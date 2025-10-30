REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Trump dă asigurări că reducerea trupelor americane din România „nu este foarte importantă”
News.ro, 30 octombrie 2025 07:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One.
• • •
Partidul centrist olandez D66 câştigă detaşat alegerile, în timp ce extrema dreaptă pierde din popularitate # News.ro
Partidul centrist D66 a înregistrat câştiguri uriaşe în alegerile olandeze, ceea ce îi va conferi probabil rolul principal în formarea guvernului, în condiţiile în care partidul liderului de extremă dreapta Geert Wilders a pierdut din popularitate, conform Reuters.
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Trump dă asigurări că reducerea trupelor americane din România „nu este foarte importantă” # News.ro
Marile companii globale anunţă valuri de concedieri, pe fondul scăderii încrederii şi al presiunii investiţiilor în AI # News.ro
Tot mai multe corporaţii internaţionale reduc masiv personalul, în contextul încetinirii economice şi al tranziţiei accelerate către automatizare bazată pe inteligenţă artificială, transmite Reuters.
Şeful Meta Mark Zuckerberg a anunţat, cu ocazia celei mai recente conferinţe cu investitorii, că 150 de milioane de oameni accesează acum cel puţin o dată pe zi Threads, cea mai nouă reţea socială a companiei.
Denuclearizarea ar fi un „lucru extraordinar”, afirmă Trump după ce a anunţat testele nucleare # News.ro
Denuclearizarea ar fi un „lucru extraordinar”, a declarat joi preşedintele SUA, Donald Trump, dar a reiterat că reluarea testelor nucleare de către SUA după un moratoriu de 30 de ani este „adecvată”, scrie CNN.
10 ANI DE LA COLECTIV - Nicuşor Dan: În zona de sănătate sunt ceva progrese în aceşti 10 ani. Din păcate, pe zona de corupţie cred că am făcut nişte paşi înapoi / Cum explică faptul că nu avem niciun pat pentru marii arşi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că în cei 10 ani care au trecut de la incendiul din clubul Colectiv, în urmă căruia au murit 65 de tineri, în zona de sănătate sunt câteva progrese, însă, din păcate, pe zona de corupţie ”am făcut nişte paşi înapoi”.
Airbus a depăşit aşteptările în trimestrul al treilea, dar a redus ţinta de producţie pentru modelul A220 # News.ro
Airbus a raportat miercuri rezultate peste aşteptări pentru trimestrul al treilea, susţinute de livrările de avioane comerciale şi de creşterea solidă a diviziilor de elicoptere şi apărare, însă a anunţat reducerea planului de producţie pentru modelul său cel mai mic, A220, relatează Reuters.
10 ANI DE LA COLECTIV - Cristian Matei: Sloganul "Corupţia ucide" a murit. Profitori pe seama tragediilor au fost şi vor fi întotdeauna, în special în politică # News.ro
Cristian Matei (Mumu pentru prieteni), 49 de ani, a fost la Colectiv în 30 octombrie 2015 şi a avut 25% arsuri pe suprafaţa corpului, a stat o lună în comă, după care a fost transferat în Israel unde s-a vindecat. La 10 ani de la tragedie, Mumu spune, într-un interviu pentru News.ro, că sloganul "Corupţia ucide", născut în urma tragediei de acum un deceniu, a murit, iar cei care au ajutat şi ajută în continuare se vor sătura la un moment dat din cauza nepăsării statului. Se simte dezamăgit şi revoltat şi crede că "românii au devenit oarecum mai insensibili la pierderile de vieţi omeneşti" iar "profitori pe seama tragediilor au fost şi vor fi întotdeauna, în special în politică".
