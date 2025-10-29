Mirel Rădoi, pus pe glume după ce a lămurit tensiunile de la Craiova: „Să rămână secret, dacă aude domnul patron mă pune la plată”
Fanatik, 29 octombrie 2025 23:50
Mirel Rădoi a găsit puterea de a glumi cu jurnaliștii în contextul destul de tensionat din ultima perioadă de la Universitatea Craiova! Ce a spus despre Mihai Rotaru după victoria cu Sănătatea Cluj din Cupa României Betano
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
00:00
Scandal monstru la meciul Gloria Bistrița – FCSB din Cupa României Betano! Acuzații grave făcute de Mihai Stoica # Fanatik
Scene foarte tensionate petrecute la meciul Gloria Bistrița - FCSB din grupele Cupei României! Dezvăluirile făcute de Mihai Stoica la finalul partidei
00:00
Imagini geniale la Bistrița! Florin Tănase și Daniel Bîrligea au dat autografe pe ghetele copiilor de mingi. Video exclusiv # Fanatik
FCSB a învins Gloria Bistrița și a debutat cu o victoria în Cupa României Betano, La final, Florin Tănase și Daniel Bîrligea au fost cei mai ceruți jucători pentru autografe.
Acum o oră
23:50
Mirel Rădoi, pus pe glume după ce a lămurit tensiunile de la Craiova: „Să rămână secret, dacă aude domnul patron mă pune la plată” # Fanatik
Mirel Rădoi a găsit puterea de a glumi cu jurnaliștii în contextul destul de tensionat din ultima perioadă de la Universitatea Craiova! Ce a spus despre Mihai Rotaru după victoria cu Sănătatea Cluj din Cupa României Betano
23:40
Remarcatul lui Elias Charalambous după victoria FCSB-ului cu Gloria Bistriţa: „Azi am câştigat un jucător!” # Fanatik
Elias Charalambous a fost mulţumit de victoria FCSB-ului cu Gloria Bistriţa, scor 3-1, şi a remarcat un jucător al roş-albaştrilor.
23:30
Ce notă și-a dat Andrei Dăncuș, titular în premieră la FCSB în duelul de la Bistrița: „Sper că am mulțumit stafful”. Cine este idolul său # Fanatik
Andrei Dăncuș a fost titular pentru prima oară la FCSB. Cum s-a descurcat fundașul central în duelul cu Gloria Bistrița din Cupa României.
Acum 2 ore
23:10
La 44 de ani, soția lui Cristi Borcea a făcut anunțul și a răspuns la marea întrebare: „Vine bebelușul?” # Fanatik
Valentina Pelinel, mai sinceră ca niciodată. Ce răspuns a oferit soția lui Cristi Borcea, în momentul în care a fost întrebată dacă este pe drum al patrulea bebeluș.
23:00
Salariul astronomic al lui Victor Osimhen, atacantul care rupe plasele la Galatasaray: „Te sperie când își pune masca” # Fanatik
Victor Osimhen a luat o decizie suprinzătoare în 2024, când a decis să semneze cu Galatasaray, deși avusese cifre senzaționale la Napoli. Giovanni Becali a dezvăluit ce salariu are africanul în Turcia.
22:50
Pontul zilei de joi, 30 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 4.35 de la Superbet cu meciuri din etapa 15 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 30 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 15.
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 30 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 343 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din etapa intermediară de Serie A
22:40
Un titular de la FCSB s-a accidentat în partida cu Gloria Bistrița din grupele Cupei României. Ce pierdere importantă a suferit campioana României.
22:40
Peluza Nord FCSB i-a scandat numele legendei Stelei, prezentă la meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Betano # Fanatik
Peluza Nord FCSB, gest superb cu ocazia meciului din deplasare cu Gloria Bistrița din grupele Cupei României Betano! Ce au făcut suporterii campioanei
Acum 4 ore
22:20
O echipă din SuperLiga așteaptă de ceva vreme construcția noului stadion. Președintele clubului a venit cu vești bune și a anunțat data la care va fi inaugurată arena.
