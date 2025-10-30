ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
CaleaEuropeana, 30 octombrie 2025 02:20
Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) a organizat Forumul Inovației în Sănătate 2025, cu tema „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative”. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, evenimentul a reunit oficiali guvernamentali, lideri ai asociațiilor de pacienți, membri ai […] The post ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
02:20
Acum 6 ore
21:50
Șefii Comisiilor pentru forțe armate din Congresul SUA se opun deciziei de a retrage brigada rotativă din România: “Pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui” # CaleaEuropeana
Președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”. „Ne opunem ferm deciziei de a nu menține brigada americană rotațională în România și […] The post Șefii Comisiilor pentru forțe armate din Congresul SUA se opun deciziei de a retrage brigada rotativă din România: “Pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
20:20
Acum 12 ore
17:50
SUA asigură că “rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”: Decizia de a nu înlocui trupele care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa # CaleaEuropeana
Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”. „Aceasta nu […] The post SUA asigură că “rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”: Decizia de a nu înlocui trupele care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Polonia nu este vizată de reducerea forțelor militare americane în Europa: Guvernul de la Varșovia nu a primit nicio informare similară României # CaleaEuropeana
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri reporterilor că Varșovia nu a primit nicio informare cu privire la o posibilă reducere a trupelor americane de pe teritoriul Poloniei, spre deosebire de alte țări care au fost notificate în acest sens, cum este cazul României, transmit AFP și Reuters. Reuters amintește că, în pofida îngrijorărilor de […] The post Polonia nu este vizată de reducerea forțelor militare americane în Europa: Guvernul de la Varșovia nu a primit nicio informare similară României appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Mircea Geoană face apel la liderii politici după anunțul reducerii prezenței militare a SUA în România: O Generație 2.0 a Parteneriatului Strategic cu SUA trebuie construită neîntârziat # CaleaEuropeana
Reducerea prezenței militare americane în România nu reprezintă o surpriză, ci un semnal că Bucureștiul trebuie să construiască „o Generație 2.0 a Parteneriatului Strategic cu SUA”, apreciază Mircea Geoană, președinte al Institutului Aspen România și fost secretar general adjunct al NATO. Poziția sa a venit în contextul în care România și aliații din NATO au […] The post Mircea Geoană face apel la liderii politici după anunțul reducerii prezenței militare a SUA în România: O Generație 2.0 a Parteneriatului Strategic cu SUA trebuie construită neîntârziat appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
13:50
Acordul comercial UE–Ucraina actualizat intră în vigoare de astăzi, sprijinind securitatea economică și integrarea treptată a Ucrainei în piața unică a UE # CaleaEuropeana
Începând de astăzi, UE și Ucraina vor beneficia de un cadru comercial consolidat, stabil, echitabil și permanent, odată cu intrarea în vigoare a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (ZLSAC) UE-Ucraina. Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare modernizată oferă o liberalizare suplimentară și reciproc avantajoasă a comerțului, ținând seama pe deplin de sensibilitatea anumitor sectoare agricole […] The post Acordul comercial UE–Ucraina actualizat intră în vigoare de astăzi, sprijinind securitatea economică și integrarea treptată a Ucrainei în piața unică a UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Nicușor Dan: Prin redimensionarea forțelor rotaționale, prezența militară americană în România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis, miercuri, președintele Nicușor Dan. Reacția șefului statului a venit după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat miercuri dimineață că România și țările aliate din NATO au fost informate de […] The post Nicușor Dan: Prin redimensionarea forțelor rotaționale, prezența militară americană în România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Partidul populist al lui Andrej Babiš, câștigător al alegerilor legislative din Cehia, de acord să formeze un guvern cu alte două formațiuni eurosceptice # CaleaEuropeana