10 ANI DE LA COLECTIV - Bogdan Moleşag, supravieţuitor: Lucrarea de licenţă am făcut-o pe supravieţuitorii incendiului. Concluzia: din punct de vedere psihic şi emoţional, eşti la fel de rănit şi la fel de afectat indiferent dacă ai sau nu şi răni fizic # News.ro
Bogdan Moleşag a fost internat la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală imediat după tragedia din Colectiv, cu arsuri pe 35% din suprafaţa corpului, dar şi la nivelul căilor respiratorii. Alţi patru tineri răniţi grav au mai fost internaţi alături de el în unitatea sanitară. Din cei cinci, numai Bogdan este acum în viaţă. La o săptămână de la internarea în spital, a fost transferat în Belgia, la Spitalul Reine Astrid din Bruxelles. A suferit un stop cardio-respirator chiar pe aeroport, la aterizarea în Belgia. Medicii au reuşit cu greu să-l stabilizeze. După trei săptămâni, Bogdan s-a trezit din comă în spitalul din străinătate. Încet, încet, a început un proces dificil de recuperare, timp de doi ani. Până acum a trecut prin mai mult de 30 de operaţii cu anestezie generală. Bogdan a fost operator de imagine la Prima TV şi toboşar în trupa Up To Eleven. După Colectiv a decis să studieze psihologia, iar astăzi este psiholog autonom. Deşi ţine cu dificultate beţele din cauza faptului că are şase degete amputate, Bogdan duce mai departe pasiunea lui pentru muzică, alături de trupa sa. Cântă, deşi mai rar. Îşi demonstrează clipă de clipă că se poate.
10 ANI DE LA COLECTIV - Cătălin Scânteie: "Suntem în continuare dependenţi de alte ţări pentru a salva vieţi. Înseamnă că politicienii şi cei care au guvernat au eşuat lamentabil" # News.ro
Cătălin Scânteie, artist, 50 de ani, a purtat costum compresiv mult timp, a avut arsuri pe mâini, faţă şi spate. A luptat. A ajuns în Franţa pentru tratament, i-au fost recoltate culturi din răni deschise, aşa cum erau după patru luni şi jumătate. La 10 ani de la tragedia din Colectiv, Cătălin mărturiseşte, pentru News.ro, că aştepta să fie protejat dar şi astăzi victimele incendiilor sunt trimise în străinătate, ceea ce înseamnă că "politicienii şi cei care au guvernat în ultimul deceniu au eşuat lamentabil" în a avea grijă de cetăţeni. E de părere că "toleranţa nu vine de sus în jos, de la guvern, ci de jos în sus, de la oameni" şi continuă să lupte pentru o Românie mai bună.
10 ANI DE LA COLECTIV - Alex şi Bogdan au pierit în urma incendiului de la Colectiv. Pentru părinţii lor, sunt zece ani de durere şi de întrebări fără răspuns # News.ro
Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru Iancu, tânăr care s-a stins în Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, la trei săptămâni după tragedie, spune că statul nu are pusă la punct o lege de funcţionare a spaţiilor publice şi nici măcar un spital destinat marilor arşi finalizat la ora actuală. Laurenţiu Istrate, tatăl lui Bogdan Istrate, care la la 22 de ani s-a a murit în Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, la două săptămâni de la incendiiu, se declară total dezamăgit pentru tot ce s-a întâmplat în perioada asta şi crede că fiul său ar fi avut şanse dacă ar fi fost transferat în străinătate.
10 ANI DE LA COLECTIV - Alexandra Furnea: "Tratamentul marilor arşi în România încalcă drepturile omului" # News.ro
„În România, felul în care sunt trataţi marii arşi este o formă de crimă împotriva umanităţii, iar soarta lor se poate asemăna cu un genocid medical", scrie, pe Facebook, Alexandra Furnea, la 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv. Jurnalist, activist, redactor de carte, Alexandra avertizează că oamenii vor muri în continuare dacă nu vor înceta "minciunile compensatorii", "certurile politice stupide".
