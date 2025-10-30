Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Digi24.ro, 30 octombrie 2025 07:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”. El a fost întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării.
Marş, la împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Oamenii cer dreptate și reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedie # Digi24.ro
Mai multe organizaţii civice organizează, joi, un marş în Bucureşti, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane, relatează News.ro. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic.
Piciorul diabetic reprezintă una dintre cele mai severe complicații ale diabetului zaharat, apărând ca urmare a afectării nervilor și vaselor de sânge de la nivelul membrelor inferioare. Din fericire, în prezent, persoanele cu picior diabetic au acces la proceduri moderne de tratament minim invaziv. Despre acestea aflăm mai mult de la Dr. Andrada Bogdan, medic primar cardiologie cu supraspecializare în cardiologie intervențională
Povestea agentului FBI care s-a infiltrat în cele mai violente grupuri din SUA. Cum a scăpat de moarte la limită, de două ori # Digi24.ro
Timp de mai bine de două decenii, Scott Payne a trăit în umbră. Ca agent FBI sub acoperire, s-a infiltrat în bande violente de motocicliști și rețele ale adepților supremației albe. Erau criminali care aveau încredere în el, râdeau cu el, dar l-ar fi ucis dacă i-ar fi știut adevărata identitate. Iar acest lucru a fost foarte aproape să se întâmple de două ori, relatează Business Insider.
„Singurul avion de vânătoare pentru care mi-aș vinde sufletul.” Cum pot folosi piloții ucraineni JAS-39 Gripen împotriva Rusiei # Digi24.ro
Suedia și Ucraina au semnat un acord pentru achiziționarea avioanelor de vânătoare Gripen, iar primul dintre acestea ar putea ajunge pe cerul Kievului încă din 2026, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. „JAS-39 este singurul avion de vânătoare din lume pentru care aș fi dispus să-mi vând sufletul”, spune un pilot ucrainean, potrivit Kyiv Independent.
Filme de Halloween 2025. Cele mai bune producții pe care să le urmărești împreună cu familia # Digi24.ro
Am pregătit o selecție de filme care explorează natura terorii, tensiunea subconștientă și fascinația pentru necunoscut, oferind o incursiune cinematografică captivantă, perfectă pentru o noapte de Halloween memorabilă.
China pune bețe în roate producției ucrainene de drone, o armă decisivă în lupta împotriva trupelor Moscovei # Digi24.ro
China restricționează din ce în ce mai mult exportul de componente pentru drone către Ucraina. Beijingul pune capăt și încercării industriei de apărare ucrainene de a importa componente electronice chinezești prin țări aliate, precum statele baltice și Polonia. „Între timp, guvernul chinez interzice chiar și livrarea componentelor către aceste țări, deoarece știe că acestea vor ajunge la noi, în Ucraina”, a declarat Iurii Lomikovskîi într-un interviu acordat ntv.de și altor mass-media europene la Lviv. Lomikovskîi este cofondator al Iron, o rețea de companii ucrainene și internaționale din domeniul armamentului.
Războiul inimilor și al sufletelor a început. Cum reușește armata digitală a lui Putin să intre în mințile europenilor # Digi24.ro
Kremlinul nu mai încearcă doar să demonstreze că are dreptate. Încearcă să-i facă pe oameni să se simtă bine cu versiunea sa asupra realității.
Amenzi pentru clienții și comercianții care nu respectă legea în magazine și în parcări. Când ești obligat să acorzi prioritate # Digi24.ro
Potrivit reglementărilor adoptate de Parlamentul României, femeile gravide și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la cinci ani beneficiază de prioritate la casierii, case de marcat și ghișeele entităților publice sau private, precum și la serviciile oferite de acestea.
