Cuceriți de Chivu » Calhanoglu și Bisseck, la superlativ despre antrenorul lor: „Foate cald, nu vorbim doar despre fotbal”
Gazeta Sporturilor, 30 octombrie 2025 00:40
Hakan Calhanoglu (31 de ani) și Yann Bisseck (24) au comentat victoria obținută de Inter contra celor de la Fiorentina, 3-0 în etapa 9 din Serie A.A fost un succes important pentru echipa lui Cristi Chivu, revenită pe podium după ce a pierdut etapa trecută la Napoli.Cu două goluri, un șut din afara careului și un penalty, turcul Hakan Calhanoglu a fost desemnat MVP-ul partidei. El l-a creditat pe Chivu pentru forma bună a echipei (8 victorii în ultimele 9 meciuri). ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 2 ore
00:40
Cuceriți de Chivu » Calhanoglu și Bisseck, la superlativ despre antrenorul lor: „Foate cald, nu vorbim doar despre fotbal” # Gazeta Sporturilor
Hakan Calhanoglu (31 de ani) și Yann Bisseck (24) au comentat victoria obținută de Inter contra celor de la Fiorentina, 3-0 în etapa 9 din Serie A.A fost un succes important pentru echipa lui Cristi Chivu, revenită pe podium după ce a pierdut etapa trecută la Napoli.Cu două goluri, un șut din afara careului și un penalty, turcul Hakan Calhanoglu a fost desemnat MVP-ul partidei. El l-a creditat pe Chivu pentru forma bună a echipei (8 victorii în ultimele 9 meciuri). ...
00:40
Dezastru la Genoa, sub ochii lui Dan Șucu » Fanii au întrerupt meciul: au aruncat zeci de torțe în teren # Gazeta Sporturilor
Sub privirile patronului Dan Șucu, Genoa a cedat acasă cu Cremonese, scor 0-2, în etapa 9 din Serie A. Furioși, suporterii au întrerupt preț de câteva minute meciul pe final, după ce au aruncat cu zeci de torțe pe teren.Fără victorie în această stagiune și fără gol marcat pe propriul teren, Genoa este „lanterna roșie” din Serie A, cu doar 3 puncte obținute. ...
00:20
„Ar trebui să fie interzis!” » Andrei Nicolescu a răbufnit în direct: „Ce rost mai are dacă găsești o portiță să trișezi?!” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, i-a dat dreptate tehnicianului Zeljko Kopic, care a fost un car de nervi la victoria obținută în Cupa României, scor 3-1, cu CS Dinamo. Croatul a avut un discurs vehement la adresa atacantului Stipe Perica pentru lipsa de concentrare.De asemenea, Nicolescu a declarat că nu este de acord ca echipele gazdă pe foaie să joace pe terenul adversarei din meciul direct. ...
00:20
Florin Tănase (30 de ani) și Mamadou Thiam (30) au comentat victoria obținută contra Gloriei Bistrița în prima etapă a grupelor Cupei României, scor 3-1.FCSB a început cu dreptul noul sezon al Cupei. Roș-albaștrii au condus cu 2-0 la pauză, au încasat apoi un gol și au trăit periculos contra divizionarei secunde, dar în cele din urmă s-au impus la două goluri, cu Alexandru Stoian marcând după ce a fost aruncat în luptă. ...
00:20
Italienii, dați pe spate de Chivu: detaliile observate în Inter - Fiorentina » Nota primită de antrenorul român # Gazeta Sporturilor
Inter Milano a învins-o fără emoții pe Fiorentina, scor 3-0, în etapa a 9-a din Serie A, într-un meci în care antrenorul român Cristian Chivu a fost lăudat de presa italiană pentru modul în care a gestionat echipa.Au marcat pentru nerazzurri: Hakan Calhanoglu (’66, ’88) și Luka Sucic (’71).Presa italiană, încântată de ChivuPublicațiile din Peninsulă i-au acordat lui Cristian Chivu nota 7, remarcând curajul cu care a rotit echipa și a mizat pe jucători tineri. ...
00:10
„E de domeniul fantasticului!” » Mihai Stoica a dezvăluit noua strategie de transferuri la FCSB: „Mă bucur că Gigi a considerat asta” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat după victoria obținută în Cupa României, în deplasare cu Gloria Bistrița, scor 3-1. MM a lăudat prestația tânărului jucător Andrei Dăncuș (16 ani), integralist în acest meci. În plus, oficialul a declarat că se bucură de faptul că finanțatorul Gigi Becali (67 de ani) a considerat că trebuie să se orienteze în alte campionate pentru transferuri. ...
