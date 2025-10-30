Ancheta procurorilor în cazul exploziei din cartierul Rahova a intrat într-o nouă etapă
Rador, 30 octombrie 2025 07:50
Ancheta procurorilor în cazul exploziei din cartierul Rahova a intrat într-o nouă etapă. Un angajat al Distrigaz Rețele Sud și doi angajați ai unei firme private au fost reținuți aseară pentru distrugere calificată în dosarul exploziei din 17 octombrie, în care au murit trei persoane și alte 20 au fost răite, informează surse judiciare citate […]
Acum 10 minute
08:00
Comisia parlamentară pentru afaceri interne a respins veto-ul preşedintelui bulgar asupra a două legi # Rador
Comisia parlamentară pentru securitate internă şi ordine publică a respins, cu 10 voturi pentru, şapte împotrivă şi o abţinere, veto-ul preşedintelui Bulgariei, Rumen Radev, asupra a două legi – Legea privind mijloacele speciale de informaţii şi Legea privind Agenţia de Stat pentru Informaţii. Preşedintele Radev şi-a exercitat dreptul de veto asupra unor dispoziţii din Legea […]
08:00
Liderul regiunii spaniole Valencia a fost huiduit la un an de la inundaţiile care au ucis 230 de persoane # Rador
Protestatari, printre care și rude ale victimelor, l-au huiduit pe liderul regiunii spaniole Valencia în timpul unei ceremonii oficiale care a marcat un an de la inundațiile ce au ucis peste 230 de oameni. Aceștia au strigat „Criminalule! Lașule!”, cerând demisia lui Carlos Mazón, pe motiv că administrația sa a reacționat prea târziu în emiterea […]
08:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris lupte intense în jurul orașului Pokrovsk, din sud-estul țării, afirmând că bătăliile de acolo sunt deosebit de dificile. Trupele ruse încearcă de mai bine de un an să cucerească Pokrovsk, oraș care le-ar oferi o bază pentru lansarea unor noi atacuri./aionita/avladucu (BBC SERVICIUL MONDIAL – 30 octombrie)
Acum 30 minute
07:50
Partidul D66 şi Partidul Libertăţii, din Ţările de Jos, s-au plasat la egalitate în alegerile parlamentare # Rador
După ce au fost numărate aproape toate voturile în alegerile parlamentare din Ţările de Jos, partidul de centru D66 și Partidul Libertății, de extremă dreapta, condus de Geert Wilders, sunt la egalitate, fiecare fiind creditat cu câte 26 de locuri în parlament. Rezultatul marchează o scădere semnificativă pentru Partidul Libertății față de ultimele alegeri. Liderul […]
07:50
07:40
Președintele Trump și liderul chinez Xi Jinping și-au încheiat discuțiile din Coreea de Sud. Întâlnirea a început cu o strângere de mână și a durat o oră și patruzeci de minute. Vorbind cu reporterii în timp ce se întorcea în Statele Unite, domnul Trump a declarat că a ajuns la un acord pentru ridicarea restricțiilor […]
Acum 2 ore
07:10
Vicmele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi comemorate astăzi în fața fostului club din București. 64 de persoane și-au pierdut viața în urma incendiului din 30 octombrie 2015. La momentul izbucnirii focului, în club se aflau aproximativ 500 de persoane, dintre care peste 140 au fost spitalizate./eradu (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI […]
07:00
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței recomandă României să pună în aplicare un sistem național pentru monitorizarea incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli # Rador
Comisia Europeană împotriva Rasismului și a Intoleranței recomandă României, într-un raport publicat în această noapte, să pună în aplicare un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli și să colecteze date defalcate pe gen privind astfel de incidente, inclusiv cu privire la motivele hărțuirii. Acest organism de combatere a rasismului al […]
07:00
Guvernul va aproba în ședința de astăzi un proiect de lege privind înființarea Universității Tomis din Constanța. Aceasta nu va mai fi astfel o fundație non-profit, ci o instituție de învățământ superior, de sine stătătoare, cu personalitate juridică ce funcționează cu finanțare și patrimoniu privat. Un alt proiect de lege aflat pe agenda executivului prevede […]
06:20
Turneul președintelui american Trump în Asia și confruntarea complexă dintre Rusia și Vest, acum marcată și de anunțata retragere a unor trupe americane din România, se regăsesc printre temele cele mai comentate în presa internațională. „Donald Trump a susţinut un discurs în Coreea de Sud în faţa altor şefi de stat şi oameni de afaceri […]