Cum influențează Războiul Opiumului din secolul al XIX-lea conflictul comercial actual dintre dintre Xi Jinping și Donald Trump # Digi24.ro
Liderul Chinei se inspiră din lecțiile lui Lin Zexu, un oficial din dinastia Qing, a cărui sfidare față de Marea Britanie a dus la înfrângerea umilitoare a Chinei, dar l-a transformat într-un erou național, scrie The New York Times într-o analiză privind strategiile folosite de Xi Jinping în războiul tarifar cu Donald Trump, în care publicația face o paralelă cu Războiul Opiumului din 1839-1842, dintre Imperiul Britanic și China. Cei doi lideri urmează să aibă o întâlnire joi, în Coreea de Sud.
Raport al serviciilor secrete americane către Congresul SUA: Putin este tot mai hotărât să continue războiul din Ucraina # Digi24.ro
O evaluare a serviciilor de informații ale Statelor Unite avertizează că președintele rus Vladimir Putin este mai hotărât ca oricând să continue războiul din Ucraina și să obțină o victorie pe câmpul de luptă, potrivit unui oficial american de rang înalt și unui oficial senior din Congres, relatează NBC News.
Premii pentru grupul Digi România și emisiunea Business Club de la Digi24 la gala organizată de Camera de Comerț și Industrie București # Digi24.ro
Gala anuală organizată de Camera de Comerț și Industrie București a premiat cele mai performante companii din România. Emisiunea Business Club de la Digi24 a primit premiul pentru susținerea mediului de afaceri în jurnalismul românesc. Și Grupul Digi România a primit distincția pentru consecvența și viziunea de la nivel național și internațional pe piața de telecomunicații.
Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit motivele pentru care a ales exilul. „Am vrut să-l ajut” # Digi24.ro
Fostul rege al Spaniei Juan Carlos I afirmă că a plecat în exil în Emiratele Arabe Unite în 2020, pe fondul suspiciunilor de corupţie, pentru a-şi „ajuta” fiul şi moştenitorul, Felipe al VI-lea. Declaraţia a fost făcută într-un interviu acordat revistei Le Figaro, care a fost publicat miercuri, cu câteva zile înainte de apariţia memoriilor sale.
Dmitri Medvedev îi răspunde „imbecilului” ministru belgian al Apărării: „Poseidon poate fi considerată o adevărată armă apocaliptică” # Digi24.ro
După ce ministrul belgian al Apărării a susținut că va „șterge Moscova de pe hartă” dacă Vladimir Putin bombarda capitala unui stat membru NATO, Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte Consiliului de Securitate, l-a numit pe Theo Francken drept „imbecil”.
Rogobete: Pe site-ul ministerului, personalul medical va putea sesiza ce nu merge, abuzuri, comportamente inadecvate ale şefilor # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri seară, că, din luna noiembrie, medicii şi asistenţii medicali vor avea posibilitate să sesiseze Ministerul Sănătăţii privind problemele din spitale, inclusiv abuzuri sau comportamente inadecvate ale şefilor.
La 10 ani de la Colectiv, încă funcționăm fără autorizații la incendiu. Ce explicații dă Ciprian Ciucu # Digi24.ro
Mâine se împlinesc 10 ani de la Colectiv și în București încă nu suntem martorii soluției. Intrăm în foarte multe locuri pe propria răspundere. Nu există autorizație la incendiu, nu există autorizație de la ISU. Ciprian Ciucu, candidatul PNL la primăria Capitalei a explicat, în studioul Digi24, de ce aceste lucruri nu sunt rezolvate, odată pentru totdeauna.
Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ar putea schimba cursul războiului din Ucraina: Fără China, Rusia nu este deloc un subiect # Digi24.ro
Întâlnirea președintelui american Donald Trump cu omologul chinez Xi Jinping ar putea remodela abordarea actuală de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului, a declarat Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean, pentru Kyiv Post.
Apărarea flancului estic va rămâne „robustă”, dă asigurări Franţa, după ce SUA au anunțat retragerea a sute de militari din România # Digi24.ro
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii anunţate a numărului de soldaţi americani în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului noului ministru francez al apărării Catherine Vautrin.
