat această decizie.
19:20
Mesajul unui tânăr absolvent de studii superioare, dezamăgit că nu reușește să se angajeze: „Am ajuns într-o stare psihică deplorabilă”. Ce l-au sfătuit românii din străinătate # Click.ro
Un tânăr român cu studii superioare s-a declarat dezamăgit de procesul de recrutare al angajatorilor din România. Timp de doi ani, a candidat pentru mai multe posturi de muncă, însă nu a primit nicio ofertă și acum ia în calcul plecarea din țară.
19:10
Drumul de mare viteză care va lega două regiuni istorice din România. Când va fi gata și câți kilometri va avea # Click.ro
Miercuri, 29 octombrie 2025, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a anunţat că a semnat două contracte importante pentru proiectarea și construirea a circa 105 km de drumuri de mare viteză.
19:10
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei? # Click.ro
Călin Geambașu a făcut pace cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să fie corect”. Care e mărul discordiei?
18:30
Cântăreața care s-a trezit cu o sumă uriașă în conturi. Peste noapte, ea a primit mii de euro: „Exact ca în filme” # Click.ro
O cântăreață cunoscută din România a avut parte de o surpriză de proporții. Artista a povestit că, peste noapte, i-a fost virată în conturi o sumă impresionantă, suficientă cât să își cumpere o locuință. Iată cum s-a întâmplat totul!
Acum 8 ore
17:50
Satul medieval din Toscana care te plătește cu peste 20.000 de euro pentru a te muta acolo: „Casele noastre au o valoare”. Condiția obligatorie care trebuie îndeplinită # Click.ro
Visezi să te muți în Toscana, într-o zonă care pare desprinsă dintr-o carte poștală, cu dealuri superbe, plantații de măslini și podgorii? Oficialii dintr-o comună italiană așteaptă noi locuitori și anunță că le oferă peste 20.000 de euro celor care aleg să se stabilească aici.
17:50
Tichetele de masă se vor majora de la 1 ianuarie 2026, însă mărirea salariului minim se amână. Ce explicații are Guvernul # Click.ro
De la 1 ianuarie 2026, valoarea tichetelor de masă va creşte la 50 de lei, potrivit anunţului făcut de Florin Jianu, reprezentant al IMM-urilor, la finalul discuţiilor de la Guvern cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Informaţia a fost confirmată şi de Petre Florin Manole, ministrul Muncii.
17:50
Atenție la excesele de dinainte de Postul Crăciunului! Mesele bogate nu te ajută, ci îți supun organismul unui stres care-ți poate scădea imunitatea # Click.ro
Pe 15 noiembrie începe Postul Crăciunului, iar mulți români consideră că este momentul să mănânce "de toate” înainte de a începe perioada de restricții alimentare. Nutriționiștii atrag atenția că acest obicei poate avea efecte negative asupra sănătății.
17:20
Adriana Bahmuțeanu a depus plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană. Vedeta îi aduce acuzații grave: „Nu mai are răbdare...” # Click.ro
Adriana Bahmuțeanu a anunțat că va sesiza autoritățile, acuzându-l pe Honorius Prigoană de implicare într-un posibil fals. Potrivit declarațiilor sale, fiul omului de afaceri Silviu Prigoană ar fi semnat în numele tatălui său într-un document oficial, fapt pe care fosta soție a politicianului îl con
17:00
Horoscop joi, 30 octombrie. Leii plănuiesc o excursie cu prietenii, Fecioarele câștigă bani, iar Vărsătorii dau dovadă de creativitate # Click.ro
Horoscop joi, 30 octombrie. Leii plănuiesc o excursie cu prietenii, Fecioarele câștigă bani, iar Vărsătorii dau dovadă de creativitate.
17:00
Suma record pe care o va primi o femeie din partea Metrorex după ce s-a accidentat grav într-o stație din centrul Capitalei: „Siguranța oamenilor nu se tratează cu superficialitate” # Click.ro
O femeie va primi despăgubiri record din partea Metrorex, după ce s-a accidentat în stația Universitate. În urma incidentului, tânăra a căzut și s-a lovit grav la genunchi și braț. Află cum s-a întâmplat, dar și ce sumă îi va intra în conturi!
