Mai multe organizații civice organizează un marș prin București, la zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv: „Corupţia încă ucide în România”
Aktual24, 30 octombrie 2025 07:50
Zece ani au trecut de la incendiul care a zguduit România, dar rănile nu s-au vindecat. Joi seară, sute de oameni sunt aşteptaţi să participe la un marş comemorativ în Bucureşti, organizat de mai multe grupuri civice, pentru a marca un deceniu de la tragedia din Clubul Colectiv, în urma căreia 65 de persoane şi-au […]
• • •
Acum 5 minute
08:10
Atac ucrainean cu drone asupra Moscovei: mai multe aeroporturi din capitala Rusiei şi-au suspendat temporar operaţiunile # Aktual24
Capitala Rusiei a fost ţinta unui nou atac ucrainean cu drone în noaptea de miercuri spre joi. Potrivit autorităţilor locale şi surselor citate de agenţia UNN, șase drone ar fi fost doborâte de sistemele de apărare aeriană, iar traficul aerian a fost parţial suspendat pe mai multe aeroporturi importante, inclusiv Vnukovo şi Domodedovo. Primarul Moscovei, […]
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:40
Presedintii SUA si Chinei au început discuţiile bilaterale la Busan: „Este o mare onoare să fiu aici cu prietenul meu”, a spus Donald Trump # Aktual24
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi liderul chinez Xi Jinping s-au întâlnit joi dimineaţă în oraşul sud-coreean Busan, marcând prima lor întrevedere faţă în faţă după o pauză de şase ani. Negocierile, care au loc în marja summitului APEC 2025, au ca obiectiv relansarea dialogului dintre cele două mari puteri şi atingerea unor acorduri „importante” […]
07:20
Consiliul Europei a recomandat României să pună în aplicare un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli # Aktual24
Comisia Europeană împotriva Rasismului și a Intoleranței (ECRI) recomandă României, într-un raport publicat joi, să pună în aplicare un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli și să colecteze date defalcate pe gen privind astfel de incidente, inclusiv cu privire la motivele hărțuirii. Acest organism de combatere a rasismului al Consiliului […]
Acum 2 ore
07:10
Președintele Franței, Emmanuel Macron, vrea să impună o reglementare mai strictă pentru rețelele de socializare, folosite de ruși pentru a destabiliza Europa # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a cerut miercuri o ”agendă mult mai puternică de protecție și reglementare în Europa” în fața ingerințelor străine prin intermediul rețelelor de socializare și a derivelor în materie de informații pe aceste platforme. ”Prostia noastră în asta constă. Ele sunt platforme care sunt făcute pentru a vinde publicitate individualizată”, a spus […]
Acum 12 ore
00:10
Distrigaz Rețele Sud, desemnată suspectă în dosarul exploziei din București. Trei persoane au fost reținute # Aktual24
Trei persoane au fost reţinute după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, au declarat, miercuri seară, surse judiciare citate de news.ro. Oficial, până la ora transmiterii acestei ştiri, Pachetul Curţii de Apel Bucureşti nu a anunţat date despre persoanele reţinute şi care a fost implicarea […]
29 octombrie 2025
23:40
Dominic Fritz îl arde pe Grindeanu: ”Numirea Oanei Gheorghiu este și un semnal important că totuşi în această ţară încă poţi să spui ce gândeşti” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier o alegere „foarte bună” şi „un semnal important că în România poţi să spui ceea ce gândeşti. Fritz a făcut aceste declaraţii în contextul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut premierului să retragă această propunere, pentru a „nu compromite relaţia cu Statele Unite […]
23:40
Ciucu îl dă de gol pe Grindeanu: „Grindeanu știa dinainte de retragerea trupelor americane și a folosit politicianist informația” # Aktual24
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat miercuri seară, la Digi24, că liderul PSD, Sorin Grindeanu, avea deja informația privind retragerea parțială a trupelor americane din România și a folosit-o „în mod politicianist” pentru a ataca Guvernul și a lega subiectul de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier. „Eu știu sau cred că domnul Grindeanu avea cunoștințe […]
