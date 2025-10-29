Adrian Şut, despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB: “Ne-am asumat”
Antena Sport, 29 octombrie 2025 23:50
Adrian Şut a vorbit despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB, după victoria roş-albaştrilor din prima etapă a Cupei României. Campioana a învins-o pe Gloria Bistriţa, scor 3-1. Acesta a fost primul meci din seria de patru deplasări a roş-albaştrilor, care vor mai juca pe Arena Naţională abia după pauza echipelor naţionale din luna
Acum 10 minute
00:20
Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi # Antena Sport
Bernadette Szocs şi Eliza Samara revin la masa de joc la WTT Champions Montpellier, turneu care se vede LIVE în AntenaPLAY. După victoriile entuziasmante de marţi, cele două românce sunt la o victorie distanţă de a se întâlni în sferturile de finală ale turneului din Franţa. Bernadette Szocs o va întâlni pe Sabine Winter din
Acum 30 minute
00:10
Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” # Antena Sport
FCSB a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Campioana s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Gloria Bistriţa, graţie golurilor marcate de Alibec, Thiam şi Stoian. Unicul gol al gazdelor a fost marcat de Mensah. Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a fost prezent la meciul de
00:00
Chiar dacă victoria a fost una clară pentru FCSB, două goluri ale bucureştenilor au venit în urma unor faze controversate. La finalul partidei, Nicolae Grigore s-a arătat dezamăgit de rezultatul final şi a acuzat arbitrajul. "E o înfrângere pe care nu pot să o accept. După ce au marcat am fost nevoiți să riscăm, am
Acum o oră
23:50
Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: “Mă bucur că am câștigat un jucător” # Antena Sport
Andrei Dăncuș a fost surpriza lui Elias Charalambous din echipa de start la meciul cu Gloria Bistrița. Fotbalistul de doar 16 ani și-a trecut în palmares primul joc din postura de titular la FCSB. Elias Charalambous a vorbit laudativ la final de meci despre tânărul fotbalist, considerând că este un mare plus pentru echipă. "A
23:50
Adrian Şut a vorbit despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB, după victoria roş-albaştrilor din prima etapă a Cupei României. Campioana a învins-o pe Gloria Bistriţa, scor 3-1. Acesta a fost primul meci din seria de patru deplasări a roş-albaştrilor, care vor mai juca pe Arena Naţională abia după pauza echipelor naţionale din luna
23:40
David Miculescu a părăsit terenul în minutul 65 al meciului dintre Gloria Bistrița și FCSB. Fotbalistul bucureştenilor a fost dus la ambulanță. David Miculescu a început ca titular partida de Cupa României, dintre Gloria Bistrița și FCSB. După un duel cu Stejărel Vișinar, fotbalistul s-a resimţit şi a avut nevoie de intervenţia medicilor. El nu
Acum 2 ore
23:20
Andrei Dăncuș a spus ce notă și-ar acorda după primul meci ca titular la FCSB: „Au fost greșeli” # Antena Sport
Andrei Dăncuș a fost surpriza lui Elias Charalambous din echipa de start la meciul cu Gloria Bistrița. Fotbalistul de doar 16 ani și-a trecut în palmares primul joc din postura de titular la FCSB. Acesta a fost integralist în disputa din grupele Cupei României, pe care gruparea roș-albastră a câștigat-o cu scorul de 3-1. După
23:00
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” # Antena Sport
Momentul în care Sănătatea a condus cu 1-0, iar Stevanovic a marcat în propria poartă, a şocat arena. Imediat după autogol, suporterii Universității prezenți la meci au aplaudat în picioare reușita Sănătății, dar ulterior au început să huiduie. Golul adversarilor a dus-o la lacrimi pe o susținătoare a trupei pregătite de Mirel Rădoi. Tânăra afectată
22:30
Plecat de la Ceahlăul, Patrick Petre (28 de ani)a semnat cu divizionara secundă FC Bacău. Anunțul transferului a fost făcut pe site-ul clubului: „Bine ai venit, Patrick Petre! Mijlocașul ofensiv se alătură echipei noastre". După 3 ani petrecuţi la Ceahlăul, Patrick Petre s-a despărțit de formația din Piatra Neamț şi a ales să continue tot
Acum 4 ore
22:20
S-a scris istorie în Arsenal – Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist # Antena Sport