16:50
Ea este Nihan din Kara Sevda de România! Tânăra care a înnebunit presa din Turcia și care a ajuns Miss Peace 2026 # Click.ro
Ea este Nihan din Kara Sevda de România!
16:40
Doliu în muzica populară românească! O îndrăgită artistă s-a stins din viață, după o grea și lungă suferință: „Cu durere în inimă vă înștiințez că mi-a murit soția” # Click.ro
Lumea muzicii populare este din nou în doliu. Una dintre cele mai iubite și respectate interprete de folclor din Transilvania, Iustina Crișan-Dejeu, s-a stins din viață după o luptă îndelungată cu boala.
Acum 12 ore
16:10
Cum se descurcă actrița Anca Dumitra în rolul de mamă și ce frici a avut la început: „Îmi era teamă să nu-l rănesc, era atât de mic” # Click.ro
Anca Dumitra și soțului ei, Manfred Spendier, trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor după ce au devenit părinții unui băiețel minunat. Actrița din serialul fenomen „Las Fierbinți” mărturisește cum s-a descurcat încă de la început în postura de mămică, și cum a ajutat-o soțul său în momentele
16:10
Ce sexy este Jessie Baneș! Sportul și rutina care i-au schimbat viața: „Cea mai bună metodă pentru a scădea în greutate” # Click.ro
Ce sexy este Jessie Baneș! Sportul și rutina care i-au schimbat viața.
16:00
Ana Ularu, game master la „Trădătorii”: „Oamenii se războiesc între ei cu puterea minții” # Click.ro
Actrița Ana Ularu, totul despre rolul de game master din „Trădătorii”.
16:00
Ana Ularu, de la Keanu Reeves, la game master în „Trădătorii”! Ce s-a întâmplat la filmările de la cel mai așteptat show al momentului, de la Pro TV?! „Suspans total, divertisment absolut!” # Click.ro
Actrița Ana Ularu, totul despre rolul de game master din „Trădătorii”.
15:50
Ce spun despre destinul tău alunițele pe care le ai pe corp. Semnificațiile la care nu te-ai fi așteptat niciodată # Click.ro
Alunițele, cunoscute adesea și sub denumirea de „semne de frumusețe”, nu sunt doar simple elemente estetice care apar pe piele. În multe culturi, ele au fost considerate semne ale destinului, indicii despre trăsăturile de caracter și chiar despre parcursul vieții.
15:40
Păstrarea tradiției murării verzei este ceva foarte important în multe gospodării românești, iar momentul în care se pregătește butoiul influențează direct calitatea murăturii.
15:40
Recunoști vedeta din imagine? Astăzi este un celebru cântăreț și are o soție mult mai tânără decât el # Click.ro
Tânărul din imagine este astăzi un bărbat de succes, apreciat pentru talentul său muzical, pentru podcasturile sale cu invitați de renume și pentru frumoasa familie pe care și-a construit-o. Fotografia de mai sus surprinde perioada de început a vieții sale, când făcea primii pași pe drumul care avea
15:40
„Ministrul rock-ului” Petre Magdin revine! Mesajul copleșitor al soției care i-a salvat viața: „Am stat nopți nedormite cu el prin spitale”. La ce proiect nou lucrează? # Click.ro
„Ministrul rock-ului” Petre Magdin revine! Mesajul copleșitor al soției care i-a salvat viața: „Am stat nopi nedormite cu el prin spitale”. La ce nou proiect lucrează?
15:40
Până când se poate vizita Altarul Catedralei Mântuirii Neamului? S-a extins programul, cozi de peste un kilometru # Click.ro
Până când se poate vizita Altarul Catedralei Mântuirii Neamului?
15:30
Daniel Nuță, prima reacție după ce a fost surprins cu prezentatoarea TV Diana Bart: „Imaginile surprinse de paparazzi au stârnit curiozitate” # Click.ro
Daniel Nuță, actorul care l-a jucat pe Vlad Țepeș în Otomanii, și a cucerit inimile publicului prin talent și carismă, se află în centrul atenției după ce a fost surprins alături Diana Bart. Prezentatoarea Prima TV era căsătorită cu Mihai Dumitrescu, alături de care are două fetițe minunate.
