Poziția Berlinului după ce SUA și-au retras o parte din soldații din România. Ce au spus oficialii guvernului german, când au fost luați la întrebări de jurnaliști
HotNews.ro, 30 octombrie 2025 01:20
Planurile de reducere a contingentului militar american din România nu sunt neobișnuite, a reacționat miercuri guvernul de la Berlin după decizia SUA, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului german al Apărării, colonelul Mitko Müller,…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum o oră
01:20
Poziția Berlinului după ce SUA și-au retras o parte din soldații din România. Ce au spus oficialii guvernului german, când au fost luați la întrebări de jurnaliști # HotNews.ro
Planurile de reducere a contingentului militar american din România nu sunt neobișnuite, a reacționat miercuri guvernul de la Berlin după decizia SUA, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului german al Apărării, colonelul Mitko Müller,…
01:10
Mese separate, în cantina unei școli din Rusia, pentru copiii din familii cu venituri mici și copiii participanților la războiul din Ucraina – FOTO # HotNews.ro
În orașul Azov din Rusia, în cantina unei școli există mese separate pentru copiii ce provin din familii cu venituri mici și pentru copiii participanților la războiul din Ucraina. În mod evident, meniul preparatelor oferite…
Acum 4 ore
00:00
Surpriză în alegerile din Olanda: Exit-poll-urile dau pe primul loc un partid centrist, peste scorul extremei drepte / Cine ar putea ajunge cel mai tânăr, dar și primul gay declarat în postul de prim-ministru al țării # HotNews.ro
Partidul de centru D66 ar urma să câştige cele mai multe voturi în alegerile legislative olandeze şi să învingă extrema dreaptă, arată sondajele efectuate miercuri la ieşirea de la urne, ceea ce deschide calea pentru…
29 octombrie 2025
23:50
„Am da la schimb Chinei cea mai avansată tehnologie pentru soia”. Avertisment ferm dacă SUA decid să facă cu cipul Blackwell al Nvidia ce a sugerat Trump # HotNews.ro
Dacă administrația Trump va permite gigantului din domeniul tehnologiei Nvidia să vândă Chinei una dintre versiunile celui mai puternic procesor al său dotat cu inteligență artificială (AI), așa cum a sugerat miercuri liderul de la…
23:30
După anunțul privind reducerea trupelor americane, Franța dă asigurări: Apărarea flancului estic european este și va rămâne „robustă” # HotNews.ro
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în pofida reducerii anunțate a numărului de soldați americani staționați în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului ministrului francez al Apărării, Catherine Vautrin. „Colaborăm…
23:00
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, miercuri seară, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București în urma percheziţiilor care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia…
22:50
Ciprian Ciucu răspunde atacului lui Grindeanu la Bolojan: „Știa dinainte că trupele americane se vor retrage. A folosit politicianist această informație” # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu a afirmat, la Digi24, că Sorin Grindeanu avea deja informația că SUA va retrage o parte din militarii pe care îi are în România și s-a folosit de acest lucru pentru a…
22:40
Comisia parlamentară pentru petiţii și cercetarea abuzurilor, condusă de AUR, anunță că verifică legalitatea blocării sau suspendării conturilor de pe rețelele sociale, inclusiv TikTok # HotNews.ro
Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor, Laura Gherasim (AUR), anunţă miercuri că a fost iniţiat un proces de verificare a legalităţii blocării, suspendării sau ştergerii conturilor de utilizatori pe…
22:30
Nicușor Dan a întors la reexaminare o lege cu un articol unic, invocând „un aspect contrar jurisprudenței” în ceea ce privește prezența condamnatului la proces # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a trimis spre reexaminare Legea privind prezența condamnatului la proces, a anunțat miercuri Administrația Prezidențială. „Dată fiind necorelarea dispozițiilor din legea supusă reexaminării, se poate ajunge în situația în care instanța nu…
22:10
Avertismentul lui Merz pentru Europa: „Nu trebuie să permitem SUA și Chinei să determine singure viitorul tehnologic. De dragul prosperității și libertății noastre” # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat miercuri Germania şi Europa să depună un efort major pentru a-şi recâştiga competitivitatea tehnologică la nivel globală, relatează DPA, preluată de Agepres. „Nu trebuie să permitem SUA şi Chinei…
Acum 6 ore
22:00
