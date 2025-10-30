Cele 3 zodii care își schimbă destinul la final de noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel după această perioadă

15:30

Daniel Nuță, actorul care l-a jucat pe Vlad Țepeș în Otomanii, și a cucerit inimile publicului prin talent și carismă, se află în centrul atenției după ce a fost surprins alături Diana Bart. Prezentatoarea Prima TV era căsătorită cu Mihai Dumitrescu, alături de care are două fetițe minunate.