Arsenal joacă împotriva celor de la Brighton în Cupa Ligii Angliei, iar antrenorul Mikel Arteta a luat decizia de a-l titulariza pe englezul Max Dowman, fotbalist care a fost promovat în această vară la prima echipă. Ce este și mai interesant este că puștiul are doar 15 ani, iar prezența sa pe teren a venit
22:00
Denis Alibec, primul gol de la revenirea la FCSB! A spart gheaţa după un penalty controversat # Antena Sport
Denis Alibec a aşteptat câteva luni până la primul său gol de la revenirea la FCSB. Atacantul de 34 de ani s-a întors în vară, dar a marcat primul său gol abia în meciul din Cupa României, contra celor de la Gloria Bistriţa. În minutul 26, Denis Alibec a deschis scorul după ce a înscris
21:50
Fotbalistul şi-a pierdut câinele şi oferă o recompensă de 20.000 de euro: “Ne rugăm cu toţii” # Antena Sport
Recent transferat la Pumas UNAM în Mexic, fostul căpitan al Ţării Galilor, Aaron Ramsey, oferă suma modestă de 20.000 de euro oricui îi poate furniza informaţii despre câinele său dispărut. Aaron Ramsey cere ajutor pentru a-şi găsi câinele. Acum două săptămâni, jucătorul galez a anunţat pe contul său de X dispariţia câinelui său Halo. Fostul
21:30
Jurnal Antena Sport | Ion Pascu s-a antrenat alături de băieţii săi
21:10
Patronul Aurelian Ghișa a intrat pe teren cu Universitatea Craiova: “Am încercat să ajut echipa cât am putut” # Antena Sport
La 61 de ani, Aurelian Ghișa, patron-președinte la Sănătatea Cluj, a intrat pe teren în ultimele minute ale meciului de Cupă, cu Universitatea Craiova. Patronul a fost introdus de Vasile Miriuţă în minutul 89 al meciului de pe "Ion Oblemenco". „A fost extraordinar. Am încercat să ajut echipa cât am putut. Mi-aș dorit întotdeauna să
21:00
Mirel Rădoi, iritat când a fost întrebat despre viitorul la Universitatea Craiova: “Nu sunt obligat să clarific” # Antena Sport
Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a fost în centrul atenţiei în ultimele zile, după remiza de pe terenul lui Metaloglobus, scor 0-0. S-a vehiculat mult despre viitorul fostului selecţioner şi au apărut informaţii conform cărora acesta şi-ar dori să plece din Bănie. După victoria din prima etapă a grupelor Cupei României în faţa Sănătăţii Cluj,
20:40
Alexi Pitu a marcat pentru Vejle BK, în partida cu Lyseng. Românul a înscris în minutul 13 şi în minutul 50. Alexi Pitu rămăsese liber de contract în vară, după ce s-a despărțit de Dunkerque, divizionara secundă din Franța. Fostul fotbalist s-a înţeles cu Vejle BK, grupare din prima ligă, în Danemarca. E prima dublă
20:40
Titular în premieră în acest sezon! Surpriza din echipa de start a lui Elias Charalambous la Bistrița # Antena Sport
FCSB debutează în grupele Cupei României în deplasare la Gloria Bistrița, iar pentru această partidă, Elias Charalambous a ales un prim 11 format din mai mulți titulari, plus o mare surpriză. Titular în premieră în actuala stagiune este puștiul Andrei Dăncuș, cel care a debutat în tricoul celor de la FCSB contra CFR-ului, într=un meci
Acum 6 ore
20:10
Ioan Suciu a stat de vorbă cu Denisa Golgotă, după scandalul uriaş din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” # Antena Sport
Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, a vorbit despre scandalul care a izbucnit la revenirea sportivelor de la Campionatele Mondiale de la Jakarta. Denisa Golgotă a făcut acuzaţii grave, susţinând că a fost hărţuită chiar în sala de antrenament. Fără să dea nume, ea a declarat că una dintre sportive este favorizată. Camelia Voinea,
20:00
Omagiul suprem pentru Diego Maradona! Se va întampla înainte de Cupa Mondială din 2026 # Antena Sport
Moartea lui Diego Maradona a fost o lovitură cumplită pentru lumea fotbalului, iar Banca Centrală a Argentinei a găsit modul ideal prin care să-l omagieze pe cel care a cucerit Cupa Mondială în anul 1986. Aceștia vor lansa o monedă în cinstea aniversării a patru decenii de la cel supranumit „golul secolului". Totul se va
19:50
Stevanovic a marcat în propria poartă în partida din Cupă, cu Sănătatea Cluj. Autogolul a picat foarte prost pentru trupa lui Mirel Rădoi, cu un minut înainte de pauză. Momentul în care Sănătatea a preluat conducerea pe tabelă a şocat arena. Imediat după autogol, suporterii Universității prezenți la meci au aplaudat în picioare reușita Sănătății,
