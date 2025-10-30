Locuri de muncă în Austria, inclusiv pentru români. Salariile sunt de peste 20,000 de euro pe an

13:30

Ieri în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au oprit, pentru control, un autoturism, care se deplasa pe DN 73A, în comuna Șinca, județul Brașov. Polițiștii au stabilit că la volanul acestuia se află un bărbat, de 61 de ani, care prezenta indicii că s-ar afla sub influența alcoolului. Drept [...]