Ne faultăm singuri! 31 miliarde de euro greu de cheltuit: banii de „civilizat” România
Jurnalul.ro, 30 octombrie 2025 00:20
România nu reușește să atragă fondurile europene, deși acestea ar putea suplini lipsa fondurilor naționale. Motivele sunt birocrația excesivă, lipsa de transparență în procesul de evaluare a proiectelor, pregătirea insuficientă a autorităților locale și centrale, precum și dificultățile întâmpinate de beneficiari în accesarea și implementarea proiectelor, spun analiștii economici.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
00:30
Luna în Vărsător deschide o fereastră cosmică pentru prosperitate, inspirație și claritate
Acum 30 minute
00:20
Ne faultăm singuri! 31 miliarde de euro greu de cheltuit: banii de „civilizat” România # Jurnalul.ro
România nu reușește să atragă fondurile europene, deși acestea ar putea suplini lipsa fondurilor naționale. Motivele sunt birocrația excesivă, lipsa de transparență în procesul de evaluare a proiectelor, pregătirea insuficientă a autorităților locale și centrale, precum și dificultățile întâmpinate de beneficiari în accesarea și implementarea proiectelor, spun analiștii economici.
Acum o oră
00:00
Papa îndeamnă profesorii catolici să se concentreze pe spiritualitate, nu pe partea profesională # Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat marți profesorii catolici să se concentreze mai puțin pe rezultatele profesionale și mai mult pe educarea elevilor pentru a avea o viață spirituală bogată și pentru a utiliza tehnologia în moduri care să păstreze demnitatea umană în prim-plan.
Acum 2 ore
23:40
Vacanța de schi 2026: când au liber elevii din fiecare județ. Calendarul complet al anului școlar 2025-2026 # Jurnalul.ro
Află când este vacanța de schi 2026 pentru fiecare județ și cum arată structura anului școlar 2025-2026. Calendar complet al modulelor și vacanțelor școlare din România.
23:30
O tânără cercetătoare româncă propune o inovație revoluționară pentru siguranța alimentară: metoda rapidă de izolare a microplasticelor din lactate. Andreea Laura Bănică, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
Andreea Laura Bănică, inginer în industria alimentară și Asistent de Cercetare la Universitatea „Valahia” din Târgoviște în cadrul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM), este unul dintre numele noi care definesc viitorul cercetării românești.
23:20
Reguli noi pentru certificatul de handicap: Diagnosticul medical nu mai este suficient # Jurnalul.ro
Un nou ordin ministerial schimbă semnificativ criteriile de încadrare în grad de handicap în România. Potrivit noilor reglementări, simpla existență a unui diagnostic medical nu mai este suficientă pentru obținerea certificatului.
23:10
Întâlnirea cu sufletul pereche este o experiență profund spirituală. Momentul divin influențează semnificativ momentul în care partenerul destinat va intra în viața noastră, aliniindu-se cu creșterea pirituală, nevoile și pregătirea pentru o astfel de conexiune transformatoare, care ne schimbă viața.
23:00
Români care merg în Spania, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, sunt avertizați că a fost emis un cod roșu de ploi abundente pentru această regiune, pentru miercuri.
Acum 4 ore
22:40
Primele rețineri pentru explozia din Rahova! Un angajat Distrigaz și doi muncitori, acuzați că au ignorat pericolul # Jurnalul.ro
Trei persoane au fost reținute, miercuri, în urma perchezițiilor făcute la persoane fizice și jurdice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.
22:40
Cercetătorii din Elveția au introdus o grămadă de cipuri și senzori în șosete pentru a ajuta persoanele care suferă de unele dintre cele mai grave simptome ale diabetului - durere cronică și pierderea senzației în picioare.
22:30
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și abundență puternice pe 30 octombrie 2025. Joi se desfășoară sub un stâlp al Maimuței de Apă într-o Zi a Porților Deschise, în luna Câinelui de Foc și anul Șarpelui de Lemn.