Acum 4 ore
06:10
LA LIBRE BELGIQUE: Statele Unite își vor reduce prezența militară în Europa: „Decizia era așteptată” # Rador
Statele Unite au informat România și pe aliații săi că vor reduce o parte din trupele desfășurate pe frontul de est al Europei, a anunțat miercuri Ministerul Apărării din România într-un comunicat. „Decizia Statelor Unite este de a suspenda rotația în Europa a unei brigăzi care avea elemente în mai multe țări NATO”, a declarat […]
Acum 8 ore
00:40
Brazilia – Guvernatorul din Rio de Janeiro a salutat operațiunea de securitate împotriva grupării Red Command # Rador
Guvernatorul de dreapta din statul brazilian Rio de Janeiro a salutat operațiunea de securitate împotriva grupărilor infracționale de marți, în care peste 130 de oameni au murit. Cláudio Castro a declarat că singurele victime ale operațiunii au fost cei patru ofițeri de poliție care au murit. 2.500 de poliţişti şi soldaţi au fost implicaţi în […]
00:30
Un angajat al Distrigaz Rețele Sud și doi angajați ai unei firme private au fost reținuți pentru distrugere calificată # Rador
Un angajat al Distrigaz Rețele Sud și doi angajați ai unei firme private au fost reținuți, aseară, pentru distrugere calificată, în dosarul exploziei produse pe 17 octombrie la un bloc din cartierul bucureștean Rahova, soldate cu moartea a trei oameni și rănirea altor 20, informează surse judiciare citate de TVR. Potrivit acestora, se va formula […]
Acum 12 ore
00:00
Donald Trump anunță că a dat Coreei de Sud aprobarea pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară # Rador
Președintele american Donald Trump a scris joi pe rețelele de socializare că a dat Coreei de Sud aprobarea pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, afirmații făcute în timpul călătoriei sale în Asia./cstoica/eradu (REUTERS – 29 octombrie)
29 octombrie 2025
23:50
Aeronave de luptă israeliene au lovit nordul Fâșiei Gaza, vizând ceea ce armata israeliană a descris drept un loc de depozitare de armament. Oficiali medicali din cadrul spitalului Al-Shifa au declarat că două persoane au fost ucise în acest ultim atac israelian, executat după un val de atacuri aeriene în cursul nopții de marți./cstoica/eradu (BBC […]
23:40
Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața din cauza impactului uraganului Melissa, au anunțat miercuri autoritățile haitiene, în mare parte din cauza inundațiilor din Petit-Goave, unde cel puțin zece copii au fost uciși și zece persoane sunt încă dispărute./cstoica/dstanesc (REUTERS – 29 octombrie)
23:30
Radio România Actualități a primit premiul pentru obiectivitate și profesionalism în reflectarea domeniului economic # Rador
Radio România Actualități a primit premiul pentru obiectivitate și profesionalism în reflectarea domeniului economic din partea Camerei de Comerț și Industria Municipiului București. Camera a organizat, în această seară, cea de-a 32-a ediție a Topului firmelor din București. Reporterul Felicia Mocanu precizează că în cadrul evenimentului au fost decernate trofee de excelență companiilor care în […]
22:10
„Poseidon” și „Burevestnik” au extins triada nucleară a Rusiei, afirmă expertul Aleksandr Mihailov # Rador
Vehiculul subacvatic „Poseidon” și racheta „Burevestnik”, dezvoltate de Rusia, completează triada nucleară a țării și sunt arme apocaliptice, a declarat pentru TASS șeful Biroului de Analiză Militară-Politică, Aleksandr Mihailov. „Racheta „Burevestnik” a extins triada nucleară a Rusiei, devenind a patra componentă a arsenalului nuclear strategic al țării. Iar „Poseidon”, în esență, devine a cincea armă […]
22:10
Cea mai dificilă situație de pe linia frontului Ucrainei rămâne orașul Pokrovsk din estul țării, declară Volodimir Zelenski # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că cea mai dificilă situație de pe linia frontului Ucrainei rămâne orașul Pokrovsk din estul țării, în timp ce forțele Kievului își apără pozițiile în jurul orașului Kupiansk, situat în nord-estul țării. „Cea mai dificilă zonă este acum direcția Pokrovsk. Ca și în săptămânile anterioare, aceasta este zona cu […]
21:50
Doi republicani au emis o declarație rară, critică la adresa deciziei administrației Trump de a reduce numărul de trupe din România # Rador
