Maduro vrea să retragă cetăţenia venezueleană tuturor cetăţenilor care solicită o invazie străină
Bursa, 30 octombrie 2025 07:50
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a solicitat miercuri celei mai înalte instanţe din ţară să retragă cetăţenia oricărei persoane care solicită o invazie străină, în contextul desfăşurării militare a Statelor Unite în Caraibe, pe care o denunţă
Acum 15 minute
08:00
Xi Jinping i-a declarat lui Trump că Washingtonul şi Beijingul ar trebui să fie and #8222;parteneri şi prieteni and #8221; # Bursa
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a declarat joi omologului său american Donald Trump că cele două ţări trebuie să se străduiască să fie and #8222;parteneri şi prieteni and #8221; în ciuda divergenţelor şi opoziţiei comerciale şi strategice acerbe dintre ele, la începutul întâlnirii lor din Coreea de Sud
08:00
Guvernul german ia în considerare posibilitatea de a naţionaliza activele locale ale gigantului rus Rosneft, inclusiv rafinăria Schwedt, infrastructură strategică care furnizează cea mai mare parte a combustibilului pentru Berlin, după noile sancţiuni impuse companiei de către Statele Unite, au declarat pentru Reuters două surse apropiate discuţiilor.
08:00
Pieţele bursiere europene au încheiat sesiunea de miercuri în teritoriu negativ, în timp ce investitorii aşteptau decizia Rezervei Federale a SUA privind reducerea dobânzii de referinţă, dar acţiunile Mercedes-Benz au urcat cu 4,5%, în cea mai bună zi de tranzacţionare a lor din 2022
08:00
Tot mai multe corporaţii internaţionale reduc masiv personalul, în contextul încetinirii economice şi al tranziţiei accelerate către automatizare bazată pe inteligenţă artificială
Acum 30 minute
07:50
07:50
Boeing înregistrează o pierdere de 5 miliarde de dolari din cauza întârzierilor programului 777X # Bursa
Boeing a anunţat miercuri un nou impact financiar de 5 miliarde de dolari şi amânarea primei livrări a avionului 777X până în 2027, marcând un nou eşec în cel mai important program de aeronave widebody al companiei americane
Acum 2 ore
06:50
Jucătorul echipei Real Madrid, Vinicius Jr, le-a prezentat scuze suporterilor pentru reacţia sa când a fost schimbat la El Clasico de duminică, împotriva FC Barcelona.
06:50
Naţionala de rugby a României va disputa trei meciuri test în luna noiembrie, cu Canada (8 noiembrie), SUA (15 noiembrie) şi Uruguay (22 noiembrie). Toţi adversarii sunt calificaţi la Cupa Mondială de Rugby din Australia din 2027.
Acum 4 ore
06:00
Toţi indicii Pieţei Reglementate a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) s-au depreciat, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, într-o zi cu scăderi pentru pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a coborât cu 1,06%, la 22.611 puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a avut un declin de 0,88%, până la 4.356 de puncte.
Acum 12 ore
00:00
Papa le cere şcolilor să adopte tehnologia and #8221;fără teamă and #8221;, dar cu discernământ # Bursa
Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel către instituţiile de învăţământ catolice din întreaga lume să îmbrăţişeze progresul tehnologic cu înţelepciune şi curaj, subliniind importanţa formării digitale a profesorilor şi a accesului echitabil la educaţie pentru toţi copiii, în special cei aflaţi în dificultate.
00:00
Ştiinţa şi noile descoperiri au capacitatea de a rescrie Retragerea catastrofală a armatei lui Napoleon Bonaparte din Rusia, în iarna anului 1812, a fost de mult timp descrisă drept una dintre cele mai dramatice pagini din istoria militară a Europei.
00:00
Salvaţi Copiii lansează platforma interactivă and #8221;What and #39;s Next and #8221; pentru orientarea vocaţională a elevilor # Bursa
Copiii din Capitală au acum la dispoziţie un instrument digital modern care îi ajută să îşi descopere pasiunile şi potenţialul profesional.