10 ANI DE LA COLECTIV - Oameni care au reconstruit omenia/ Oana Botezatu: „În faţa unei tragedii fără margini, am ştiut să fim oameni. Şi am fost”. Cristina Hurdubaia: „Implicare mea a fost un reflex generat de şoc şi indignare” # News.ro
Incendiul din clubul Colectiv, o fostă hală a fabricii Pionierul, a cutremurat o ţară. 65 de oameni au murit atunci. Erau tineri la concertul trupei Goodbye to Gravity, care lansa albumul „Mantras of War”. Focul a pornit de la artificiile din zona scenei. În orele care au urmat tragediei de acum 10 ani, foarte mulţi oameni, din inimă, au sărit în ajutorul celor ce treceau prin iad. Aşa cum s-au priceput. Oana Botezatu, jurnalist şi antreprenor, a fost unul dintre ei. Ea a mers prin spitale cu mâncare, cafea şi croissante pentru rudele victimelor. „Îmi făcusem un scop: să conving oamenii că împreună ducem mai uşor povara acelor zile. S-a pornit atunci un tăvălug de omenie”, a povestit Oana, pentru News.ro, cum a trăit acele zile. La un deceniu de la tragedie, „sentimentul dominant este cel al lipsei de asumare reală din partea clasei politice şi a administraţiei publice”, mărturiseşte Cristina Hurdubaia, voluntar.
10 ANI DE LA COLECTIV - Medic de la Maternitatea Bucur: Ne rămâne o tragedie care nu a fost egalată până acum de nimic, de la accidentele din Valea Jiului, eu una de aşa amploare nu am văzut/Oricâţi ani ar trece, amintirea acelor momente rămâne pe viaţă # News.ro
Dr. Lucian Horhotă, medic primar de ATI, este unul dintre medicii care era de gardă la Maternitatea Bucur în noaptea incendiului din clubul Colectiv. Maternitatea este situată foarte aproape de locul tragediei. La zece ani de atunci, medicul spune că amintirea acelor momente îi va rămâne întipărită, pe viaţă. Medicul povestesteşte cum în noaptea aceea au început la un moment dat să se audă sirenele ambulanţelor şi pompierilor. Alături de echipa sa tocmai ce încheiase cea de-a doua operaţie de cezariană din ziua respectivă şi urma o altă intervenţie, peste aproximativ o oră. În scurt timp, medicii şi asistentele din maternitate au fost chemaţi afară de oameni intraţi în holul spitalului, pentru a veni şi a ajuta în gestionarea victimelor.
10 ANI DE LA COLECTIV - Sistemul de sănătate din România, după Colectiv. Patru întrebări pentru dr. Alexandru Rogobete, prof. dr. Alexandru Rafila şi prof. Dorel Săndesc # News.ro
Cum s-a schimbat sistemul de sănătate la zece ani de la Colectiv, cum procedăm dacă mâine ar avea loc o nouă astfel de tragedie, cum gestionăm infecţiile din spitale, şi care este mesajul pentru părinţii vicimelor de la Colectiv. Sunt întrebările la care au răspuns pentru News.ro Ministrul actual al Sănătăţii, Dr. Alexandru Rogobete, fostul Ministru al Sănătăţii, Prof. Dr. Alexandru Rafila şi Prof. Dr. Dorel Săndesc, şeful secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean din Timişoara, preşedintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă şi secretar de stat la Ministerul Sănătăţii în perioada tragediei de la Colectiv.
10 ANI DE LA COLECTIV - Medicul Elena Copaciu: Practic ce e diferit în momentul acesta e înţelegerea faptului că marele ars trebuie să ajungă cât de repede, 24-48-72 de ore într-un centru de mari arşi conform # News.ro
Conf. Univ. Dr. Elena Copaciu, medic de terapie intensivă cu mai bine de 30 de ani de experienţă în sistemul medical românesc, a explicat pentru News.ro cum vede sistemul medical la zece ani de la tragedia din clubul Colectiv. Medicul a spus că avem acte normative, reguli, dar că facem puţin spre deloc atunci când vine vorba de aplicarea acestora. În cazul marilor arşi există bariere care blochează viteza cu care se întâmplă lucrurile, mai spune medicul. S-au făcut însă în sistem şi progrese importante, precum programul Acţiuni Prioritare Arsuri care finanţează acest tip de îngrijiri prin Ministerul Sănătăţii, dar şi programe de formare a cadrelor medicale în domeniul arsurilor, în centre din străinătate. Legat de legislaţie, spune medicul, partea cea mai discutabilă este legată de Ordinul care reglementează îngrijirile medicale pentru pacienţii cu arsuri, modificat în 2024 printr-o coborâre a standardelor, creându-se astfel premisele pentru a autoriza nişte structuri existente ca centre de mari arşi dar care nu corespund nevoilor pacientului mare ars. Dacă România s-ar confrunta din nou cu o situaţie asemănătoare celei de la Colectiv, diferit faţă de tragedia de acum zece ani este „înţelegerea faptului că marele ars trebuie să ajungă cât de repede, 24-48-72 de ore într-un centru adecvat nevoilor sale de îngrijire, deci într-un centru de mari arşi conform”, a precizat medicul.