Miliardarul populist Andrej Babiš, câștigător al alegerilor legislative din 3 și 4 octombrie din Cehia, a anunțat miercuri că a ajuns la un acord cu alte două partide, ambele eurosceptice, pentru formarea unui guvern, informează EFE, potrivit Agerpres. „Am convenit asupra acordului de coaliție și îl vom semna luni, 3 noiembrie”, a spus Babiš într-un […] The post Partidul populist al lui Andrej Babiš, câștigător al alegerilor legislative din Cehia, de acord să formeze un guvern cu alte două formațiuni eurosceptice appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Ministrul Educației, Daniel David, i-a adresat omologului său ucrainean o scrisoare, în contextul măsurilor de reformă educațională din Ucraina: Propunem organizarea unor consultări # CaleaEuropeana
Ministrul Educației și Cercetării din România, Daniel David, își exprimă „preocuparea față de recentele informații publicate în mass-media cu privire la implementarea măsurilor de reformă educațională din Ucraina, la nivelul ciclului liceal, cu impact asupra învățământului cu predare în limba română din regiunea Cernăuți”. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării, Daniel David a […] The post Ministrul Educației, Daniel David, i-a adresat omologului său ucrainean o scrisoare, în contextul măsurilor de reformă educațională din Ucraina: Propunem organizarea unor consultări appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Donald Trump și JD Vance afirmă că acordul de încetare a focului „va rezista” în pofida reluării violențelor în Fâșia Gaza # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că ultimele lovituri aeriene israeliene din Fâșia Gaza nu pun în pericol acordul de încetare a focului și că Israelul are dreptul să riposteze la atacul împotriva unuia dintre militarii săi, relatează presa internațională și Agerpres. „Au ucis un militar israelian. Așadar, israelienii ripostează. Și ar trebui să […] The post Donald Trump și JD Vance afirmă că acordul de încetare a focului „va rezista” în pofida reluării violențelor în Fâșia Gaza appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice, fără plan de zbor și cu transponderul oprit # CaleaEuropeana
Forțele Aeriene Poloneze au anunțat că avioanele MiG-29 au interceptat marți o aeronavă a Federației Ruse care efectua o misiune de recunoaștere deasupra Mării Baltice, fără plan de zbor și cu transponderul oprit. „Pe 28 octombrie 2025, două avioane de vânătoare MiG-29 aflate în serviciul de luptă al Forțelor Aeriene Poloneze a interceptat cu succes, […] The post Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice, fără plan de zbor și cu transponderul oprit appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Parlamentul European cere Comisiei Europene să modifice proiectul de buget multianual al UE post-2027: Nu ține seama de cerințele noastre esențiale. Nu poate constitui o bază pentru negocieri # CaleaEuropeana
Cele patru grupuri de centru din Parlamentul European vor solicita președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, să aducă modificări majore planului său privind bugetul UE pentru următorii șapte ani, potrivit unui proiect de scrisoare consultat de Politico. Pe fondul escaladării tensiunilor dintre politicienii din spectrul mainstream și președinta Comisiei Europene, grupurile vor amenința că vor […] The post Parlamentul European cere Comisiei Europene să modifice proiectul de buget multianual al UE post-2027: Nu ține seama de cerințele noastre esențiale. Nu poate constitui o bază pentru negocieri appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Victor Negrescu cere accelerarea vizitei lui Nicușor Dan în SUA după decizia americană de a retrage o parte din trupe din România: Miniștrii de externe și de apărare trebuie să propună soluții rapide # CaleaEuropeana
Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate, a transmis miercuri vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, solicitând explicații din partea miniștrilor de externe și de apărare și accelerarea vizitei președintelui Nicușor Dan în Statele Unite. “Această redimensionare a prezenței […] The post Victor Negrescu cere accelerarea vizitei lui Nicușor Dan în SUA după decizia americană de a retrage o parte din trupe din România: Miniștrii de externe și de apărare trebuie să propună soluții rapide appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Donald Trump se așteaptă ca întâlnirea cu Xi Jinping să se încheie cu un „rezultat foarte bun pentru întreaga lume” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a aterizat miercuri în Coreea de Sud pentru ultima parte a călătoriei sale în Asia, exprimându-și