00:00
Ford Motor Co. a înregistrat, în trimestrul al treilea din 2025, rezultate peste aşteptări atât la nivelul veniturilor, cât şi al profitului, cu performanţe solide ale diviziilor Ford Blue şi Ford Pro, în timp ce Ford Model e a continuat să înregistreze pierderi.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a crescut la 5,74% de la 5,72% în ziua precedentă.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,15 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0829 lei/euro.
00:00
Polonia a devenit, în doar câţiva ani, un jucător central în industria globală a armamentului, transformându-se în cel mai mare exportator de echipamente militare din Europa Centrală şi de Est.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va continua să se încălzească, devenind îndeosebi ziua mult mai caldă decât în mod normal la această dată în cea mai mare parte a ţării.
00:00
Schimbările climatice nu mai reprezintă doar o ameninţare ecologică, ci o criză globală de sănătate publică, relevă un nou studiu publicat de The Lancet Countdown.
00:00
Stagnarea administrativă a Pieţei Unice Europene, o piedică pentru competitivitatea blocului comunitar la nivel global # Bursa
Stagnarea administrativă a Pieţei Unice Europene ar fi una dintre cauzele scăderii blocului comunitar la nivel global se afirmă într-o opinie publicată de site-ul europeangeneration.eu.
00:00
BURSELE LUMII Nvidia - prima companie cu o capitalizare bursieră de peste 5 trilioane de dolari # Bursa
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor şi la decizia de politică monetară a băncii centrale americane (Fed).
00:00
Liderii europeni nu au ajuns la un acord privind utilizarea activelor financiare îngheţate ale Rusiei nici la ultima întâlnire la nivel înalt.
00:00
Raritatea aurului este unul dintre motivele pentru care acest metal rămâne un refugiu sigur şi căutat. În 2025, preţul metalului galben a înregistrat cea mai puternică creştere din ultimii ani, urcând cu peste 50%, pe măsură ce investitorii globali reacţionează la incertitudinea din economia mondială.
00:00
* Teodor Nicolaescu, fost manager al fabricii: and #8221;Sanevit a fost un proiect corect şi viabil, iniţiat într-o perioadă în care România nu avea nicio fabrică de seringi şi ace de unică folosinţă and #8221;* and #8221;Sanevit este o poveste tristă, o întreprindere distrusă de zvonuri şi lipsă de management, deşi fabrica avea utilaje performante şi era în perfectă stare de funcţionare and #8221;, conform fostului manager* Activele fostei fabrici de echipamente medicale, care includ un teren de peste 30.000 de metri pătraţi în Arad, au fost vândute recent prin licitaţie publică, pentru 1,68 milioane de euro
00:00
CORESPONDENTA DIN DANEMARCA Geopolitica, schimbările climatice şi inegalitatea rescriu viitorul energiei globale # Bursa
Într-o lume aflată într-o transformare accelerată, frontierele energiei, tehnologiei şi geopoliticii se estompează sub presiunea unui viitor incert, au afirmat participanţii la Innovation Summit, eveniment care a avut loc în 22 şi 23 octombrie la Copenhaga, în Danemarca, sub egida grupului Schneider Electric.
00:00
* Tranzacţii de 83 milioane de lei, sub cele din şedinţa anterioară
29 octombrie 2025
22:00
Forţele ucrainene se confruntă cu o presiune tot mai mare în oraşul Pokrovsk, un nod logistic esenţial din estul Ucrainei, unde ofensiva rusă s-a intensificat în ultimele săptămâni, potrivit Reuters.
