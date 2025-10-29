ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Toţi ochii pe Romgaz. Marcel Murgoci, casa de brokeraj Estinvest: Interesul crescut poate avea legătură şi cu multiplii de evaluare. Rezultatele operaţionale au ajutat cotaţia. Cotaţia s-a apreciat cu 17% în ultima lună, cu 10% peste dinamica indicelui de referinţă BET
Ziarul Financiar, 30 octombrie 2025 00:15
Acţiunile producătorului şi furnizorului de gaze naturale Romgaz (simbol bursier SNG) se tranzacţionează aproape de pragul istoric de 10 lei per unitate şi înregistrează în prezent o creştere de peste 90% de la început de an, deci aproape au dublat banii investitorilor în acest interval. Ce aspecte iau în calcul participanţii la piaţă? Răspunde Marcel Murgoci, director de tranzacţionare al societăţii de intermediere Estinvest.
Acum 15 minute
00:30
Ce spune despre anul 2026 Sergiu Manea, BCR, a doua cea mai mare bancă din România: Privesc 2026 ca pe un moment important pentru România, un an în care intrăm într-o nouă etapă a reformei, una care depăşeşte logica majorărilor de taxe şi se concentrează pe disciplină fiscală, digitalizarea serviciilor publice, investiţii strategice şi instituţii eficiente # Ziarul Financiar
Anul 2026 reprezintă un an important pentru România, anul în care putem trece de la creştere la relevanţă, de la potenţial la performanţă, un an în care colaborarea devine normalitate.
Acum 30 minute
00:15
Astăzi, joi, 30 octombrie, are loc conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon, „Navigând printre incetitudini: strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ # Ziarul Financiar
Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon „Navigând printre incetitudini: strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ şi-a propus să aducă în atenţia tuturor noile riscuri care se desprind din contextul actual pe care companiile le trăiesc, dar şi pentru a vorbi despre soluţiile care există în aceste vremuri şi aşteptările privind perioada următoare.
00:15
Dezvoltatorul imobiliar Redport: Bucureştiul are un stoc rezidenţial care, în mare parte, depăşeşte 60 de ani vechime. E o nevoie reală de locuinţe noi # Ziarul Financiar
Grupul de companii Redport, activ în sectorul construcţiilor şi dezvoltărilor imobiliare, a înregistrat în primele zece luni din acest an prevânzări de locuinţe şi preînchirieri în valoare totală de 50 de milioane de euro, în creştere cu 25% faţă de perioada similară a anului trecut.
00:15
Ce oameni îşi propun acţionarii Fondului Proprietatea în Comitetul Reprezentanţilor: la Ministerul Finanţelor pe Maria-Iulia Sobolevschi-David, Andrei-Valeriu Steriu şi Tănase Stamule, Estinvest mizează pe Alin Andrieş, acţionarii sloveni pe Matej Rigelnik, iar unii investitori de retail se autopropun # Ziarul Financiar
Acţionarii Fondului Proprietatea se vor reuni pe 20 noiembrie pentru a-şi alege reprezentanţii în Comitetul Reprezentanţilor. Din capul locului, iese în evidenţă Ministerul Finanţelor, acţionar cu 12% la FP, care a nominalizat trei candidaţi: Tănase Stamule, Andrei-Valeriu Steriu şi Maria-Iulia Sobolevschi-David, în timp ce fondurile slovene Axor, Equinox şi Intus Invest – care au acumulat peste 5% din drepturile de vot la FP pe timp de vară – îl propun pe Matej Rigelnik, CEO al Equinox.
00:15
Cris-Tim se pregăteşte să vină la Bursă la o evaluare de 1,35 mld. lei: compania închide o ofertă istorică în care investitorii de retail au suprasubscris de 42 de ori. Peste 27 mil. acţiuni a inclus oferta derulată de companie timp de aproape două săptămâni # Ziarul Financiar
Oferta de listare a Cris-Tim Family Holding – desfăşurată între 17 şi 29 octombrie – s-a încheiat la preţul de 16,5 lei per unitate, la limita inferioară a intervalului, care era, de altfel, unul destul de îngust, ajungând la 17,5 lei.