10 ANI DE LA COLECTIV - Cătălina Poiană (Colegiul Medicilor): Tragedia de la Colectiv a arătat dureros cât de nepregătit este sistemul sanitar pentru un numâr mare, în acelaşi timp, de pacienţi critici cu arsuri. În continuare, lipsesc centrele specializa # News.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă că tragedia de la Colectiv a arătat dureros cât de nepregătit este sistemul sanitar pentru un numâr mare, în acelaşi timp, de pacienţi critici cu arsuri, remarcând că în continuare lipsesc centrele specializate şi că, în continuare, în cazurile de mari arşi,” timpul înseamnă viaţă - dar timpul se pierde între hârtii, transferuri, paturi libere, căutarea de soluţii pe moment pentru cazuri specifice”.
Compania Paramount Skydance a început miercuri un val masiv de concedieri, care vizează aproximativ 1.000 de angajaţi, potrivit unei surse apropiate situaţiei. În total, restructurarea ar putea ajunge la 2.000 de posturi eliminate în următoarele luni, transmite CNBC.
Maduro vrea să retragă cetăţenia venezueleană tuturor cetăţenilor care solicită o invazie străină # News.ro
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a solicitat miercuri celei mai înalte instanţe din ţară să retragă cetăţenia oricărei persoane care solicită o invazie străină, în contextul desfăşurării militare a Statelor Unite în Caraibe, pe care o denunţă, informează AFP.
Marş la împlinirea a zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv – Oamenii cer dreptate / Zece ani mai târziu, corupţia încă ucide în România: mor bebeluşi în spitale, nu există o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi / Programul manif # News.ro
Mai multe organizaţii civice organizează, joi, un marş în Bucureşti, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic.
Boeing înregistrează o pierdere de 5 miliarde de dolari din cauza întârzierilor programului 777X # News.ro
Boeing a anunţat miercuri un nou impact financiar de 5 miliarde de dolari şi amânarea primei livrări a avionului 777X până în 2027, marcând un nou eşec în cel mai important program de aeronave widebody al companiei americane, transmite Reuters.
Xi Jinping i-a declarat lui Trump că Washingtonul şi Beijingul ar trebui să fie „parteneri şi prieteni”/ Trump a ordonat Pentagonului să înceapă testarea armelor nucleare # News.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a declarat joi omologului său american Donald Trump că cele două ţări trebuie să se străduiască să fie „parteneri şi prieteni” în ciuda divergenţelor şi opoziţiei comerciale şi strategice acerbe dintre ele, la începutul întâlnirii lor din Coreea de Sud, scrie AFP.
Guvernul german ia în considerare posibilitatea de a naţionaliza activele locale ale gigantului rus Rosneft, inclusiv rafinăria Schwedt, infrastructură strategică care furnizează cea mai mare parte a combustibilului pentru Berlin, după noile sancţiuni impuse companiei de către Statele Unite, au declarat pentru Reuters două surse apropiate discuţiilor.
Bursele europene au închis miercuri în scădere; acţiunile Mercedes-Benz au urcat cu 4,5%, în cea mai bună zi de tranzacţionare din 2022 # News.ro
Pieţele bursiere europene au încheiat sesiunea de miercuri în teritoriu negativ, în timp ce investitorii aşteptau decizia Rezervei Federale a SUA privind reducerea dobânzii de referinţă, dar acţiunile Mercedes-Benz au urcat cu 4,5%, în cea mai bună zi de tranzacţionare a lor din 2022, relatează CNBC.
Preşedintele Donald Trump a transmis un mesaj clar liderilor din mediul de afaceri cu o zi înaintea întâlnirii cu miză mare pe care o are joi cu omologul chinez Xi Jinping, care va determina dacă SUA şi China vor prelungi armistiţiul în războiul comercial sau vor reintra în ostilitate economică. „Lumea este cu ochii pe noi”, le-a spus Trump directorilor executivi la forumul Cooperării Economice Asia-Pacific din Coreea de Sud. „Cred că vom avea parte de ceva foarte interesant”, a adăugat el misterios, notează Financial Times.