Cei doi parlamentari republicani de rang înalt care conduc comisiile de supraveghere ale Pentagonului din cadrul Congresului SUA au emis miercuri o rară declarație comună în care critică decizia administrației Trump de a reduce numărul de trupe din România. Statele Unite intenționează să reducă numărul de trupe de pe flancul estic al Europei, inclusiv soldați […]
21:00
Doi lideri republicani critică decizia administrației Trump de a retrage trupe din România (Politico) # Rador
Doi lideri republicani în domeniul apărării denunță demersul administrației Trump privind reducerea prezenței militare americane în Europa, la marginea estică a NATO, spunând că decizia „transmite un semnal greșit” Rusiei. Senatorul Roger Wicker (republican din Mississippi) și reprezentantul Mike Rogers (republican din Alabama) – care prezidează Comitetul pentru Servicii Armate ale Senatului și, respectiv, Camerei […]
20:50
Europa trebuie să crească – extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Prin integrarea democrațiilor aflate în prima linie, Europa va deveni mai mare, mai puternică și mai rezilientă, capabilă să-și apere democrațiile, cetățenii și modul de viață. Declarațiile au […]
20:30
Alianța pentru Unirea Românilor solicită prezența premierului Ilie Bolojan în data de 3 noiembrie în plenul Camerei Deputaților la dezbaterea politică din cadrul Orei prim-ministrului. Reprezentanții AUR vor explicații referitoare la pregătirea pentru sezonul rece în contextul scumpirii accelerate a energiei, execuția bugetără pentru finalul anului și viziunea privind bugetul pentru 2026./eradu (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI […]
20:30
AUR, SOS România și POT cer înființarea unei comisii de anchetă privind investigarea exploziei produsă în imobilul din Calea Rahovei # Rador
La Camera Deputaților a fost aprobată, la solicitarea AUR, SOS România și POT, înființarea unei comisii de anchetă privind investigarea circumstanțelor și responsabilităților legate de explozia produsă în imobilul din Calea Rahovei-București. Comisia poate formula propuneri legislative concrete vizând înăsprirea regimului sancționar pentru operatorii de gaze și firmele de mentenanță neautorizate, precum și revizuirea normelor […]
20:20
Președintele României a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului, a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru # Rador
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului, a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat mâine. Tot mâine are loc la Palatul Cotroceni ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție./lalexandrescu (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI […]
19:50
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să se întâlnească cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, pe 8 noiembrie, informează agenţia Bloomberg, citând surse. Potrivit surselor, locul întâlnirii nu a fost încă stabilit. Anterior, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a anunțat că premierul Ungariei, Viktor Orbán, va vizita Washingtonul la începutul lunii noiembrie și se va întâlni […]
19:30
Administraţia SUA este în contact cu țările afectate de uraganul Melissa, a declarat Marco Rubio # Rador
Administraţia SUA este în contact cu guvernele din Jamaica, Haiti, Republica Dominicană și Bahamas, a declarat miercuri secretarul american de stat Marco Rubio, în condiţiile în care uraganul Melissa a provocat pagube considerabile în Caraibe. „Avem echipe de salvare și intervenție care se îndreaptă către zonele afectate, împreună cu provizii esențiale pentru salvarea de vieți”, […]
19:20
Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va cere vineri votul parlamentului # Rador
Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va cere vineri votul parlamentului. El a avut azi consultări cu grupurile politice din legislativ și a dat asigurări că viitorul său executiv va respecta toate angajamentele asumate de actualul cabinet, astfel încât Republica Moldova să poată adera la Uniunea Europeană. De la Radio Chișinău, relatează Victor Pogor. […]
Acum 24 ore
19:00
Cel puțin 132 de persoane au fost ucise în timpul unui raid mortal al poliției într-o favelă din Rio de Janeiro, a anunțat miercuri biroul procurorului public din Rio de Janeiro, la o zi după operațiune. Mai multe persoane s-au adunat pe străzile din Rio de Janeiro, în apropierea locului unde a avut loc operațiunea, […]