15:30
Final de sezon cu mult umor, ironii fine și replici memorabile! Selly va fi vedeta care se va afla pe „scaunul fierbinte” în ultima ediție a acestui sezon din La bine și la Roast.
14:30
Protest masiv în fața Guvernului! Mii de sindicaliști din educație, poliție, armată și administrația publică au ieșit în stradă: „Vrem un trai decent!” # Click.ro
Bucureștiul a devenit, miercuri, 29 octombrie, centrul nemulțumirii sindicale. Mii de oameni, reprezentând cele mai mari confederații sindicale din țară, au protestat în fața Palatului Victoria, acuzând Guvernul că promovează austeritatea, neglijează dialogul social.
14:30
Un caz fără precedent a fost confirmat în Grecia și stârnește atât curiozitate, cât și teamă: un hibrid între lup și câine a fost identificat în premieră în această țară, în apropiere de Salonic.
14:20
Ce tort spectaculos au avut la nuntă Claudia Puican și Armin Nicoară! Ce artiști faimoși au cântat la evenimentul cu 1.000 de persoane # Click.ro
Claudia Puican și Armin Nicoară au strălucit la Timișoara cu o petrecere de nuntă și botez de senzație, unde au fost prezenți aproximativ 1.000 de invitați. Evenimentul grandios s-a desfășurat în Timișoara, într-un cort amenajat ca-n basme, cu 10.000 de trandafiri și multe alte elemente strălucitoar
14:10
Medicul Ștefania Szabo, strigat de ajutor, cu o lună înainte de a muri! Ce mesaj cumplit a transmis # Click.ro
Moartea fulgerătoare a medicului Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a lăsat în urmă un gol imens și un mister uriaș. Chirurgul a fost găsit fără suflare marți dimineață, cu doar două ore înainte de a ieși din gardă.
14:00
Ardelenii au rămas fără antrenor, după demiterea lui Mandorlini.
13:40
Atleta și-a îmbogățit palmaresul de medalii la competiția din Albania.
13:30
Cele 2 zodii care vor atrage succesul financiar în viața lor, în a doua jumătate a lunii noiembrie. Scapă de toate problemele cu banii # Click.ro
Au mai rămas câteva săptămâni până când 2 nativi ai horoscopului european spun „adio” problemelor fianciare. Vor plăti datorii mai vechi pe care le au, vor începe să câștige mai mulți bani și chiar sunt șanse să pună bazele unei afaceri care, cu multă grijă, va deveni profitabilă și de viitor. Vezi
13:30
Cât și cu cine s-a antrenat Codruța Filip pentru participarea la „Desafio: Aventura”?! „Sunt o fană a adrenalinei!” Ce vedete mai fac parte din echipele Norocoșii și Luptătorii?! # Click.ro
Codruța Filip, soția solistului Valentin Sanfira, a intrat în echipa Norocoșii la Desafio: Aventura, de la Pro TV.
13:30
Eveniment astrologic unic! Va mai apărea abia în 2188! Astrolog Nicoleta Ochea: „Aduce un moment de clarificare forțată” # Click.ro
Eveniment astrologic unic! Va mai apărea abia în 2188!
13:30
Vlad Gherman, dezvăluiri neașteptate despre începutul relației cu Oana Moșneagu: „Eram doi adulți care învățau să iubească din nou, să aibă încredere în omul din fața lor” # Click.ro
Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine de trei ani de zile, iar în decursul anului trecut s-au căsătorit. Actorul a vorbit de curând despre începutul relației cu cea care i-a devenit soție.
13:30
Antrenorul român a anulat conferința de presă, programată în aceeași zi.
13:10
NATO, după decizia Washingtonului de a retrage o parte dintre militarii americani din România: „O ajustare normală”. Prezența SUA în Europa rămâne solidă # Click.ro
Alianța Nord-Atlantică a reacționat după anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane dislocate în România, subliniind că astfel de ajustări fac parte din dinamica normală a poziționării strategice a Statelor Unite în Europa.