optimismul cu privire la încheierea unui armistițiu comercial cu președintele chinez Xi Jinping, nu înainte de a avea discuții președintele sud-coreean Lee Jae Myung, informează Deutsche Welle. Trump a părăsit Tokyo pentru a merge în […] The post Donald Trump se așteaptă ca întâlnirea cu Xi Jinping să se încheie cu un „rezultat foarte bun pentru întreaga lume” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Ministrul Finanțelor anunță „noi semnale de încredere de la Comisia Europeană”, după dialogul cu Valdis Dombrovskis: „Cu seriozitate, rigoare și asumare, câșigăm teren important în Europa” # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat marți cu echipa comisarului european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, despre progresele realizate în implementarea măsurilor fiscale și planurile României în cadrul procedurii de deficit excesiv. „Cu seriozitate, rigoare şi asumare, câştigăm teren important în Europa. Noi semnale de încredere de la Comisia Europeană, în dialogul cu Comisarul […] The post Ministrul Finanțelor anunță „noi semnale de încredere de la Comisia Europeană”, după dialogul cu Valdis Dombrovskis: „Cu seriozitate, rigoare și asumare, câșigăm teren important în Europa” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Alianța între Japonia și SUA este „esențială pentru descurajarea agresiunilor militare chineze”, subliniază Pete Hegseth # CaleaEuropeana
Alianța între Japonia și Statele Unite este „esențială pentru descurajarea agresiunilor militare chineze”, a subliniat secretarul de stat al Apărării, Pete Hegseth, în cadrul unei întrevederi cu ministrul japonez al Apărării Shinjiro Koizumi, ce a avut loc la Tokyo, conform AFP, citat de Agerpres. Întâlnirea a fost prilejuită de vizita de două zile – de […] The post Alianța între Japonia și SUA este „esențială pentru descurajarea agresiunilor militare chineze”, subliniază Pete Hegseth appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România # CaleaEuropeana
România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a transmis miercuri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare […] The post Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:00
Contrast între surse și anunțuri oficiale: Kyiv Post relatează despre retragerea unei brigăzi americane din România, Divizia 3 Infanterie preia comanda prezenței Armatei SUA la Mihail Kogălniceanu # CaleaEuropeana
Administrația Trump este pe cale să retragă mii de militari americani din România – o schimbare semnificativă de direcție care a stârnit îngrijorare de-a lungul flancului estic al Europei și subliniază o reorientare strategică a priorităților militare globale ale Washingtonului, relatează Kyiv Post, citând multiple surse de la Washington și de la nivelul NATO, în […] The post Contrast între surse și anunțuri oficiale: Kyiv Post relatează despre retragerea unei brigăzi americane din România, Divizia 3 Infanterie preia comanda prezenței Armatei SUA la Mihail Kogălniceanu appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:00
Recâștigarea de către Ucraina a Crimeei și a teritoriilor pierdute este “considerată imposibilă de toată lumea”, afirmă ministrul italian al apărării # CaleaEuropeana
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat marți că Ucraina nu are nicio speranță de a recâștiga vreodată Crimeea și teritoriile pierdute în fața Rusiei de la invazia din 2022, transmite agenția de presă italiană ANSA. „Recâștigarea teritoriilor pierdute în 2014 și după februarie 2022 este considerată acum imposibilă de toată lumea”, a spus […] The post Recâștigarea de către Ucraina a Crimeei și a teritoriilor pierdute este “considerată imposibilă de toată lumea”, afirmă ministrul italian al apărării appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
00:00
Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Bolojan. Grindeanu cere retragerea acestei propuneri pe motiv că este o “voce anti-americană și critică la adresa administrației Trump” # CaleaEuropeana
Oana Gheorghiu, fondatoare a Asociației „Dăruiește viață” care a construit un spital pentru copiii bolnavi de cancer exclusiv din donații, a fost propusă de prim-ministrul Ilie Bolojan pentru poziția de vicepremier rămasă vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu, însă propunerea înaintată de șeful Executivului către președintele Nicușor Dan este întâmpinată cu critici de unul dintre […] The post Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Bolojan. Grindeanu cere retragerea acestei propuneri pe motiv că este o “voce anti-americană și critică la adresa administrației Trump” appeared first on caleaeuropeana.ro.