Acum 4 ore
00:00
00:00
00:00
00:00
Nicolae Grigore acuză: „FCSB nu avea nevoie de ajutorul arbitrajului! Ofsaid de un metru și jumătate” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Grigore, 42 de ani, antrenorul Gloriei Bistrița, a comentat înfrângerea cu FCSB, 1-3 în grupa B din Cupa României Betano.Gloria venea după rezultate pozitive, 3-1 cu Chindia și 1-1 cu Sepsi OSK, iar în această seară a primit vizita campioanei pe un stadion plin, cu circa 6.000 de oameni în tribunele arenei „Jean Pădureanu”. ...
00:00
Denis Alibec a marcat primul gol la FCSB în acest sezon: „Nu mai contează cât joc” # Gazeta Sporturilor
FCSB s-a impus contra celor de la Gloria Bistrița, scor 3-1, în prima partidă din grupele Cupei României Betano. Campioana României s-a impus grație reușitelor semnate de Denis Alibec (penalty, minutul 26) și Mamadou Thiam, ambele în prima repriză, în timp ce Alexandru Stoian a închis tabela în prelungirile partidei.Pentru gazde, Emmanuel Mensah a punctat de la 11 metri. ...
29 octombrie 2025
23:40
Elias Charalambous, după victoria din Cupă: „Lipsă de concentrare, trebuia să închidem mai devreme jocul” # Gazeta Sporturilor
Campioana României, FCSB, a debutat cu dreptul în grupele Cupei României Betano, după o victorie cu 3-1 în deplasarea de la Gloria Bistrița. Golurile formației roș-albastre au fost reușite de Denis Alibec (26', din penalty), Mamadou Thiam (45') și Alexandru Stoian (90'), în timp ce pentru gazde a înscris Emmanuel Mensah (79'), tot de la punctul cu var.Roș-albaștrii au dominat prima repriză și au intrat la vestiare cu 2-0, însă gazdele au avut șansa de a reveni în meci. ...
23:30
Andrei Dăncuș, 16 ani, a fost integralist în Gloria Bistrița - FCSB 1-3, duel din grupa B a Cupei României. La final, și-a împărășit impresiile după cea dintâi titularizare la echipa campioană.În contextul absențelor cu care FCSB se confruntă în ax, la meciul din Bistrița, contra divizionarei secunde locale, a fost integralist un stoper în vârstă de 16 ani. ...
23:30
Victor Angelescu a făcut spectacol într-un amical: „Mai ușor că îi rupeți iar mâna” / „Am vrut să dau gol” # Gazeta Sporturilor
În prefața debutului din Cupa României, când Rapid întâlnește joi pe ACS Dumbrăvița, la baza Coresi a avut loc un altfel de meci. Unul amical, prietenesc, între o echipă a giuleștenilor și o formație de puști de 13-19 ani de la Asociația SOS Satele Copiilor. ...
23:00
Vasile Miriuță, prima reacție după înfrângerea de la Craiova: „Mi-am felicitat băieții, s-au simțit fotbaliști!” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a avut emoții serioase în debutul din grupele Cupei României, fiind condusă la pauză de formația de Liga a 3-a, Sănătatea Cluj, însă oltenii au revenit spectaculos și s-au impus cu 4-1, pe „Ion Oblemenco”.Momentul inedit al serii a fost oferit de clujeni: patronul și președintele clubului, Aurelian Ghișa, a intrat pe teren la vârsta de 61 de ani. ...
22:50
A făcut spectacol la Universitatea Craiova, iar acum și-a anunțat retragerea la 33 de ani: „A adus magia în Cetatea Băniei” # Gazeta Sporturilor
Brazilianul Gustavo Vagenin, fostul jucător al Universității Craiova, și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 33 de ani.Rămas liber de contract după despărțirea de Gol Gohar, din campionatul Iranului, atacantul brazilian a decis să-și „agațe ghetele în cui”. ...