22:10
Sinner poate reveni pe locul 1 mondial la Paris. Alcaraz, în pericol de a pierde fruntea clasamentul # Jurnalul.ro
Jannik Sinner a făcut primul pas către revenirea pe locul 1 mondial după ce a câștigat turneul ATP 500 de la Viena, reducând diferența față de Carlos Alcaraz la mai puțin de 1.000 de puncte.
22:00
UrbanEye Film Festival 2025: 10 ani de la Colectiv, filme și dezbateri despre orașe 30 octombrie - 9 noiembrie, București # Jurnalul.ro
UrbanEye, festivalul de film dedicat orașului, comunităților și locuirii, revine în București cu ediția a 12-a, în perioada 30 octombrie – 9 noiembrie 2025. Anul acesta, festivalul deschide discuția despre „golurile” care ne schimbă orașul și viețile – și felul în care ele pot deveni un teren fertil pentru reconstrucție și noi începuturi.
21:40
Moșii de toamnă este o sărbătoare dedicată pomenirii morților. În această zi, credincioșii ortodocși respectă mai multe tradiții și obiceiuri.
21:30
Sorin Grindeanu: Este inacceptabil să aflăm din presa internațională despre plecarea americanilor # Jurnalul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur după apariția informațiilor privind o posibilă retragere a unei părți a trupelor americane staționate în România.
21:30
Un bărbat din Ploiești s-a aruncat de la etaj exact când au ajuns polițiștii chemați de vecini # Jurnalul.ro
Un bărbat de 75 de ani, din Ploiești, județul Prahova, s-a aruncat de la etajul trei al blocului în care locuia, miercuri seara, imediat ce au ajuns la polițiștii chemați de vecini, speriați că de la fereastra bărbatului se preling urme de sânge.
21:30
Șase persoane, între care un bebeluș, au fost evacuate din casă, miercuri seara, după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste o casă din orașul Măcin, județul Tulcea. Un bărbat a fost surprins de pământ, dar a fost scos de vecini.
21:30
Ciprian Ciucu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. PNL i-a validat candidatura # Jurnalul.ro
Comitetul de Coordonare al Municipiului București din cadrul Partidului Național Liberal a validat, miercuri, în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.
21:10
Diferențele de vârstă în relații sunt un subiect fierbinte în cercetarea psihologică.
21:00
Modulul FNT Educațional, organizat pentru a patra oară în cadrul Festivalului Național de Teatru, a adus, la ediția din acest an (17-26 octombrie), arta spectacolului mai aproape de elevii din peste 20 de instituții școlare.
21:00
România negociază un acord de 30 de miliarde de dolari cu SUA pentru energie nucleară, hidro, gaze și AI # Jurnalul.ro
România, prin ministrul Energiei Bogdan Ivan, se află în faza finală a negocierilor cu SUA pentru un acord de 30 miliarde de dolari. Investițiile vizează proiecte majore de energie nucleară, hidro, pe gaze naturale și tehnologii AI. Totodată, Ivan explică de ce doar jumătate din factura de energie reflectă costul real al electricității.
Acum 6 ore
20:40
După zile tulburi, aceste zodii găsesc pacea de care aveau atâta nevoie prin alegeri mici, ritualuri simple și un ritm mai ușor.
20:30
Scandal la Washington! Congresul SUA explodează după anunțul retragerii trupelor americane din România # Jurnalul.ro
Liderii republicani din Congresul SUA atacă dur decizia Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând că măsura subminează descurajarea NATO și transmite un semnal periculos Rusiei.
20:10
Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian” vă invită pe 30 & 31 octombrie de la ora 19.00 și 1 & 2 noiembrie de la ora 18.00 la ultimele reprezentații ale spectacolului Romeo și Julieta – the musical din acest an.
20:00
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt NATO: Retragerea parțială a SUA din România „nu este nici o surpriză și nici o catastrofă” # Jurnalul.ro
Fostul purtător de cuvânt al NATO (2010–2023), Oana Lungescu, a comentat decizia Statelor Unite de a retrage parțial trupele din România, afirmând că aceasta „nu este nici o surpriză și nici o catastrofă”.