28 octombrie 2025
22:30
Nicușor Dan, asigurat de comisarul european Dombrovskis că “România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit reformele” # CaleaEuropeana
România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit toate reformele anunțate, a declarat marți președintele Nicușor Dan, precizând că această evaluarea aparține comisarului european Valdis Dombrovskis. Președintele Nicușor Dan l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, […] The post Nicușor Dan, asigurat de comisarul european Dombrovskis că “România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit reformele” appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:10
Premierul Bolojan și șeful diplomației israeliene au discutat despre extinderea cooperării România-Israel în infrastructură, transport, industria apărării și securitate cibernetică # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți, la Palatul Victoria, cu ministrul efacerilor externe al Statului Israel, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la București. Potrivit unui comunicat al Guvernului, cei doi oficiali au discutat despre stadiul excelent al relațiilor bilaterale și modalitățile concrete de consolidare a cooperării dintre România și Israel, în special în domeniile […] The post Premierul Bolojan și șeful diplomației israeliene au discutat despre extinderea cooperării România-Israel în infrastructură, transport, industria apărării și securitate cibernetică appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:10
România rămâne ferm angajată pentru o pace justă și durabilă în baza soluției celor de stat, Israel și Palestina, îi transmite Oana Țoiu omologului israelian # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana-Silvia Țoiu, a avut marți o întrevedere cu omologul său din Statul Israel, Gideon Sa’ar, cu ocazia vizitei oficiale a acestuia la București, iar cadrul convorbirilor, șefa diplomației române a salutat maturitatea relațiilor diplomatice dintre România și Statul Israel, reflectată în cooperarea în multiple domenii de interes pentru ambele state. “Am avut […] The post România rămâne ferm angajată pentru o pace justă și durabilă în baza soluției celor de stat, Israel și Palestina, îi transmite Oana Țoiu omologului israelian appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
Viktor Orban „pare fascinat de Moscova în ultima vreme”, îl critică Donald Tusk pe premierul ungar: „Crede că este mai bine să construiască un model oarecum autoritar, inspirat din Rusia” # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk l-a acuzat pe omologul ungar Viktor Orban că „pare fascinat de Moscova în ultima vreme”, deși între cei doi a existat o „prietenie” în urmă cu mulți ani, prin anii 1990 și începutul anilor 2000, când Orban, fost disident în timpul dictaturii comuniste, încă mai promova principiile democratice înainte de a […] The post Viktor Orban „pare fascinat de Moscova în ultima vreme”, îl critică Donald Tusk pe premierul ungar: „Crede că este mai bine să construiască un model oarecum autoritar, inspirat din Rusia” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Guvernul consolidează rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare în susținerea investițiilor verzi și implementarea Fondului pentru Modernizare # CaleaEuropeana
Guvernul României a aprobat modificarea Ordonanței de Urgență nr. 60/2022, prin care Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) este desemnată ca entitate cu atribuții în administrarea instrumentelor financiare și a altor forme de sprijin financiar finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform unui comunicat al băncii, scrie Agerpres. Rolul atribuit Băncii de Investiții și Dezvoltare reflectă […] The post Guvernul consolidează rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare în susținerea investițiilor verzi și implementarea Fondului pentru Modernizare appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
BEHEALTH 2025. ICI București a subliniat rolul său în transformarea digitală a sănătății prin sprijinirea dezvoltării de soluții pentru un viitor mai sănătos # CaleaEuropeana
ICI București a participat activ la BEHEALTH 2025, eveniment dedicat cercetării și inovării în domeniul sănătății, organizat de ROHEALTH – The Health and Bioeconomy Cluster în perioada 20–24 octombrie 2025. Ajuns la cea de-a opta ediție, evenimentul a reunit lideri din mediul academic, medical, industrial și public, oferind un cadru esențial pentru colaborare și schimb […] The post BEHEALTH 2025. ICI București a subliniat rolul său în transformarea digitală a sănătății prin sprijinirea dezvoltării de soluții pentru un viitor mai sănătos appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
