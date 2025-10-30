EXCLUSIV FOTO Primele apartamente din România cu pistă de alergare pe acoperiș. Ovidiu Andrieș, unul dintre acționarii Dinamo, se implică într-un nou proiect cu apartamente premium
Profit.ro, 30 octombrie 2025 01:30
Omul de afaceri Ovidiu Andrieș (54 de ani), unul dintre acționarii Dinamo, a primit autorizația de construire a unui ansamblu rezidențial cu circa 120 de apartamente premium în nordul Bucureștiului, proiect cu care s-a și lansat pe piața imobiliară în 2022, după cum a anunțat Profit.ro în premieră.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
01:40
eMAG a semnat un parteneriat strategic cu Tencent Cloud, divizie a gigantului chinez de tehnologie Tencent, pentru integrarea serviciilor de cloud și AI dezvoltate de chinezi în platformele sale de e-comerț, relevă datele analizate de Profit.ro.
01:30
EXCLUSIV Extindere în România - Proprietarul PRO TV, controlat de cea mai bogată femeie din Europa Centrală și de Est, caută noi oportunități de investiții, nu doar în imobiliare și media # Profit.ro
Grupul ceh PPF, controlat de cea mai bogată femeie din Europa Centrală și de Est, caută noi oportunități de investiții în diverse segmente, nu doar sectorul imobiliar comercial, și este atent la proiecte care ar putea genera sinergii între companiile sale, anunță, într-un interviu pentru Profit.ro, Juraj Sastinsky, Investment Director al PPF Real Estate.
01:30
EXCLUSIV FOTO Primele apartamente din România cu pistă de alergare pe acoperiș. Ovidiu Andrieș, unul dintre acționarii Dinamo, se implică într-un nou proiect cu apartamente premium # Profit.ro
Omul de afaceri Ovidiu Andrieș (54 de ani), unul dintre acționarii Dinamo, a primit autorizația de construire a unui ansamblu rezidențial cu circa 120 de apartamente premium în nordul Bucureștiului, proiect cu care s-a și lansat pe piața imobiliară în 2022, după cum a anunțat Profit.ro în premieră.
01:30
EXCLUSIV Concedierile Nestlé vor afecta și România: Va fi afectată fiecare piață diferit, în baza planurilor pregătite la nivel local # Profit.ro
Procesul de eficientizare lansat de noul director general al Nestlé - lider global în industria alimentară și de băuturi -, care include o reducere a personalului cu circa 16.000 de angajați la nivel global în următorii doi ani, va afecta fiecare piață regională sau locală într-un mod diferit, în baza unor planuri care urmează să fie pregătite la nivel local, anunță Nestlé România, într-un mesaj transmis Profit.ro.
Acum 4 ore
23:20
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București - Compania Distrigaz Rețele Sud, pusă sub învinuire # Profit.ro
Compania Distrigaz Rețele Sud a fost pusă sub învinuire pentru distrugere calificată în dosarul exploziei din cartierul Rahova.
23:00
Microsoft s-a confruntat astăzi cu o pană semnificativă.
23:00
Meta (Facebook) anunță un cost excepțional de 16 miliarde dolari. Planuri de investiții majore în inteligența artificială # Profit.ro
Meta Platforms a raportati un cost excepțional de aproximativ 16 miliarde de dolari în trimestrul al treilea.
22:50
Procurorii au reținut 3 persoane în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rahova.
22:30
Froo exultă după primul an în România și anunță mii de noi magazine: Rezultate peste așteptări, notorietatea mărcii este în creștere, suntem foarte mulțumiți # Profit.ro
Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, proprietarul rețelei Froo, se declară foarte mulțumit de performanțele afacerii din România, care a depășit așteptările la mai puțin de un an și jumătate de la lansare și contribuie deja la creșterea vânzărilor grupului.
Acum 6 ore
22:00
Germania - Fără gaze rusești își forțează consumatorii să plătească facturi mult mai scumpe la încălzire # Profit.ro
Germania se confruntă cu o creștere a prețurilor la gaze, după ce a oprit achizițiil din Rusia, în urma invaziei acesteia în Ucraina.
21:50
Proceduri lansate pentru primele trenuri metropolitane din București.
21:20
Proceduri lansate pentru primele trenurile metropolitane din București.
20:50
Tarifele pentru transportul pe cablu din Poiana Brașov vor crește în sezonul 2025-2026, cu o medie de aproape 9% față de anul anterior.
20:30
Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct procentual pentru a doua ședință consecutivă, în linie cu estimările analiștilor, și a anunțat că va relua achizițiile limitate de titluri de trezorerie după ce piețele monetare au dat semne că lichiditatea devine insuficientă, o situație pe care banca centrală a SUA s-a angajat să o evite.
