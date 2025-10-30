Donald Trump a anunțat, înaintea întâlnirii cu Xi Jinping, că a cerut Pentagonului să reia testarea capacităților nucleare, pentru prima dată din 1992, invocând programele similare ale Rusiei și Chinei.
Biziday.ro, 30 octombrie 2025 07:50
Cu puțin timp înainte de întâlnirea dintre cei Donald Trump și Xi Jinping, din această dimineață, președintele american a scris pe rețelele de socializare: “Statele Unite au mai multe arme nucleare decât orice altă țară. Rusia este pe locul al doilea, iar China este la mare distanță pe locul al treilea, dar va ajunge din […]
Acum 30 minute
07:50
Acum 2 ore
07:10
Donald Trump și Xi Jinping s-au întâlnit în Coreea de Sud. Președintele american descrie întâlnirea ca fiind “extraordinară” și anunță deja o reducere de 10% a tarifelor comerciale impuse Chinei. Susține că “nu mai există un blocaj din partea Chinei” în privința exporturilor de pământuri rare. # Biziday.ro
Conform presei chineze, întâlnirea Trump–Xi a durat o oră și 40 de minute, mai mult decât era planificat. “A fost o întâlnire extraordinară. Xi este un mare lider. Am ajuns la o concluzie în privința multor puncte importante și vi le vom prezenta în scurt timp”, a declarat Donald Trump. Acesta a anunțat că reduce la […]
Acum 12 ore
23:10
Alegeri legislative în Olanda. Exit-pollurile indică o victorie surprinzătoare, la limită, a partidului centrist (D66) și, implicit, o scădere a popularității partidului de extremă dreapta (PVV), după doi ani de guvernare haotică. # Biziday.ro
Exit-pollul prezentat de postul de televiziune NOS, pentru ora locală 21:30, sugerează că partidul de centru D66 va obține cele mai multe mandate în noul parlament, 27. Va fi urmat de Partidul Libertății (PVV) condus de Geert Wilders, de extremă dreapta și în jurul căruia s-a format ultimul guvern, cu 25 de mandate, de Partidul […]
22:30
Mai multe servicii oferite de Microsoft, între care Office și Xbox, au dificultăți de funcționare, global, din cauza unei probleme la nivelul diviziei de cloud Azure. # Biziday.ro
În România, primele probleme au fost raportate în jurul orei 18, pe platforma Downdetector, în timp ce, la nivel mondial, au fost făcute peste o sută de mii de sesizări. Reprezentanții companiei au transmis că este afectat un subset de servicii oferite de Azure și că lucrează la restabilirea acestora. În privința Xbox Live, cei […]
20:20
Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA, ambii republicani, se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România: “Decizia transmite un semnal greșit către Rusia. România a fost un aliat puternic, ce a făcut investiții majore pentru a găzdui trupele americane. Retragerea prematură a forțelor SUA, la doar câteva săptămâni după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian românesc, riscă să provoace noi agresiuni ale Rusiei”. # Biziday.ro
Cei doi oficiali sunt Roger Wicker (republican din Mississippi), președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, și Mike Rogers (republican din Alabama), președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la anunțul Pentagonului referitor la reducerea numărului de militari prezenți în România și au declarat că se opun deciziei. […]
19:50
Brazilia. Cea mai sângeroasă operațiune a poliției împotriva traficanților de droguri, la care au participat 2.500 de polițiști, a avut loc la Rio de Janeiro. Bilanțul indică cel puțin 132 de decese. Localnicii acuză autoritățile de execuții criminale, iar ONU demarează “investigații imediate”. # Biziday.ro
64 Dead, 81 Arrested In Massive Raid On Brazil’s Drug Mafia pic.twitter.com/TNdOeTWMY7 — NDTV (@ndtv) October 29, 2025 Cel puțin 132 de persoane au fost ucise în urma unor raiduri de amploare ale poliției în Rio de Janeiro, potrivit Biroului Public al Apărătorului Poporului, care oferă asistență juridică pentru persoanele cu venituri mici. Este cea […]