23:30
Grindeanu, nou atac politicianist la adresa Oanei Gheorghiu. Îi cere și lui Bolojan să se prezinte cu explicații în fața Parlamentului # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a lansat joi noapte un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu în contextul în care SUA au anunțat că își retrag o parte dintre trupele din România. De asemenea, Grindeanu i-a vizat și pe premierul Bolojan și pe miniștrii USR. ”Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un […]
23:00
Fostul rege Juan Carlos al Spaniei publică o nouă carte de memorii. Despre averea sa nedeclarată spune că „a fost un cadou pe care nu am știut cum să-l refuz. O greșeală gravă” # Aktual24
Juan Carlos de Borbón, care a domnit ca rege al Spaniei timp de aproape 39 de ani, este din nou în atenția publicului cu doar câteva săptămâni înainte de cea de-a 50-a aniversare a monarhiei spaniole. Fostul monarh a decis să acorde câteva interviuri presei franceze pentru a-și promova noua carte de memorii, „Juan Carlos […]
22:40
Doi bărbați arestați în legătură cu furtul de la Muzeul Luvru de acum două săptămâni și-au „recunoscut parțial” implicarea în jaf, potrivit oficialilor. Cei doi aflați în arest sunt suspectați că au folosit uneltele electrice pentru a intra în galeria Apollo. Obiecte în valoare de 88 de milioane de euro au fost furate din cel […]
22:20
Uraganul Melissa a străbătut Caraibele și a ajuns în Cuba, lăsând în urmă părți din Jamaica devastate și afectate de vânturi puternice și precipitații extreme. Efectele uraganului s-au resimțit în întreaga regiune, chiar și în țări care nu se aflau direct în calea sa. În Haiti, locuitorii unui oraș mic deplângeau moartea a 25 de […]
21:50
Poliția elenă sporește măsurile de securitate în două porturi după protestele împotriva unei nave de croazieră israeliene # Aktual24
Autoritățile grecești au intensificat securitatea în două porturi, în încercarea de a ține protestatarii departe de un vas de croazieră care transporta turiști israelieni într-un tur de 11 zile în jurul Mediteranei. Măsurile luate la Patras și Katakolo din Peloponez au urmat demonstrațiilor de la acostarea MS Crown Iris la Kalamata la începutul acestei săptămâni. […]
21:30
Germania analizează naționalizarea filialei producătorului rus de petrol Rosneft după sancțiunile impuse de Trump # Aktual24
Sancțiunile SUA impuse producătorului rus de petrol Rosneft au reaprins în Germania discuțiile despre naționalizarea afacerilor companiei de acolo, inclusiv o rafinărie de care Berlinul depinde pentru cea mai mare parte a combustibilului său, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu discuțiile. Situația evidențiază rețeaua complexă care leagă Germania de Rusia, care a furnizat […]
21:10
Israelul ucide peste 100 de persoane în atacuri asupra Fâșiei Gaza după moartea unui soldat, dar afirmă că susține în continuare încetarea focului # Aktual24
Israelul a declarat miercuri că este încă angajat să respecte armistițiul susținut de SUA în Gaza, în ciuda atacurilor asupra enclavei ca represalii pentru moartea unui soldat israelian, care au dus la moartea a 104 persoane, potrivit autorităților sanitare din Gaza. Chiar dacă armata a afirmat că intenționează în continuare să mențină armistițiul, a anunțat […]
21:00
Operațiunea poliției din Brazilia a lăsat în urmă cel puțin 132 de morți. Peste 70 de cadavre au fost aliniate de locuitori pe o stradă # Aktual24
Cel puțin 132 de persoane au murit în urma celei mai sângeroase operațiuni a poliției din istoria Braziliei, au declarat miercuri avocații publici, în timp ce locuitorii din Rio de Janeiro au aliniat pe o stradă zeci de cadavre găsite peste noapte, cu o săptămână înainte de evenimentele climatice globale din oraș. Poliția statului a […]
20:50