20:20
Opoziție în Congresul SUA pentru retragerea unor militari: România a fost un aliat puternic. Semnal greșit pentru Rusia! # Profit.ro
Șefii comisiilor de apărare din Senatul american, Roger Wicker, și din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, ambii republicani, au semnat o declarație în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind retragerea din România a unor militari.
Acum 8 ore
20:10
Microsoft s-a confruntat astăzi cu o pană semnificativă.
20:00
Măsurătorile efectuate de specialiștii în mediu arată o creștere a numărului de municipii și zone aglomerate unde indicatorii de poluare sunt depășiți, așa că unitățile administrativ-teritoriale trebuie să realizeze planuri integrate de calitate a aerului.
19:40
În contextul în care toate acțiunile de pe podiumul clasamentului tranzacțiilor au consemnat deprecieri și acțiunile transportatorilor energetici naționali au suferit corecții mai mari de 3%, indicele BET a bătut, la rândul său în retragere.
19:30
Toți ″greii″ extracției de țiței și gaze din România au contestat la Curtea de Justiție a UE obligația de a investi miliarde de euro în capacități de stocare de CO2 # Profit.ro
Nu doar Romgaz, ci și OMV Petrom și Black Sea Oil&Gas (BSOG), adică toți marii producători de țiței și gaze naturale din România, au dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), solicitând anularea Regulamentului UE Net-Zero Industry Act (NZIA).
19:30
Nicușor Dan a semnat în pofida PSD - Co-fondatoarea „Dăruiește Viață” Oana Gheorghiu devine vicepremier # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, depunerea jurământului de către aceasta fiind programată joi.
18:50
Ruta Iași - Chișinău - Odesa va fi una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est # Profit.ro
Imediat după încheierea războiului din Ucraina, ruta care va lega orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est.
18:30
Un număr tot mai mare de locuitori ai Elveției, țară neutră de secole, se declară acum dispuși să aibă legături mai strânse cu NATO.
Acum 12 ore
18:10
Având în vedere argumentele analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și anul viitor la nivelul din acest an, a transmis premierul Bolojan la Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, care a discutat astăzi despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
18:00
Uber lasă șoferii să câștige bani fără să conducă
17:50
DOCUMENT Trans-Oil, controlat de magnatul Vaja Jhashi, anunță că analizează un IPO pe bursă # Profit.ro
Grupul agribusiness înregistrat în Elveția Trans-Oil, fondat, controlat și condus de omul de afaceri georgian Vaja Jhashi, cu activități în primul rând în Republica Moldova și spațiul ex-sovietic, dar și în România, unde deține o fabrică de ulei vegetal la Țăndărei și un business de trading și export de cereale, anunță că analizează în prezent potențiale alternative strategice pentru asusține în continuare creșterea viitoare, inclusiv o potențială ofertă publică inițială pe bursă.
17:40
Retailerul german Kaufland își extinde prezența la nivel național și deschide un magazin în orașul Săcele, județul Brașov.
17:30
Șoc la Marea Neagră: Administrație militară în Odesa. Primarul a fost demis de Zelensky. Cetățenia ucraineană i-a fost retrasă, cu argumentul că ascundea că are pașaport rusesc # Profit.ro
Volodimir Zelenski l-a demis pe primarul Odessei, Gennadiy Trukhanov, după ce SBU a confirmat că acesta deținea pașaport rusesc. Orașul-port strategic de la Marea Neagră a fost plasat sub administrație militară.
17:00
Agenți cu legături la Kremlin încearcă să oprească extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai - The Guardian # Profit.ro
Persoane apropiate Kremlinului pun la cale o încercare de ultim moment de a opri extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra, dezvăluie The Guardian. Potrivit publicației, Potra ar putea fi însă extrădat în România chiar joi.
16:40
Fostul fotbalist Gică Popescu, actual președinte al clubului Farul Constanța, ia în calcul închiderea academiei de fotbal, care îi poartă numele, din Craiova pentru a valorifica terenul prin proiecte imobiliare.
16:40
Investiție în România - Lion's Head pregătește primul său parc logistic de pe piața locală # Profit.ro
Fondul de investiții Lion’s Head Investments, format printr-un parteneriat între cea mai veche firmă de asigurări de viață din Africa de Sud – Old Mutual - și cea mai mare agenție imobiliară din Bulgaria – AG Capital, cu un portofoliu de investiții imobiliare de 440 milioane euro, care include și Oregon Park în București, pregătește lansarea primului său parc logistic din România, în Popești-Leordeni.
16:30
Construcție de patrimoniu din Centrul Vechi al capitalei - demolată și reconstruită FOTO # Profit.ro
Primarul interimar al Capitalei anunță că o clădire de patrimoniu, cu risc seismic, de pe strada Lipscani, din Centrul Vechi, intră în reconstrucție.
16:30
Compania națională de transport aerian TAROM a înregistrat un profit brut la finele anului anul 2024 de 292,2 milioane lei, în urma aplicării măsurilor din planul de restructurare, acestea urmând să acopere parțial din pierderile provenite din anii precedenți, este anunțat acum.
