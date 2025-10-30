Trump şi Xi se întâlnesc joi într-un moment decisiv pentru comerţul mondial

20:20

Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău, medicul ortoped Dragoş Porumb, susţine că unii colegi de-ai săi din SJU Buzău nu ar mai vrea să facă gărzi, din cauza presiunii imense, a criticilor şi injuriilor care le sunt aduse pe reţelele de socializare, aşa cum s-a întâmplat şi cu medicul Ştefania Szabo cu o seară înainte de a deceda. Atunci, zeci de mesaje jignitoare şi defăimătoare au fost postate la articolele de presă în care medicul Szabo, în calitatea sa de director medical, venea cu lămuriri privind o sesizare a unei mămici care reclama modul în care i-a fost tratat bebeluşul.