18:30
O decizie privind o nouă întâlnire între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, va fi luată după ce conținutul acesteia va fi pregătit, a declarat jurnaliştilor adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov. „Odată ce conținutul va fi pregătit, sunt convins că președinții vor decide asupra întâlnirii lor, asupra unui nou contact […]
18:10
Producătorul american de cipuri Nvidia a devenit prima companie din lume care a atins o valoare de piaţă de 5 trilioane de dolari, acest lucru reflectând încrederea investitorilor în viitorul Inteligenţei Artificiale. Valoarea acţiunilor gigantului tehnologic au crescut ca urmare a vânzărilor considerabile, ca şi de recentele acorduri numeroase încheiate de acesta, inclusiv cel cu […]
17:30
29 octombrie va fi Ziua Reginei Maria, potrivit unui proiect legislativ adoptat de Camera Deputaţilor # Rador
29 octombrie va fi Ziua Reginei Maria, potrivit unui proiect legislativ adoptat de către deputaţi. Actul normativ prevede că Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul şi autorităţile locale pot aloca fonduri pentru organizarea manifestărilor de comemorare, iar Radioul şi Televiziunea publice pot produce, difuza sau redifuza conţinut editorial care promovează aceste activităţi. Proiectul legislativ a fost adoptat […]
17:10
Comisia Europeană transmite că decizia SUA nu influenţează sub niciun aspect proiectele UE referitoare la apărarea Flancului de Est # Rador
Comisia Europeană transmite, la rândul ei, că decizia Statelor Unite nu influenţează sub niciun aspect proiectele Uniunii referitoare la apărarea Flancului de Est, iar Europa este deja pe cale să devină mai autonomă din punct de vedere al resurselor privind apărarea. Executivul de la Bruxelles aminteşte că Statele Unite rămân un aliat central al apărării […]
17:00
La microfon, Angelica Dan
16:50
Securitatea României și a flancului de Est al NATO nu va fi diminuată, iar parteneriatul strategic între România și SUA rămâne (Nicuşor Dan) # Rador
Securitatea României și a flancului de Est al NATO nu va fi în niciun fel diminuată, iar parteneriatul strategic între România și Statele Unite rămâne în aceiași parametri, dă asigurări președintele Nicușor Dan. El precizează că descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al Alianței este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea […]
16:30
Forţele ucrainene au atacat două rafinării de petrol și o uzina de procesare a gazelor din Rusia # Rador
Armata ucraineană a anunţat miercuri că a atacat peste noapte două rafinării de petrol și o uzina de procesare a gazelor din Rusia, provocând explozii și incendii la fața locului. Atacurile au lovit rafinăria Mariiski, o alta din satul Novospasskoe și o uzină de procesare a gazelor din orașul Budennovsk, a transmis Statul Major al […]
16:10
Marți, 4 noiembrie (de la ora 19:00), Corul de Băieți Radio prezintă la Sala Radio concertul Coriștii, conceput în jurul unor selecțiuni din muzica emoționantului film artistic Les Choristes, realizat în Franța, în 2004, de către regizorul Christophe Barratier. La cea de-a 77-a ediție a Premiilor Oscar, filmul a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun film străin și Cea mai bună melodie originală (Vois sur ton […]
15:50
Trimisul preşedintelui Putin, Kirill Dmitriev, a declarat că pacea va fi încheiată în Ucraina în termen de un an # Rador
Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferință de investiții din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va opri în termen de un an. Dl Dmitriev a vorbit după întâlnirile sale de la sfârşitul săptămânii trecute cu oficiali din Administrația Trump. Vizita sa în SUA a venit după […]
15:30
Programul de vizitare la Catedrala Națională din București a fost prelungit până pe 5 noiembrie # Rador
Catedrala Națională din București mai poate fi vizitată încă o săptămână, programul a fost prelungit până la sfârșitul zilei de 5 noiembrie, deci miercurea viitoare. Patriarhia a luat această decizie ca urmare a interesului foarte mare din partea publicului. Celor care vor să viziteze Catedrala, li se recomandă să consulte aplicația de hartă interactivă a […]
15:20
