Meteorologii Accuweather confirmă: Vom avea cea mai cruntă iarnă din ultimii ani. Prognoza pentru București
Cancan.ro, 30 octombrie 2025 07:50
Această toamnă a fost una destul de blândă și neașteptat de caldă, cu zile în care termometrele au urcat chiar și la 25 de grade Celsius. Însă meteorologii atrag atenția că această vreme plăcută nu […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
07:50
Meteorologii Accuweather confirmă: Vom avea cea mai cruntă iarnă din ultimii ani. Prognoza pentru București # Cancan.ro
Această toamnă a fost una destul de blândă și neașteptat de caldă, cu zile în care termometrele au urcat chiar și la 25 de grade Celsius. Însă meteorologii atrag atenția că această vreme plăcută nu […]
07:50
Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care, cu siguranță, o să te amuze copios. Fie că vă aflați acasă, la […]
07:50
Câți bani au primit Emil Rengle și Alejandro, de la Antena 1, pentru cele 32 de zile de filmări la Asia Express 2025 # Cancan.ro
Emil Rengle și Alejandro, eliminați din Asia Express 2025 după 8 stage-uri intense în competiție. Câți bani ar fi primit cei doi pentru aventura lor pe „Drumul Eroilor” Ediția din 29 octombrie 2025 a emisiunii […]
07:40
Dacă ești în căutarea unui test de inteligență care îți poate stimula capacitatea de rezolvare a problemelor, memoria și concentrarea, atunci acest test de logică este pentru tine. Poți rezolva acest test complicat? Doar 1% […]
Acum o oră
07:20
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Ora de geografie: […]
Acum 2 ore
07:10
Prima reacție a vedetei PRO TV, Daniel Pavel, după ce a fost surprins în curtea Antenei 1: ”Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru noua oportunitate!” # Cancan.ro
După ce CANCAN.RO a publicat imaginile surprinzătoare cu Daniel Pavel în curtea Antenei 1, reacțiile nu au întârziat să apară. Fanii s-au întrebat imediat: ce căuta acolo vedeta show-ului „Desafio: Aventura”, de la Pro TV??? […]
Acum 12 ore
23:50
Elena Băsescu, surprinsă la cumpărături, dar cine s-ar fi așteptat?! Fiica fostului președinte și-a reînnoit garderoba din… Carrefour! # Cancan.ro
Cine spune că haina îl face pe om, cu siguranță nu a întâlnit-o pe Elena Băsescu! Fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu a fost surprinsă de CANCAN.RO la shopping, dar nu oriunde! Departe […]
23:50
Magicianul Robert Tudor, amendat cu aproape 2000 de euro în Malta: ”Ne-a distrus vacanța. Fac plângere!” # Cancan.ro
Robert Tudor, cunoscutul magician, și soția sa, Elena, s-au aflat recent în Malta, unde se desfășoară filmările pentru cel de-al treilea sezon al emisiunii „Power Couple”. Vacanța care trebuia să fie o experiență plăcută s-a […]
23:50
Prezentatorul Pro TV a ajuns direct în curtea Antenei 1! O fi greșit destinația saaaau… e alt traseu profesional? # Cancan.ro
CANCAN.RO l-a surprins pe un prezentator de top de la PRO TV fix în fața Antenei, la dușmani, cum s-ar zice! Coincidență sau preludiul unei „aventuri” profesionale? Cu aer relaxat și priviri curioase spre clădirea […]
23:50
Teroare în culisele celui mai nou show de la Pro TV! Prezentatoarea a făcut o criză de nervi în culise: ”I-am redus la tăcere” # Cancan.ro
Culisele celui mai nou show marca Pro TV s-au transformat într-o adevărată arenă! Prezentatoarea Ana Ularu nu a venit să zâmbească elegant, ci să impună reguli și să-i pună la punct pe concurenții de la […]
23:40
Sfârșit tragic pentru o pensionară. A plecat într-o croazieră de lux și a fost uitată pe o insulă tropicală # Cancan.ro
Caz șocant pe un vas de croazieră de lux. În timpul unui vacanțe de 60 de zile (în jurul Australiei), o femeie a fost uitată pe o insulă tropicală. Câteva ore mai târziu, după o […]
23:30
Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia: ”Căminul nostru de vacanță” # Cancan.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au profitat de câteva zile libere pentru a pleca într-o vacanță de vis în Italia, alături de fiicele lor, Victoria și Iris. Îndrăgostiți de peisajele italiene și de stilul de […]
23:00
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri # Cancan.ro