Acum 24 ore
18:20
Fost instructor militar britanic, arestat la Kiev pentru spionaj în favoarea Rusiei. Este acuzat că a transmis coordonate ale pozițiilor unităților ucrainene și informații personale despre soldați, pentru a putea fi identificați, dar și că pregătea un atac cu explozibili, posibil la Odesa. # Biziday.ro
Potrivit informațiilor din dosar, britanicul a ajuns în Ucraina în ianuarie 2024. “Inițial, acesta a ținut cursuri de instruire pentru personalul militar la Nikolaev, iar ulterior a lucrat într-unul dintre detașamentele de frontieră”, conform autorităților ucrainene, care au prezentat imagini din momentul arestării acestuia. După câteva luni, a renunțat la această activitate și, în căutarea […]
17:40
Cercetătorii britanici lansează un studiu revoluționar, pe șase mii de oameni, pentru depistarea cancerului pancreatic cu ajutorul unui test respirator, care analizează compuși organici volatili din respirație. Aceștia sunt detectabili la pacienții cu acest tip de cancer (agresiv și cu o rată a mortalității mare) chiar și în stadiile incipiente ale bolii. # Biziday.ro
Noul test de respirație pentru depistarea cancerului pancreatic ar putea revoluționa tratamentul acestei boli, consideră cercetătorii de la Imperial College London, care l-au dezvoltat. Și Pancreatic Cancer UK a transmis că lansarea acestuia este “cel mai semnificativ pas către o descoperire care poate salva vieți în următorii 50 de ani”. Noul test de respirație va […]
16:40
Vladimir Putin afirmă că Rusia a testat o torpilă Poseidon cu propulsie nucleară, despre care analiștii militari cred că are o rază de acțiune de 10 mii km și poate provoca valuri radioactive care să afecteze zonele de coastă. # Biziday.ro
Președintele rus a declarat că arma nu are vreun echivalent și că nu exisă vreo modalitate de a o intercepta. Se cunoaște că această armă autonomă este capabilă să provoace valuri radioactive ce ar putea face zonele costiere imposibil de locuit. Experții independenți vorbesc despre o rază de acțiune de 10 mii de kilometri și […]
15:10
Investigație The Guardian. Personalități din Rusia apropiate de Kremlin intervin pentru a bloca extrădarea mercenarului Horațiu Potra din Dubai în România, unde este trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat. # Biziday.ro
Potrivit publicației britanice, eforturile de a opri extrădarea sunt conduse de Igor Spivak, șeful organizației Russian Middle East Society – un grup strâns legat de Ministerul de Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un fost politician moldovean refugiat la Moscova, considerat intermediar al serviciilor secrete ruse, bănuit că recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta […]
13:40
Belgia. Mai multe drone neidentificate au survolat o bază militară, în al doilea incident de acest fel din octombrie. Ministrul Apărării spune că ”nu a fost opera unor amatori, ci a unor piloți de drone pricepuți”. # Biziday.ro
Autoritățile belgiene au deschis o investigație după ce mai multe drone au zburat deasupra unei baze militare din sud-estul țării, sâmbătă, a declarat miercuri ministrul Apărării, Theo Francken. Este al doilea incident de acest fel din Belgia, după cel de la începutul lunii. Francken a precizat că militarii din Marche-en-Famenne au observat, duminică și marți, […]
12:40
Raport. Rata deceselor cauzate de valurile de căldură extremă a crescut cu 23% față de anii ‘90. Încălzirea excesivă provoacă peste 540 de mii de decese anual și pierderi de o mie de miliarde de dolari. Subvențiile pentru combustibilii fosili depășesc cu mult finanțarea pentru protejarea climei și a mediului. # Biziday.ro
Raportul, realizat de mai multe universități, printre care University College London (UCL) și Universitatea din Sydney (Australia), este cel mai cuprinzător de până acum și constată că daunele aduse sănătății oamenilor se vor agrava, deoarece lideri politici precum Donald Trump vor anula politicile climatice, iar companiile petroliere vor continua să exploateze noi rezerve. Potrivit cercetării […]