00:15
TE SIMŢI MAI BINE…, un proiect susţinut de MedLife. O cultură organizaţională sănătoasă porneşte de la leadership. Liderii trebuie să urmărească cum s-au dezvoltat oamenii sub conducerea lor, nu doar cifrele la care au ajuns # Ziarul Financiar
O cultură organizaţională sănătoasă porneşte întotdeauna de la leadership – de la felul în care liderii formează echipe, dezvoltă oameni şi construiesc încredere în locul unei simple urmăriri a rezultatelor. Presiunea pe rezultate şi eficienţă este constantă în organizaţii, iar câştigători vor fi cei care reuşesc să păstreze echilibrul între performanţă şi umanitate, crede Maria Zoicaş, head of HR al ING România.
00:15
00:15
ZF Agropower. Ferma Vraja Legumelor din Satu Mare, care lucrează 10 hectare, va începe procesarea. „Anul acesta producţia a fost afectată de îngheţ, dar anul viitor sperăm să putem procesa.“ # Ziarul Financiar
Vraja Legumelor, o fermă care produce fructe şi legume în Satu Mare, va începe anul viitor şi procesarea, după ce a depus un proiect în cadrul măsurii DR 16 – Investiţii în sectorul legumelor şi cartofilor, derulate prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – AFIR.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la situaţii de urgenţă la antreprenoriat sau care este povestea lui Dani Diaconu, cel care a dus brandul 5 to go în Vaslui # Ziarul Financiar
Dani Mocanu este ofiţer de poliţie penitenciară, cu background tot în sistemul de apărare naţională şi ordine publică, tată a doi copii iar din vara lui 2022 anteprenor sub „acoperirea“ 5 to go, el fiind cel care a deschis prima cafenea sub acest brand în Vaslui. Între timp Dani a ajuns la
00:15
Cristian Mătăşel, director general al producătorului METIGLA România: Avem în plan investiţii de 15 mil. euro până în 2030, ce vizează digitalizarea completă a fluxurilor de producţie, extinderea capacităţii de panouri termoizolante şi soluţii solare integrate, precum şi modernizarea logisticii şi a sistemelor IT # Ziarul Financiar
Producătorul belgian de acoperişuri şi soluţii metalice METIGLA, cu o fabrică la Ceptura, judeţul Prahova, are plan de investiţii de 15 milioane euro până în 2030, în extinderea capacităţii de producţie dar şi în digitalizarea fluxurilor.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Retailul local pune frână la noi dezvoltări. Jucătorii din piaţă sunt mai puţin dispuşi să rişte în această perioadă. „Avem mai puţine proiecte decât anul trecut şi încasări mai mici“ # Ziarul Financiar
Retailul local, unul dintre cele mai dinamice segmente din piaţa imobiliară, a pus frână în acest an când vine vorba de noi dezvoltări, iar asta din cauza situaţiei incerte care planează asupra economiei.
00:15
Ce faci cu banii tăi?, un proiect sub umbrela FIT. Dumitru Chisăliţă, Asociaţia Energia inteligentă: Cum arată un scurt ghid de reducere a consumului de energie electrică pe care îl poţi urma dacă vrei să-ţi reduci factura - alege cel mai mic preţ din piaţă, adoptă un comportament responsabil şi investeşte în electrocasnice eficiente energetic # Ziarul Financiar
Ţi s-a întâmplat şi ţie să te uiţi la factura de energie şi să te întrebi unde s-a dus tot curentul? Nu eşti singur. Preţurile la energie pot părea greu de controlat, mai ales în această perioadă, când iarna se apropie şi temperaturile de afară scad.