19:40
Murăturile sunt o tradiție culinară românească dar pentru cei care țin dietă sau au restricții medicale, sarea poate fi un obstacol.
19:30
Bolojan trage frâna la salarii! „O creștere a salariului minim ar exploda bugetul țării” # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan avertizează că o creștere a salariului minim în 2026 ar genera costuri bugetare în lanț și riscuri pentru economie.
19:10
Președintele Nicușor Dan semnează decretul de numire a Oana Clara Gheorghiu ca vicepremier. Opoziția PSD critică decizia # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul de numire a Oanei Clara Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru, în ciuda opoziției exprimate de PSD. Ceremonia de învestire este programată joi la Palatul Cotroceni, iar femeia recunoscută pentru implicarea în proiectul primului spital de copii cu cancer din România își asumă acum un rol-cheie în Guvernul condus de Ilie Bolojan.
19:00
SUA reduc prezența militară în Europa, dar reafirmă angajamentul față de NATO și Articolul 5. Pentagonul explică motivele deciziei.
Acum 8 ore
18:30
Kremlinul sare în ajutorul „mercenarului român”! Plan secret pentru salvarea lui Horațiu Potra din Dubai # Jurnalul.ro
Personalități influente din Rusia, apropiate de Kremlin, fac presiuni în Emiratele Arabe Unite pentru a opri extrădarea lui Horațiu Potra, fost mercenar român acuzat de complot pentru lovitură de stat alături de Călin Georgescu.
18:10
Dacă te-ai născut în aceste luni, ești predestinat pentru bani și succes! Norocul te urmărește peste tot! # Jurnalul.ro
Află care sunt cele patru luni din an ale căror nativi au o atracție naturală pentru bani, oportunități și succes. Descoperă trăsăturile care îi transformă în adevărați magneți ai prosperității!
18:00
Atenție! Ți-ai plastifiat certificatul de naștere? Nu mai e valabil! MAI trage un semnal de alarmă # Jurnalul.ro
MAI avertizează: plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces le face nule. Află ce trebuie să faci dacă ți-ai plastifiat actele.
17:40
Adevărul despre riscurile tehnologiei moderne: 7 lucruri neadevărate despre obiectele și gadgeturile cotidiene # Jurnalul.ro
Temerile legate de tehnologiile moderne, de la telefoanele mobile până la cuptoarele cu microunde, sunt adesea alimentate de dezinformări sau interpretări greșite.
17:30
E adevărat că tendințele se schimbă de la o lună la alta, însă adevărata valoare rămâne constantă. Din acest punct de vedere, bijuteriile nu sunt simple accesorii, ci expresii ale timpului și rafinamentului. În plus, sunt încărcate de povești, de fragmente de timp pierdut și regăsit, de frânturi de iubiri apuse și retrăite.
17:30
Farmaciile moderne au ajuns să joace un rol esențial în viața de zi cu zi a pacienților, oferind acces rapid la o gamă largă de produse utile și consiliere profesională din partea farmacistului. Într-un context în care oboseala, stresul, crampele musculare și dezechilibrele nutriționale sunt frecvente, foarte mulți dintre români caută soluții eficiente și accesibile într-o farmacie care să le inspire încredere.
17:30
Mulți români întâmpină probleme când ajung aproape de pensionare sau cer adeverințe de vechime, constatând că anii lor de muncă lipsesc din evidențele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).
17:10
Săptămâna viitoare, luni, 3 noiembrie, debutează cea de-a XV-a ediție a Bucharest Jewish Film Festival. Timp de patru zile, până pe data de 6 noiembrie, publicul are ocazia de a lua parte la o serie diversă de evenimente: de la proiecții de filme, la concerte și expoziții – toate, la ARCUB | Sala Mare (str. Lipscani 84–90).