12:40
București. Percheziții la Spitalul “Bagdasar-Arseni”, într-un dosar care vizează circumstanțele în care un pacient internat a murit. Procurorii suspectează că nu a primit îngrijirile medicale adecvate. Două cadre medicale duse la audieri. # Biziday.ro
Procurorii și polițiștii au efectuat perchezițiile în cadrul unui dosar care vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni” în data de 31.08.2025. Există indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice. Două cadre medicale au fost […]
11:30
Oana Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier pentru că a criticat Administrația Trump: Toate comentariile și postările mele sunt opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare. Nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită în funcție publică. # Biziday.ro
Oana Gheorghiu, co-fondatoarea asociației Dăruiește Viață, propusă ieri pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului, a scris pe Facebook că “Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României“. Aceasta a reacționat după ce Sorin Grindeanu a […]
09:30
SUA vor retrage câteva sute de soldați din România, dar circa o mie vor rămâne pentru operarea bazelor de la Deveselu și Câmpia Turzii. Alte câteva mii de soldați americani vor fi retrași din Ungaria și Slovacia. Potrivit MApN, aliații est-europeni au fost oficial informați privind “redimensionarea trupelor americane din Europa”. # Biziday.ro
Armata Română precizează că decizia era așteptată, iar România s-a aflat în contact permanent cu partenerul strategic american. “Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite […]
08:30
Ancheta exploziei din Rahova. Poliția și procurorii fac opt percheziții, miercuri dimineață, la persoane fizice și juridice implicate în intervenția la blocul unde au fost sesizate scăpări de gaze, înainte de a exploda, pe 17 octombrie. # Biziday.ro
Poliția Română informează, fără a da detalii, că face percheziții, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, la opt adrese, patru din București, iar restul din Ilfov, Prahova și Teleorman, pentru “ridicarea de documente și unități de stocare”, în legătură cu explozia din cartierul bucureștean Rahova. După efectuarea perchezițiilor, șase persoane vor fi […]
Ieri
08:00
Senatul SUA a respins tarifele de 50% impuse de Donald Trump Braziliei. Cinci republicani s-au alăturat democraților la vot, în ceea ce pare a fi prima defectare majoră din partidul președintelui. Totuși, legislația va fi probabil blocată în Camera Reprezentanților, chiar dacă parlamentarii americani sunt de acord că Trump abuzează de puterile prezidențiale. # Biziday.ro
Cu ajutorul a cinci senatori republicani, Senatul SUA a votat cu 52-48 pentru anularea tarifelor impuse de Trump produselor importate din Brazilia. Deși americanii consumă mai mult produse agricole din această țară (cafea, carne de vită) iar balanța are un excedent în favoarea SUA, președintele american a considerat că trebuie să pedepsească Brazilia pentru că […]
28 octombrie 2025
23:00
Reuters: Administrația Trump a solicitat oficialilor militari americani, implicați în operațiunile în extindere din America Latină, să semneze acorduri de confidențialitate suplimentare pentru misiunile din zonă. Măsura neobișnuită stârnește temeri privind o posibilă invadare a Venezuelei. # Biziday.ro
Persoane familiarizate cu subiectul au declarat pentru Reuters că măsura Administrației Trump de a forța oficiali militari să semneze acorduri de confidențialitate este una neobișnuită, întrucât personalul militar al SUA este deja obligat să protejeze informațiile sensibile legate de securitatea națională. Inclusiv legislatorii din Congres denunță faptul că nu sunt informați despre detalii-cheie ale operațiunii. […]