22:50
David Miculescu, 24 de ani, s-a văzut nevoit să părăsească terenul în minutul 65 al meciului dintre Gloria Bistrița și FCSB. Pare a fi o accidentare serioasă, fotbalistul campioanei fiind dus la ambulanță.David Miculescu a început ca titular partida de Cupă dintre Gloria Bistrița și FCSB.După o oră de joc, partida s-a încheiat brusc pentru Miculescu. De vină a fost un duel cu Stejărel Vișinar: fundașul Gloriei a intrat prin alunecare și i-a prins piciorul stâng. ...
22:40
22:40
22:40
Acord total între CFR Cluj și Daniel Pancu (48 de ani). Fostul selecționer de la U21 va semna joi contractul de antrenor al echipei din Gruia!Cu banca CFR-ului vacantă după demiterea lui Andrea Mandorlini, noul președinte, Iuliu Mureșan, s-a orientat către Daniel Pancu. ...
22:30
22:20
Patrick Petre (28 de ani), băiatul lui Florentin Petre, a semnat cu divizionara secundă FC Bacău.După 3 ani la Ceahlăul, Patrick Petre s-a despărțit de formația din Piatra Neamț. Va continua la o altă divizionară secundă, nou-promovata FC Bacău.Patrick Petre a semnat cu FC BacăuAnunțul transferului a venit în această seară: „Bine ai venit, Patrick Petre! Mijlocașul ofensiv se alătură echipei noastre”. ...
22:10
AS Roma s-a impus pe teren propriu cu Parma, scor 2-1, în etapa 9 din Serie A, și a egalat la puncte liderul Napoli. Golurile „giallorossilor” au fost marcate de Mario Hermoso și Artem Dovbyk, în timp ce pentru oaspeți a înscris Alessandro Circati.Napoli și AS Roma sunt la egalitate de puncte, cu câte 21, însă sunt despărțite de golaveraj, trupa lui Antonio Conte având +8, spre deosebire de echipa lui Gian Pierro Gasperini, care are +6. ...
Acum 6 ore
22:00
Alexi Pitu (23 de ani) traversează o perioadă excelentă în Danemarca. Mijlocașul român a reușit o „dublă” pentru Vejle Boldklub, care s-a impus cu 4-0 în deplasarea de la IF Lyseng, echipă din Liga a 3-a, în optimile Cupei Oddset.Formația pregătită de croatul Ivan Prelec (38 de ani) a tranșat partida încă din prima repriză. După doar cinci minute, Christian Gammelgaard a deschis scorul cu un șut precis, în urma unei centrări perfecte semnate de Mikkel Duelund. ...
21:50
În minutul 26 din Gloria Bistrița - FCSB, Denis Alibec (34 de ani) a înscris primul gol din această a doua aventură în roș-albastru. Golul a fost înscris dintr-un penalty puternic contestat de gazde.În minutul 24, Adrian Șut a căzut în careul advers, acuzând că ar fi fost călcat de jucătorul care-l atacase, Franck-Yves Bambock.Arbitrul de centru, Mihail Sebastian Lăstun, a fluierat de îndată, arătând spre punctul cu var.Decizia arbitrului l-a consternat pe Bambock. ...
21:30
O ofertă de 150 de milioane de lire sterline îl așteaptă pe Mohamed Salah » Saudiții sunt pregătiți dacă starul pleacă de la Liverpool # Gazeta Sporturilor
Viitorul lui Mohamed Salah la Liverpool a devenit din ce în ce mai incert. Atacantul egiptean, în vârstă de 33 de ani, este din nou în atenția cluburilor din Liga Profesionistă Saudită, care pregătesc o ofertă colosală pentru a-l aduce în Orientul Mijlociu.Potrivit publicației TBR Football, grupările din Arabia Saudită sunt dispuse să-i ofere lui Salah un salariu uriaș, estimat la 150 de milioane de lire sterline pe an, dacă acesta decide să părăsească Anfield. ...
21:20
Mirel Rădoi a lămurit situația sa la Universitatea Craiova: „Nu sunt obligat să fiu de acord” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a reacționat după „remontada” reușită de olteni în meciul din prima etapă a grupelor din Cupa României Betano, scor 4-1 contra echipei din Liga 3, Sănătatea Cluj. ...