21:50
Penalty controversat în Gloria Bistriţa – FCSB! De ce n-a putut interveni sistemul VAR. Video # Fanatik
FCSB a deschis scorul dintr-un penalty controversat în deplasarea cu Gloria Bistriţa din Cupa României. Sistemul VAR nu este folosit în meciurile de Cupă şi decizia centralului din teren a rămas.
21:40
Cristi Bălgrădean a făcut anunțul despre retragere imediat după Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4: ”Vârsta nu iartă pe nimeni” # Fanatik
Ajuns la 37 de ani, Cristi Bălgrădean a vorbit despre retragere după meciul Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4. Ce gânduri de viitor are portarul cu trei titlu de campion în palmares.
21:30
A pierdut meciul din Cupa României în prelungiri, după ce a condus cu 1-0 și a „explodat” la adresa arbitrului! „Evident! A văzut toată lumea!” # Fanatik
Ce a declarat antrenorul celor de la Metalul Buzău după ce echipa sa a fost învinsă în prelungiri de Universitatea Cluj în Cupa României. Reproșuri pentru arbitru.
21:10
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău # Fanatik
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat? Fostul premier și-a anunțat candidatura la alegerile locale din județul Buzău, care au loc pe 7 decembrie 2025.
21:00
Un jucător de la Sănătatea Cluj, momentul serii în Cupa României! Și-a scos tricoul și l-a arătat în fața camerelor. Foto # Fanatik
Un jucător de la Sănătatea Cluj a ieșit la rampă la întâlnirea cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano. Gestul incredibil pe care l-a făcut elevul lui Vasile Miriuță.
21:00
Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Universitatea Craiova! Cum a lămurit conflictul cu suporterii: „Nu sunt obligat să fiu de acord” # Fanatik
Mirel Rădoi a lămurit subiectul plecării sale de la Universitatea Craiova la finalul meciului cu Sănătatea Cluj din Cupa României Betano
20:40
Nebunie totală înainte de Gloria Bistrița – FCSB! Sute de oameni stau la coadă la intrarea în stadion. Foto+Video # Fanatik
Gloria Bistrița - FCSB, meciul din prima runda a Cupei României Betano, se joacă cu casa închisă! Cozi uriașe în fața stadionului înainte de lovitura de start.
Acum 6 ore
20:20
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist # Fanatik
O influenceră face ravagii în mediul online, însă puțini știu că, înainte de a ajunge faimoasă, a fost bărbat. Povestea sa de viață „bate” scenariul oricărui film.
20:20
Patronul – președinte de la Sănătatea Cluj a intrat pe teren cu Universitatea Craiova la 61 de ani și a scris istorie în fotbalul românesc! Ce record a stabilit # Fanatik
Finanțatorul de la Sănătatea Cluj a stabilit un record greu de egalat în fotbalul românesc! Aurelian Ghișă a intrat pe teren în meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano
20:10
Cine este femeia care a început să plângă în hohote în tribune la Sănătatea Cluj – U Craiova și care este motivul! Imagini emoționante surprinse de camerele TV # Fanatik
Scene extrem de emoționante petrecute în tribune la meciul Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova din Cupa României Betano!
19:50
Un jucător crescut de PSG a semnat cu revelaţia ultimelor etape din SuperLiga. Fotbalistul a fost prezentat oficial.
19:40
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj neașteptat a postat: „Viața nu înseamnă să…” # Fanatik
Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. E mai liniștită ca oricând și pune preț pe cu totul alte lucruri care contează.
19:10
Bannerul apărut în Peluza Nord a Craiovei la meciul cu Sănătatea Cluj. De unde au urmărit suporterii partida sub formă de protest. Foto # Fanatik
Universitatea Craiova întâlnește Sănătatea Cluj în prima etapă a Cupei României Betano. Fanii olteni de la Peluza Nord au afișat un banner chiar înainte de startul jocului.
19:00
Secretele liderului din SuperLiga! De ce Rapid performează și Craiova pierde teren în lupta pentru titlu # Fanatik
Lupta la titlu în SuperLiga este mai pasionantă ca oricând. Dumitru Dragomir a analizat situația de la Rapid și Universitatea Craiova cu o etapă înainte de finalul turului din sezonul regulat și a dat verdictul.
