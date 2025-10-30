Monica Pop, sfaturi esențiale pentru a ne menține vederea sănătoasă: „Neglijența este fatalitatea vederii!”

13:30

Au mai rămas câteva săptămâni până când 2 nativi ai horoscopului european spun „adio” problemelor fianciare. Vor plăti datorii mai vechi pe care le au, vor începe să câștige mai mulți bani și chiar sunt șanse să pună bazele unei afaceri care, cu multă grijă, va deveni profitabilă și de viitor. Vezi