Ancheta privind explozia devastatoare din cartierul Rahova a făcut miercuri un pas important. Polițiștii au efectuat mai multe percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor firme, iar în urma acțiunilor, trei persoane […]
22:50
Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Mesajul generalului american: ”Îmi va lipsi foarte mult” # Cancan.ro
Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, al doilea om care a pășit pe Lună (după Neil Armstrong), a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. Românca a murit înconjurată de familie, soțul și […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 30 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Când și unde va fi înmormântată Ștefania Szabo. Sicriul cu trupul neînsuflețit al medicului va fi depus în 3 locații # Cancan.ro
Familia îndurerată a Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență din Buzău, se ocupă de ultimele pregătiri pentru înmormântare. Înainte de înhumare, sicriul cu trupul neînsuflețit al doctoriței va fi depus în trei […]
21:50
Artista din România care s-a trezit peste noapte cu o sumă URIAȘĂ în conturi: ”Am zis că e o eroare!” # Cancan.ro
Celia, una dintre cele mai iubite și respectate voci din România, continuă să captiveze publicul nu doar prin muzică, ci și prin poveștile din culisele carierei sale. Recent, artista a dezvăluit momente inedite legate de […]
21:40
Principala IPOTEZĂ în cazul morții Ștefaniei Szabo. Obiectul găsit lângă trupul neînsuflețit al medicului # Cancan.ro
Apar noi detalii în cazul morții misterioase a Ștefaniei Szabo (37 de ani), directoarea Spitalului Județean Buzău, găsită fără viață în camera de gardă. Anchetatorii încep să contureze principalele cauze ale decesului, după ce lângă […]
21:10
David Popovici a fentat aglomerația din Capitală cu trotineta. Mașinile puternice și gălăgioase nu îl mai impresionează deloc! # Cancan.ro
La doar 21 de ani, David Popovici reușește să îmbine două lumi aparent opuse: cea a performanței sportive de nivel mondial, în care ești apreciat de toată lumea și ți se aduce recunoștință, și cea […]
21:00
Jessica, o tânără de doar 33 de ani, a fost ucisă de iubitul ei. Unde a fost găsit criminalul, la câteva ore după fapta odioasă # Cancan.ro
O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea din Castelnuovo del Garda, Italia, unde o femeie de 33 de ani pe numeJessica, a fost ucisă cu sânge rece de partenerul ei de viață. Cei doi aveau o […]
20:30
Mario Fresh, gest BIZAR: a mers la hairstylist, a luat mașina de tuns și… Imaginile au fost făcute publice! # Cancan.ro
Mario Fresh s-a apucat de treabă și are de gând sa bage frica în… anxietatea socială. Artistul a făcut deja primul pas și s-a ras în cap. Imaginile au făcut deliciul fanilor de pe TikTok. […]
20:10
Horoscop 30 octombrie 2025. Află zodia care are o stare mare de disconfort și zodia care are tensiuni acasă, cu partenerul de viață! Berbec Poți surprinde prin modul de exprimare sau prin nonconformismul ideilor cu […]
20:00
Motivul REAL pentru care Andra Măruță a fost nevoită să slăbească. Verdictul medicilor: ”Eram pe tratament” # Cancan.ro
Andra Măruță și-a surprins fanii cu o transformare vizibilă, afișând o siluetă tonifiată și armonioasă. Mulți se întreabă care este motivul pentru această schimbare, iar vedeta a povestit ce i s-a întâmplat ce și-a schimbat […]
19:50
Un bilet din urmă cu 109 ani a fost descoperit într-o sticlă, pe o plajă din Australia. Ce scria în el # Cancan.ro
Debra Brown și fiica ei, Felicity, au făcut o descoperire remarcabilă în timp ce strângeau gunoaie pe o plajă izolată din Wharton, Australia de Vest. Două mesaje – scrise de soldații din Primul Război Mondial […]
19:40
Selly, pus la punct de Alex Velea în fața tuturor. Totul s-a întâmplat pe scena de la ProTV: “Ești cel mai mare eșec” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Ultima ediție a emisiunii „La bine și la roast” îl are ca invitat special pe Selly, care va sta pe scaunul fierbinte. Cel mai urmărit influencer promite să încaseze, cu zâmbetul pe buze, glume acide […]
19:30