20:10
Studiu. Infrastructura și producția de energie eoliană din UK au redus cu 104 miliarde de lire costurile cu energia electrică, în 13 ani. Cele mai mari economii, din ieftinirea gazelor și reducerea investițiilor în domeniu. # Biziday.ro
Studiul, realizat de University College London, a constatat că între 2010 și 2023, producția de energie eoliană a redus facturile la electricitate cu 14,2 miliarde de lire sterline și costul pentru gaze naturale cu 133,3 miliarde de lire sterline, în condițiile în care cererea a scăzut și nu a mai fost necesară extinderea infrastructurii existente. […]
19:20
Nicușor Dan spune că în ancheta campaniei lui Călin Georgescu există suspiciuni că o rețea de români l-a susținut pe acesta. “Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova.” # Biziday.ro
Președintele României a acordat un interviu pentru Cotidianul.ro în care a discutat și despre problema anulării alegerilor și despre ancheta în acest caz. La întrebarea “Dacă ar fi să vorbim în procente, dumneavoastră, ca șef al statului, cât anume știți din ce s-a întâmplat anul trecut cu anularea alegerilor?”, Nicușor Dan a răspuns că sunt […]
19:10
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să “efectueze lovituri imediate și puternice” în Fâșia Gaza, în contextul în care Israelul afirmă că trupul predat luni de Hamas nu aparținea unui ostatic. # Biziday.ro
“La încheierea consultărilor privind securitatea, prim-ministrul Netanyahu a instruit eșalonul militar să efectueze atacuri imediate și puternice în Fâșia Gaza”, a anunțat biroul prim-ministrului într-un scurt comunicat. În acest moment, nu este clar dacă atacurile au fost deja lansate. Astăzi, biroul lui Benjamin Netanyahu a declarat că Hamas “încalcă în mod clar” acordul de încetare […]
16:40
OpenAI își schimbă modul de organizare, în urma unui acord cu Microsoft, principalul său investitor. Va fi evaluată la 500 de miliarde de dolari și restructurată într-o entitate cu scop de a face profit (până acum era non-profit), dar își va menține obiectivele sociale (precum cel care prevede ca dezvoltarea AI să rămână benefică pentru omenire). # Biziday.ro
Microsoft și OpenAI au ajuns marți la un nou acord care permite producătorului ChatGPT să se reorganizeze sub forma “public benefit corporation” (PBC), o structură ce îmbină scopul de a face profit cu obiective sociale. Acest lucru înseamnă că OpenAI nu mai este o structură non-profit și deschide calea listării companiei la bursă, deși nu […]
16:30
Oana Gheorghiu, co-fondatoarea asociației “Dăruiește Viață”, a fost propusă pentru a fi viceprim-ministru în Guvernul Bolojan. Îi va lua locul lui Dragoș Anastasiu, care a demisionat în vară, în urma unui scandal de corupție. # Biziday.ro
“Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, anunță guvernul. Oana Gheorghiu are 56 de ani […]
14:50
Președinta Comisiei Europene declară că “baloanele” ajunse din Belarus în Lituania reprezintă o provocare și că UE nu va tolera încălcarea spațiului său aerian. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen, președinta executivului european, susține planurile UE de a-și intensifica pregătirea și investițiile în echipamente militare, inclusiv drone, deoarece ”nu vom tolera nicio incursiune în spațiul nostru aerian sau pe teritoriul nostru”. Descrise drept “baloane cu heliu” sau “baloane meteorologice” de către autoritățile locale, acestea transportau țigări de contrabandă și au intrat […]
14:00
Președintele Dan, despre sondajele care indică AUR cu 40% din intențiile de vot: Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România. Mă îngrijorează componenta pro-Rusia din discurs la care oamenii nu reacționează. # Biziday.ro
Într-un interviu pentru Cotidianul, președintele Nicușor Dan a declarat că sondajele care indică AUR cu 40% din intențiile de vot ”exprimă o realitate, o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România”. ”Ce mă îngrijorează într-o oarecare măsură și ceea ce este obligația noastră să o facem este componenta de pro-Rusia din […]