21:20
Cine este femeia care a izbucnit în lacrimi în tribune, după golul din Sănătatea Cluj - Craiova # Gazeta Sporturilor
Astăzi, Laurențiu Popescu (28 de ani) a jucat pentru prima dată în acest sezon. În momentul în care a primit gol de la Sănătatea Cluj, pentru un scor-șoc la pauză, 1-0, soția lui a izbucnit în lacrimi și a fost surprinsă de camerele TV.Titularul între buturile Craiovei pentru o bună parte din sezonul precedent, Laurențiu Popescu a fost trecut pe bară spre finele stagiunii, începând din etapa 8 a play-off-ului. ...
21:00
La 61 de ani, a intrat în Cupa României, contra Craiovei! „A fost extraordinar. Mă mai antrenez cu jucătorii” # Gazeta Sporturilor
Aurelian Ghișa, 61 de ani, patron-președinte la Sănătatea Cluj, a intrat pe teren în ultimele minute ale meciului de Cupă cu Universitatea Craiova, pierdut cu 1-4 după ce echipa de liga a treia a condus la pauză.Ceea ce anunțase Vasile Miriuță în prima parte a zilei s-a înfăptuit câteva ore mai târziu. Antrenorul Sănătății Cluj dezvăluise în dialog cu GSP că „îl voi băga pe final pe domnul Ghișa”, conducătorul clubului, de meserie medic veterinar. ...
20:40
Baza sportivă a fostei echipe de Liga 1 a fost scoasă la licitație: 1,45 milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Baza sportivă a clubului CS Gaz Metan Mediaș, intrat în faliment, a fost scoasă la licitație de către lichidatorul judiciar. Prețul de pornire: 1,45 milioane de euro.Gaz Metan Mediaș, formație obișnuită cu prima ligă, a intrat în faliment în 2022. S-a întâmplat la finele unui sezon tulbure, în care a fost penalizată cu zeci de puncte pentru că nu a achitat datoriile față de jucători. ...
20:30
Ne-am întors în anii '90 » Imagini uluitoare de la Bistrița, înainte de Gloria - FCSB: fără scaune în tribune, iar peluza stă să CADĂ! # Gazeta Sporturilor
Stadionul de la Bistrița unde se va disputa meciul dintre echipa locală, Gloria, și FCSB, în cadrul primei etape a grupelor din Cupa României Betano, se prezintă într-o situație deplorabilă!Strucutura de rezistență a arenei este vizibil afectată, iar acest lucru poate pune în pericol suporterii veniți să-și susțină echipa în meciul cu campioana en-titre din Superliga. ...
20:30
Olympique Lyon este foarte aproape să obțină împrumutul tânărului atacant brazilian Endrick (19 ani) de la Real Madrid, potrivit informațiilor publicate de jurnalistul specializat în transferuri Fabrizio Romano.Fotbalistul sud-american traversează o perioadă dificilă la clubul din capitala Spaniei, unde nu a bifat nicio apariție în actualul sezon de La Liga, fiind ținut pe banca de rezerve de forma excelentă a lui Kylian Mbappe (26 de ani). ...
20:10
Inter a luat primele măsuri în urma incidentului tragic în care a fost implicat portarul Josep Martinez # Gazeta Sporturilor
Primul comentariu oficial despre incidentul tragic în care a fost implicat portarul lui Inter, Josep Martinez, a venit la o zi după cumplitul eveniment. În data de 28 octombrie, portarul spaniol a lovit mortal un bărbat în vârstă, aflat într-un scaun cu rotile. În prezent, ancheta poliției din Italia este în desfășurare. ...
20:10
Dimitar Berbatov, apoape de a fi răpit în Bulgaria: „Am crezut că e sfârșitul meu” # Gazeta Sporturilor
Dimitar Berbatov (44 de ani), fostul atacant al lui Manchester United și Tottenham, a rememorat un episod „terifiant” de la începutul carierei sale în Bulgaria, când a crezut că este răpit de un club rival și s-a temut de violență dacă ar fi refuzat să semneze contractul.Situația s-a rezolvat fără agresiuni, dar incidentul, petrecut pe când avea 18 ani, l-a făcut să realizeze că trebuia să „se maturizeze rapid”. ...
Acum 8 ore
20:00
S-a gândit la sinucidere și a băut ca să uite » Campionul norvegian, mărturisire cutremurătoare: „Aveam gânduri care nu aparțin minții umane” # Gazeta Sporturilor
Fostul campion norvegian la schi alpin Rasmus Windingstad (31 de ani) a făcut public un secret pe care l-a ascuns în toți anii petrecuți în circuitul Cupei Mondiale. Sportivul a recunoscut că s-a confruntat ani întregi cu o formă severă de tulburare bipolară și că, în cele mai întunecate momente, a avut chiar gânduri de sinucidere. ...