Liberalii centristi ai lui Rob Jetten conduc în alegerile din Olanda, arată exit-poll-urile. Cum s-a clasat partidul lui Geert Wilders # Digi24.ro
Liberalii centristi, condusi de Rob Jetten, au obtinut un avantaj surprinzator în alegerile anticipate din Olanda, potrivit principalului sondaj la iesirea de la urne. Rezultatul vine la doi ani dupa ce partidul s-a clasat pe locul al șaselea la ultimul scrutin. Sondajul Ipsos I&O arată că liberalii din D66, condus de Jetten, au câștigat 27 de locuri în Parlament, cu două mai mult decât populistul anti-islam Geert Wilders, care a ieșit învingător la ultimele alegeri, anunță BBC. Olandezii s-au prezentat miercuri la urne, în cadrul alegerilor anticipate, pentru a ieși dintr-o criză politică provocată de partidul de extremă dreapta al lui Wilders.
Reacția Germaniei la reducerea contingentului american din România: „Situația nu e neobișnuită”. Explicațiile Berlinului # Digi24.ro
Planurile SUA de a-și reduce contingentul din România nu sunt neobișnuite și, printre altele, demonstrează încrederea în capacitățile Europei, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Mitko Mueller.
De ce nu doarme Ciprian Ciucu: problema care îl ține treaz pe candidatul PNL la primăria Capitalei # Digi24.ro
Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a enumerat care sunt cele mai mari probleme ale Bucureștiului. Prezent în studioul Digi24, el a spus că este nevoie de politici publice și de legi schimbate în privința consolidării clădirilor cu risc seismic. Pe lângă riscurile legate de cutremur, în studio s-a mai vorbit despre alte probleme ale Capitalei, precum traficul, metroul, termoficarea dar și locul (din București) de care lui Ciucu îi este rușine...
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la 80%, tot sistemul public ar trebui urcat acolo # Digi24.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, miercuri, la Digi24, că stabilirea procentului din salariu pentru pensiile magistraților la limita maximă acceptată în UE ar fi fost „o greșeală tactică” în încercarea de a trece schimbarea legislativă de CCR. El spune că dacă Coaliția majorează procentul la 80%, „atunci oamenii nu te mai iau în serios, pentru că protejezi în continuare niște privilegii”. „În acel moment, toate pensiile din sistemul public trebuie duse la 80%”, spune primarul Sectorului 6, care acuză o lipsă de responsabilitate în rândul magistraților.
Trei persoane au fost reţinute după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, au declarat, miercuri seară, surse judiciare pentru News.ro. Oficial, până la ora transmiterii acestei ştiri, Pachetul Curţii de Apel Bucureşti nu a anunţat date despre persoanele reţinute şi care a fost implicarea lor.
Ciprian Ciucu, despre lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă aștept la un blat PSD-AUR. Deja sunt discuții pe sub masă” # Digi24.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat miercuri seară, la Digi24, că „ar fi o greșeală majoră” dacă scandalul din coaliție s-ar transfera în campania pentru București, adăugând că se așteaptă la un „blat PSD-AUR”.
Misiune a Forțelor Aeriene Române de evacuare din Israel a 10 pacienți și 23 de aparținători palestinieni # Digi24.ro
O aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a executat miercuri o misiune de evacuare medicală din Israel, pentru transportul a 10 pacienți și 23 de aparținători, cetățeni palestinieni, informează Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat de presă.
General (r) Virgil Bălăceanu: România să discute cu Franța „pe repede înainte”. „Semnalul cel mai prost” al retragerii americanilor # Digi24.ro
Virgil Bălăceanu, general (r.), a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre decizia SUA de a retrage din România câteva sute de militari de la baza Mihail Kogălniceanu. Bălăceanu a spus că „semnalul cel mai prost este acela că se accentuează dezechilibrul din punct de vedere al prezenței NATO, respectiv Statele Unite, între flancul de nord-est - Polonia și flancul de sud-est”. Generalul în rezervă a subliniat că acum, „pe repede înainte”, este important ca România să discute cu Parisul pentru a completa cu militari francezi locul lăsat liber de americanii retrași. „Contribuția esențială trebuie să o aibă Franța, pentru că este națiune-cadru”, a punctat Virgil Bălăceanu.