Remarcabil la conflictul dintre premierul Ilie Bolojan și Partidul Social Democrat este că e un conflict fix între Bolojan și Partidul Social Democrat. Aproape nimeni din PNL, partidul condus de Ilie Bolojan, nu se implică. Poate cu excepția lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, rămas singurul dintre locotenenții lui Bolojan cu ceva curaj și a […]
20:40
Cât va mai dura războiul, răspunsul lui Zelenski: ”Le-am spus că nu vom lupta timp de decenii” # Aktual24
Odată cu intoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă au crescut speranțele că războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia. Dar nici măcar președintele SUA nu a reușit să convingă Moscova să-i accepte poziția. În aceste condiții, Kievul presupune că va trebui să se apere pentru o lungă perioadă de timp de acum înainte. Potrivit […]
20:30
Un bărbat din Bihor, care a schingiuit un cal și a postat videoclipurile pe TikTok, reținut de polițiști # Aktual24
Un bărbat de 47 de ani, din comuna bihoreană Lugașu de Jos, a fost reținut de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Bihor, după ce a schingiuit un cal și a postat imaginile pe TikTok. Bărbatul a înhămat calul la o căruță, a blocat roțile acesteia și a lovit animalul în repetate rânduri […]
20:30
„PSD a trecut linia roșie. Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare la adresa statului de drept”, afirmă vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru # Aktual24
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a lansat, printr-o postare pe pagina personală de Facebook, acuzații dure la adresa PSD, acuzând acest partid că pune în pericol statul de drept și stabilitatea guvernului prin presiunile exercitate asupra premierului Ilie Bolojan. „PSD a trecut linia roșie. Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare […]
20:20
Un polițist din Timișoara a salvat un bărbat care voia să se spânzure după o ceartă cu soția. Peste cei doi a căzut un dulap. Amândoi au avut nevoie de îngrijiri medicale # Aktual24
Un polițist din Timișoara a salvat în ultimul moment un bărbat care voia să se spânzure după o ceartă conjugală. În urma apelului unor vecini, polițiștii au intervenit pentru a opri un scandal într-o locuință. În timp ce discutau cu femeia, aflată în fața locuinței împreună cu copilul, l-au văzut pe bărbat încercând să se […]
20:20
Doi importanți congresmani republicani se opun retragerii trupelor americane din România: “Decizia Pentagonului contrazice strategia președintelui Trump” # Aktual24
Doi congresmani de vârf din Partidul Republican, aflați la conducerea comisiilor de Apărare din Congresul SUA, critică decizia Pentagonului de a retrage parțial trupele americane din România. Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, și Mike Rogers, președintele Comisiei similare din Camera Reprezentanților, au emis miercuri un comunicat comun în care se opun […]
20:10
Guvernul Ilie Bolojan are abia 4 luni de viață și deja se clatină din toate încheieturile din cauza conflictelor interne. În primul rând din cauza conflictelor între PSD și premierul Bolojan. Este, până la un punct, de înțeles jocul PSD de a fi la putere și opoziție în același timp, dar acest joc se transformă […]
19:20
Două minore au fost transportate la spital, miercuri, după ce au fost accidentate în zona unei treceri de pietoni de pe Bulevardul Muncii din municipiul Braşov, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). „Ambele victime sunt de sex feminin, minore, politraumatizate. Acestea sunt conştiente şi vor fi transportate la Spitalul de Pediatrie pentru investigaţii […]
Acum 24 ore
18:10
Lavrov, disperat, anunță că Rusia este gata să ofere ”garanții” că Europa nu va fi atacată. Moscova a încălcat deja Memorandumul de la Budapesta # Aktual24
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, anunță că Rusia este gata să ofere o garanție de neagresiune statelor UE și NATO. „Am declarat în repetate rânduri că nu am avut și nu avem nicio intenție de a ataca niciun membru actual NATO sau UE”, a declarat Lavrov la un forum de securitate eurasiatic de la […]
18:10
PSD a eșuat: Oana Gheorghiu va fi investită oficial, joi, la Palatul Cotroceni ca vice-premier # Aktual24