În discursul său în limba italiană, Papa Leon și-a dedicat cateheza Declarației Conciliare Nostra Aetate, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a acesteia. O declarație, a reamintit Sfântul Părinte, care „deplânge ura, persecuția și toate manifestările de antisemitism îndreptate împotriva evreilor, în orice moment și de către oricine”. „De atunci, toți predecesorii mei au condamnat […]
14:50
Situația din zona de operațiuni militare speciale evoluează favorabil pentru Rusia (Vladimir Putin) # Rador
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că situația din zona operațiuni militare speciale ruse este favorabilă pentru Rusia. Situația din zona de operațiuni militare speciale evoluează favorabil pentru Rusia, a declarat președintele rus Vladimir Putin. ‘Datorită eforturilor Dumneavoastră, situația generală din zona operațiunii militare speciale evoluează favorabil pentru noi. Camarazii Dumneavoastră de arme avansează și […]
14:40
Ministerul Sănătăţii din Gaza, condus de Hamas, a anunţat că un val de atacuri aeriene israeliene care au avut loc marţia noaptea s-au soldat cu moartea a cel puţin 100 de oameni, între care mai mult de 40 de copii. Armata israeliană a anunţat la rândul său că a ucis zeci de terorişti. Atacurile au […]
14:20
Protest de amploare în Piața Victoriei: mii de sindicaliști cer oprirea măsurilor de austeritate # Rador
În Piața Victoriei din capitală, mii de sindicaliști din toată țara, inclusiv cadre medicale, polițiști, profesori, silvicultori, dar și studenți și pensionari, protestează față de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Oamenii solicită, pe lângă creșterea salariului minim și a pensiilor, o taxare echitabilă, protejarea locurilor de muncă și oprirea măsurilor fiscal-bugetare aplicate doar persoanelor […]
13:40
Donald Trump afirmă că un acord comercial între SUA şi Coreea de Sud este aproape de a fi finalizat # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că un acord comercial dintre Statele Unite şi Coreea de Sud este aproape de a fi finalizat, după discuţiile cu omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung. Domnul Trump s-a declarat de asemena optimist în legătură cu încheierea unui acord cu China. El a făcut declaraţii la scurt timp după […]
11:30
Cartea întâi – Fâșia celor două ceasuri Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră, joi, 30 octombrie 2025, de la ora 19.00, la Radio România Cultural, PATIMILE DUPĂ IOV de Val Butnaru. Cartea întâi – Fâșia celor două ceasuri. Dramatizarea și adaptarea radiofonică: Magda Duțu. Regia artistică: Petru Hadârcă. În distribuție: Dorel Vişan, Mircea Rusu, Gabriela […]
11:20
Cu ocazia Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral (AVC), Asociația ALIA, cu sprijinul Boehringer Ingelheim, readuce in atenția publicului larg campania „Timpul înseamnă viață” – o inițiativă care își propune să atragă atenția asupra unei o realități vitale: în cazul unui AVC, fiecare minut contează, iar primele patru ore și jumătate pot face diferența între […]
11:20
China a confirmat că președintele Xi Jinping se va întâlni joi cu președintele american, Donald Trump, în Coreea de Sud # Rador
China a confirmat că președintele Xi Jinping se va întâlni joi cu președintele american, Donald Trump, în Coreea de Sud – o întrevedere mult așteptată, pe care traderii și investitorii de pe ambele maluri ale Pacificului o consideră esențială pentru detensionarea relațiilor comerciale din ultimele luni. „Cei doi șefi de stat vor avea discuții aprofundate […]
11:20
Guvernul, sindicatele şi patronatele discută, la Palatul Victoria, despre oportunitatea majorării salariul minim brut pe economie # Rador
Guvernul, sindicatele şi patronatele discută, de la această oră, la Palatul Victoria, despre oportunitatea majorării salariul minim brut pe economie, care în prezent este de 4.050 de lei. Premierul Ilie Bolojan susţine îngheţarea acestuia la nivelul actual, în timp ce PSD pledează pentru creşterea salariului minim pentru a veni în sprijinul celor cu venituri mici. […]
10:00
Peste 1.000 de militari ruşi au fost ucişi pe frontul din Ucraina, în luptele din ultimele 24 de ore (armata ucraineană) # Rador
Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 1.150 de soldați. De la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.139.900 de militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, miercuri, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei la […]
