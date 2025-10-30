Cupa României: FCSB câștigă cu emoții la Bistrița
SportMedia, 30 octombrie 2025 01:10
FCSB a câștigat în deplasare cu Gloria Bistrița, scor 3-1, într-un meci din Grupa B a Cupei României. Roș-albaștrii au folosit mai mulți jucători de rezervă, dar au deschis scorul în partida de la Bistrița. Alibec a înscris dintr-un penalty ușor acordat în minutul 26, după o intervenție asupra lui Adrian Șut. În minutul 45, … The post Cupa României: FCSB câștigă cu emoții la Bistrița appeared first on spotmedia.ro.
Acum o oră
01:10
Grindeanu, nou atac la Bolojan: Preocuparea lui este să numească vicepremier, nu să apere securitatea țării # SportMedia
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, afirmând că preocuparea acestuia de a numi vicepremier, în loc să lămurească situația privind retragerea trupelor americane, arată lipsă de responsabilitate într-un moment critic. Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, „ridică întrebări serioase într-un moment critic … The post Grindeanu, nou atac la Bolojan: Preocuparea lui este să numească vicepremier, nu să apere securitatea țării appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Horoscop zilnic pentru 30 octombrie 2025. The post Horoscop zilnic: 30 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Trei persoane au fost reţinute după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, au declarat, miercuri seară, surse judiciare. Oficial, până la ora transmiterii acestei ştiri, Pachetul Curţii de Apel Bucureşti nu a anunţat date despre persoanele reţinute şi care a fost implicarea lor. Miercuri, Poliţia … The post Explozia din Rahova: Trei persoane au fost reținute appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Ministrul Sănătății, după decesul directorului medical de la Spitalul Județean Buzău: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună, erau 10 chirurgi # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că, la Spitalul Judeţean Buzău, există zece medici chirurgi şi că în mod normal fiecăruia dintre ei i-ar fi revenit trei gărzi pe lună. El aa precizat că nu ştie de ce Ștefania Szabo, medicul care a murit marți, era nevoită să facă şapte gărzi într-o lună. ”Eu o cunosc … The post Ministrul Sănătății, după decesul directorului medical de la Spitalul Județean Buzău: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună, erau 10 chirurgi appeared first on spotmedia.ro.
01:10
01:10
Președintele Salvamont: Ultimele măsuri de austeritate întreprinse de Guvern afectează grav activitatea de salvare montană # SportMedia
Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat miercuri că măsurile de austeritate impuse de Guvern afectează grav activitatea de salvare montană, în condițiile în care sistemul este subdimensionat, cu doar 18,5% din necesarul normat al capacității operative de intervenție la nivel național. Practic, salvamontiștii nu se vor mai putea pregăti profesional și nici nu se … The post Președintele Salvamont: Ultimele măsuri de austeritate întreprinse de Guvern afectează grav activitatea de salvare montană appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:10
Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România: Această mișcare transmite un semnal greșit Rusiei # SportMedia
Președinții Comisiilor pentru Forțe Armate din Senat și Camera Reprezentanților se opun deciziei Pentagonului de a reduce prezența trupelor americane în România, invocând îngrijorări legate de securitatea regională. Republicanii Roger Wicker și Mike Rogers afirmă într-o declarație comună că această mișcare „transmite un semnal greșit Rusiei chiar în momentul în care președintele Trump exercită presiuni … The post Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România: Această mișcare transmite un semnal greșit Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, față de nivelul de 12,82 de euro din prezent. Peste șase milioane de angajați vor beneficia de … The post Germania crește salariul minim pe economie appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Jaf la Luvru. Cei doi suspecți arestați au recunoscut parțial faptele, dar bijuteriile rămân de negăsit # SportMedia
