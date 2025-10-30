Controverse în jurul Pilonului 2: contribuțiile la pensii private ar putea crește, cele la stat – reduse

23:15

Tragedia din clubul Colectiv, petrecută cu 10 ani în urmă, a arătat fața hâdă a unui sistem de sănătate care nu s-a putut îngriji de tinerii mutilați de flăcări. De atunci s-au schimbat legi, s-au făcut promisiuni și proiecte, pentru ca și după 10 ani România să se uite cu speranță tot la străini.