19:30
Clubul din Superligă a anunțat transferul cu 20 de minute înainte de meci: a făcut doi ani de juniorat la PSG # Gazeta Sporturilor
Cu doar 23 de minute înainte să o înfrunte pe FC Argeș în Cupa României Betano, Metaloglobus a anunțat un transfer proaspăt, pe Endri Celaj, jucător ofensiv în vârstă de 21 de ani.Mai erau 23 de minute până la primul fluier din Metaloglobus - FC Argeș 2-3, în momentul în care gazdele au anunțat un transfer de ultim moment.Sub comanda lui Mihai Teja a ajuns un fotbalist de atac, Endri Celaj, albanez care măsoară 1,70 metri. ...
19:20
Patrice Evra, atac furibund la adresa jucătorilor de la Juventus: „Dacă nu vreți să jucați, plecați!” # Gazeta Sporturilor
Patrice Evra (44 de ani), fostul fundaș al „Bătrânei Doamne”, a lansat un atac dur la adresa actualilor jucători ai lui Juventus, pe care îi consideră direct responsabili pentru demiterea antrenorului Igor Tudor, după seria de opt meciuri fără victorie.Francezul care a îmbrăcat tricoul torinezilor în perioada 2014-2017, a transmis un mesaj tranșant pe rețelele de socializare, în care a criticat lipsa de implicare și mentalitatea noii generații. ...
19:10
Schimbările climatice, „dușmanul” recordurilor în probe atletice de anduranță » Condiții optime în doar 14% din curse # Gazeta Sporturilor
Un nou studiu realizat de organizația non-profit Climate Central din SUA arată că temperaturile ridicate au afectat deja doborârea recordurilor în unele curse de anduranță, iar pentru viitor condițiile ideale de alergare la maraton vor mai fi prezente în doar 14% dintre competiții.Schimbările climatice reduc șansele alergătorilor de a bate recorduri la maraton, susține un nou studiu, realizat de organizația non-profit Climate Central din SUA. ...
19:00
Fostul jucător de la FCU Craiova i-a sfidat pe cei de la Universitatea Craiova chiar pe „Ion Oblemenco” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Chindriș (26 de ani), portarul de rezervă de la Sănătatea Cluj, a apărut pe „Ion Oblemenco” cu un tricou de la FCU Craiova, înaintea meciului din Cupa României, contra Universității Craiova.Claudiu Chindriș, care a evoluat pentru FCU Craiova în perioada 2018-2020, i-a „înțepat” pe adversarii din primul meci al grupei din Cupa României, chiar pe terenul acestora, deși Sănătatea Cluj este gazda de pe foaie. ...
18:40
Ce vor face Chivu și jucătorii lui dacă Inter va câștiga diseară » Accidentul portarului a stricat planul peluzei # Gazeta Sporturilor
Accidentul de marți dimineață, din apropierea cantonamentului de la Appiano Gentile, în urma căruia Josep Martinez a călcat cu mașina un bărbat de 81 de ani, a dat peste cap tot programul lui Inter. Nerazzurrii au promis că vor dedica eventuala victorie de diseară, cu Fiorentina, bătrânului omorât în cvadriciclul electric pătruns pe șosea, dar și portarului spaniol de rezervă care nu l-a putut evita. ...
18:40
Întors de U Cluj, antrenorul a făcut iureș: „Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât!” # Gazeta Sporturilor
Valentin Stan, 46 de ani, antrenorul lui Metalul Buzău, a răbufnit după înfrângerea echipei lui în Cupa României Betano, 1-2 cu U Cluj.În duelul din grupa C, Valentin Dumitrache a deschis scorul pentru gazde, în minutul 45+3, dar prim-divizionara a întors rezultatul în partea secundă, prin Atanas Trică ('50) și Taiwo ('90+1). ...
18:30
Cine e Alina Oprea, femeia care a învins moartea după un accident grav și acum se luptă împotriva lui Florin Prunea în show-ul „Desafio, Aventura” # Gazeta Sporturilor
Norocoșii, Visătorii și Luptătorii sunt cele trei echipe care vor avea șansa de a câștiga marele premiu de până la 150.000 de euro în cel mai nou show al celor de la Pro TV, „Desafio, Aventura”. Postul a anunțat astăzi concurenții unei alte echipe care va merge în Thailanda. ...
