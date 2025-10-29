Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: “Mă bucur că am câștigat un jucător”

13:40

Victor Piţurcă a făcut dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Fostul selecţioner a transmis că este extrem de preocupat de Edan, cel care recent a împlinit 18 ani. Victor Piţurcă a fost într-o relaţie extraconjugală cu Vica Blochina timp de 16 ani, relaţie din care s-a născut fiul Edan. Tânărul