Lider PNL, ultimatum pentru PSD: „A trecut linia roşie. Şantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o ruşine politică şi o ameninţare la adresa statului de drept” # HotNews.ro
„PSD a trecut linia roșie. Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare la adresa statului de drept”, afirmă deputatul Alexandru Muraru, lider al PNL Iaşi și vicepreședinte pentru zona Nord-Est…
22:00
Mişcare surprinzătoare: SUA ridică sancţiunile impuse lui Milorad Dodik, liderul naţionalist pro-rus al sârbilor din Bosnia # HotNews.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a ridicat miercuri sancţiunile impuse liderului naţionalist al sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik, precum și aliaţilor săi, membrilor familiei şi companiilor legate de aceştia, a anunţat Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC),…
21:30
Robert Fico insistă că Slovacia nu va contribui cu „nici măcar un cent” pentru Ucraina și nu e deranjat de reducerea trupelor americane din Europa: „Trump este pragmatic” # HotNews.ro
Premierul slovac Robert Fico a declarat miercuri că nu va semna niciun fel de garanție pentru finanțarea cheltuielilor militare ale Ucrainei în 2026-2027 și a promis totodată că Slovacia nu va participa „nici măcar cu…
21:30
Sorin Grindeanu, un nou atac dur la adresa Guvernului, după retragerea parțială a trupelor SUA. Liderul PSD invocă „pozițiile anti-americane” ale Oanei Gheorghiu # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a reproșat premierului Ilie Bolojan și miniștrilor USR de la Apărare și Externe cum au comunicat pe tema retragerii unei părți a trupelor americane de la Mihail Kogălniceanu. Grindeanu a spus…
21:20
Anca Aldrin, soția cunoscutului astronaut american Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani, informează un anunț publicat miercuri pe pagina de Facebook a celui de-al doilea om care a călcat pe Lună.…
21:00
Dominic Fritz, despre efectele reformelor: „Prea profund suntem în rahat să ne scoatem în câteva luni” # HotNews.ro
Președintele USR Dominic Fritz a afirmat, la Antena 1, că reformele preconizate de actualul guvern întâmpină rezistență din partea celor care s-au bucurat până acum de diverse privilegii, motiv pentur care aplicarea acestor reforme și…
20:50
SuperLiga: Ialomițenii au stabilit când intră pe noul stadion: „Acela va fi primul meci, unul special” # HotNews.ro
Ilie Lemnaru, președintele echipei Unirea Slobozia, speră ca primul meci pe noua arenă din Slobozia să aibă loc în ianuarie, împotriva celor de la UTA Arad, relatează miercuri GSP.ro. Noul stadion modernizat din Slobozia ar…
20:40
Ofensiva rusească în Pokrovsk: Situație aproape „critică”, ucrainenii se luptă să apere orașul vital din Donbas # HotNews.ro
Forțele ucrainene se chinuie să respingă ofensiva intensificată a rușilor în jurul orașului Pokrovsk din estul țării, au declarat miercuri analiști militari citați de Reuters. În ultimele săptămâni, trupele Moscovei s-au apropiat de acest important…
20:30
Fără gazele rusești, germanii au ajuns să achite facturi enorme pentru încălzire. Care sunt furnizorii de acum ai Berlinului # HotNews.ro
Creşterea preţurilor la gaze în Germania, ţară care a oprit achiziţiile de gaz natural din Rusia în urma invaziei acesteia în Ucraina şi apoi după sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream, a forţat consumatorii să plătească,…
20:20
Proiectul autostrăzii peste munți Brașov – Bacău: Primăria din Prejmer are obiecţii faţă de traseul A13 # HotNews.ro
Reprezentanţii Primăriei Prejmer au ridicat, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu conducerea CNIR şi cea a Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, obiecţii cu privire la traseul Autostrăzii Braşov-Bacău, invocând existenţa unor investiţii în dezvoltare în zona…
20:20
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a declarat, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, că măsurile de austeritate ar urma să aibă efecte vizibile abia de la jumătatea anului 2026, dar a dat asigurări că Guvernul Bolojan nu…
Acum 8 ore
19:50
Pentru moment, Trump face un pas în spate în privința planului care contrazice Constituția SUA. Dar indică „un grup de neoprit” care să îi ia locul la Casa Albă # HotNews.ro
Trump, cunoscut pentru schimbările dese de opinie cu privire la problemele importante, a făcut această declarație în fața reporterilor de la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în timpul vizitei sale în Asia. „Flirtul” său constant cu această idee i-a alarmat pe oponenți și pe experții constituționali.