UE pregătește semnarea până la Crăciun a acordului comercial cu Mercosur, care va crea o zonă de liber schimb de 800 milioane de persoane # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană intenționează să finalizeze până la sfârșitul anului acordul comercial istoric cu blocul sud-american Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), care ar crea o zonă de liber schimb cu o populație combinată de aproximativ 800 milioane de persoane, transmite Politico. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea merge în Brazilia pe 20 […] The post UE pregătește semnarea până la Crăciun a acordului comercial cu Mercosur, care va crea o zonă de liber schimb de 800 milioane de persoane appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Președintele lituanian lansează un avertisment către Belarus: „Orice acțiune îndreptată împotriva Lituaniei va avea consecințe” # CaleaEuropeana
Președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat că țara sa „nu va tolera încălcări repetate ale spațiului aerian” și că armata este pregătită să doboare baloanele de contrabandă, potrivit postului public LRT, scrie The Guardian. Declarațiile vin după ce aeroportul din Vilnius a fost nevoit să își suspende activitatea de patru ori săptămâna trecută, în urma […] The post Președintele lituanian lansează un avertisment către Belarus: „Orice acțiune îndreptată împotriva Lituaniei va avea consecințe” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Comisia Europeană colaborează cu investitori privați pentru a înființa fondul Scale-up Europe, un fond de miliarde de euro destinat investițiilor în tehnologie avansată # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a reunit investitori privați de top din întreaga Europă pentru a-și exprima în comun intenția de a înființa Scale-up Europe Fund – un nou fond de miliarde de euro destinat investițiilor în cele mai promițătoare companii europene din domenii strategice de tehnologie avansată. Prin unirea forțelor cu acești potențiali investitori fondatori, Comisia avansează […] The post Comisia Europeană colaborează cu investitori privați pentru a înființa fondul Scale-up Europe, un fond de miliarde de euro destinat investițiilor în tehnologie avansată appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Eurobarometru: 72% dintre români recunosc importanța economiei sociale pentru bunăstarea societății # CaleaEuropeana
75 % dintre europeni recunosc importanța economiei sociale pentru bunăstarea societății, arată un nou Eurobarometru special. O majoritate semnificativă susține acordarea unui sprijin suplimentar economiei sociale, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor economiei sociale (88 %), sensibilizarea opiniei publice (86 %), asistența pentru înființarea de organizații ale economiei sociale (86 %) și sprijinul financiar public direct (80 […] The post Eurobarometru: 72% dintre români recunosc importanța economiei sociale pentru bunăstarea societății appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
IDR organizează un program de dezvoltare și perfecționare profesională în domeniul Diplomație Energetică # CaleaEuropeana
Institutul Diplomatic Român (IDR) organizează, în perioada 10 noiembrie-5 decembrie 2025, în colaborare cu Federația Patronală a Energiei, un program de dezvoltare și perfecționare profesională în domeniul Diplomație Energetică, cu scopul de a integra în sfera cunoașterii teoretice și a competențelor practice o componentă esențială a diplomației. Programul își propune să analizeze modul în care […] The post IDR organizează un program de dezvoltare și perfecționare profesională în domeniul Diplomație Energetică appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Comisia Europeană propune începerea negocierilor pentru participarea Ucrainei la programul satelitar de comunicații guvernamentale al UE (GOVSATCOM) # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a propus statelor membre, marți, autorizarea deschiderii negocierilor cu Ucraina privind aderarea acesteia la componenta de Comunicații Guvernamentale prin Satelit (GOVSATCOM) din cadrul Programului Spațial al Uniunii Europene, precum și la Programul Uniunii pentru Conectivitate Securizată. Potrivit executivului european, GOVSATCOM este conceput pentru a oferi capacități sigure și reziliente de comunicații prin satelit, […] The post Comisia Europeană propune începerea negocierilor pentru participarea Ucrainei la programul satelitar de comunicații guvernamentale al UE (GOVSATCOM) appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Barometru INSCOP: 46% dintre români consideră că războiul declanșat de Rusia în Ucraina reprezintă principala cauză a crizei energetice din Europa # CaleaEuropeana
Cel mai recent Barometru al Securității Energetice, realizat de INSCOP Research, arată că 46,1% dintre români consideră că războiul declanșat de Rusia în Ucraina este principala cauză a crizei energetice din Europa. Potrivit aceluiași studiu, 46,2% dintre respondenți își exprimă dezacordul față de această afirmație (în creștere față de 45,7% în noiembrie 2022), în timp […] The post Barometru INSCOP: 46% dintre români consideră că războiul declanșat de Rusia în Ucraina reprezintă principala cauză a crizei energetice din Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Comisia Europeană va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv, anunță Valdis Dombrovskis # CaleaEuropeana