Oana Gheorghiu va primi joi, la Palatul Cotroceni, investitura oficială pentru funcția de vice-premier, reiese dintr-un comunicat al Guvernului. La eveniment va fi prezent și premieril Ilie Bolojan. ”Participare la ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcția de viceprim-ministru de către doamna Oana Gheorghiu – Palatul Cotroceni”, se arată în programul oficial al […]
17:30
Presshub: Protestul anti-austeritate de la București. Ce au transmis sindicatele? Anton Hadăr, FNS Alma Mater: „Este o masă unită compozită” # Aktual24
Miercuri, 29 octombrie, a avut loc protestul împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului Bolojan, organizat de sindicatele din sectorul public. În jur de 20.000 de participanți au fost prezenți. Un număr de sindicate din diferite domenii au fost prezente, precum cele din învățământ, silvicultură,ale Poliției Locale Penitenciare, etc. PressHUB a stat de vorbă cu participanții, […]
17:20
Tudor Chirilă: ”Oana Gheorghiu reprezintă construcția, Grindeanu reprezintă corupția”. Dan Teodorescu (Taxi): ”Domnule Grindeanu, mi-am luat ghete noi” # Aktual24
Doi cunoscuți muziciemi români, Tudor Chirilă (Vama) și Dan Teodorescu (Taxi), iau atitudine față de atacul violent al PSD, în special la lui Sorin Grindeanu, la adresa Oanei Gheorghiu. ”Oana Gheorghiu a construit din banii a peste 350000 de români și peste 7000 de companii un spital de oncologie pediatrică cu nouă niveluri și 140 […]
16:50
Ce a căutat Simion la Viena imediat după primul tur: ”Viktor Orban”. El îl acuză însă acum de lașitate pe premierul Ungariei: ”A fost șantajat” # Aktual24
Liderul extremist George Simion a declarat, miercuri, într-un podcast, că a doua zi după primul tur al alegerilor prezidențiale a zburat la Viena pentru a se întâlni cu ”echipa lui Viktor Orban”. Orban ia-r fi promis sprijinul său, însă apoi și l-a retras pentru că ar fi fost ”șantajat” de UDMR, a pretins Simion. ”Eu […]
16:30
Nvidia, creștere spectaculoasă: prima companie din lume cu o capitalizare astronomică de 5.000 de miliarde de dolari # Aktual24
Producătorul american de cipuri Nvidia a devenit, miercuri, prima companie din lume a cărei capitalizare bursieră a depăşit pragul simbolic de 5.000 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu Inteligenţa Artificială, transmit Reuters şi AFP, citate de Agerpres. La scurt timp după debutul tranzacţiilor […]
16:10
Rusia se opune extrădării lui Potra în România. Doi oameni importanți de la Moscova se implică pentru a bloca acțiunile autorităților din România # Aktual24
Rusia a luat în mod neașteptat apărarea unui român, acuzat în țara sa de tentativă de lovitură de stat. Acesta intenționa să zboare la Moscova din Dubai, dar a fost reținut acolo la cererea Bucureștiului. O organizație apropiată de Ministerul Afacerilor Externe și un politician fugit din Moldova, care acum recrutează din Moscova moldoveni pentru […]
15:40
NASA a testat cu succes primul zbor supersonic „silențios” al avionului experimental X-59 # Aktual24
Avionul experimental X-59 al NASA a zburat peste sudul Californiei marți (28 octombrie) dimineață, în cadrul primului său zbor de testare. Misiunea reușită a marcat un pas major către revenirea la transportul aerian comercial supersonic, de data aceasta fără bubuiturile sonice asurzitoare, relatează Interesting Engineering. Aeronava elegantă a decolat de la instalația Skunk Works a […]
15:20
Formarea guvernului în Cehia. Câștigătorul alegerilor, populistul Andrej Babis, își anunță prioritățile: ”Mai puțin ajutor pentru Ucraina” # Aktual24
În Republica Cehă, trei partide eurosceptice doresc să formeze o coaliție. Programul lor: mai puțin ajutor pentru Ucraina, mai multe cheltuieli de stat și mai puțin sprijin pentru politicile UE privind migrația și clima. În Republica Cehă, la puțin peste trei săptămâni după alegerile parlamentare, prinde contur o coaliție condusă de câștigătorul alegerilor populist, Andrej […]
15:10
Armata secretă a lui Putin din Germania: Cum își recrutează Rusia agenții de unică folosință # Aktual24