13:00
Premierul Bolojan: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 trebuie să se apropie de 6%. Pe finalul acestui an, ne vom concentra pe un nou pachet de măsuri, cu accent pe reducerea cheltuielilor, încasarea veniturilor, prioritizare și eșalonare pentru proiecte. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan și Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, au susținut declarații de presă la Palatul Victoria. Principalele declarații: Valdis Dombrovskis: Anul trecut, deficitul României a fost de 9,6% din PIB, un nivel nesustenabil și cel mai mare din întreaga UE, de aceea e esențial să se ia măsuri […]
12:50
Reuters: India nu a plasat noi comenzi pentru achiziții de petrol rusesc, după sancțiunile impuse asupra Lukoil și Rosneft. Unele rafinării apelează la piețele spot, pe măsură ce țara se orientează spre țițeiul din Orientul Mijlociu. # Biziday.ro
UE, SUA și Marea Britanie au impus o serie de noi sancțiuni împotriva Rusiei și entităților rusești, fiind vizați primii doi mai producători de petrol, Lukoil și Rosneft. La rândul lor, rafinăriile indiene s-au arătat pregătite să reducă drastic importurile de petrol rusesc, în schimbul încheieri unui acord comercial cu SUA. Săptămâna trecută, Reliance, principalul […]
11:00
AFM suplimentează cu 45 de milioane de lei Programul Rabla pentru achiziția de autovehicule termice și hibride, prin redirecționarea sumei de la cele electrice. Oferta pentru EV rămâne valabilă, dar cererea a fost mică, în timp ce bugetele pentru mașinile clasice s-a epuizat inițial în 13 minute. # Biziday.ro
Administrația Fondului pentru Mediu anunță redistribuirea bugetului alocat sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla auto în vederea suplimentării fondurilor pentru persoanele fizice care doresc să-și achiziționeze autovehicule noi cu motoare termice și hibride. Inițial, doar 80 de milioane de lei (dintr-un total de 200 de milioane) au fost alocate pentru subvenționarea achiziției de mașini […]
10:30
Ministrul finlandez al Apărării spune că Rusia nu mai poate susține războiul din Ucraina fără ajutorul economic al Chinei. “Implicit, înfrângerea Rusiei este cheia pentru a preveni o agresiune chineză în Indo-Pacific”. # Biziday.ro
Ministrul finlandez al Apărării avertizează Europa, dar și partenerii globali că înfrângerea invaziei Rusiei în Ucraina este esențială pentru stabilitatea lumii: China urmărește cu atenție ce se întâmplă în Ucraina, spune Antti Häkkänen, care crede că Rusia nici nu ar mai putea continua războiul fără susținerea economică a Chinei: “Vedem acum că Rusia, prin propriile […]
09:40
Buzău. Directoarea medicală a spitalului județean a murit la 37 de ani, în timpul serviciului. Cauza decesului nu a fost, încă, determinată, dar colegii săi s-au plâns de programul de muncă încărcat. # Biziday.ro
Sorin Pătrașcu, managerul unității medicale, a declarat că medicul chirurg Ștefania Szabo se afla în timpul activității: “Era de gardă și urma să iasă din tură la ora 8 dimineața. (…) Doamna doctor era unul dintre medicii care avea minimum șapte gărzi pe lună, plus activitate pe secţie, plus activitate medicală, fiecare zi era intercalată”. […]
09:10
Secretarul general al ONU declară că “omenirea a eșuat” în încercarea de a opri încălzirea globală sub pragul de +1,5°C față de epoca preindustrială. “Să ne recunoaștem eșecul și să schimbăm cursul acum!” # Biziday.ro
“Consecințe devastatoare sunt acum inevitabile, dar reducerea emisiilor este încă vitală”, spune António Guterres într-un interviu acordat The Guardian, înainte de summitul Cop30 din Brazilia. Secretarul general al ONU spune că omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală la o creștere a temperaturii medii anuale cu +1,5°C față de perioada preindustrială, iar depășirea pragului […]