00:15
Care este povestea Botanica, unul dintre cele mai cunoscute localuri din Constanţa? # Ziarul Financiar
Mihaela Bulubaşa a intrat în acţionariatul Botanica în urmă cu câţiva ani, după ce şi-a petrecut un deceniu ca antreprenor în beauty. Spune că a fost client mai întâi în cafeneaua-bar din Constanţa, iar apoi a devenit şi acţionar al localului deschis înainte de pandemie.
00:15
Sameday estimează o creştere de 20% în acest an, avans care ar putea să îi aducă venituri de 1,4 miliarde de lei # Ziarul Financiar
Sameday, a doua cea mai mare companie din curierat de pe plan local, estimează o creştere de 20% a veniturilor în acest an, avans care ar putea să îi aducă o cifră de afaceri de 1,4 miliarde de lei. Pentru atingerea acestei cifre, campania de Black Friday şi sărbătorile de iarnă sunt esenţiale.
00:15
00:15
00:15
Gen Z. Cum reuşeşte Lego, jocul care uneşte generaţiile, să reziste în era digitală şi de ce încă e „cool“ să construieşti o maşină de Formula 1 sau personajul tău preferat din Harry Potter ori Star Wars # Ziarul Financiar
Ştii senzaţia aia când te pierzi într-un joc şi uiţi de timp? Când tot ce contează e să creezi, să construieşti, să vezi cum din piese mici iese ceva mare? Lego e exact despre asta. Şi, culmea, e unul dintre puţinele lucruri care reuşesc să te prindă la fel de tare pe tine, care ai crescut cu TikTok şi smartphone-ul în mână, cum i-a prins şi pe fraţii tăi mai mari sau pe cei din generaţiile trecute, care acum construiesc împreună cu copiii lor.
00:15
Studiu ASE. Cât valorează tichetele de valoare în economie: mai mult de 1,4% din PIB, 213.000 de locuri de muncă şi un consum fiscalizat în proporţie de peste 90% # Ziarul Financiar
Tichetele de valoare precum cardurile de masă, voucherele de vacanţă şi tichetele sociale au generat în 2024 un impact economic de peste 1,4% din PIB-ul României, potrivit studiului „Impactul socio-economic al sistemului de tichete în România“, realizat de ASE şi prezentat în cadrul evenimentului Policy & Impact Forum.
00:15
Enrico Letta, invitatul special al ediţiei de anul acesta a Galei ZF, este autorul unei importante analize menite să identifice slăbiciunile pieţei unice europene şi să găsească soluţii pentru a-i da şanse să concureze cu celelalte economii mari ale lumii # Ziarul Financiar
Enrico Letta, fost premier al Italiei şi invitatul special al ediţiei de anul acesta a Galei ZF, a fost mandatat de Consiliul European să realizeze un raport prin care să diagnosticheze slăbiciunile structurale ale economiei UE şi să propună un ghid şi soluţii care să asigure că Europa rămâne competitivă într-o lume în care polii de putere se schimbă, iar ordinea postbelică centrată pe reguli şi pe un Occident unit se destramă.
00:15
Petrom depăşeşte profitul bugetat pe 2025 încă din primele nouă luni şi are investiţii de 3 miliarde de lei programate până la final, dar CEO-ul Christina Verchere avertizează: Semnele încetinirii economice afectează cererea # Ziarul Financiar
OMV Petrom (simbol bursier SNP), cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti şi principalul producător de petrol şi gaze din România, a raportat un profit net de 3,4 miliarde de lei pentru primele nouă luni din 2025 – uşor peste ţinta bugetată pentru întregul an.
Acum o oră
23:45
23:45
23:45
În ritmul acesta, Europa nu va avea niciodată un campion corporate care să poată rivaliza cu giganţii tech americani # Ziarul Financiar
Gigantul american din sectorul producţiei de cipuri Nvidia a devenit prima companie cu o valoare de piaţă de 5.000 de miliarde de dolari din lume. Între timp, Apple, un alt gigant american, tot din sectorul tech, s-a alăturat Nvidia şi Microsoft în a depăşi valoarea de piaţă de 4.000 de miliarde de dolari pentru prima dată în acest an.