19:20
Scandal în Cupa României! Antrenorul de la Metalul Buzău, după 1-2 cu U Cluj: “Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât” # Antena Sport
Metalul Buzău a pierdut meciul de pe teren propriu cu U Cluj, din prima etapă a grupelor Cupei României, scor 1-2. Formaţia din liga secundă a condus cu 1-0, graţie golului marcat de Valentin Dumitrache din penalty, în prelungirile primei reprize. În repriza a doua, echipa lui Cristiano Bergodi a reuşit să întoarcă rezultatul. În
19:20
Crescut la PSG, ajuns acum în fotbalul românesc. Atacantul a semnat cu “surpriza” campionatului # Antena Sport
Metaloglobus a fost surpriza plăcută a ultimelor etape, după ce a scos puncte cu FCSB şi Universitatea Craiova. Cum echipa este pe ultimul loc în clasament, oficialii au decis să mai facă transferuri. Astfel, clubul a reuşit să transfere un atacacant. În vârstă de 21 de ani, Endri Celaj a semnat cu Metaloglobus din postura
19:00
Galeria Universităţii Craiova protestează la meciul cu Sănătatea Cluj: „Ăsta e program TV, nu competiție” # Antena Sport
Situaţia de la Craiova este tensionată! Peluza Nord Craiova a decis să boicoteze meciul cu Sănătatea Cluj, din Cupă. Ultrașii Universității au afișat un mesaj de protest: „Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție / Ăsta e doar program TV, nu competiție". Totodată, Peluza Nord a decis să urmărească meciul de la inelul superior al stadionului,
18:50
Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a aflat de oferta celor de la Dinamo Zagreb pentru Louis Munteanu. Se pare că CFR Cluj negociază cu formaţia din Croaţia pentru transferul internaţionalului român, iar suma este mult mai mică faţă de ce se vehicula în vară. La începutul sezonului, când perioada de transferuri încă era
Acum 8 ore
18:20
Prima reacţie a lui Inter, după ce portarul de rezervă a lovit mortal un bărbat de 81 de ani # Antena Sport
Cu o zi înaintea meciului dintre Inter şi Fiorentina, Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter, a lovit mortal un bărbat în vârstă de 81 de ani care se afla în scaun cu rotile. Potrivit primelor informaţii, bărbatul a ajuns pe şosea, acolo unde a fost lovit de portarul echipei antrenate de
18:20
Verdict sumbru pentru FCSB! Europa League va fi un coșmar pentru campioana României. Ce spun cifrele # Antena Sport
FCSB încearcă să își revină pe plan intern, iar victoria cu UTA pare să fie un nou început pentru formația antrenată de Elias Charalambous. În ceea ce privește UEFA Europa League, campioana Ligii 1 speră să egaleze performanța din sezonul trecut. Cu o victorie după primele trei runde, gruparea roș-albastră nu are cifrele de partea
18:10
S-a furat un ceas Rolex din vestiarul FCSB! “Nu suntem primii. Se sparge Louvre, dar un vestiar…” # Antena Sport
Situaţie incredibilă întâmplată chiar în vestiarul FCSB! Adi Popa a povestit un moment mai puţin cunoscut. În perioada în care Laurenţiu Reghecampf era la echipă, Tănase s-a trezit fără ceas, la finalul unei partide jucate! Ca situaţia să nu degenereze, antrenorul a făcut un gest de mare omenie, a cumpărat chiar el ceasul şi i
18:00
Real Madrid, victorie în faţa UEFA! Madrilenii cer despăgubiri după scandalul “Superligii” # Antena Sport
Curtea de Apel din Madrid a confirmat miercuri că UEFA a „abuzat de poziţia sa dominantă" încercând să împiedice crearea Super Ligii europene de fotbal în 2021. Real Madrid solicită acum despăgubiri, relatează AFP. După hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) din 2023, este rândul justiţiei spaniole şi al tribunalului
17:40
Cristiano Bergodi, două victorii la “U” Cluj. Ce anunţ face înainte de FCSB: “A trecut perioada mai slabă” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a bifat deja două victorii consecutive pe banca celor de la Universitatea Cluj. “Șepcile Roșii” au reuşit să treacă în Cupa României de Metalul Buzău, scor 2-1, dar în campionat urmează un test extrem de greu: cu FCSB! Cristiano Bergodi a analizat cele două victorii. “Un meci dificil, foarte dificil. S-a jucat pe […] The post Cristiano Bergodi, două victorii la “U” Cluj. Ce anunţ face înainte de FCSB: “A trecut perioada mai slabă” appeared first on Antena Sport.