Denisa, o tânără de doar 19 ani, a murit după ce a fost luată de un șofer la ocazie. Bărbatul a intrat într-o depăşire periculoasă şi s-a izbit frontal de un TIR # Cancan.ro
Tragedie fără margini într-o familie din județul Iași. Denisa, o tânără de 19 ani, a murit după ce a fost luată de un șofer la autostop de către un bărbat de 36 de ani. Fata […]
19:20
Până când se poate vizita altarul Catedralei Mântuirii Neamului, de fapt. Accesul a fost extins # Cancan.ro
Catedrala Mântuirii Neamului și-a deschis porțile într-un moment de profundă semnificație pentru întreaga țară. Evenimentul a atras zeci de mii de credincioși din toate colțurile României, dornici să participe la sfințirea celui mai mare lăcaș […]
Acum 24 ore
18:50
Ministrul Sănătății, prima REACȚIE după moartea subită a Ștefaniei Szabo: ”Media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de 3 gărzi de persoană” # Cancan.ro
Tragedia de la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde medicul chirurg Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără viață în camera de gardă, marți dimineață, a îndoliat întreaga țară. Cu […]
18:30
Emil Gânj, mișcare controversată din ascunzătoare! Gestul făcut de criminalul Andei, în ciuda faptului că este dat în urmărire internațională # Cancan.ro
Au trecut mai bine de 3 luni de când Emil Gânj este dat dispărut. Bărbatul este acuzat că a ucis-o pe Anda, o tânără de 23 de ani din Mureș, fosta lui iubită, apoi i-a […]
18:10
Prietena Ștefaniei Szabo face dezvăluiri uluitoare, la o zi după moartea doctoriței: ”E foarte suspect totul!” # Cancan.ro
Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical al Spitalului Județean Buzău, a murit și a lăsat în urmă multe întrebări fără răspuns. Prietena femeii în vârstă de 37 de ani face dezvăluiri uluitoare, după o zi […]
17:50
VIDEO Campanie mascată pentru USR în Las Fierbinți! Culmea, scenaristul susține că n-a scris acele replici! CNA s-a sesizat! # Cancan.ro
Un episod recent din „Las Fierbinți” a stârnit valuri de controverse, după ce numele ministrului Radu Miruță a fost rostit explicit într-un dialog între Primarul Vasile și Robi. Secvența, care face referire la „comisii”, „dosare […]
17:50
Ei sunt noii concurenți de la Desafio: Aventura! PRO TV a făcut anunțul în urmă cu puțin timp # Cancan.ro
Astăzi s-au anunțat nume noi ale concurenților emisiunii: Desafio: Aventura, care urmează să fie lansată pe Pro TV. Competiția se va filma în Thailanda, un show plin de adrenalină, emoții și provocări extreme, unde 24 […]
17:40
Cum arată Bianca Drăgușanu fără niciun strop de machiaj. Imaginile RARE au fost făcute publice! # Cancan.ro
Bianca Drăgușanu și-a uimit fanii cu cea mai recentă postare. Vedeta s-a postat complet naturală, fără pic de make-up. Obișnuiți să o vadă mereu aranjată în postările ei, internauții au rămas surprinși. Vezi în articol […]
17:40
Sergiu Opaeț, directorul unei școli, a murit la doar 35 de ani. Mesajul TULBURĂTOR pe care l-a postat cu câteva zile înainte # Cancan.ro
Sergiu Opaeț, directorul școlii gimnaziale ”Ion Creangă” din satul Teleșeu, a murit la vârsta de 35 de ani. Profesorul se confrunta cu grave probleme de sănătate, iar cu doar puțin timp înainte de a înceta […]
17:30
Fosta concurentă de la Iumor, primele declarații după ce a rămas însărcinată în același timp cu fiica ei cea mare: ”Ea va naște mai curând” | EXCLUSIV # Cancan.ro
O artistă cunoscută din România și fiica ei sunt însărcinate în același timp! Va fi cea mai tânără bunică din showbiz-ul românesc! Vedeta a avut parte de o copilărie marcată de traume: familie dezorganizată, a […]
17:10
Este momentul să iei o pauză de la tot ce te distrage și să citești un banc de nota 10. Discuția dintre o femeie și un bărbat a devenit virală pe rețelele de socializare. – […]
17:00
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Trebuie să te concentrezi și să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 9 + 13 = 19. Crezi că reușești? Dacă da, […]
16:50
Ionuț, un cioban din satul Deleni, s-a angajat în construcții, în Germania. Câți bani primea pe zi, pentru 12 ore de muncă # Cancan.ro
În căutarea unui trai mai bun, mulți tineri români pleacă în străinătate, convinși că acolo îi așteaptă o viață mai ușoară și un câștig sigur. Ionuț Lazăr, un tânăr de 22 de ani, a decis […]