Rusia recrutează sabotori în toată Europa prin Telegram, monitorizând canalele pro-Kremlin pentru a identifica potențiali „agenți de nivel inferior” numiți și „agenți de unică folosință” și oferind mici plăți pentru sarcini precum fotografierea siturilor militare sau pornirea incendiilor, a avertizat șeful serviciilor de informații germane în timpul unei audieri parlamentare a șefilor serviciilor de informații […]
15:00
Japonia refuză să renunțe la importurile de petrol și gaze rusești. Răspuns pentru Donald Trump # Aktual24
Într-o conversație cu președintele american Donald Trump, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a respins solicitarea liderului american ca Tokyo să refuze să mai cumpere petrol și gaze rusești. Takaichi, care a fost aleasă săptămâna trecută ca prima femeie prim-ministru al Japoniei, a cerut SUA în timpul conversației să înțeleagă nevoile energetice ale Japoniei, potrivit Reuters. Japonia […]
14:40
Nvidia va construi supercomputere AI pentru Departamentul Energiei al SUA. Acest lucru va ajuta SUA să își dezvolte arsenalul nuclear # Aktual24
Nvidia va construi supercomputere AI pentru Departamentul Energiei al SUA și dorește să revină pe piața chineză. „CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a sosit marți la Washington cu un mesaj pentru administrația Trump: SUA pot câștiga bătălia AI dacă întreaga lume, inclusiv imensa bază de dezvoltatori din China, folosește sistemele Nvidia”, relatează Reuters. Huang a declarat […]
14:10
Lovitură pentru Anca Alexandrescu, Piedone nu o mai susține la Primărie. El anunță că îl va vota pe Băluță de la PSD # Aktual24
Cristian Popescu Piedone a anunțat miercuri că îl susține pe candidatul PSD, Daniel Băluță, pentru Primăria Capitalei. El lăsase de înțeles recent că ar fi alături de Anca Alexandrescu, propagandista lui Călin Georgescu de la Realitatea Plus. „Toată lumea știe că eu, în cabina de vot, voi vota Daniel Băluță”, a declarat Piedone într-o conferință […]
14:10
Serviciile secrete din SUA, o nouă evaluare privind intențiile lui Putin cu Ucraina: ”Este mai hotărât ca niciodată” # Aktual24
O evaluare recentă a serviciilor de informații americane avertizează că președintele rus Vladimir Putin este mai hotărât ca niciodată să continue războiul în Ucraina și să învingă pe câmpul de luptă, potrivit unui oficial american de rang înalt și unui oficial al Congresului. Analiza, care a fost comunicată membrilor Congresului luna aceasta, a indicat că […]
13:40
Alegătorii și-au exprimat votul miercuri la secțiile de votare din Olanda, într-un scrutin anticipat strâns, convocat după ce parlamentarul anti-islam Geert Wilders a înlăturat ultima coaliție formată din patru partide după o dispută privind imigrația. Campania s-a concentrat pe migrație, criza locuințelor și pe eventuale colabărări cu Wilders într-o nouă coaliție dacă partidul său va […]
13:40
China subminează producția de drone a Ucrainei, a început să reducă puternic furnizarea de componente. Analist: ”Strategia atacurilor la distanță cu arme de precizie, în special drone, devine treptat de succes” # Aktual24
China furnizează Ucrainei componente de drone la un preț scăzut, însă Beijingul a început să reducă treptat vânzările acestor componente către Kiev și aliații săi. Un expert ucrainean face apel la UE să intervină. China restricționează din ce în ce mai mult exportul de componente de drone către Ucraina. Beijingul pune capăt, de asemenea, încercărilor […]
13:40
Bolojan, convocat la Cotroceni de președintele Dan. Doua teme majore pe agenda zilei: retragerea parțială a SUA și atitudinea tot mai agresivă a PSD # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a ajuns, miercuri, după ora 13.00, la Palatul Cotroceni. Pe agenda zile sunt două subiecte fierbinți: retragerea parțială a SUA și atitudinea tot mai agresivă a PSD. Prezenţa trupelor americane din România, prin redimensionarea forţei rotaţionale care opera şi în ţara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a […]
13:10
Capitalizarea de piață a Apple a depășit patru trilioane de dolari, completând podiumul celor mai valoroase companii din lume după Nvidia și Microsoft # Aktual24
