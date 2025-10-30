Donald Trump a anunțat, înaintea întâlnirii cu Xi Jinping, că a cerut Pentagonului să reia testarea capacităților nucleare, pentru prima dată din 1992, invocând programele similare ale Rusiei și Chinei.

09:50

Sondajele arată că Partidul Libertății (PVV), al extremistului Geert Wilders, ar putea lua peste 20% din voturi la scrutinul legislativ de miercuri, dar acestea i-ar fi insuficiente pentru a face guvernul, în condițiile în care Creștin-Democrații (CDA – centru-dreapta) și Verzii Laburiști (centru-stânga) ai lui Frans Timmermans sunt fiecare creditate cu câte 15% din voturi. […]