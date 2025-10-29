„Ar trebui să fie interzis!” » Andrei Nicolescu a răbufnit în direct: „Ce rost mai are dacă găsești o portiță să trișezi?!”

20:10

Dimitar Berbatov (44 de ani), fostul atacant al lui Manchester United și Tottenham, a rememorat un episod „terifiant” de la începutul carierei sale în Bulgaria, când a crezut că este răpit de un club rival și s-a temut de violență dacă ar fi refuzat să semneze contractul.Situația s-a rezolvat fără agresiuni, dar incidentul, petrecut pe când avea 18 ani, l-a făcut să realizeze că trebuia să „se maturizeze rapid”. ...