16:20
Armata Statelor Unite ale Americii a declarat că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, transmite Reuters.
16:00
Allianz-Țiriac Asigurări anunță numirea Codruței Furtună, în prezent Director al Direcției Vânzări și Distribuție, în funcția de Director General Adjunct.
16:00
Grupul internațional Hexing, care deține brandul Livoltek în România, aniversează primul an de activitate pe piața locală și anunță rezultatele: o cifră de afaceri estimată la 76 milioane lei (aproximativ 15 milioane de euro) pentru 2025
16:00
Noua companie Ferrari of Bucharest s-a lansat oficial, simultan cu noul model Amalfi FOTO # Profit.ro
Vânzările de mașini Ferrari pe piața din România au fost preluat oficial de noua companie Ferrari of Bucharest, după tranzacția de vânzare dintre Forza Rossa și Holand Automotive Group.
16:00
Ministerul Afacerilor Interne anunță că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naștere și de căsătorie, nu este legală, iar aceste documente devin nule și își pierd valabilitatea
15:50
PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează un nou magazin, în Piatra Neamț.
15:40
Capitalizarea Nvidia a depășit, în premieră, pragul de 5.000 de miliarde de dolari miercuri, producătorul de cipuri devenind prima companie listată la bursă care atinge o evaluare considerată până nu demult cel puțin improbabilă.
15:40
Autoritățile raportează că în marile centre comerciale există magazine în care creșterea furturilor este de 100% în primele șase luni ale anului.
15:20
Tesla a ratat vânzări de peste un milion de mașini în SUA din cauza politicii partizane a lui Elon Musk # Profit.ro
Acțiunile politice controversate ale lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, de la preluarea platformei Twitter (rebotezată ulterior X) în 2022, au afectat semnificativ vânzările companiei în Statele Unite, arată un raport al National Bureau of Economic Research realizat de economiști de la Universitatea Yale, transmite Reuters.
15:10
Rusia a testat o dronă submarină - cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunță președintele rus Vladimir Putin.
14:50
Banca Centrală a Indiei (RBI) ține în prezent acasă 65% din rezervele sale de aur, un procent dublu față de situația din urmă cu patru ani, în condițiile în care a accelerat procesul de repatriere a rezervelor de aur, după ce statele occidentale au înghețat rezervele Rusiei, în urma invaziei Ucrainei, transmite agenția de știri Bloomberg
14:40
Amin Nasser, directorul general al Saudi Aramco, a declarat că inteligența artificială ar putea dubla productivitatea unui puț de petrol, contribuind în același timp la reducerea emisiilor poluante, relatează publicația Le Figaro.
14:30
VIDEO Alexandru Nazare: „Trebuie să depășim blocajele mentale și să inovăm în finanțarea agriculturii românești” # Profit.ro
Ministrul Finanțelor subliniază nevoia unei schimbări de mentalitate și a unor instrumente financiare moderne dedicate agriculturii românești.
14:20
Rusia propune o măsură radicală pentru a limita influența economică și militară a Occidentului: renunțarea completă la dolar, euro și liră sterlină în tranzacțiile și rezervele țărilor eurasiatice. Susține că aceste monede finanțează indirect cheltuielile militare ale NATO și că eliminarea lor ar slăbi baza financiară a „războiului hibrid dus împotriva Moscovei".
14:10
EXCLUSIV Oferta publică de listare de la Cris-Tim se închide la prețul minim, de 16,50 lei/acțiune. Compania ajunge pe bursă cu o valoare de 1,34 miliarde lei. "Toată lumea a trăit doar cu Cris-Tim", spune un trader # Profit.ro
În contextul în care apetitul pe tranșa fondurilor de investiții nu a fost la fel de ridicat ca cel al investitorilor individuali, operațiunea de piață premergătoare listării de la Cris-Tim Family Holding s-a închis pe nivelul minim al coridorului de preț al ofertei.
13:50
X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depășească bariera sunetului făcând în același timp mai puțin zgomot, a avut primul zbor de testare deasupra deșertului din sudul Californiei, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, relatează Reuters.
13:40
Polonia scapă, spre deosebire de România. Nu a fost anunțată de vreo retragere de soldați americani # Profit.ro
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat reporterilor că Varșovia nu a primit nicio informare cu privire la o posibilă reducere a trupelor americane de pe teritoriul Poloniei, spre deosebire de alte țări care au fost notificate în acest sens, cum este cazul României, transmit AFP.
13:30
FOTO Mega Image anunță investiții de 3.3 milioane de euro în programul „Gusturi românești de la gospodari” # Profit.ro
Mega Image România, rețeaua de supermarketuri controlată de grupul Ahold Delhaize, investește continuu în dezvoltarea programului „Gusturi românești de la gospodari”, iar în ultimii doi ani investiția a ajuns la 3.3 milioane de euro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.