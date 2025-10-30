Uraganul Melissa continuă să facă ravagii. O localitate din Jamaica a fost distrusă complet
StirileProtv.ro, 30 octombrie 2025 07:50
O localitate din Jamaica a fost distrusă complet de uraganul Melissa. Autoritățile de pe insulă abia încep să creioneze un bilanț, după trecerea urgiei.
Acum 5 minute
08:10
Sistemul CNAS funcționează cu erori de mai multe zile. Pacienții ajung să suporte costuri ce ar trebui decontate # StirileProtv.ro
Tot mai mulți oameni sunt nevoiți să se întoarcă de la cabinetele medicale fără rețete sau trimiteri. Asta pentru că platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care arată datele pacientului, funcționează cu multe erori.
Acum 10 minute
08:00
Doi minori, loviți pe o trecere de pietoni din Brașov. La volan se afla un bărbat de 78 de ani care ar fi avut viteză # StirileProtv.ro
Doi minori au ajuns aseară la spital, după ce au fost loviți de o mașină, pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc în Brașov, iar la volan se afla un bărbat de 78 de ani, care, spun martorii, circula cu viteză.
08:00
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO # StirileProtv.ro
Toamna aduce inundații periculoase în Spania. În comunitatea sudică Andalusia, viiturile provocate de precipitațiile neobișnuit de abundente au pătruns în autobuze, dar și în numeroase clădiri – inclusiv într-un spital din Sevilla.
08:00
Vremea azi, 30 octombrie. Vom avea temperaturi mult mai ridicate decât ar trebui, soare în sudul și în sud-estul țării # StirileProtv.ro
Ziua de joi aduce vreme mult mai caldă decât ar trebui, soare în sudul și în sud-estul țării și câțiva nori de ploaie în celelalte regiuni.
Acum 30 minute
07:50
07:50
Donald Trump, întrebat despre reducerea trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă” # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat, joi, la bordul avionului Air Force One, că reducerea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”.
07:40
Crimă urmată de sinucidere, în Bacău. După ce și-a înjunghiat soția, bărbatul a sunat-o pe cumnata lui și a mărturisit fapta # StirileProtv.ro
Scene sângeroase s-au derulat într-o comună din județul Bacău. Un bărbat de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția, iar apoi a încercat să-și pună capăt zilelor.
07:40
Parlamentul francez adoptă legea care redefinește violul: tăcerea nu mai înseamnă consimțământ # StirileProtv.ro
Parlamentul francez a dat unde verde finală pentru schimbarea legii privind violul.
Acum o oră
07:30
Marș în Capitală, la ora 18:00, în memoria victimelor de la Colectiv. „Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm” # StirileProtv.ro
Mai multe organizaţii civice organizează, joi, un marş în Bucureşti, la zece ani de la tragedia din clubul Colectiv. Oamenii cer dreptate şi spun că nimeni nu a fost tras la răspundere.
07:30
Jaful de la Luvru: doi suspecți au recunoscut fapta, dar cele opt bijuterii furate sunt încă dispărute # StirileProtv.ro
Polițiștii francezi sunt în continuare în căutarea celor 8 bijuterii furate de la Luvru, deși doi indivizi arestați în weekend și-au recunoscut implicarea în jaf.
07:20
Donald Trump a declarat că tarifele americane aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47% # StirileProtv.ro
Preşedintele american a părăsit joi oraşul sud-coreean Busan la bordul avionului Air Force One, îndreptându-se spre Washington, după o întâlnire de 1 oră şi 40 de minute cu omologul său chinez.
07:20
Consiliul Europei cere României un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli # StirileProtv.ro
Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei (ECRI) recomandă României, într-un raport publicat joi, să pună în aplicare un sistem naţional de monitorizare a incidentelor rasiste şi anti-LGBT în şcoli.
Acum 12 ore
23:20
Ministrul Sănătății: „Medicii vor putea să sesizeze abuzurile din spitale la care sunt supuși printr-un formular electronic” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri seară că, din luna noiembrie, medicii şi asistenţii medicali vor avea posibilitatea să sesizeze Ministerul Sănătăţii privind problemele din spitale.
23:10
Șeful CNAS susține asigurările complementare. Moldovan spune că sistemul public nu poate acoperi tot # StirileProtv.ro
Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, apreciază că este nevoie şi de asigurări complementare de sănătate în România, întrucât niciun sistem de asigurări sociale de sănătate nu poate susţine singur întreaga greutate a nevoilor medicale moderne.
23:10
Regizorul Mel Gibson este criticat pentru alegerea unei actrițe pro-avort în rolul Fecioarei Maria # StirileProtv.ro
Regizorul Mel Gibson se confruntă cu proteste din partea creștinilor conservatori după ce a ales o actriță pro-avort pentru rolul Fecioarei Maria în noul său film despre învierea lui Iisus Hristos.