19:40
Opoziție în Congresul SUA față de retragerea trupelor americane: „România a fost un aliat puternic/ Decizia transmite un semnal greșit pentru Rusia” # HotNews.ro
Șefii comisiilor de apărare din Senatul american, Roger Wicker, și din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, ambii republicani, au semnat o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind retragerea din România…
19:10
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală au fost reţinuţi. Ei sunt acuzaţi de ucidere din culpă # HotNews.ro
Doi medici de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” din Bucureşti au fost reţinuţi, miercuri, de către procurori, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni, între care ucidere din culpă, anunță News.ro. O femeie, în calitate…
19:10
Într-o discuție în studioul HotNews, jurnalistul Victor Cozmei analizează consecinţele retragerii trupelor americane de pe teritoriul României şi explică de ce comunicarea este „adevărata vulnerabilitate” a României. Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu a recunoscut că, în…
18:50
Înghețarea salariului minim. Argumentele pe care le-a invocat premierul Bolojan în fața liderilor sindicali. „Va genera creșteri în cascadă” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, în cadrul reuniunii de miercuri a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, argumentele pentru care susține înghețarea salariului minim în anul 2026. Bolojan susține că o majorare a acestuia ar…
18:50
Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au recunoscut „parțial” implicarea. Ce se știe despre bijuterii # HotNews.ro
Cei doi suspecți arestați în cazul spectaculosului furt de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris au recunoscut „parțial” implicarea lor în jaf, scriu Sky News și Reuters. Procuroarea pariziană Laure Beccuau a dezvăluit această…
18:40
Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la…
18:20
În ciuda criticilor lui Sorin Grindeanu, Nicușor Dan va semna decretul de numire a Oanei Gheorghiu / Când va depune jurământul # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan va semna decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, potrivit surselor HotNews, decizia șefului statului urmând să vină în ciuda criticilor venite de la Sorin Grindeanu care a spus…
18:20
Ce înseamnă pentru România retragerea parțială de trupe americane. Fost ofițer de intelligence din Armată avertizează: „Rușii vor insista că parteneriatul strategic nu funcționează, ăsta va fi narativul” # HotNews.ro
În urma retragerii parțiale a trupelor americane din România, țara noastră poate cere și mai insistent ca NATO să-și sporească prezența aici, iar grupul de luptă condus de Franța să fie crescut la nivel de…
18:10
Banca Mondială: Prețurile materiilor prime în 2026, la cel mic nivel din ultimii șase ani. Care va fi impactul asupra consumatorilor # HotNews.ro
Banca Mondială prognozează că preţurile globale ale materiilor prime vor scădea în 2026 la cel mai redus nivel din ultimii şase ani, din cauza incertitudinilor politice şi a încetinirii creşterii economice, transmite DPA, preluată de…
Acum 12 ore
18:00
Cadavre aliniate pe străzile de Rio de Janeiro, după cel mai sângeros raid de tip militar al poliției # HotNews.ro
Cea mai sângeroasă operațiune polițienească din istoria Braziliei a ucis cel puțin 132 de persoane, au anunțat miercuri oficialii, după ce locuitorii din Rio de Janeiro au aliniat pe stradă zeci de cadavre colectate peste…
18:00
Trimiterea după gratii în Rusia a unei adolescente care cântat pe stradă o melodie interzisă a născut o mișcare care devine virală pe Tiktok # HotNews.ro
După arestarea Dianei Loginova, care activează sub pseudonimul Naoko, pentru „discreditarea” armatei prin cântecele sale, a apărut un o val de proteste rusești pe TikTok, cu clipuri în care oameni interpretă piese ale lui Monetochka…
18:00
Ministrul Sănătăţii, despre cazul medicului Ştefania Szabo, care a murit în timp ce era de gardă: „Nu știu de ce făcea șapte gărzi, erau nouă chirurgi în acea secţie” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vorbit miercuri despre cazul medicului chirurg Ștefania Szabo, care a fost găsită fără suflare, la Spitalul Judeţean Buzău, în timp de era de gardă. El a spus că medicii trebuie…
17:50
Google spune că informațiile despre compromiterea parolelor de Gmail sunt profund exagerate # HotNews.ro
Informații privind compromiterea a milioane de conturi de Gmail au fost preluate de presa din numeroase țări marți, însă Google spune că totul este o neînțelegere, relatează The Register. Gigantul tech s-a mișcat rapid pentru…
17:40
SUA vor să expulzeze un bărbat pe care l-au ținut în închisoare pe nedrept timp de 43 de ani # HotNews.ro
După ce a așteptat mai bine de patru decenii în închisoare pentru a-și dovedi nevinovăția în fața acuzațiilor că și-a ucis un prieten, Subramanyam Vedam urma să fie eliberat dintr-o închisoare din statul american Pennsylvania…
