Ana Teleferic va ceda Primăriei 21% din vânzările pentru transportul pe cablu din Poiana Brașov, în contul utilizării domeniului schiabil

Ana Teleferic, ca operator al instalațiilor de transport pe cablu, trebuie să plătească o taxă specială pentru utilizarea domeniului schiabil din Poiană. Potrivit unui proiect de hotărâre ce ar urma să fie dezbătut de către consilierii locali în ședința de mâine, taxa specială pe care compania o va plăti municipalității este de 21% din veniturile [...]