18:40
Ștefan Baiaram, apariție de senzație după ce nu a fost în lot la meciul cu Sănătatea Cluj. Dialog chiar pe teren cu Mirel Rădoi. Foto exclusiv # Fanatik
Ștefan Baiaram nu e în lotul Universității Craiova pentru meciul cu Sănătatea Cluj din Cupa României. Ce a făcut atacantul oltenilor înainte de startul partidei.
Acum 8 ore
18:20
Dezvăluiri din culise despre marea împăcare de la Rapid! Ce s-a întâmplat între Dobre și fani după conflictul aprins # Fanatik
Scandalul iscat între Alex Dobre și fanii Rapidului este de domeniul trecutului. Robert Niță a povestit cum s-a ajuns la împăcare între cele două părți.
18:10
Decizia radicală luată de Mirel Rădoi cu puțin timp înaintea meciului din Cupa României! I-a lasat mască pe cei prezenţi la stadion # Fanatik
Universitatea Craiova trece printr-o perioadă turbulentă după un start excelent de sezon. Mirel Rădoi a agitat apele şi înaintea meciului de Cupa României cu decizia stranie pe care a luat-o chiar la stadion.
18:00
Laurent Bezeau, interviu tare despre situaţia handbalului românesc: „Aveţi grijă de tineri! Ce faceţi pentru viitorul vostru?!” De ce a ales Rapid: „Credeam că mi s-a încheiat cariera!”. Video exclusiv # Fanatik
Laurent Bezeau a preluat Rapid în vară, având ca obiectiv construirea unei echipe de top în Giuleşti. Finalist al Ligii Campionilor cu Brest, francezul a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre situaţia handbalului românesc.
17:40
Reacția lui Vinicius la 3 zile după scandalul din El Clasico. Mesajul care arată că există un conflict cu antrenorul lui Real Madrid # Fanatik
Vinicius a făcut un scandal monstru în El Clasico, iar la 3 zile distanță a revenit asupra subiectului. Care a fost mesajul transmis de atacantul brazilian.
17:20
Denis Alibec și David Miculescu, show cu un scuter electric pe străzile din Bistrița înainte de meciul din Cupa României Betano: „Ia uite, are viteze, mă!” # Fanatik
Jucătorii de la FCSB s-au dat cu scuterul electric în centrul orașului înainte de meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița. Denis Alibec și David Miculescu, show pe două roți.
17:10
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații # Fanatik
Ce sumă ar putea primi familia tinerei însărcinate decedate în explozia din Rahova, în urma despăgubirilor cerute. Cine va răspunde pentru tragedie?
17:00
Fiul lui Sabin Ilie face senzație la Farul lui Gică Hagi! „Bombiță” a dat un gol care l-ar face invidios chiar și pe „Rege”. Video # Fanatik
Bogdan, fiul lui Sabin Ilie și nepotul lui Adrian Ilie, a marcat un gol cu totul special pentru juniorii celor de la Farul Constanța! Cel poreclit „Bombiță” a înscris după o fază în stilul lui Gică Hagi
16:40
Dinamo, Rapid și FCSB nu au scăpat! Echipele de top din capitală, amendate după meciurile din etapa a 13-a # Fanatik
Cele trei rivale din București nu au scăpat fără penalizări în etapa a 13-a din SuperLiga României. Dinamo, Rapid și FCSB au fost amendate de Comisia de Disciplină
Acum 12 ore
16:20
L-au găsit pe succesorul lui Bocciu! Fostul jucător de la Rapid a devenit lider de galerie și face afaceri cu israelienii: „Viața de fotbalist nu ține la infinit” # Fanatik
Galeria Rapidului are viitorul! În cazul în care Liviu „Bocciu” Ungurean nu va mai dori să fie șef în peluza din Giulești, un fost jucător al alb-vișiniilor i-ar putea lua lejer locul
16:00
Nici Dan Petrescu nu a reușit asta! Record de schimbări în primul minut într-un meci din Anglia # Fanatik
Situație incredibilă în fotbalul din Marea Britanie. Antrenorii aleg să facă mai multe schimbări în primul minut. De ce echipele recurg la asta. Ce spune regulamentul.