Capitalizarea de piață a Apple a ajuns la patru trilioane de dolari pentru prima dată în istorie. În timpul tranzacționării din 28 octombrie, acțiunile companiei au crescut cu 0,4%, permițându-i să atingă această prag important. Acțiunile au scăzut apoi ușor, aducând capitalizarea de piață a Apple la mai puțin de patru trilioane, relatează Financial Times. […]
12:50
„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!” Pare o glumă, […]
12:40
Coreea de Nord l-a ignorat. Trump anunță că nu se va întâlni cu Kim Jong-un: ”Chiar nu am putut cădea de acord asupra unei ore” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că nu se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un în timpul turneului său în Asia. Trump a precizat anterior că este dispus să accepte un summit cu Kim în timpul turneului său în Asia, relatează agenția Bloomberg. „Chiar nu am putut cădea de acord asupra unei ore. Președintele […]
12:10
Bătaia e ruptă din… PSD: Primarul pesedist al unei comune ieșene, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a bătut doi minori # Aktual24
Un episod de violență avându-l drept protagonist pe un politician local a avut loc la Grozești, unde primarul comunei, George Cristea (PSD), a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat doi adolescenți de 14 și 15 ani. Incidentul s-a petrecut când cei doi minori intenționau să intre în primărie pentru a folosi toaleta, […]
12:10
Trump susține decizia lui Netanyahu de a lansa atacuri „puternice” și amenință Hamas cu distrugerea # Aktual24
Donald Trump apără atacurile recente ale Israelului în Gaza, care au ucis cel puțin 60 de palestinieni, spunând că are dreptul să „riposteze” împotriva Hamas. Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat că acesta a ordonat „atacuri puternice” imediate după ce a susținut că Hamas a atacat forțele israeliene într-o zonă a enclavei aflată sub control […]
12:10
Amazon va reduce aproximativ 14.000 de locuri de muncă în contextul dezvoltării inteligenței artificiale # Aktual24
Amazon a anunțat marți că intenționează să reducă 14.000 de locuri de muncă, aceasta fiind cea mai mare rundă de concedieri din ultimii ani, pe măsură ce investește mai mult în inteligența artificială. În anunțul Amazon, directorul executiv de resurse umane Beth Galetti a menționat inteligența artificială, pe care a numit-o „cea mai transformatoare tehnologie […]
11:40
Justiție ucraineană: Un colonel rus, implicat în masacrarea civililor la Bucea și Irpin, a fost ucis de o bombă amplasată sub mașina sa – VIDEO # Aktual24
Pe 25 octombrie 2025, o explozie puternică a zguduit regiunea Kemerovo din Rusia. Locotenent-colonelul Veniamin Majerin, în vârstă de 45 de ani, a murit pe loc după ce mașina sa a fost aruncată în aer de o bombă plasată sub șasiu. Atacul a fost revendicat de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR), care îl […]
11:20
CTP, indignat de comportamentul PSD față de Oana Gheorghiu: ”Tot ce a făcut unic și extraordinar pentru viața umană această femeie cinstită și deșteaptă este șters de Grindeanu-Știucă” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat tăios după atacul virulent al lui Sorin Grindeanu la adresa Oanei Gheorghiu, PSD încercând să blocheze numirea acesteia în guvern sub pretextul că l-a atacat pe Donald Trump pe Facebook. ”Oana Gheorghiu, zguduită de călcarea în picioare a lui Volodimir Zelenski de către Trump și Vance în Biroul Oval, […]
11:10
Nu contează cine joacă, ci cine arbitrează: scandal uriaș în Turcia, după ce s-a aflat că aproape două treimi dintre arbitrii profesioniști erau implicați în pariuri sportive # Aktual24
Un scandal major zguduie fotbalul turc: sute de arbitri profesioniști au fost descoperiți că desfășurau activități de pariuri sportive. Președintele Federației Turce de Fotbal (TFF), Ibrahim Hacıosmanoğlu, a declarat pentru cotidianul Daily Sabah că 371 din cei 571 de arbitri activi din ligile profesioniste de fotbal au conturi de pariuri, iar 152 dintre aceștia au […]