08:20
Premierul maghiar Viktor Orban urmărește deschis formarea unei alianțe anti-ucrainene în interiorul UE. După victoria populistului Andrej Babis în Cehia, Orban și Fico (Slovacia) vor avea acum mai multă putere pentru a bloca acțiunile europene de sprijinire a Ucrainei în fața invaziei ruse. # Biziday.ro
Directorul politic al lui Viktor Orban declară deschis pentru Politico faptul că Ungaria plănuiește un bloc anti-ucrainean cu Cehia și Slovacia. Victoria partidului populist de dreapta al lui Andrej Babis, însărcinat deja cu formarea guvernului în Cehia, i-a dat lui Orban ideea refacerii parțiale a alianței de acum 10 ani, când, alături de Polonia, Cehia […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
Amazon va reduce până la 30 de mii de locuri de muncă din diviziile ce presupun munca la birou, “pentru a reduce birocrația”. Un avertisment în acest sens a venit încă din iunie, când CEO-ul a spus că integrarea AI ar putea duce la disponibilizări. # Biziday.ro
Informațiile au fost obținute de Reuters de la trei persoane familiarizate cu situația și, deși cifra reprezintă un procent mic din totalul de 1,55 milioane de angajați ai Amazon, măsura vizează persoanele care lucrează la birou, adică aproape 10% din totalul celor aproximativ 350 de mii de angajați. Între diviziile ce vor fi afectate se […]
22:50
Volodimir Zelenski a decis ca Armata Ucraineană să mărească raza de acțiune a atacurilor de pe teritoriul Rusiei. Arată că astfel poate fi afectată capacitatea rușilor de a continua războiul. # Biziday.ro
În discursul său de seară, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o întâlnire cu membrii Statului Major General, în care s-a discutat despre efectele pe care atacurile de până acum ale ucrainenilor le-au avut asupra rușilor și despre modul în care acestea trebuie să continue. “Miza o reprezintă capacitățile noastre de a impune sancțiuni […]
22:40
Turcia. Cutremur cu magnitudinea 6,1 pe scara Richter, în orașul Sindirgi, din vestul țării. Din primele informații, nu au fost raportate victime. # Biziday.ro
Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD) a precizat că cutremurul s-a produs la ora locală 22:48 (21:48 ora României). Acesta a avut loc la o adâncime de 10 km, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ). Până în acest moment, nu au fost raportate victime sau pagube. Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a […]
21:50
Compania petrolieră rusă Lukoil intenționează să-și vândă activele internaționale, după ce a fost supusă sancțiunilor din partea SUA. Anunță că examinează oferte de la potențiali cumpărători. # Biziday.ro
“Din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state, compania își anunță intenția de a-și vinde activele internaționale”, a precizat Lukoil într-un comunicat. Compania a adăugat că procesul de licitație a început deja. Săptămâna trecută, Donald Trump a impus sancțiuni celor două mari companii petroliere ruse, Rosneft și […]
20:30
Turcia va cumpăra de la Marea Britanie 20 de avioane Eurofighter Typhoon. Valoarea contractului este de 9,1 miliarde de euro și reprezintă cel mai mare acord de export de avioane britanice de vânătoare de ultimă generație. # Biziday.ro
Acordul semnat azi în timpul vizitei premierului britanic Keir Starmer la Ankara consolidează descurajarea colectivă a NATO. Potrivit guvernului britanic, prin acord vor fi menținute 20 de mii de locuri de muncă în Marea Britanie, cu linii de producție în Edinburgh, Warton, Salmesbury și Bristol. Atacurile aeriene din ultimul an ale Israelului (care este cea […]
19:50
București. Avarie la o conductă de gaze de pe strada Ion Câmpineanu. Alimentarea cu gaze și circulația rutieră au fost oprite. # Biziday.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al capitalei, a declarat la Digi24 că o echipă a Distrigaz intervine, în această seară, în centrul Bucureștiului, pentru a remedia o avarie la o conductă de gaze. Edilul a precizat că circulația a fost restricționată temporar și că la fața locului sunt prezente și echipe ale ISU și Poliției Locale: […]