18:30
Surpriză reușită de naționala României. Ce s-a întâmplat împotriva echipe din Liga A # Gazeta Sporturilor
Marți, naționala feminină a României a disputat un meci amical împotriva Ucrainei, scorul final al partidei fiind 1-1.Înainte de preliminariile pentru Campionatul Mondial din Brazilia, echipele naționale feminine au disputat meciuri amicale.România își va afla adversarele din preliminariile CM în urma tragerii la sorți care va avea loc pe data de 4 noiembrie 2025.Campania de calificare la Mondial va începe în luna februarie 2026 și se va desfășura până la finalul anului. ...
Acum 12 ore
18:00
Scriind că e tensiune la Universitatea Craiova, agitație, posibil ca digisport.ro și golazo.ro să fi exagerat. Dar ceva a fost întrucât niciodată nu iese fum fără foc. Zvonul că Rădoi ar intenționa să demisioneze n-a apărut din senin, din iarbă verde, el fiind alimentat și de declarația dată de antrenor după meciul de 0-0 de la Clinceni cu Metaloglobus. ...
18:00
Antrenorul lui Tottenham anunță când va reveni Drăgușin și răspunde FRF: „Nu are sens” # Gazeta Sporturilor
Thomas Frank, 52 de ani, antrenorul lui Tottenham, a oferit noutăți despre starea fundașului Radu Drăgușin (23).Pe 30 ianuarie, Radu Drăgușin a suferit o accidentare gravă, ruptura ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept.Momentul revenirii pe teren, într-un meci oficial, se apropie. ...
17:50
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, este convins că echipa sa este pregătită de meciul cu FCSB, din ultima etapă a turului sezonului regulat din Superliga.Tehnicianul italian a reușit a doua victorie pe banca lui U Cluj, din tot atâtea meciuri, după ce a câștigat primul meci din Cupa României, scor 2-1 cu Metalul Buzău. Anterior, Bergodi a reușit să o învingă pe Oțelul Galați în campionat, cu același scor. ...
17:50
Atacul lui Conte la jucătorul meciului: „Ce pasă de c***t. Du-te naibii!” » Reacția criticatului e total neașteptată # Gazeta Sporturilor
Antonio Conte nu și-a putut stăpânii nervii nici după succesul de la Lecce (1-0), care o păstrează pe campioana Napoli pe primul loc. Deși a decis meciul după pauză (a patra oară în acest sezon din Serie A în care e ales MVP în 9 etape), André-Frank Zambo Anguissa nu a scăpat de cuvintele urâte ale antrenorului său. ...
17:50
„Așa sunt marii fotbaliști” » Valeriu Iftime a anunțat ce urmează pentru puștiul accidentat grav luni + Există oferte de actualitate la FC Botoșani? # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul liderului FC Botoșani, a anunțat care e situația actuală a lui Narcis Ilaș, fundașul de 18 ani accidentat grav luni, în victoria cu Hermannstadt, 2-0. Într-o reacție oferită azi Gazetei, finanțatorul moldovenilor a anunțat ce i-a transmis adolescentului devenit titular în Superligă sezonul acesta. ...
17:40
Nemuritoarea expresie a ștabului comunist Ion Iliescu, cel care a furat Revoluția cu conceptul de “democrație originală”, are ecouri și în fotbalul nostru de azi. Într-o partidă absolut originală, unică în lume, s-au întâlnit într-o competiție oficială două echipe cu același nume, același echipament, același trecut revendicat. Franz Kafka, David Lynch, George Orwell, luați, mă, de aici absurd, nu cel pe care-l imaginați voi. ...
17:40
Daniel Pancu, 48 de ani, este la o semnătură distanță de CFR Cluj. Fostul selecționer al României U21 nu va găsi un club stabil, nici sportiv, nici financiar.CFR în criză. A acumulat doar 13 puncte în primele 14 etape, ocupând în prezent un loc de baraj. Sunt 6 puncte între ardeleni și prima formație din zona de play-off, Oțelul Galați.Ieri, fosta campioană a României s-a impus în Cupă, 4-0 cu CSM Slatina.Clujenii suferă și din perspectivă economică. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.