SUA vor împărtăşi Coreei de Sud tehnologia necesară pentru ca Seulul să-şi construiască un submarin cu propulsie nucleară, afirmă Trump # News.ro
Statele Unite vor împărtăşi Seulului tehnologie strict secretă pentru a permite Coreei de Sud să-şi construiască un submarin cu propulsie nucleară, a afirmat preşedintele Donald Trump, joi, pe reţelele sociale, după întâlnirea cu preşedintele ţării, relatează The Associated Press şi Reuters.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a cerut miercuri un „armistiţiu” în Sudan, după ce au apărut informaţii potrivit cărora peste 460 de persoane ar fi fost ucise „cu sânge rece” într-o maternitate din El Fasher, un oraş cucerit de paramilitari la sfârşitul săptămânii trecute, relatează AFP şi The Guardian.
Echipa campioană a Angliei, FC Liverpool, a cedat miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-3, în faţa formaţiei Crystal Palace, în turul patru al Cupei Ligii.
Echipa Inter Milano, antrenată de românul Cristi Chivu, a întrecut miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia AC Fiorentina, în etapa a 9-a din Serie A.
Surpriză în alegerile olandeze. Partidul centrist D66 conduce în sondajele la ieşirea de la urne, cu un uşor avantaj faţă de extrema dreaptă. Rob Jetten ar putea să devină cel mai tânăr şi primul prim-ministru homosexual declarat al Ţărilor de Jos # News.ro
Partidul de centru D66 ar urma să câştige cele mai multe voturi în alegerile legislative olandeze şi să învingă extrema dreaptă, arată sondajele efectuate miercuri la ieşirea de la urne, ceea ce deschide calea pentru ca energicul lider Rob Jetten să devină cel mai tânăr şi primul premier homosexual declarat al Ţărilor de Jos, relatează Reuters.
Rogobete: Când au o problemă medicală, oamenii nu ştiu cui să se adreseze şi nu ştiu unde să se ducă prima dată. Lucrăm la un proiect care se va lansa în curând # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, consideră că oamenii nu ştiu cui să se adreseze atunci când au o problemă medicală, el anunţând că ministerul lucrează la un proiect, astfel încât pacienţii să poată fi îndrumaţi digital atunci când au nevoie să ajungă la medic.
Echipa bucureşteană FCSB a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Gloria Bistriţa, într-un meci din grupa B a Cupei României.
Senatorii francezi au aprobat miercuri modificările aduse legii franceze referitoare la viol incluzând noţiunea de consimţământ şi aliniind legislaţia la cea a mai multor alte ţări europene, într-o mişcare care a primit un nou impuls prin procesul de viol în grup al Giselei Pelicot, relatează Reuters.
Alexandru Rogobete: Niciun sistem de urgenţe din lume nu poate prelua o avalanşă de pacienţi critici în cazul producerii unei catastrofe / Care este mesajul la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, că niciun sistem de urgenţă din lume nu este pregătit pentru o avalanşă mare de pacienţi critici, el apreciind că la zece ani de la tragedia Colectiv se inaugurează în sfârşit Centrul de Arşi Grav de la Timişoara.
Raliul Argeşului powered by Citroën închide sezonul de raliuri în weekendul 30 octombrie – 1 noiembrie şi, totodată, va decide câştigătorii titlului din CNR pe Asfalt, dar şi vicecampionii clasamentului general din CNR. Totodată, la finalul celei de-a 9-a etape, ultima a sezonului de raliuri, se vor decide şi campionii categoriei maşinilor cu tracţiune faţă, cei ai Swift Cup şi ai altor clase, informează Federaţia Română de Automobilism Sportiv.
Deputatul Petre Emanoil Neagu mărturiseşte că medicul Ştefania Szabo i-a salvat viaţa mamei sale # News.ro
Deputatul Petre Emanoil Neagu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a transmis, miercuri, un mesaj după moartea medicului Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în care a mărturisit că aceasta a salvat viaţa mamei sale.