18:50
Fotbal. Juventus Torino l-a demis pe antrenorul croat Igor Tudor, după începutul slab de sezon. Echipa nu a mai câștigat de opt meciuri, iar în ultimele trei partide a fost învinsă. # Biziday.ro
Echipa italiană Juventus Torino a anunțat despărțirea de antrenorul Igor Tudor. Croatul a preluat conducerea tehnică a echipei în luna martie a acestui an, când l-a înlocuit pe Thiago Motta. Duminică, Juventus Torino a fost învinsă de Lazio Roma, înregistrând a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile și al optulea meci fără victorie. ”Clubul îi […]
18:40
București. Peste 500 de blocuri din sectoarele 2, 4, 5 și 6, dar și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură, în perioada următoare, din cauza unor lucrări de remediere a avariilor apărute pe conductele principale. # Biziday.ro
Potrivit unui anunț al companiei municipale de termoficare, în următoarele zile se vor efectua lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din București, după cum urmează: În Sectorul 2: Pe Bulevardul Basarabia: se vor executa lucrări de remediere a avariilor care impun sistarea furnizării agentului termic către 5 […]
18:10
Analiză Politico. Planul cancelarului Merz de a crea cea mai puternică armată convenţională din Europa prinde contur, cu accent pe implicarea puternică a companiilor germane. Lista de achiziții propuse se ridică la 377 de miliarde de euro, acoperind capacităţi pentru teren, aer, mare, spaţiu şi securitate cibernetică. # Biziday.ro
Publicația Politico a anunțat că a intrat în posesia unui document guvernamental intern care arată că planul de înarmare a armatei germane (Bundeswehr), lung de zeci de pagini, prevede achiziții de sute de miliarde de euro pentru numeroase de proiecte de înzestrare. Cancelarul Friedrich Merz a declarat încă din luna mai că Germania îşi propune […]
17:00
Scoția. Cinci români, patru bărbați și o femeie, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 8 și 20 de ani pentru că au violat și abuzat sexual zece femei, pe care le-au drogat și le-au exploatat sexual în Dundee. # Biziday.ro
Cei cinci cetățeni români au primit pedepse cuprinse între opt și 24 de ani de închisoare, fiind găsiți vinovați de viol, trafic de persoane și exploatare sexuală a zece femei, în orașul Dundee. Gruparea, condusă de Marian Cumpănășoiu, în vârstă de 38 de ani, a drogat și abuzat femei cu vârste între 16 și 30 […]
16:30
Indicii bursieri americani urcă la noi niveluri record, pe fondul optimismului legat de un posibil acord comercial între SUA și China, odată cu întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping de săptămâna aceasta. # Biziday.ro
Bursele americane încep săptămâna în creștere, cu toți cei trei mari indici bursieri atingând noi maxime istorice, în contextul în care investitorii mizează pe o înțelegere comercială între Statele Unite și China. Dow Jones Industrial Average a crescut cu 200 de puncte (0,6%), depășind pentru prima dată pragul de 47.000 de puncte, în timp ce […]
16:00
Investigație Reuters. China își intensifică eforturile de a integra AI în sistemele sale militare, folosind modelul DeepSeek, considerat “mândria tehnologică a țării”, pentru dezvoltarea de sisteme autonome de luptă (vehicule, drone, câini-roboți). În proces sunt cooptați experți din companii de stat, universități și institute de cercetare. # Biziday.ro
Reuters a analizat sute de lucrări de cercetare, brevete și înregistrări de achiziții, iar pe baza acestora a conturat o imagine de ansamblu a eforturilor sistematice depuse de Beijing pentru a valorifica inteligența artificială în scopuri militare. Reuters explică faptul că detaliile privind modul de funcționare al sistemelor din spatele armelor de nouă generație ale […]
14:00
