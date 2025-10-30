Boeing înregistrează o pierdere de 5 miliarde de dolari din cauza întârzierilor programului 777X

00:00

* Teodor Nicolaescu, fost manager al fabricii: and #8221;Sanevit a fost un proiect corect şi viabil, iniţiat într-o perioadă în care România nu avea nicio fabrică de seringi şi ace de unică folosinţă and #8221;* and #8221;Sanevit este o poveste tristă, o întreprindere distrusă de zvonuri şi lipsă de management, deşi fabrica avea utilaje performante şi era în perfectă stare de funcţionare and #8221;, conform fostului manager* Activele fostei fabrici de echipamente medicale, care includ un teren de peste 30.000 de metri pătraţi în Arad, au fost vândute recent prin licitaţie publică, pentru 1,68 milioane de euro