Meta a raportat un cost excepţional de 16 miliarde de dolari în T3 şi îşi menţine planurile de investiţii majore în inteligenţa artificială # News.ro
Meta Platforms a raportat miercuri un cost excepţional de aproximativ 16 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, generat de aplicarea noii legi fiscale americane ”Big Beautiful Bill”, promovată de administraţia preşedintelui Donald Trump. Cheltuiala unică a afectat profitul trimestrial, determinând o scădere de circa 8% a acţiunilor în tranzacţiile de după închiderea pieţei, transmite Reuters.
Preşedinte CNAS: Este nevoie şi de asigurări complementare de sănătate în România / Niciun sistem de asigurări sociale de sănătate nu poate susţine singur întreaga greutate a nevoilor medicale moderne # News.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), horaţiu Moldovan, apreciază că este nevoie şi de asigurări complementare de sănătate în România, întrucât niciun sistem de asigurări sociale de sănătate nu poate susţine singur întreaga greutate a nevoilor medicale moderne.
Rogobete: Pe site-ul ministerului va apărea un formular electronic în care personalul medical va avea ocazia să seziseze ce nu funcţionează. Pot să sesizeze abuzuri, comportamente inadecvate ale şefilor de secţie sau ale coordonatorilor de rezidenţiat # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri seară, că, din luna noiembrie, medicii şi asistenţii medicali vor avea posibilitate să sesiseze Ministerul Sănătăţii privind problemele din spitale, inclusiv abuzuri sau comportamente inadecvate ale şefilor.
Rogobete: Colegii mei vor verifica peste şase luni dacă au fost respectate măsurile de conformare date de Corpul de Control la Spitalul de Copii din Iaşi. Dacă măsurile vor fi implementate, se va redeschide acel corp de terapie intensivă, dacă nu, nu # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, miercuri seară, că la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iaşi, unde şapte copii infectaţi cu o bacterie au murit, s-au luat unele măsuri în ultima perioadă, dar că peste şase luni, unitatea medicală va fi din nou verificată.
Alphabet şi Microsoft depăşesc aşteptările privind rezultatele trimestriale, impulsionate de cererea pentru cloud şi inteligenţă artificială # News.ro
Giganţii tehnologici Alphabet şi Microsoft au raportat miercuri rezultate peste estimările Wall Street, confirmând că investiţiile uriaşe în inteligenţă artificială şi servicii cloud continuă să aducă profituri semnificative, în pofida temerilor privind o posibilă ”bulă AI”, relatează Reuters.
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE. Apărarea flancului estic va rămâne „robustă”, dă asigurări Franţa # News.ro
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii anunţate a numărului de soldaţi americani în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului noului ministru francez al apărării Catherine Vautrin.
Ministrul Sănătăţii, după decesul directorului medical de la Spitalul Judeţean Buzău: De ce făcea şapte gărzi pe lună sau de ce altcineva făcea mai puţine decât putea să facă, nu ştiu. Nu am o explicaţie, se va stabili ulterior # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că, la Spitalul Judeţean Buzău, există zece medici chirurgi şi că în mod normal fiecăruia dintre ei i-ar fi revenit trei gărzi pe lună, el precizând că nu ştie de ce doctoriţa Lavinia Ştefan Szabo, care a decedat, era nevoită să facă şapte gărzi într-o lună.
UPDATE - Nouă misiune de evacuare aeriană din Israel, realizată de o aeronavă militară a Forţelor Aeriene Române / Este al zecelea zbor umanitar realizat de România # News.ro
O aeronavă militară C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române a executat o nouă misiune de evacuare medicală din Israel, pentru transportul a 10 pacienţi şi 23 de aparţinători, cetăţeni palestinieni, a transmis, miercuri seară, Ministerul Apărării.
Trei persoane au fost reţinute după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, au declarat, miercuri seară, surse judiciare.
Românul Alexi Pitu a înscris o dublă în victoria pe care echipa daneză Vejle BK a obţinut-o miercuri, în deplasare, scor 4-0, cu formaţia Lyseng, în optimile Cupei Danemarcei.