Acum 2 ore
23:00
23:00
23:00
Acum 4 ore
21:45
21:15
Acum 6 ore
20:30
20:30
20:15
20:15
Răsturnare de situaţie: După ce Pentagonul a anunţat că SUA îşi reduce prezenţa militară în România, şefii comisiilor de apărare din Congres critică vehement decizia. „România a fost un aliat puternic, făcând investiţii majore pentru a găzdui forţele americane şi pentru a moderniza infrastructura care le susţine” # Ziarul Financiar
Într-o mişcare rară, principalii legislatori republicani din Comisiile pentru servicii armate ale Senatului şi Camerei Reprezentanţilor au criticat dur decizia Pentagonului de retragere a trupelor americane din România.
20:00
Bolojan anunţă că nu susţine creşterea salariului minim pe economie, iar salariile din sectorul public vor rămâne la acelaşi nivel ca în 2025. „Creşterea salariului minim duce la creşterea în cascadă a mai multor salarii din sectorul public, creştere pe care România nu şi-o permite. Productivitatea muncii a crescut cu 5%, dar salariile au crescut deja cu peste 9%” # Ziarul Financiar
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social a discutat, miercuri, despre valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în prezenţa prim-ministrului Ilie Bolojan. Premierul a reamintit motivele pentru care în 2026, salariile din sectorul public rămân la valoarea din 2025.
20:00
19:45
19:15
Premierul Ilie Bolojan: Majorarea salariului minim ar putea duce la costuri bugetare mai mari. „Va antrena automat o creştere a mai multor salarii din sectorul public, creştere pe care România nu şi-o permite anul viitor” # Ziarul Financiar
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social a discutat, miercuri, despre valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în prezenţa prim-ministrului Ilie Bolojan. Premierul a reamintit motivele pentru care în 2026, salariile din sectorul public rămân la valoarea din 2025.
19:00
19:00
Este oficial: Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în fucţia de vicepremier # Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, decretul de numire în funcţia de viceprim-ministru Oanei Clara Gheorghiu, în ciuda solicitărilor PSD de a respinge această nominalizare.
18:45
18:45
Pagina verde. Ce judeţe stau cel mai bine la numărul de RVM-uri: în zonele puternic dezvoltare economic sunt peste cinci astfel de aparate la 10.000 de locuitori. La coada clasamentului sunt Neamţ, Vaslui şi Mureş # Ziarul Financiar
Peste 6.600 de aparate de tip RVM, care colectează ambalaje SGR, erau la final de septembrie în România, dintre care cele mai multe, peste 960, în Capitală, arată o analiză a Asociaţiei ECOTECA, în parteneriat cu RetuRO, administratorul sistemului. Urmează în clasament Ilfov (308) şi Cluj (281). La coada clasamentului ca număr de RVM-uri stau judeţele Covasna (59), Tulcea (62) şi Caraş-Severin (63).
Acum 8 ore
18:30
18:30
18:15
Cum vede anul 2026 Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, liderul bankingului românesc: În 2026 vedem o revenire a apetitului instituţional, ceea ce încurajează investiţiile şi crearea de noi locuri de muncă. Dar, incertitudinea economică va continua, iar anul 2026 va fi provocator # Ziarul Financiar
Incertitudinea economică va continua anul viitor, fiind posibil să vedem o inflaţie încă ridicată, precum şi scăderea numărului de companii. Însă, a doua parte a anului poate aduce recuperarea şi putem vedea şi o revenire a apetitului instituţional, cu impact favorabil asupra investiţiilor şi creării de noi locuri de muncă, anticipează Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, cea mai mare bancă din România după active.
18:15
România, a doua cea mai mică pondere a angajatilor care lucrează part-time din Uniunea Europeană. În 2024, România avea 2,9% din totalul angajaţilor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani care lucrau în regim part-time # Ziarul Financiar
România este pe locul al doilea în UE după ponderea angajaţilor care lucrează în regim part-time, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică.
18:15
18:15
18:15
18:15