Valdis Dombrovskis, comisarul european responsabil pentru economie, productivitate, implementare și simplificare, a îndemnat România să respecte ținta de deficit pentru 2026 pentru „a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns, ca și pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv conform planurilor”. Prezent la București într-o vizită oficială, Dombrovskis a avut o conferință de […] The post Comisia Europeană va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv, anunță Valdis Dombrovskis appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-o conferința comună cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, că Guvernul este ferm angajat în aplicarea măsurilor necesare pentru stabilizarea situației fiscal-bugetare și atingerea țintelor convenite cu Comisia Europeană. „Am discutat astăzi despre eforturile guvernului de stabilizare a situației fiscal-bugetare a României. Doresc să-i mulțumesc domnului […] The post România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Țările nordice susțin planurile de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei și încearcă să obțină sprijinul Belgiei pentru avansarea acestui demers # CaleaEuropeana
Țările nordice și Uniunea Europeană și-au reafirmat sprijinul pentru planurile de utilizare a activelor rusești înghețate în vederea finanțării Ucrainei, exprimându-și totodată speranța că Belgia își va da acordul pentru avansarea acestei inițiative, relatează The Guardian. Întrebată despre situația financiară a Ucrainei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este „un pas […] The post Țările nordice susțin planurile de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei și încearcă să obțină sprijinul Belgiei pentru avansarea acestui demers appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Finlanda avertizează că înfrângerea Rusiei în Ucraina este esențială pentru stabilitatea în regiunea Indo-Pacific: „China ne privește” # CaleaEuropeana
Înfrângerea Rusiei în Ucraina este esențială pentru a stăvili China în regiunea Indo-Pacific, a declarat ministrul apărării din Finlanda, avertizând Europa și partenerii democrați, inclusiv Australia, că se confruntă cu o luptă cu consecințe globale, informează The Guardian. Antti Hakkanen a lăudat decizia lui Donald Trump de a impune sancțiuni asupra a două companii petroliere […] The post Finlanda avertizează că înfrângerea Rusiei în Ucraina este esențială pentru stabilitatea în regiunea Indo-Pacific: „China ne privește” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Ministrul Sănătății: România și Franța au o legătură solidă în domeniul medical, iar companiile franceze contribuie activ la dezvoltarea sistemului de sănătate din țara noastră # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, în cadrul evenimentului „Inovație și colaborare franco-română în domeniul sănătății”, că România și Franța au o legătură solidă în domeniul medical, subliniind că mulți medici români profesează în Franța, tot mai mulți studenți francezi se formează în universitățile din țara noastră, iar companiile franceze contribuie activ la dezvoltarea sistemului […] The post Ministrul Sănătății: România și Franța au o legătură solidă în domeniul medical, iar companiile franceze contribuie activ la dezvoltarea sistemului de sănătate din țara noastră appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, într-un mesaj video adresat participanților la Congresul Supraviețuitorilor de Cancer „Full of Life”, că aproximativ 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt diagnosticate cu cancer în fiecare an, iar prevalența bolii este în creștere. „Prea mulți oameni suferă încă de cruzimea acestei boli. În […] The post Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
UE, „solidaritate deplină” cu Lituania după intruziunea aeriană a baloanelor de contrabandă din Belarus: Este o provocare, o amenințare hibridă. Nu o vom tolera # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană își exprimă „solidaritatea deplină” cu Lituania în fața valului de intruziuni aeriene cu baloane de heliu provenite din Belarus, folosite pentru contrabandă, a declarat luni seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Aceasta este o provocare. Îi vom spune pe nume: o amenințare hibridă. Nu o vom tolera”, a scris von der […] The post UE, „solidaritate deplină” cu Lituania după intruziunea aeriană a baloanelor de contrabandă din Belarus: Este o provocare, o amenințare hibridă. Nu o vom tolera appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Turcia va achiziționa 20 de avioane Typhoon din Marea Britanie printr-un acord de 8 miliarde lire sterline. Recep Tayyip Erdogan: „Un nou simbol al relației strategice” dintre „doi aliați apropiați” # CaleaEuropeana