La zece zile după jaful de la Luvru, care a avut un ecou mondial şi a cărui pradă este estimată la 88 de milioane de euro, bijuteriile nu au fost găsite, a anunţat miercuri procurorul Laure Beccuau. Cei doi suspecţi arestaţi, care şi-au recunoscut „parţial” participarea la jaf, urmează să fie puşi oficial sub acuzare … The post Jaf la Luvru. Cei doi suspecți arestați au recunoscut parțial faptele, dar bijuteriile rămân de negăsit appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:10
Legea femicidului, depusă în Parlament. Proiectul beneficiază de un sprijin parlamentar fără precedent # SportMedia
Organizaţia Femeilor Social Democrate (OFSD) a depus, miercuri, în Parlament proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidelor şi a violenţelor care le preced. Proiectul introduce pentru prima dată în legislaţia românească conceptul de femicid – uciderea unei femei pentru simplul fapt că este femeie. ”Proiectul reprezintă rezultatul unui grup de lucru transpartinic, format din … The post Legea femicidului, depusă în Parlament. Proiectul beneficiază de un sprijin parlamentar fără precedent appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Nicușor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, în ciuda opoziției lui Grindeanu # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie. ”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, anunţă Administraţia Prezidenţială. Ceremonia … The post Nicușor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, în ciuda opoziției lui Grindeanu appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
19:10
BOR prelungește programul de închinare la Catedrala Națională și aduce racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou # SportMedia
Patriarhia a anunțat prelungirea programului de închinare și trecere prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, în contextul numărului uriaș de credincioși care continuă să vină la eveniment. Noul termen limită este miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, iar accesul va fi permis inclusiv pe timpul nopții. Instituția face apel la pelerini să evite aglomerarea excesivă … The post BOR prelungește programul de închinare la Catedrala Națională și aduce racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Rusia a testat o torpilă nucleară, care poate provoca un tsunami radioactiv. Cât de adânc și cât de rapid poate să „înoate” (Video) # SportMedia
Rusia a testat o dronă submarină – cu capacitate nucleară -, de tip Poseidon, spune miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, subliniind că ”nu există niciun mijloc care să o intercepteze”. Vestea vine la câteva zile după ce a anunţat un test final cu succes al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik, … The post Rusia a testat o torpilă nucleară, care poate provoca un tsunami radioactiv. Cât de adânc și cât de rapid poate să „înoate” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Fostul selecționer italian Luciano Spalletti a acceptat să preia conducerea tehnică a echipei de fotbal Juventus Torino, urmând să-l înlocuiască pe croatul Igor Tudor, anunță Gazzetta dello Sport. Spalletti va semna semneze un acord valabil până la finalul acestui sezon, care s-ar putea prelungi automat pentru alte două sezoane, în cazul calificării în viitoarea ediție … The post Juventus Torino și-a găsit antrenor appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Prevenție și Cyber Threat Intelligence: cheia unei apărări cibernetice eficiente pentru infrastructurile critice # SportMedia
Prevenția – Elementul-cheie pentru o apărare cibernetică modernă Într-o lume tot mai dependentă de tehnologie, amenințările cibernetice sunt din ce în ce mai frecvente. A ignora prevenția este o alegere periculoasă, care poate duce la pierderi financiare uriașe, la afectarea reputației și la consecințe legale. Soluția este o strategie proactivă, care să protejeze sistemele și … The post Prevenție și Cyber Threat Intelligence: cheia unei apărări cibernetice eficiente pentru infrastructurile critice appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Americanii își retrag jumătate dintre efectivele militare din România, e vorba despre soldații de elită din brigada mobilă staționată la baza Mihail Kogălniceanu. De fapt, țara se află într-un grup de state estice de unde SUA au planuri să se retragă. Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România sunt statele de unde americanii își recheamă trupele de elită ale … The post Pleacă 1.000 de militari SUA: Cum joacă România cu Rusia appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Sorana Cîrstea o va înfrunta pe canadianca Leylah Fernandez în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a doua favorită a trecut, miercuri, de germanca Eva Lys, cu 6-4, 6-1. Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită, care a trecut … The post Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi de la Hong Kong: Rezultatele complete appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Facturile la electricitate și gaze ale consumatorilor europeni au scăzut în prima jumătate a acestui an, o scădere mai importantă fiind înregistrată la gaze naturale decât la electricitate, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Conform acestor date, prețul mediu la gaze pentru consumatorii casnici a scăzut cu 8,1% în primul semestru până la 11,43 euro … The post România rămâne printre statele cu cele mai mici prețuri la gaze appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:10
The Guardian: Emisari apropiați Kremlinului încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai # SportMedia
Persoane apropiate Kremlinului încearcă să împiedice extrădarea lui Horaţiu Potra din Emiratele Arabe Unite către România, au declarat pentru The Guardian surse implicate în cazul mercenarului arestat la Dubai. Însă se pare că nu au şanse, iar Potra ar putea fi trimis înapoi în România „cel mai devreme joi”, scrie sursa citată. Horațiu Potra, fost … The post The Guardian: Emisari apropiați Kremlinului încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Internaționalul francez Kylian Mbappe, atacantul echipei Real Madrid, va intra vineri în posesia trofeului Gheata de Aur, atribuit celui mai bun marcator din fotbalul european în sezonul trecut, informează cotidianul Marca. Mbappe a marcat 31 de goluri în ediția 2024-2025 a campionatului Spaniei, reușind să se impună în fața suedezului Viktor Gyokeres (Sporting Lisabona) și … The post Moment special pentru Kylian Mbappe: Trofeul pe care îl primește appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Creșterea temperaturilor globale provoacă, în prezent, moartea unei persoane pe minut la nivel mondial, potrivit unui raport amplu cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra sănătății. Un studiu realizat de University College London (UCL) arată că dependența lumii de combustibilii fosili cauzează nu doar poluare toxică a aerului, ci și incendii de vegetație, precum și … The post Căldura extremă ucide o persoană pe minut, la nivel global appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Universitatea Craiova a făcut anunțul final în privința lui Mirel Rădoi. Patronul Mihai Rotaru a anunțat că nu se pune problema ca Rădoi să plece de la echipă. Anunțul vine după ce în presă s-a scris că Rădoi ar vrea să plece de la Universitatea Craiova. „Nu cred că mai trebuie să lămuresc ceva. Am … The post Universitatea Craiova a stabilit viitorul lui Mirel Rădoi appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Juriul Romanian PR Award anunță nominalizările și diplomele de excelență la cea de-a XXIII-a ediție a competiției. Proiectele nominalizate se detașează prin rigoare, creativitate și impact, consideră membrii juriului. Ediția din acest an s-a bucurat de susținerea unui juriu internațional de top, reunind competențe în comunicare din 22 de țări. Vă prezentăm mai jos nominalizările … The post Romanian PR Award 2025 își prezintă campaniile nominalizate appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Cristian Popescu Piedone a anunțat că nu va candida la Primăria Capitalei, nici acum și nici în 2028. El spune că îl va susține pe Daniel Băluță, candidatul desemnat de PSD pentru funcția de primar general. „Piedone nu candidează și nu va candida nici acum și, repet, nici în 2028”, spune Cristian Popescu Piedone. El … The post Piedone îl susține pe Băluță pentru Primăria Capitalei appeared first on spotmedia.ro.