17:40
O cerere a lui Trump refuzată de către Japonia. Prima întâlnire dintre președintele SUA și noul premier nipon # HotNews.ro
Noua şefă a guvernului japonez, Sanae Takaichi, i-a spus preşedintelui american Donald Trump în timpul primei lor întâlniri desfăşurate marţi că Japonia intenţionează să continue deocamdată să importe gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, a…
17:30
Prima lege care definește termenul de „femicid” și care vizează combaterea crimelor împotriva femeilor, depusă în Parlament / Modificările propuse # HotNews.ro
Un număr de 273 de parlamentari și parlamentare au semnat pentru depunerea unui proiect de lege care introduce pentru prima oară în legislația din România termenul de „femicid”, adică uciderea unei femei sau fete pe criterii…
17:20
Trump nu se mai întâlnește cu Kim Jong Un: „Vreau să-l văd, acesta era obiectivul nostru, dar nu s-a putut conveni momentul” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că nu se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său asiatic aflat în desfăşurare, întrucât nu au putut „conveni momentul”, în timp ce…
17:20
SuperLiga: Soarta antrenorului de la Hermannstadt, decisă. Anunțul făcut de finanțatorul clubului # HotNews.ro
Antrenorul Marius Măldărășanu are parte în continuare de sprijinul conducerii echipei FC Hermannstadt. Finanțatorul clubului, Claudiu Rotar, îi dă în continuare credit tehnicianului, însă afirmă că Măldărășanu trebuie să schimbe „foaia” în vestiar, scrie miercuri…
17:10
Ce asigurări dă României ambasadorul SUA la NATO, după retragerea parțială a trupelor americane: „Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată” # HotNews.ro
„Statele Unite rămân angajate faţă de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital şi motor al securităţii în Europa”, afirmă ambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, într-un mesaj publicat de…
17:00
Bucureștiul are o problemă reală cu traficul. Cu asta suntem cu toții de acord. Ce ne împarte însă în două tabere este soluția la această problemă: o parte a societății cere mai multe parcări și…
17:00
SURPRIZĂ Duster revine pe una dintre piețele sale internaționale de succes, după o absență de patru ani # HotNews.ro
SUV-ul Duster, un nume care depășește în notorietate marca Dacia, va fi relansat pe piața din India, cu noua generație care în Europa a ajuns deja din 2024, relevă datele analizate de Profit.ro. Strategia Renault…
17:00
eMAG va organiza Black Friday 2025 în 7 noiembrie. Compania nu a anunțat încă ora de pornire, însă în ultimii ani startul a fost dat în jurul orei 7.30 și totul s-a terminat la 23.59.…
16:40
Nvidia stabilește un nou record istoric pe bursă și îl face pe directorul său unul dintre cei mai bogați oameni din lume # HotNews.ro
Nvidia a făcut istorie miercuri, devenind prima companie din istorie care a atins o valoare de piață de 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari, impulsionată de o nouă creștere susținută spectaculoasă care i-a consolidat…
16:40
Vladimir Putin, mai hotărât ca niciodată. Ce spune o evaluare a serviciilor secrete americane despre strategia Kremlinului în Ucraina # HotNews.ro
O analiză recentă a serviciilor secrete americane a avertizat că Vladimir Putin este mai hotărât ca niciodată să continue războiul în Ucraina și să câștige pe câmpul de luptă, potrivit unui înalt oficial american și…
16:40
Mircea Geoană spune cum ar putea fi compensată retragerea trupelor americane. „Reducerea prezenței militare nu este o surpriză” # HotNews.ro
Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, a afirmat că retragerea unei părți a trupelor americane prezente la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă o răcire a relației bilaterale dintre România și SUA, existând soluții…
16:30
Cristian Tudor Popescu remarcă: „Fulgerător, riscul de securitate Oana Gheorghiu a fost evaluat în miez de noapte și s-a luat pe loc hotărârea” # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat luni cele mai importante subiecte aflate în atenția publică: solicitarea PSD ca premierul Ilie Bolojan să renunțe la nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier și…
16:10
Caravana care aduce sănătatea mai aproape de sate: 11.000 de români vor beneficia de screening gratuit pentru diabet # HotNews.ro
În satele României, unde distanța până la un cabinet medical se măsoară uneori în ore, o nouă inițiativă promite să aducă prevenția acolo unde lipsea: în inima comunităților rurale. Aproximativ 11.000 de persoane din mediul…
16:10
Cea mai mare firmă de curierat din România se așteaptă la un „Black Friday intens” în 2025. Ce previziuni are compania # HotNews.ro
FAN Courier, cea mai mare companie de curierat din țară, estimează pentru Black Friday 2025 o creștere a volumelor de livrări cu peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania spune că a…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.