23:00
Ministrul belgian al Apărării a amenințat Moscova că va fi ștearsă de pe hartă dacă va ataca NATO. Rusia i-a răspuns rapid # StirileProtv.ro
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat că „Moscova va fi ștearsă de pe hartă” dacă președintele rus Vladimir Putin va hotărî să atace capitala unui stat membru NATO, cum ar fi Bruxelles.
23:00
Descoperirea făcută de polițiștii din Italia într-un depozit abandonat. Doi români, arestați, iar al treilea este căutat # StirileProtv.ro
Două mii de colete Amazon, interceptate în timpul depozitării și care nu au mai ajuns la destinatari, reprezintă prada unei presupuse serii de furturi descoperite de carabinieri, care au arestat luni seară două persoane la Rodano, în Milano.
22:30
Grindeanu cere o informare oficială în Parlament privind reducerea trupelor americane din România. Atac la adresa lui Bolojan # StirileProtv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut miercuri o informare oficială în Parlament privind retragerea unei părți a trupelor americane din România.
22:30
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot # StirileProtv.ro
S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.
22:30
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate # StirileProtv.ro
S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.
22:30
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft # StirileProtv.ro
S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.
22:20
Comisia pentru abuzuri verifică legalitatea blocării conturilor pe TikTok și alte platforme digitale. Sesizată de cetățeni # StirileProtv.ro
Un proces de verificare a legalității blocării, suspendării sau ștergerii conturilor de utilizatori pe platformele digitale, inclusiv TikTok, a fost demarat, a anunțat președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții.
22:10
Ciprian Ciucu intră oficial în lupta pentru Primăria Capitalei. Candidatura sa a fost validată de PNL # StirileProtv.ro
Candidatura primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei a fost validată în unanimitate în şedinţa Comitetului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal de miercuri.
22:10
22:00
Noul război purtat de SUA. Trump a mutat din Europa cea mai avansată navă americană, ca să îl câștige # StirileProtv.ro
Decizia lui Trump de a muta cel mai avansat portavion al națiunii în America de Sud face parte din campania sa împotriva cartelurilor de droguri.
22:00
Un mal de pământ s-a prăbușit peste o casă, în județul Tulcea. Un bărbat a fost prins sub dărâmături # StirileProtv.ro
Un mal de pământ s-a prăbuşit, miercuri seară, peste o locuinţă din Măcin, judeţul Tulcea şi a surprins un bărbat.
21:50
Horoscop 30 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va recupera niște bani # StirileProtv.ro
Horoscop 30 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi chiar frumoasă. O să putem visa cu ochii deschiși, ca să proiectăm acele lucruri pe care ni le dorim.
21:50
Bill Gates s-a răzgândit privind încălzirea globală, după ce a investit miliarde ca să oprească „apocalipsa climatică” # StirileProtv.ro
Bill Gates a averizat în ultimele decenii asupra unui dezastru climatic, dar tonul său s-a schimbat semnificativ marți, când cofondatorul Microsoft a avertizat împotriva adoptării unei „perspective apocaliptice” asupra viitorului planetei.
21:40
Macron cere cotrol, protecție și reglementare pe rețelele sociale. „Cei mai mari cumpărători de conturi false sunt rușii” # StirileProtv.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a cerut miercuri o „agendă mult mai puternică de protecție și reglementare în Europa" în fața ingerințelor străine prin intermediul rețelelor de socializare și a exceselor în materie de informații pe aceste platforme.
21:40
Fost șef al Armatei, după reducerea trupelor SUA din țară: „Evenimentul ar trebui să ne trezească. E un duș rece pentru noi” # StirileProtv.ro
Fostul șef al Statului Major General, generalul cu patru stele Ștefan Dănilă, spune că România trebuie să depună eforturi majore pentru a evita noi reduceri ale trupelor SUA staționate în țară, după decizia Pentagonului de a diminua prezența militară.
21:40
Ministrul Economiei: „Măsurile fiscale şi de reducere a cheltuielilor Guvernului vor produce rezultate în 6-7 luni” # StirileProtv.ro
Măsurile fiscale şi cele prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile vor începe să producă rezultate în şase-şapte luni, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă.
21:30
Un bărbat de 75 de ani din Ploiești, cu probleme psihice, s-a aruncat de la etaj. Gestul extrem făcut înainte de tragedie # StirileProtv.ro
Un incident șocant a avut loc, miercuri seară, în municipiul Ploiești. În jurul orei 18:39, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 că pe fereastra unui imobil de pe strada Măgurii se observau urme de sânge.
21:30
Medicii din Buzău nu mai vor să facă gărzi după reacțiile „mizerabile” privind moartea medicului Ștefania Szabo # StirileProtv.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor din Buzău afirmă că unii medici de la SJU Buzău nu mai vor să facă gărzi din cauza presiunii și a atacurilor verbale primite pe rețelele de socializare.