17:10
În prezent, imaginea personală și sănătatea vizuală nu mai pot fi percepute separat. Ochelarii nu mai sunt doar un instrument de corectare a vederii, ci au devenit și un accesoriu de stil, ce oferă pe deasupra mai mult confort zilnic. HOYA, brand cu tradiție în inovația din domeniul opticii, a dezvoltat gama Sensity Colours, o … The post Sensity Colours de la HOYA – Noile lentile fotocromice care celebrează culoarea appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Pentagonul confirmă reducerea prezenței în Europa: Nu reprezintă o retragere, nici un semnal al unei diminuări a angajamentului față de NATO # SportMedia
Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5. ”Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate îşi va reloca trupele, conform programului, înapoi la … The post Pentagonul confirmă reducerea prezenței în Europa: Nu reprezintă o retragere, nici un semnal al unei diminuări a angajamentului față de NATO appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Hong Kong după o revenire spectaculoasă. Sportiva noastră a învins-o pe Ajla Tomljanovic (86 WTA) după un meci în trei seturi. Sorana a pierdut primul set cu 6-4, dar apoi le-a câștigat pe următoarele două cu 6-4, 6-3. Partida a durat 2 ore și 23 … The post Sorana Cîrstea avansează în sferturi la Hong Kong după o revenire spectaculoasă appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Ziua 1344 Dronele Kievului lovesc Moscova și o lasă fără petrol. Criză în industria de apărare a lui Putin. Duma pedepsește copiii pentru „sabotaj” # SportMedia
În ziua 1344 de război, Ucraina și-a intensificat loviturile lansând peste 100 de drone asupra Rusiei, inclusiv asupra Moscovei, pentru a treia noapte consecutiv. Ținte industriale din Ulyanovsk, Stavropol și Mari El au fost lovite, iar exploziile de la rafinăria NS-Oil și uzina Stavrolen au provocat incendii majore. În paralel, Rusia a atacat infrastructura energetică … The post Ziua 1344 Dronele Kievului lovesc Moscova și o lasă fără petrol. Criză în industria de apărare a lui Putin. Duma pedepsește copiii pentru „sabotaj” appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, după moartea unui pacient. Doi medici duși la Parchet # SportMedia
Un pacient internat în Unitatea de Arși a Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” a murit la sfârșitul lunii august, iar acum procurorii fac anchetă pentru a stabili dacă îngrijirile medicale au fost corespunzătoare. Miercuri dimineață, anchetatorii au efectuat percheziții la spital și au emis mandate de aducere pentru doi medici care urmează să fie audiați … The post Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, după moartea unui pacient. Doi medici duși la Parchet appeared first on spotmedia.ro.
15:10
FCSB a anunțat că va titulariza un jucător de 16 ani în următorul meci. Fundașul central Andrei Dăncuș va fi folosit încă din primul minut în meciul cu Gloria Bistrița, de la ora 21:00. „Miercuri va juca Dăncuș. Am niște emoții duble pentru Dăncuș, dar sunt convins că el nu va avea emoții. Nu mi-a … The post Surpriză la FCSB: Titularizează un jucător de 16 ani appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Președintele Nicușor Dan a reacţionat, miercuri la prânz, la anunţul privind retragerea parţială a trupelor americane din România. Şeful statului susţine că decizia nu va afecta securitatea națională, iar prezența trupelor SUA revine practic la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina. Nicuşor Dan a vorbit deja de dimineaţă pe acest subiect cu ministrul Apărării, Ionuţ … The post Prima reacție a lui Nicușor Dan, după anunțul retragerii trupelor americane appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele, în condițiile în care mai bine de 30% dintre spitale nu furnizează deloc uniforme personalului medical, susține o companie de profil. Potrivit acesteia, în absența unei dotări standardizate, medicii și asistentele sunt nevoiți să își cumpere singuri uniformele, de multe ori din surse neautorizate, fără … The post Producător: Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Ce cred analiștii despre retragerea trupelor americane. General: Ca mesaj strategic e grav. Expert în securitate: S-a dus boieria! # SportMedia
Decizia administrației Trump de a redimensiona prezența militară americană în Europa de Est, inclusiv în România, a provocat reacții imediate din partea foștilor militari și a experților în securitate. Potrivit Ministerului Apărării, aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne dislocați în bazele de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu, iar capabilitățile strategice nu … The post Ce cred analiștii despre retragerea trupelor americane. General: Ca mesaj strategic e grav. Expert în securitate: S-a dus boieria! appeared first on spotmedia.ro.