Turcia și Marea Britanie au semnat luni un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline (aproximativ 9 miliarde de euro) pentru 20 de avioane Eurofighter Typhoon, informează Euronews, BBC și The Guardian. Acordul pentru consolidarea capacităților aeriene ale Turciei a fost semnat la Ankara, în timpul primei vizite a prim-ministrului britanic Keir Starmer […] The post Turcia va achiziționa 20 de avioane Typhoon din Marea Britanie printr-un acord de 8 miliarde lire sterline. Recep Tayyip Erdogan: „Un nou simbol al relației strategice” dintre „doi aliați apropiați” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Zelenski afirmă că este pregătit pentru discuții de pace oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului, dar nu va face „niciun pas înapoi” și nu va ceda teritorii # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina este pregătită pentru discuții de pace oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului, dar a subliniat că forțele ucrainene „nu vor face niciun pas înapoi” și nu vor ceda teritorii, informează The Guardian. În declarații preluate de Reuters și AFP, Volodimir Zelenski a subliniat, de asemenea, că Ucraina […] The post Zelenski afirmă că este pregătit pentru discuții de pace oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului, dar nu va face „niciun pas înapoi” și nu va ceda teritorii appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță care să blocheze aderarea Ucrainei la UE # CaleaEuropeana
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță refractară față de aderarea Ucrainei la UE, a declarat pentru Politico un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orban. Acest oficial vine în completarea declarațiilor reiterate de ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, potrivit cărora Budapesta va bloca […] The post Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță care să blocheze aderarea Ucrainei la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
De la Tokyo, Trump și noul premier japonez reafirmă angajamentul pentru o regiune Indo-Pacific „liberă și deschisă”: Astăzi începe un nou capitol în epoca de aur a alianței Japonia–SUA # CaleaEuropeana
Aflat în vizită oficială la Tokyo, președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu noul prim-ministru conservator al Japoniei, Sanae Takaichi. Cu această ocazie, cei doi lideri au semnat un acord-cadru privind cooperarea pentru asigurarea aprovizionării cu minerale critice și pământuri rare. China deține aproape un monopol asupra acestor resurse, pe care le-a transformat într-un instrument […] The post De la Tokyo, Trump și noul premier japonez reafirmă angajamentul pentru o regiune Indo-Pacific „liberă și deschisă”: Astăzi începe un nou capitol în epoca de aur a alianței Japonia–SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Dan Motreanu: Cetățenii și firmele din România au dreptul la energie la prețuri accesibile. Comisia Europeană va majora de cinci ori bugetul pentru interconectări # CaleaEuropeana
Cetățenii și companiile din România trebuie să beneficieze de energie la prețuri corecte, a transmis eurodeputatul PNL Dan Motreanu, care a anunțat că a adresat o întrebare Comisiei Europene privind cauzele prețurilor ridicate la energie în sud-estul Europei. În răspunsul transmis, comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, a precizat că executivul european propune […] The post Dan Motreanu: Cetățenii și firmele din România au dreptul la energie la prețuri accesibile. Comisia Europeană va majora de cinci ori bugetul pentru interconectări appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Dragoș Pîslaru a discutat la București cu Valdis Dombrovskis despre „progresul României în implementarea investițiilor din PNRR, accelerarea absorbției fondurilor europene și oportunitățile” din CFM post-2027 # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, l-a primit luni la București pe Valdis Dombrovskis, comisarul european responsabil pentru economie, productivitate, implementare și simplificare, cu care a discutat despre „progresul României în implementarea investițiilor din PNRR, despre obiectivul nostru de a accelera absorbția fondurilor europene și despre oportunitățile din viitorul program financiar multianual”. Vizita a […] The post Dragoș Pîslaru a discutat la București cu Valdis Dombrovskis despre „progresul României în implementarea investițiilor din PNRR, accelerarea absorbției fondurilor europene și oportunitățile” din CFM post-2027 appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte # CaleaEuropeana
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene și fost prim-ministru al Italiei, Mario Draghi, lansează un apel la acțiune pentru reformarea Uniunii Europene, într-un editorial intitulat „The Pragmatic Federalism Doctrine”, publicat la mai bine de un an după prezentarea raportului său privind competitivitatea europeană și propunând o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european […] The post Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:40
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
Nicușor Dan l-a decorat pe Patriarhul Constantinopolului, alături de Patriarhia Română: Catedrala Națională, o expresie a României europene și creștine # CaleaEuropeana
Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință, precum și un partener loial al bisericii, a declarat președintele Nicușor Dan, luni, la ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române. Șeful statului a conferit Ordinul Național “Steaua României” în grad de Colan Sanctității […] The post Nicușor Dan l-a decorat pe Patriarhul Constantinopolului, alături de Patriarhia Română: Catedrala Națională, o expresie a României europene și creștine appeared first on caleaeuropeana.ro.