17:40
Sergio Perez, verdict dur despre ce înseamnă să fii coechipier cu Verstappen: “Nu poţi supravieţui! Nici Hamilton sau Leclerc” # Antena Sport
Sergio Perez a vorbit despre ce înseamnă să fii al doilea pilot de la Red Bull. Dacă Max Verstappen a fost principalul pilot al austriecilor în ultimii ani şi a avut parte de succes, câştigând titlul mondial de patru ori, coechipierii săi au avut o misiune mult mai complicată. Cel mai recent exemplu este Yuki […] The post Sergio Perez, verdict dur despre ce înseamnă să fii coechipier cu Verstappen: “Nu poţi supravieţui! Nici Hamilton sau Leclerc” appeared first on Antena Sport.
17:30
Fiul fostului jucător de la Steaua, gol „ a la Messi” pentru juniorii Farului. Scorul final a fost devastator # Antena Sport
Echipa sub 16 ani a celor de la Farul Constanța a început cu dreptul în Cupa Elitelor și a obținut o victorie categorică în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 7-0. Fiului unui fost jucător de la Steaua și Rapid București a marcat un gol fantastic, cum doar Lionel Messi reușea în perioada când […] The post Fiul fostului jucător de la Steaua, gol „ a la Messi” pentru juniorii Farului. Scorul final a fost devastator appeared first on Antena Sport.
17:10
Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială # Antena Sport
Olympique Lyonnais, echipa care a eliminat-o în sezonul trecut din optimile UEFA Europa League pe FCSB, este gata să dea o lovitură impresionantă pe piața transferurilor. Clubul din Hexagon a înaintat deja o ofertă oficială către fotbalistul celor de la Real Madrid, iar mutarea s-ar putea concretiza chiar în perioada de mercato din această iarnă. […] The post Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială appeared first on Antena Sport.
17:10
Gică Popescu plănuieşte o măsură radicală la Craiova, acolo unde deţine o şcoală de fotbal. Fostul internaţional vrea să închidă afacerea. El a ajuns la această decizie, deoarece nu a reuşit în ultima perioadă să lanseze nume importante în fotbal. Astfel, Şcoala de fotbal Gică Popescu de la Craiova a ajuns să funcţioneze anual pe […] The post Afecerea de 5,8 milioane euro pe care Gică Popescu o închide: “Mă gândesc să renunţ” appeared first on Antena Sport.
17:00
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 29 octombrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Mihai Stoica despre duelul FCSB-ului cu Gloria Bistriţa din Cupa României. AntenaSport Update 29 octombrie 1. Surpriză pentru Cupă FCSB pregătește o surpriză pentru meciul din Cupă cu Gloria Bistrița. Andrei Dăncuș, puștiul […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 octombrie appeared first on Antena Sport.