13:10
FCSB a primit o veste excelentă după victoria cu UTA Arad. După o serie de investigații detaliate, s-a stabilit că Juri Cisotti a suferit doar o contuzie serioasă, fără leziuni la ligamente, așa cum se credea inițial, potrivit golazo.ro. Mijlocașul italian va face deplasarea cu echipa în Bistrița, unde campioana joacă miercuri, însă nu va … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Hidroizolații la subsol și fundații – Soluții reale împotriva infiltrațiilor și mucegaiului # SportMedia
Ți s-a întâmplat să cobori la subsol după o ploaie mai zdravănă și să simți izul acela umed, ca într-o pivniță de film vechi? Da, știu sentimentul. Dacă nu te joci serios cu hidroizolații fundații, apa va găsi mereu o cale. Nu pentru că te are la suflet, ci pentru că gravitația câștigă de fiecare … The post Hidroizolații la subsol și fundații – Soluții reale împotriva infiltrațiilor și mucegaiului appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Lovitură simbolică pentru Trump: Senatul votează împotriva tarifelor sale, cu sprijinul unor republicani # SportMedia
Senatul Statelor Unite a votat, cu 52 de voturi la 48, abrogarea tarifelor comerciale impuse Braziliei de președintele Donald Trump. Cinci senatori republicani s-au alăturat democraților, într-un gest considerat o lovitură simbolică la adresa politicii protecționiste promovate de Trump. Măsura, inițiată de senatorul democrat Tim Kaine (Virginia), a fost adoptată cu sprijinul republicanilor Lisa Murkowski … The post Lovitură simbolică pentru Trump: Senatul votează împotriva tarifelor sale, cu sprijinul unor republicani appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Alegeri parlamentare în Olanda: Extremistul Wilders sigur câștigă, dar rămâne singur și nu face Guvernul # SportMedia
Votul pentru alegerile parlamentare din Țările de Jos este în plină desfășurare, iar sondajele arată că Partidul Libertății (PVV), condus de Geert Wilders, ar putea obține din nou cele mai multe mandate. Cu toate acestea, majoritatea partidelor importante au anunțat că nu vor forma o coaliție cu politicianul de extremă dreapta, ceea ce reduce semnificativ … The post Alegeri parlamentare în Olanda: Extremistul Wilders sigur câștigă, dar rămâne singur și nu face Guvernul appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Ministrul Moșteanu, despre retragerea americanilor: Aș fi vrut să nu fie așa, dar fiecare țară își stabilește propria strategie # SportMedia
Statele Unite au informat România și aliații NATO că vor redimensiona o parte din trupele dislocate pe flancul estic, inclusiv cele de la baza Mihail Kogălniceanu. Ministerul Apărării Naționale a confirmat că decizia se înscrie în procesul mai amplu de reevaluare a posturii globale a forțelor americane. Într-o conferință de presă susținută miercuri dimineață, ministrul … The post Ministrul Moșteanu, despre retragerea americanilor: Aș fi vrut să nu fie așa, dar fiecare țară își stabilește propria strategie appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Oana Gheorghiu îi răspunde lui Grindeanu: Opiniile mele personale nu angajează statul român # SportMedia
Oana Gheorghiu a reacționat după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă nominalizarea sa pentru funcţia de vicepremier, invocând o postare de pe contul său personal de Facebook din urmă cu opt luni. În mesajul său, Gheorghiu subliniază că „nimic din ceea ce am scris pe pagina mea … The post Oana Gheorghiu îi răspunde lui Grindeanu: Opiniile mele personale nu angajează statul român appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a fost învins de britanicul Cameron Norrie, cu 4-6, 6-3, 6-4, la debutul său în turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.128.940 de euro, marți seara, în runda a doua. Ibericul nu mai jucase de la finalul lunii septembrie, după ce a cucerit titlul … The post Surpriză la Paris: Carlos Alcaraz, eliminat în turul 2 appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:10
FCSB a început negocierile pentru a face primul transfer. Roș-albaștrii vor să se întărească în linia defensivă și caută un fundaș central în Portugalia. Mihai Stoica a fost zilele acestea în Portugalia și anunță că a găsit un fundaș central, dar nu i-a făcut public numele. „Știu pe ce ne putem baza, nu știm pe … The post Primul transfer la FCSB: „Am început discuțiile chiar azi” appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Vicecampioana olimpică Mihaela Valentina Cambei a cucerit trei medalii de aur la cat. 53 kg, marți, în prima zi a Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U23) de la Durres (Albania). Cambei, medaliată cu argint la cat. 49 kg la JO 2024, s-a impus marți la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat a câștigat … The post Mihaela Cambei câștigă trei medalii de aur la Campionatele Europene U23 de haltere appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Bill Gates își schimbă prioritățile: mai puțini bani pentru climă, mai mulți pentru combaterea bolilor și a foametei # SportMedia