15:40
Aurelian Ghișă, patronul Sănătății Cluj, reacție genială înainte de meciul cu U Craiova: „Intru pe teren și bat penalty! N-am ratat niciodată!”. Cu ce echipă ține # Fanatik
Patronul Sănătății Cluj, gata să scrie istorie! Omul numărul unu al echipei din Ardeal e gata să marcheze în poarta oltenilor. „Joc fotbal de când eram copil”.
15:20
Surpriză de proporții pentru Kurt Zouma după victoria din Cupa României Betano. Fundașului de la CFR Cluj nu i-a venit să creadă ce a făcut copilul său. Video # Fanatik
Moment special după CSM Slatina - CFR Cluj. Copiii lui Kurt Zouma și Mario Camora au intrat pe teren cu un trofeu special pentru părinții lor. Despre ce e vorba.
15:10
Sănătatea Cluj, primă uriașă dacă bate Universitatea Craiova în Cupa României Betano! Câți bani oferă patronul-jucător # Fanatik
Aurelian Ghișa, patronul Sănătății Cluj, le-a promis jucătorilor o primă frumoasă dacă vor reuși să dea lovitura în Bănie! Cu ce sumă se pot alege ardelenii.
14:50
“Peste 1 miliard euro!” Cât valorează, de fapt, Catedrala Neamului și câți bani s-au cheltuit pentru construcția sa # Fanatik
Cât valorează, de fapt, Catedrala Neamului. Dumitru Dragomir a dezvăluit adevărata sumă în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Ce părere are fostul șef al LPF despre construcția colosală.
14:20
Haos! UEFA, o noua decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni # Fanatik
UEFA continuă modificările pe site, iar aceste schimbări au devenit un adevărat haos pentru fani. Ce s-a întâmplat cu Cupa Campionilor Europeni din 1986
14:10
FCSB dă piept cu coșmarul din 2005 în Cupa României. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II # Fanatik
FCSB urmează să joace în Cupa României, împotriva celor de la Gloria Bistrița, iar campioana României dă de un antrenor care a fost parte la o rușine istorică a grupării bucureștene.
13:50
Retragerea militarilor americani din România: de ce a întârziat ministrul Ionuț Moșteanu cu anunțul. Efectele deciziei lui Trump: „Semnal prost” # Fanatik
Retragerea militarilor americani de la baza Kogălniceanu a căzut ca un trăsnet în spațiul public: de ce a anunțat greoi Ionuț Moșteanu decizia lui Trump?
13:20
Ce se întâmplă cu Mirel Rădoi?! “E foarte încăpățânat!”. Fostul coleg de la Steaua, dezvăluiri despre antrenorul Craiovei # Fanatik
Mirel Rădoi este văzut de mulți ca principalul vinovat pentru conflictele apărute în ultima perioadă la Universitatea Craiova. Cum l-a descris un fost coleg de la Steaua.
12:50
Nu a jucat în meciul cu CS Dinamo, iar Andrei Nicolescu a dat vestea ce tristă. Mijlocașul „câinilor roșii”, out până în 2026 din cauza unei accidentări
12:30
România, vulnerabilă în fața dezastrului. Locuințele statului, fără polițe obligatorii de asigurare în zeci de orașe importante # Fanatik
Cum e posibil ca doar 25% dintre locuințele aflate în proprietatea statului român să aibă poliță obligatorie PAD. În unele municipii gradul de asigurare este zero. Ce se întâmplă, de fapt?
12:10
Un susținător celebru al celor de la Rapid a anunțat că este în doliu după ce și-a pierdut tatăl. „Eroul meu” # Fanatik
Doliu pentru un cunoscut suporter al celor de la Rapid, care a anunțat că tatăl lui s-a stins din viață. Trista veste a fost dată și pe stadionul din Giulești.
12:00
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv # Fanatik
Patronul formației din Cluj are șanse bune să intre pe teren în meciul cu Universitatea Craiova, în ciuda faptului că are 61 de ani! Ce a garantat Vasile Miriuță, tehnicianul ardelenilor.
11:50
Americanii au aflat ce va face Simona Halep la Turneul Campioanelor de la Riad! Românca reprezintă grupa „Serena Williams” # Fanatik
Unde va fi prezentă Simona la începutul lunii noiembrie? Sportiva a făcut anunțul pe social media, iar americanii au aflat cu ce se va ocupa fostul număr unu mondial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.