22:00
Grindeanu solicită o informare oficială în Parlament, în contextul retragerii unei părţi a trupelor americane din România # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri că anunţul privind retragerea unei părţi a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase şi a solicitat de urgenţă o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe şi ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităţilor de descurajare şi apărare pe Flancul Estic
22:00
Fico: Slovacia nu va contribui and #8222;nici măcar cu un cent and #8221; la sprijinul pentru Ucraina # Bursa
Premierul slovac Robert Fico a anunţat miercuri că Slovacia nu va finanţa cheltuielile militare ale Ucrainei pentru 2026-2027, subliniind că ţara sa and #8222;nu va participa nici măcar cu un cent and #8221; la programele europene destinate Kievului, potrivit agenţiei slovace TASR.
21:50
4Construct Cluj 2025: Liderii industriei au setat direcţia pentru Tehnologie, Sustenabilitate şi Eficienţă # Bursa
Conferinţa 4Construct, desfăşurată pe 16 octombrie la Cluj Innovation Park, s-a încheiat cu un succes răsunător, aducând laolaltă peste 200 de profesionişti de top. Evenimentul sold-out a demonstrat că, în faţa provocărilor economice, industria construcţiilor răspunde prin adoptarea rapidă a tehnologiei
21:40
Deputatul PNL Alexandru Muraru: Şantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o ruşine politică şi o ameninţare la adresa statului de drept # Bursa
Deputatul liberal Alexandru Muraru critică reacţia Olguţei Vasilescu - primar de Craiova şi lider PSD - care a afirmat că premierul Ilie Bolojan trebuie să-şi asume politic eventuala pierdere a tranşei de fonduri europene din PNRR, după 28 noiembrie
21:40
Microsoft s-a confruntat miercuri cu o pana semnificativă care a afectat serviciile sale cloud Azure şi platforma Microsoft 365, chiar înainte de publicarea rezultatelor financiare trimestriale, potrivit CNBC.
21:20
Conducătorii autorităţilor vamale din România şi Republica Moldova, întrunirea pentru fluidizarea traficului transfrontalier # Bursa
Şefii autorităţilor vamale din România şi Republica Moldova, Alexandru Bogdan Bălan şi Alexandru Iacub, au avut, miercuri, o întrevedere bilaterală la Biroul Vamal de Frontieră Galaţi-Giurgiuleşti
21:20
21:20
Fed reduce din nou dobânda cheie şi anunţă încheierea programului de restrângere a bilanţului în decembrie # Bursa
Rezerva Federală a SUA a decis miercuri să reducă pentru a doua oară în 2025 dobânda de politică monetară, stabilind intervalul de referinţă la 3,75%-4%, potrivit CNBC. Totodată, Fed a anunţat că va opri programul de restrângere a bilanţului începând cu 1 decembrie, după ce a redus activele cu aproximativ 2,3 trilioane de dolari din 2022 până acum.
21:10
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri, la Berlin, că Germania şi Europa trebuie să devină independente din punct de vedere tehnologic, pentru a-şi proteja prosperitatea şi securitatea, potrivit dpa.
21:10
Nicuşor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, în pofida opoziţiei lui Grindeanu # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, potrivit agendei oficiale a Administraţiei Prezidenţiale, ceremonia de depunere a jurământului fiind programată joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.
21:00
Arabia Saudită se pregăteşte să reorienteze Fondul Suveran de Investiţii (Public Investment Fund - PIF), în valoare de 925 de miliarde de dolari, către domenii cu randamente economice mai rapide şi sustenabile, îndepărtându-se de megaproiectele imobiliare care au dominat până acum strategia Vision 2030, potrivit unor surse citate de Reuters.
21:00
Ministrul Educaţiei a primit aprobarea de la CE pentru a folosi fondurile europene la acordarea primei didactice # Bursa
Ministrul Educaţiei Daniel David a spus că România a primit aprobarea de la Comisia Europeană şi poate folosi fondurile europene pentru a acorda prima de carieră didactică. Daniel David a făcut declaraţia în cadrul LIVE-ului de miercuri seară, 29 octombrie, pe pagina de Facebook a Ministerului Educaţiei, unde a răspuns unor întrebări adresate de pe pagină
21:00
Autorităţile din districtul Bad Durkheim, Germania, au respins propunerea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) de a-i acorda preşedintelui american Donald Trump titlul de cetăţean de onoare.