Într-un demers neașteptat și considerat de unii drept o critică la adresa „alarmismului climatic”, Bill Gates, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai reducerii emisiilor de carbon, a publicat un eseu în care susține că resursele trebuie redirecționate dinspre lupta împotriva schimbărilor climatice spre alte domenii, precum combaterea foametei și a bolilor. Gates afirmă că … The post Bill Gates își schimbă prioritățile: mai puțini bani pentru climă, mai mulți pentru combaterea bolilor și a foametei appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Percheziții la Distrigaz după explozia din Rahova. Șase persoane vor fi duse la audieri # SportMedia
Opt percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Teleorman, în dosarul penal deschis după explozia din cartierul Rahova. Şase persoane vor fi duse la audieri. ”În această dimineaţă, Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 8 percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi jurdice, în cadrul dosarului … The post Percheziții la Distrigaz după explozia din Rahova. Șase persoane vor fi duse la audieri appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Armele de temut pe care le-a băgat în luptă Ucraina. Zelenski confirmă: Urmează noi lovituri # SportMedia
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliştii, că Ucraina a folosit deja în luptă noile rachete de producţie internă Flamingo şi Ruta şi că sunt planificate noi lovituri „în curând”. El a descris aceste reuşite drept „poveşti puternice” ale ingeniozităţii ucrainene. „Flamingo a fost folosit în luptă. Ruta a fost folosită … The post Armele de temut pe care le-a băgat în luptă Ucraina. Zelenski confirmă: Urmează noi lovituri appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Alexandru Musi a dat un răspuns ferm în momentul în care a fost întrebat dacă se întoarce la FCSB. Dinamovistul a afirmat că nu își mai dorește să joace vreodată pentru FCSB. ”Am stat liniștit (n.r. după ce a auzit și el zvonul), știam că nu e nimic adevărat. Plus că am zis că nu … The post Alexandru Musi, întrebat dacă se întoarce la FCSB: Răspunsul ferm al dinamovistului appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Sorin Grindeanu şi-a descoperit deodată patriotismul strategic. Omul care semna, noaptea ca hoţii, Ordonanța 13 care a pus România pe harta rușinii internaționale acum ne dă lecții despre “interesele strategice ale României” și “relația cu Statele Unite”. Vorbim de același Grindeanu care a fost nevoit să-şi abroge propria ordonanță după ce Departamentul de Stat i-a … The post Când tupeul ține loc de memorie appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Administrația Trump se pregătește să retragă o brigadă de militari americani din România. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării Naționale, care a anunțat că România și ceilalți aliați NATO au fost informați oficial despre decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al Alianței. Măsura face parte … The post Americanii retrag o brigadă de militari din România. MApN confirmă appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Kelemen Hunor, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: M-au ciuruit. Au tras în pianist # SportMedia
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară că proiectul privind pensiile magistraților nu poate fi finalizat înainte de publicarea motivării Curții Constituționale. Liderul UDMR precizează că dezbaterile publice pe această temă s-au transformat într-un atac nejustificat la adresa sa. „Acum m-am trezit eu ciuruit (…). Încărcătorul a fost descărcat în pianist. Când eu n-am … The post Kelemen Hunor, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: M-au ciuruit. Au tras în pianist appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Sindicaliștii protestează în Piața Victoriei: „Austeritatea trebuie să se aplice partidelor, nu oamenilor” # SportMedia
Marile confederații sindicale organizează miercuri un amplu protest în fața Guvernului. Sindicaliștii acuză măsurile de austeritate și cer creșterea salariilor și a pensiilor, o taxare echitabilă și protejarea locurilor de muncă. Manifestanții sunt așteptați în Piața Victoriei între orele 10:00 și 14:00, iar Brigada Rutieră a anunțat restricții de trafic și măsuri de siguranță. Cartel … The post Sindicaliștii protestează în Piața Victoriei: „Austeritatea trebuie să se aplice partidelor, nu oamenilor” appeared first on spotmedia.ro.
