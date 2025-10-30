Brazilia – Guvernatorul din Rio de Janeiro a salutat operațiunea de securitate împotriva grupării Red Command

14:40

Ministerul Sănătăţii din Gaza, condus de Hamas, a anunţat că un val de atacuri aeriene israeliene care au avut loc marţia noaptea s-au soldat cu moartea a cel puţin 100 de oameni, între care mai mult de 40 de copii. Armata israeliană a anunţat la rândul său că a ucis zeci de terorişti. Atacurile au […]