21:10
Cea mai sângeroasă operațiune din istoria Braziliei. 119 morți în urma unei intervenții a poliției # StirileProtv.ro
Autorităţile braziliene au anunţat miercuri cel puţin 119 morţi în urma intervenţiei de marţi a poliţiei la Rio de Janeiro, cea mai sângeroasă din istoria ţării.
20:50
Distrugerile provocate uraganul Melissa au atins niveluri "nemaivăzute". Câte vieți a luat până acum puternica furtună # StirileProtv.ro
După ce a transformat Jamaica în zonă de dezastru cu ploi ca la potop și vânt care a avut la rafală aproape 300 de kilometri pe oră, uraganul Melissa s-a năpustit asupra Cubei și a statului Haiti.
20:40
Noile metode de copiat, vedete în rândul tinerilor. Peste 90% dintre elevi au trișat cel puțin o dată # StirileProtv.ro
Odată, copiatul la teste și examene era o artă a disimulării, astăzi este doar o chestiune de tehnologie. Inteligența artificială, telefoanele și dispozitivele „invizibile” au transformat trișatul la școală într-un fenomen global.
20:40
Un val cultural atrage tinerii în galerii și spații alternative. „Își făceau timp să nu rateze marile expoziții” # StirileProtv.ro
Tot mai mulți tineri aleg să-și petreacă timpul liber în galerii de artă, și spații culturale alternative. Administratorii acestor locuri spun că publicul s-a diversificat, iar numărul vizitatorilor a crescut constant, în ultimii ani.
20:30
Se apropie momentul culminant al turneului lui Trump în Asia: „Multe probleme vor fi rezolvate. Sunt foarte optimist” # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump s-a declarat "optimist" în privința rezultatelor întrevederii sale de joi cu președintele chinez Xi Jinping.
20:30
În zonele unde au fost extinse plajele urmează să fie plantate alge în apă. De ce nu se fac lucrări și în Vama Veche # StirileProtv.ro
Ultimele plaje din proiectul de extindere a litoralului românesc intră în lucru. Este vorba despre sectoarele 2 Mai și Mangalia, care vor fi și acestea lățite. Celelalte sunt finalizate, iar în apă vor fi plantate alge.
20:30
Cel mai mare proiect desfășurat în România pentru combaterea sărăciei: 815 milioane de euro ajung în comunitățile nevoiașe # StirileProtv.ro
Statul român lansează cel mai amplu proiect pentru combaterea sărăciei în mediul rural: 815 milioane de euro, în cea mai mare parte bani europeni, vor fi folosiți pentru sprijinirea familiilor nevoiașe din mii de comunități.
20:20
20:20
Cât a ajuns să plătească un neamț la întreținere față de perioada anterioară războiului din Ucraina, pentru un apartament # StirileProtv.ro
Creșterea prețurilor la gaze în Germania, țară care a oprit achizițiile de gaz natural din Rusia în urma războiului în Ucraina, a forțat consumatorii să plătească, în medie, cu aproximativ 82% mai mult pentru încălzire.
20:10
Oana Gheorghiu, numită, oficial, vicepremier de președintele Nicușor Dan. Va depune jurământul joi, la Cotroceni # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie.
20:10
Diversitatea produselor congelate crește tot mai mult: de la ciolan de porc până la berbecuț. „Scădem timpii de gătire” # StirileProtv.ro
Piața produselor congelate crește constant, iar producătorii devin tot mai îndrăzneți. De la fripturi și paste, până la sarmale și tocănițe, aproape orice preparat poate fi astăzi congelat cu tot cu garnitură și sos.
20:10
Unele magazine au „furat” startul de Black Friday. Firmele de curierat se pregătesc de un număr record de comenzi # StirileProtv.ro
Au început promoțiile de Black Friday. Deși vinerea cu cele mai mari reduceri din an este oficial săptămâna viitoare, mulți comercianți îi ademenesc pe clienți cu oferte încă de acum.
20:00
Cinci români au murit în același mod în munții României, în ultimele 10 zile. „Cuvintele sunt de prisos” # StirileProtv.ro
În doar zece zile, cinci oameni și-au pierdut viața pe munte în împrejurări aproape identice. Au alunecat și s-au prăbușit în hău, fără nicio șansă de supraviețuire.
19:50
Prezent la tripartita cu sindicatele și patronatele, Bolojan a reamintit că salariile bugetarilor rămân înghețate și în 2026 # StirileProtv.ro
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare.
19:50
Mica victorie obținută în stradă de sindicaliști, în timp ce la Guvern se dezbătea salariul minim: 10 lei # StirileProtv.ro
Guvernul a amânat, deocamdată, luarea unei decizii privitoare la salariul minim pe economie. Sindicatele vor să-l crească de anul viitor, patronatele susțin înghețarea la nivelul de acum.
19:50
Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Acolo a fost cea mai puternică” # StirileProtv.ro
Doi angajați ai companiei Distrigaz Sud Rețele și patru de la o firmă privată de profil, sunt audiați de procurori, în ancheta exploziei din cartierul Rahova.
19:40