16:50
Nicolae Stanciu a ajuns la Genoa din postura de jucător liber de contract. La gruparea italiană, mijlocaşul naţionalei nu a confirmat, apoi s-a accidentat. Imediat s-a speculat de un posibil împrumut al fotbalistului de la Genoa, la Rapid. Victor Angelescu a vorbit despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să ajungă în Giuleşti. Crede că sunt şanse […] The post Vine Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu: “Ar fi excepţional” appeared first on Antena Sport.
16:50
Pavlo Isenko, cifre fantastice după două etape de Conference League. Locul ocupat într-un clasament important # Antena Sport
Universitatea Craiova a obținut un singur punct după primele două jocuri din faza principală a UEFA Conference League, dar asta nu înseamnă că oltenii nu au impresionat, cel puțin pe plan individual. Pavlo Isenko, portarul ucrainean adus chiar în perioada de transferuri din vară, a avut evoluții excelente între buturi și este al doilea într-un […] The post Pavlo Isenko, cifre fantastice după două etape de Conference League. Locul ocupat într-un clasament important appeared first on Antena Sport.
16:40
Barcelona a pierdut primul ”Clasico” al sezonului, iar urmările de după acest joc se văd din ce în ce mai tare. Eliminat în finalul partidei, când a avut loc și acel scandal pornit între Lamine Yamal și jucătorii Realului, Pedri are acum probleme de ordin muscular. Potrivit unui comunicat publicat pe contul oficial de X […] The post S-a „rupt” după Real Madrid – Barcelona! Cât va lipsi starul de pe gazon appeared first on Antena Sport.
16:40
Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa # Antena Sport
Connor Bedard şi-a trecut în cont primul său hat-trick în NHL, în victoria obţinută de Chicago Blackhawks, pe teren propriu, contra celor de la Ottawa Senators, scor 7-3. În urma acestui meci, tânărul de 20 de ani a ajuns la 51 de goluri marcate în NHL şi la al şaselea marcat în actualul sezon. Connor […] The post Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa appeared first on Antena Sport.
16:30
Marius Măldărășanu se află din vara anului 2021 pe banca lui Hermannstadt, dar acum echipa are probleme serioase în campionat, iar în ultima perioadă s-a vorbit despre plecarea lui Marius Măldărășanu de la echipă. Hermannstadt se află pe locul 15 în clasament, cu doar două victorii de la startul noului sezon, şi cu 10 puncte, […] The post S-a decis viitorul lui Marius Măldărășanu la Hermannstadt. Anunţul oficial appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
16:20
Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi” # Antena Sport
Sănătatea Cluj se află astăzi în fața unui meci istoric, aceștia urmând să înfrunte de la ora 18:30 Universitatea Craiova, în grupele Cupei României. Jocul va avea o miză dublă pentru jucătorii lui Vasile Miriuță, asta pentru că patronul îi va stimula financiar, în speranța obținerii chiar și a unei victorii în fața oltenilor. Patronul […] The post Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi” appeared first on Antena Sport.
15:50
FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă # Antena Sport
Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a hotărât amendarea Federaţiei Române de Fotbal ca urmare a incidentelor de la meciul U-21 dintre România şi Cipru. FRF era acuzată de comportament rasist şi/sau discriminatoriu şi de aprinderea de obiecte pirotehnice. Amenda UEFA pentru FRF Federaţia română a fost amendată cu 10.000 de euro […] The post FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă appeared first on Antena Sport.
15:30
Dinamo şi Rapid, sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby. FCSB a fost şi ea amendată # Antena Sport
Dinamo şi Rapid au fost sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby-ul din etapa a 13-a a Ligii 1, câştigat de giuleşteni cu 2-0. Ambele formaţii au primit câte o amendă de 11.250 de lei pentru derapajele suporterilor. La duelul disputat pe Arena Naţională, fanii s-au atacat reciproc şi au afişat mai multe […] The post Dinamo şi Rapid, sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby. FCSB a fost şi ea amendată appeared first on Antena Sport.
15:20
Inter – Fiorentina LIVE TEXT (21:45). Echipa lui Cristi Chivu ţinteşte victoria după eşecul cu Napoli # Antena Sport
Inter – Fiorentina, duelul din etapa a 9-a din Serie A, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu ţinteşte victoria după eşecul din runda trecută cu Napoli, scor 1-3. Inter ocupă locul 4 în Serie A, cu 15 puncte acumulate după opt meciuri disputate. Nerazzurrii sunt […] The post Inter – Fiorentina LIVE TEXT (21:45). Echipa lui Cristi Chivu ţinteşte victoria după eşecul cu Napoli appeared first on Antena Sport.
