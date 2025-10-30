BVB Deprecieri pentru majoritatea indicilor

19:20

Cel mai recent studiu realizat de Coface România arată că în primele 8 luni ale anului curent s-au deschis 4.561 de proceduri noi de insolvenţă faţă de 4.657 în acelaşi interval din 2024. Instrumentele de plată refuzate au continuat să crească în primele 8 luni din 2025 cu 10% ca număr şi 21% ca valoare comparativ cu perioada similară din 2024. Sectorul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul/repararea autovehiculelor şi motocicletelor a raportat cel mai mare număr de insolvenţe, respectiv 1.131