La Raliul Argeşului se decid titlul pe asfalt şi vicecampionii la general ai CNR

Primasport.ro, 29 octombrie 2025 23:50

La Raliul Argeşului se decid titlul pe asfalt şi vicecampionii la general ai CNR

Acum 10 minute
00:20
FC Liverpool nu îşi revine! Eşec dur suferit în Cupa Ligii Angliei
Acum 30 minute
00:10
VIDEO | Inter - Fiorentina 3-0. Demonstraţie de forţă a trupei lui Cristi Chivu
00:00
”S-a dus la spital cu ambulanţa pentru control”. Elias Charalambous, prima reacţie despre accidentarea lui David Miculescu
Acum o oră
23:50
La Raliul Argeşului se decid titlul pe asfalt şi vicecampionii la general ai CNR
23:50
VIDEO | Nicolae Grigore e supărat, deşi Bistriţa a făcut un meci excelent cu FCSB. ”Nu pot să accept!”
23:30
VIDEO | La 16 ani, Andrei Dăncuş a bifat primul meci ca titular la FCSB. ”Mă bucur că am primit această oportunitate”
Acum 2 ore
23:10
VIDEO | Gloria Bistriţa - FCSB 1-3. Meci eroic făcut de divizionara secundă
23:10
CFR şi-a găsit antrenor! Joi este aşteptat să semneze
22:50
Patrick Petre, prezentat oficial de noua echipă!
22:50
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! FCSB suferă serios la Bistriţa
22:30
Bayer Leverkusen a evitat o surpriză şi s-a calificat în optimile Cupei Germaniei
Acum 4 ore
22:10
”Dublă” pentru Alexi Pitu în Cupa Danemarcei. Vejle s-a impus categoric
21:50
VIDEO | Juventus - Udinese 3-1. Răzvan Sava, pe bancă în duelul cu ”Bătrâna Doamnă”
21:40
Etapă cu înfrângeri pentru echipele româneşti angrenate în grupele FIBA Europe Cup
21:40
”Nu aveam cum să nu îl bag, e un om extraodinar”. Reacţia lui Vasilă Miriuţă după ce l-a introdus în teren pe patron
21:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Gloria Bistriţa - FCSB se joacă ACUM
21:00
VIDEO | Mirel Rădoi, anunţ ferm despre situaţia sa. ”Întrebaţi sursele care ştiu ce se întâmplă”
21:00
VIDEO | Patronul Sănătăţii Cluj a jucat în Cupă la 61 de ani! ”Le inspir încredere”
20:40
VIDEO | Moment istoric! La 61 de ani, patronul Sănătăţii Cluj a intrat pe teren în Cupa României
20:30
VIDEO | Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova 1-4. Oltenii s-au descătuşat în repriza secundă
Acum 6 ore
20:20
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Gloria Bistriţa - FCSB, de la 21:0
20:10
UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva preşedintelui lui Lille, după meciul cu PAOK
19:40
Argentina va emite o monedă omagială în onoarea lui Diego Maradona
19:40
Vinicius le-a prezentat scuze fanilor echipei Real Madrid. Care este motivul
19:10
Metaloglobus a transferat un atacant format de PSG
19:00
Prima impresionantă pe care o au jucătorii Sănătăţii Cluj pentru un succes de răsunet cu Universitatea Craiova
18:40
Gigi Becali a făcut anunţul despre transferul lui Louis Munteanu. Atacantul are o ofertă consistentă
18:40
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova se joacă ACUM
Acum 8 ore
18:10
Antrenorul Metalului Buzău, iureş după eşecul cu ”U” Cluj. ”Nu vii cu o atitudine sfidătoare!”
17:50
”Toată lumea se gândeşte să câştige Cupa”. Cristiano Bergodi are un start de mandat perfect la ”U” Cluj
17:50
Justiţia spaniolă confirmă că UEFA a abuzat de poziţia sa dominantă pentru a bloca Super Liga
17:20
Naţionala de rugby va disputa meciuri test cu Canada, SUA şi Uruguay
17:20
VIDEO | Metalul Buzău - ”U” Cluj 1-2. Ardelenii s-au chinuit serios în meciul de Cupă
17:20
Metaloglobus şi FC Argeş au oferit un meci spectaculos în grupele Cupei României
17:00
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! ”U” Cluj obţine un succes muncit cu Metalul Buzău
16:50
Dinamo şi Rapid, sancţionate dur după derby de către Comisia de Disciplină.
16:30
Leylah Fernandez, adversara Soranei Cîrstea în sferturile turneului WTA de la Hong Kong
Acum 12 ore
16:10
Conducerea a decis soarta lui Marius Măldărăşanu
15:40
Kevin De Bruyne a fost operat cu succes şi va lipsi o perioadă bună de pe teren
15:20
Un jucător rus a înscris la trei zile după ce a scăpat de o tentativă de răpire
15:10
Dominic Marcu revine în weekend la Promenada Craiova cu Tesla de curse şi Cybertruck
15:10
Jurnalista Alina Manolache se alătură echipei Cotidianul.ro
15:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Metalul Buzău - ”U” Cluj se joacă ACUM
15:00
E gata! Mihai Rotaru a făcut anunţul oficial despre Mirel Rădoi, după ce tehnicianul a ameninţat cu demisia: „Asta este”
14:50
UEFA a amendat FRF după incidentele de la meciul U21 România – Cipru
14:50
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Metalul Buzău - „U” Cluj, de la 15:00! Programul complet al zilei
14:10
Cristi Chivu a luat decizia în privinţa lui Josep Martinez! Portarul lui Inter a fost implicat într-un accident mortal
14:00
Kai, nepoata lui Donald Trump, va debuta în circuitul profesionist de golf
13:40
Sorana Cîrstea revine extraordinar şi întoarce soarta meciului cu Ajla Tomjlanovic! Românca s-a calificat în sferturi la Hong Kong Open
13:40
Aaron Ramsey, fost jucător la Arsenal, oferă 20.000 euro pentru informaţii care ar ajuta la găsirea câinelui său