15:00
Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, “uitat” de starul lui Real Madrid # Antena Sport
Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico, în momentul în care a fost schimbat de Xabi Alonso. Starul brazilian nu s-a mai putut controla şi a gesticulat nervos spre tehnicianul iberic, adresându-i cuvinte grele, în meciul câştigat de “galactici” cu 2-1. Vinicius a fost schimbat de Xabi Alonso în minutul […] The post Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, “uitat” de starul lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
15:00
Finala Stelei de Cupa Campionilor, ștearsă complet pe aplicația UEFA. Haos total și pe site # Antena Sport
Oamenii care administrează site-ul UEFA au operat o nouă schimbare pe site care cu siguranță va lansa o nouă intrigă din privința disptuei dintre FCSB și Steaua. După ce zielele trecute au deposedat clubul lui Gigi Becali de trofeul din 1986 și l-au trecut în dreptul “militarilor”, acum formația Ministerului Apărării Naționale are de suferit. […] The post Finala Stelei de Cupa Campionilor, ștearsă complet pe aplicația UEFA. Haos total și pe site appeared first on Antena Sport.
14:40
Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (18:30) şi Gloria Bistriţa – FCSB (21:00) LIVE TEXT, în grupele Cupei României # Antena Sport
Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (18:30) şi Gloria Bistriţa – FCSB (21:00) sunt meciurile serii din grupele Cupei României. Cele două partide vor fi în format live text, pe as.ro. În primele meciurile ale zilei, Metaloglobus va primi vizita celor de la FC Argeş, iar U Cluj se va deplasa pe terenul celor de la […] The post Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (18:30) şi Gloria Bistriţa – FCSB (21:00) LIVE TEXT, în grupele Cupei României appeared first on Antena Sport.
14:10
Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu # Antena Sport
Victor Angelescu a dezvăluit care a fost primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul giuleştenilor şi-a stabilit o ţintă clară pentru perioada de mercato care se apropie. Concret, Rapid vrea să transfere un mijlocaş ofensiv. Victor Angelescu s-a declarat mulţumit de lotul actual al giuleştenilor, mărturisind că ar putea apărea noi […] The post Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu appeared first on Antena Sport.
13:50
Analiza care arată dezastrul din Liga 1. Aproape jumătate din cluburi au restanțe și probleme financiare # Antena Sport
Situația financiară a anumitor cluburi din Liga 1 era percepută cu ochiul liber drept una care nu face cinste competiției, iar declarațiile oferite de președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori pune și mai mult sare pe rană. Emilian Hulubei, omul aflat în conducerea AFAN, a prezentat o statistică potrivit căreia șapte echipe din cele 16 […] The post Analiza care arată dezastrul din Liga 1. Aproape jumătate din cluburi au restanțe și probleme financiare appeared first on Antena Sport.
13:40
Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut # Antena Sport
Victor Piţurcă a făcut dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Fostul selecţioner a transmis că este extrem de preocupat de Edan, cel care recent a împlinit 18 ani. Victor Piţurcă a fost într-o relaţie extraconjugală cu Vica Blochina timp de 16 ani, relaţie din care s-a născut fiul Edan. Tânărul […] The post Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut appeared first on Antena Sport.
13:20
Kylian Mbappe se pregăteşte să primească Gheata de Aur. Când va avea loc marele eveniment de pe Bernabeu # Antena Sport
Internaționalul francez Kylian Mbappe, atacantul echipei Real Madrid, va intra vineri în posesia trofeului Gheata de Aur, atribuit celui mai bun marcator din fotbalul european în sezonul trecut, informează cotidianul Marca. Mbappe a marcat 31 de goluri în ediția 2024-2025 a campionatului Spaniei, reușind să se impună în fața suedezului Viktor Gyokeres (Sporting Lisabona) și […] The post Kylian Mbappe se pregăteşte să primească Gheata de Aur. Când va avea loc marele eveniment de pe Bernabeu appeared first on Antena Sport.