Franța. Act de sabotaj asupra infrastructurii feroviare din sud-estul țării, luni dimineață, unde cabluri de semnalizare au fost incendiate. Numeroase trenuri au fost anulate sau au întârzieri mari, iar circulația va reveni la normal abia marți dimineață. # Biziday.ro
Ministrul francez al Transporturilor a informat că, noaptea trecută, cablurile de pe linia feroviară de mare viteză au fost incendiate în md intenționat, la sud de orașul Valence (între Lyon și Avignon). A catalogat incidentul drept “act de sabotaj” și a spus că făptașii vor fi asupru pedepsiți. Potrivit jandarmeriei, incidentul a avut loc în […]
13:10
Donald Trump declară că Vladimir Putin ar trebui să încheie războiul din Ucraina, “în loc să testeze rachete cu propulsie nucleară”. După testul rachetei Burevestnik, a amintit că SUA au un submarin nuclear poziționat în largul coastei Rusiei. # Biziday.ro
Întrebat la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One despre testul rachetei 9M730 Burevestnik (Storm Petrel), despre care Moscova a afirmat că a zburat 14 mii de kilometri, președintele american a răspuns că proiectilele Statelor Unite nu au nevoie să zboare atât de departe, deoarece au un submarin nuclear în largul coastelor Rusiei. “Nu cred că […]
12:00
Accidente neobișnuite în Marea Chinei de Sud. Un elicopter și un avion de vânătoare ale Marinei SUA s-au prăbușit, la jumătate de oră distanță, în timpul unor “operațiuni de rutină”. Nu s-au înregistrat victime. Aparent, ar fi vorba despre probleme cu combustibilul. # Biziday.ro
Marina americană a anunțat pe rețelele de socializare că un elicopter MH-60R Sea Hawk (foto mai jos) s-a prăbușit, “în timp ce efectua operațiuni de rutină de pe portavionul USS Nimitz”. Echipele de căutare și salvare au recuperat trei membri ai echipajului. Aproximativ 30 de minute mai târziu, un avion de vânătoare F/A-18F Super Hornet […]
11:00
Brașov. Directoarea DSP, pusă sub urmărire penală de DNA. Este acuzată că a informat Spitalul Județean și Spitalul de Copii că urmează să fie controlate, iar la schimb a beneficiat de internări și programări mai rapide pentru apropiații săi, dar și de analize medicale gratuite. # Biziday.ro
Ancuța-Ofelia Blănaru, directoare executivă a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov a fost plasată sub control judiciar. Este acuzată de trei infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dacă faptele sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine […]
09:50
Analiză FT. După doi ani în care extrema dreaptă populistă, ajunsă la guvernare în Olanda în 2023, a adus doar haos, alegătorii par hotărâți să se întoarcă către opțiuni moderate. Sondajele arată că, la alegerile de miercuri, creștin-democrații și liberalii au șansa de a face un guvern, chiar dacă extremiștii ar ieși din nou pe primul loc. # Biziday.ro
Sondajele arată că Partidul Libertății (PVV), al extremistului Geert Wilders, ar putea lua peste 20% din voturi la scrutinul legislativ de miercuri, dar acestea i-ar fi insuficiente pentru a face guvernul, în condițiile în care Creștin-Democrații (CDA – centru-dreapta) și Verzii Laburiști (centru-stânga) ai lui Frans Timmermans sunt fiecare creditate cu câte 15% din voturi. […]
08:00
Americanii și chinezii s-au înțeles asupra unui acord comercial ce include vânzarea TikTok din SUA și care va fi anunțat la întâlnirea lui Donald Trump cu Xi Jinping din această săptămână. Aparent fără legătură, un grup de bombardiere chineze cu capacitate nucleară s-a apropiat de Taiwan, chiar în momentul negocierilor dintre delegația americană și cea chineză. # Biziday.ro
Secretarul Trezoreriei SUA a declarat că “armistițiul tarifar” cu China va fi prelungit, iar importurile substanțiale de soia din SUA (de circa 24 de miliarde de dolari pe an) ar urma să fie reluate. Delegația americană și cea chineză au convenit asupra unui acord cadru comercial cu doar câteva zile înainte de întâlnirea programată a […]