21:00
Măsurile fiscale vor începe să producă rezultate în şase-şapte luni, susţine ministrul Economiei # Bursa
Măsurile fiscale şi cele prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile vor începe să producă rezultate în şase-şapte luni, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, la cea de a XXXII-a ediţie a Topului Firmelor din Capitală, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB)
20:50
Doi suedezi au fost inculpaţi în Danemarca pentru un atac cu grenade comis în 2024 lângă ambasada Israelului # Bursa
Doi suedezi au fost inculpaţi pentru terorism după ce luaseră drept ţintă anul trecut ambasada israeliană din Copenhaga cu două grenade de mână, a anunţat miercuri parchetul danez, informează agenţia de ştiri AFP, citată de Agerpres
20:40
Istoric american: and #8222;România este un stat în prima linie. Trezeşte-te, Europa! and #8221; # Bursa
Statele Unite îşi vor reduce prezenţa militară pe frontul de est al NATO, inclusiv în România, vizată direct de această decizie, a anunţat miercuri Ministerul român al Apărării, citat de AFP. Măsura are loc în plin război în Ucraina şi este prezentată de oficialii americani şi NATO drept o and #8222;ajustare and #8221; a dispozitivului, nu o retragere propriu-zisă.
20:40
Platforma white-label AI-powered - VOGO, proiectată în România - ţinteşte top 10 mondial al aplicaţiilor de comerţ electronic pentru terminale mobile Android şi iOS. A obţinut recunoaştere europeană şi îşi extinde prezenţa pe pieţele din Italia, Spania, Portugalia, Elveţia, Marea Britanie, Europa de Est şi Statele Unite
20:40
Islamabadul anunţă and #8222;eşecul and #8221; negocierilor dintre Pakistan şi Afganistan pentru un armistiţiu durabil # Bursa
Negocierile între Pakistan şi Afganistan pentru un armistiţiu durabil au eşuat, a anunţat miercuri Islamabadul, acuzând ţara vecină că aceasta and #8222;caută conflictul and #8221;, după confruntări care au făcut zeci de morţi, informează agenţia de ştiri AFP
20:30
Preţurile la încălzire în Germania au urcat, în medie, cu 82% faţă de 2021, ca urmare a renunţării la gazul rusesc şi a creşterii costurilor de aprovizionare, potrivit agenţiei EFE.
20:20
Ministrul Sănătăţii: La Buzău media era de trei gărzi pe lună, nu ştim de ce doctoriţa Szabo făcea şapte # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că, potrivit datelor disponibile, media gărzilor la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău era de trei pe lună, însă nu se cunoaşte motivul pentru care medicul Ştefania Szabo efectua şapte gărzi lunar, relatează Antena 3.
20:20
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată
20:00
Preşedintele Nicuşor Dan trimite spre reexaminare Legea care priveşte prezenţa condamnatului la proces # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis miercuri spre reexaminare Legea privind prezenţa condamnatului la proces, informează Administraţia Prezidenţială, transmite Agerpres
20:00
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat miercuri, cu o largă majoritate, o nouă rezoluţie prin care solicită ridicarea and #8222;blocadei economice, comerciale şi financiare and #8221; impuse Cubei de către Statele Unite, potrivit AFP.
19:50
Şefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA anunţă că se opun retragerii parţiale a trupelor americane din România # Bursa
Doi congresmani ai Partidului Republican (de guvernământ) din SUA, care condus comisiile de Apărare din Congresul SUA, au anunţat miercuri printr-un comunicat că se opun retragerii parţiale a trupelor americane din România, anunţată tot miercuri de Pentagon