16:40
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie # Cancan.ro
Astrologul Cristina Demetrescu vine cu vești importante pentru o zodie de apă. Indiferent de vârstă, o parte dintre nativii născuți sub acest semn zodiacal vor simți nevoia să își facă testamentul. Este o perioadă favorabilă […]
16:20
Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis muzician. Cine era „cântărețul”, de fapt, și câți bani i-a trimis # Cancan.ro
Un caz de-a dreptul halucinant a făcut înconjurul internetului. O bătrânică din comuna Rieni a fost convinsă că este într-o relație virtuală cu un muzician. Câți bani i-a trimis femeia? Vezi în articol! Cazurile în […]
16:00
Maria de la Insula Iubirii face lumină! Ce se întâmplă în procesul dintre ea și Oana Monea, după ce s-ar fi bătut în Phuket: “Voi arăta și eu mesajele de jignire” # Cancan.ro
Maria și Marius Avram de la Insula Iubirii dau tot din casă după emisiunea care i-a făcut faimoși. Concurenta a suferit recent o intervenție în afara țării și face lumină în privința ultimelor zvonuri apărute! […]
15:50
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta # Cancan.ro
Apar noi detalii, după moartea șocantă a Ștefaniei Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău. Moartea subită a femeii în vârstă de 37 de ani a stârnit controverse, iar fratele ei a ieșit în față și a spus […]
15:10
S-a aflat motivul pentru care Nicola din Iași și-a luat viața la doar 21 de ani. Cu cine avusese un conflict aprins # Cancan.ro
Tragedie în Iași! Nicola, o tânără în vârstă de 21 de ani, și-a pus capăt zilelor într-un apartament, după o ceartă cu iubitul ei. Băiatul, speriat de faptul că ea nu îi mai răspundea la telefon, […]
15:00
Autoritățile române au demarat miercuri dimineață o serie de opt percheziții în cadrul anchetei privind explozia produsă pe 17 octombrie într-un bloc de pe strada Vicina, din Sectorul 5 al Capitalei. Perchezițiile vizează atât persoane […]
15:00
Doliu în lumea muzicii populare! Una dintre marile artiste s-a stins din viață: „O grea și lungă suferință” # Cancan.ro
Este doliu în lumea muzicii populare. Una dintre artistele apreciate s-a stins din viață. Aceasta a murit în urma unei lupte lungi și chinuitoare cu o boală nemiloasă. Anunțul trist al decesului a fost făcut […]
14:30
Diandra de la Insula Iubirii și-a schimbat look-ul! Fanii fostei ispite, luați prin surprindere de cum arată acum # Cancan.ro
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii care a reușit să îl facă pe Andrei Rotaru să pice testul de pe insulă, trece prin schimbări majore. Bruneta s-a decis că vrea să fie mai simplă, […]
14:10
Antonia (a lui Alex Velea) tună și fulgeră! Internauții i-au atins un punct sensibil și n-a mai ținut cont de nimic: “Pentru a suta oară…” # Cancan.ro
Antonia tună și fulgeră! Artista nu a mai rezistat și le-a oferit o replică tăioasă celor care au acuzat-o că ar fi apelat la intervenții estetice dentare! De-a lungul timpului, iubita lui Alex Velea a […]
14:10
Vești proaste pentru acești pensionari! Pensiile întârzie în noiembrie 2025. Când se livrează banii # Cancan.ro
Vești proaste pentru o parte din pensionarii din România. În luna noiembrie, aceștia vor primi banii cu o întârziere de câteva zile. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Care este […]
14:00
Revedere emoționantă după explozia din Rahova! Cum arată pisica salvată din catastrofă. A fost reunită cu familia ei # Cancan.ro
Imaginile cu o femeie care și-a revăzut pisicuța după 12 zile de la explozia din Rahova te vor lăsa fără cuvinte. O asociație dedicată animalelor face tot posibilul să salveze patrupezii din blocul distrus. Thomas […]
14:00
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo: e posibil? Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător! # Cancan.ro
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu discută despre meciul „frățesc” dintre FC Dinamo și CS Dinamo. Disecăm tot ce s-a întâmplat acolo și comentăm declarațiile „instigatoare” ale lui Florin […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.