17:00
FACIAS: Statul risipește anual circa 7 milioane de euro din banii românilor pentru paza a numai șase DGASPC-uri din București # Jurnalul.ro
În cadrul campaniei „Închideți Robinetul Risipei”, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a analizat sumele achitate de instituțiile statului pentru serviciile de pază și protecție.
Acum 12 ore
16:30
Noutăți la schimbarea produselor neconforme: Refuzul vânzătorului, sancţionat cu amendă de până la 25.000 lei # Jurnalul.ro
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit căruia refuzul vânzătorului de a înlocui un produs în cazul în care acesta este neconform intră în categoria contravenţiilor şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.
16:10
5 rase de câini ușor de dresat. Cum să-l transformi într-un tovarăș ascultător și fericit # Jurnalul.ro
Incredibil de loiali, iubitori de distracție și protectori, câinii sunt numiți cei mai buni prieteni ai omului pe bună dreptate. Nu numai că sunt o companie minunată, dar a avea un prieten blănos acasă poate îmbunătăți semniticativ calitatea vieții.
16:00
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie: Să ne punem centurile de siguranță. Nu vor fi zile ușoare # Jurnalul.ro
Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, avertizează asupra unei perioade dificile pentru România, într-o analiză publicată pe rețelele sociale sub titlul „Luna de miere s-a încheiat”.
15:40
Anchetele continuă după moartea Mădălinei, tânăra de 29 de ani care a decedat la Spitalul Județean din Constanța, la două săptămâni după ce a născut într-o clinică privată.
15:30
Ultima gardă a dr. Ștefania Szabo: Procurorii verifică stocurile de propofol, diazepam și tramadol din farmacia spitalului # Jurnalul.ro
Ancheta privind moartea subită a doctoriței Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, se extinde. Procurorii fac miercuri un inventar complet la farmacia spitalului, pentru a verifica stocurile de propofol, diazepam și tramadol, medicamentele descoperite lângă trupul neînsuflețit al tinerei medic.
15:10
Liviu Negoiță: „Bucureștiul se sufocă! 70% din terenurile orașului sunt blocate de ministere” # Jurnalul.ro
Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la Primăria Capitalei, a lansat un apel ferm către premierul Ilie Bolojan: să prezinte public situația exactă a terenurilor din București aflate în proprietatea statului și deținute de ministere. În opinia sa, blocajul creat de aceste suprafețe nelucrate afectează grav dezvoltarea Capitalei.
15:10
Crimă șocantă la Arad: O femeie a murit târâtă de mașina fostului iubit care a condus cu peste 100 km/h # Jurnalul.ro
Femeie ucisă la Arad, târâtă cu mașina de fostul iubit care a condus cu peste 100 km/h. Bărbatul este acuzat de omor și trimis în judecată.
15:00
Un bărbat de 74 de ani afost reținut de polițiști după ce a furat un portofel cu bani, documente și carduri bancare într-un hotel din Capitală.
14:40
Egalul neașteptat28 septembrie 2025, Farul – Sepsi se termină 1-1. Mulți mizează pe victorie Farul la cotă 1.75, dar tu alegi „peste 2,5 goluri” la 2.10. De ce? Analiza ta arată 62% probabilitate (istoric 7/10 meciuri over), față de 47% din cotă. Rezultat: + profit moderat.
14:40
Patriarhia prelungește programul de închinare la Catedrala Națională până pe 5 noiembrie # Jurnalul.ro
Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Națională, inclusiv pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, din cauza numărului mare de pelerini care doresc să treacă prin Sfântul Altar.
14:30
Lider PNL, despre declarațiile lui Grindeanu: „E cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate!” # Jurnalul.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a reacționat vehement după declarațiile președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, criticând atacurile acestuia la adresa Oanei Gheorghiu. „E cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate”, afirmă liberalul.
14:10
Noua ediție Income Magazine: România, de la decizii bugetare greșite la speranța reformei # Jurnalul.ro
Ediția de octombrie a revistei Income Magazine oferă, încă o data, o imagine clară a principalelor probleme ale economiei românești, de la decizii bugetare iresponsabile până la lipsa unei viziuni strategice.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.