Ciprian Ciucu, reacție în scandalul momentului: Grindeanu leagă în mod politicianist retragerea trupelor SUA de numirea Oanei Gheorghiu # Digi24.ro
Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că Oana Gheorghiu este o „persoană-model în societate”, acuzând că cei care o contestă „greșesc”. Reacția lui Ciucu vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării lui Gheorghiu ca vicepremier din cauza unor postări, pe care aceasta din urmă le-a catalogat drept „opinii personale”. „Sorin Grindeanu leagă în mod politicianist retragerea trupelor SUA din România de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier”, a afirmat Ciprian Ciucu.
Sorin Grindeanu critică Guvernul privind comunicarea pe subiectul retragerii trupelor SUA și face din nou referire la Oana Gheorghiu # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, critică, miercuri seară, comunicarea Guvernului în legătură cu subiectul retragerii militarilor americani din România și o aduce din nou în discuție pe Oana Gheorghiu, numită viceprim-ministru de Ilie Bolojan cu acordul lui Nicușor Dan, după ce liderul social-democrat s-a pronunțat categoric împotriva acestei desemnări marți seară. Liderul PSD cere o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării privind retragerea trupelor SUA.
Dominic Fritz: „Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni”. Liderul USR spune că reformele sunt o luptă de uzură # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că reformele necesare pentru redresarea României reprezintă „o luptă de uzură” și nu pot fi implementate în doar câteva luni. El a subliniat că problemele actuale sunt rezultatul „deciziilor greșite și promisiunilor mincinoase ale unor politicieni” și că este nevoie de o reformă reală a statului, de eliminarea pensiilor speciale și de o descentralizare autentică, potrivit News.ro.
Victimele inundațiilor catastrofale din Valencia, comemorate. 229 de oameni au murit anul trecut în urma revărsării apelor # Digi24.ro
O comemorare impresionantă a avut loc miercuri, în Spania, la un an după inundațiile catastrofale, un eveniment trist din istoria țării pentru care localnicii dau vina pe autorități, acuzându-le că au gestionat prost situația. Cele mai grave inundații pe care Spania le-a cunoscut în ultimele decenii au provocat moartea a 229 de persoane în Valencia, iar alte opt persoane au murit în Castilla-La Mancha și Andaluzia, anunță BBC.
Mel Gibson i-a înfuriat pe conservatori, după ce a ales o actriță pro-avort în rolul Fecioarei Maria, pentru „Învierea lui Hristos” # Digi24.ro
Mel Gibson se confruntă cu proteste din partea creștinilor conservatori, după ce a ales o actriță pro-avort pentru a o interpreta pe Fecioara Maria în noul său film despre învierea lui Isus Hristos, scrie The Times.
Pentagonul vrea să formeze „forțe de reacție rapidă” pentru controlul revoltelor: „O încercare de a normaliza o forță militarizată” # Digi24.ro
Un înalt oficial militar american a cerut gărzii naționale din toate cele 50 de state ale SUA, din Districtul Columbia și din teritoriile americane să formeze „forțe de reacție rapidă” instruite în „controlul revoltelor”, inclusiv în utilizarea bastoanelor, pistolelor Taser și spray-ului cu piper, potrivit unei directive interne a Pentagonului analizate de The Guardian.
AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion # Digi24.ro
Grupul parlamentar al AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, pentru a prezenta date despre execuția bugetară și bugetul pentru 2026. Solicitarea partidului a fost transmisă de conducerea Camerei către Guvern.
Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău: medicii nu mai vor să facă gărzi din cauza criticilor din online, stresului și plății proaste # Digi24.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău, medicul ortoped Dragoş Porumb, susţine că unii colegi de-ai săi din SJU Buzău nu ar mai vrea să facă gărzi, din cauza presiunii imense, a criticilor şi injuriilor care le sunt aduse pe reţelele de socializare, aşa cum s-a întâmplat şi cu medicul Ştefania Szabo cu o seară înainte de a deceda.
Londra lansează planul pentru emisii net zero. Cum vrea guvernul britanic să reducă facturile și să stimuleze economia # Digi24.ro
Guvernul britanic a prezentat noul „plan pentru emisii net zero”, prin care își propune să revină pe traiectoria obiectivelor climatice și să transforme Marea Britanie într-un lider al energiei curate. Executivul condus de Keir Starmer susține că investițiile în energie regenerabilă și reducerea emisiilor vor scădea facturile gospodăriilor, vor stimula economia și vor crea locuri de muncă, în timp ce adversarii politici critică măsurile drept costisitoare și nerealiste.
Nvidia a devenit prima companie din lume care a depășit capitalizarea bursieră de 5.000 de miliarde de dolari # Digi24.ro
Producătorul american de cipuri Nvidia a devenit, miercuri, prima companie din lume a cărei capitalizare bursieră a depăşit pragul simbolic de 5.000 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu Inteligenţa Artificială, transmit Reuters şi AFP.
Dominic Fritz: Este o coaliţie în care sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea privilegiilor. Mi-aș dori o viziune comună # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată.
Volodimir Zelenski l-a invitat pe Javier Milei în Ucraina, după victoria partidului președintelui argentinian în alegerile parlamentare # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o convorbire „cordială” cu președintele argentinian Javier Milei, felicitându-l pe acesta din urmă pentru succesul partidului său în recentele alegeri intermediare. Zelenski a anunțat că a profitat de ocazie pentru a-l invita pe Milei să facă o vizită în Ucraina, anunță The Independent.
Fost șef al Armatei Române: Reducerea prezenței militare americane ar trebui să ne trezească. E un duș rece pentru noi # Digi24.ro
Generalul cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei române, a declarat, într-un interviu acordat News.ro, că reducerea prezenţei militare americane, coroborată cu faptul că SUA n-au ambasador la Bucureşti, relevă retrogradarea României într-o zonă de dezinteres pentru Washington. „Evenimentul de astăzi ar trebui să ne trezească! E un duş rece pentru noi”, avertizează fostul pilot pe avion de vânătoare, care a condus SMG în perioada 2011-2015.
Probleme la Microsoft: sunt afectate site-uri și un operator de telefonie mobilă. Parlamentul Scoției și-a suspendat activitatea # Digi24.ro
Heathrow, NatWest și Minecraft se numără printre site-urile și serviciile care au întâmpinat probleme din cauza unei întreruperi a serviciilor Microsoft, relatează BBC.
Congresul SUA se opune deciziei de retragere a brigăzii rotative din România, „care pare a fi în contradicție” cu strategia lui Trump # Digi24.ro
Senatorul american Roger Wicker (republican de Mississippi), președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Senat, și deputatul Mike Rogers (republican de Alabama), președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților, au emis o declarație prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la anunțul Pentagonului de retragere a brigăzii rotative a SUA din România, „care pare a fi necoordonat și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo. Când și unde va avea loc înmormântarea # Digi24.ro
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău Ştefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă a unităţii medicale, dar nu au finalizat şi raportul medico-legal.
Prima întâlnire față în față a premierului japonez Sanae Takaichi cu Xi Jinping. Oficialii vor discuta la summitul din Coreea de Sud # Digi24.ro
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, şi preşedintele chinez Xi Jinping pregătesc primul lor summit, prevăzut să aibă loc vineri în Coreea de Sud, unde cei doi lideri vor participa la o reuniune regională, au afirmat miercuri surse guvernamentale japoneze citat de Kyodo.
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale” # Digi24.ro
Românca Anca Faur, care s-a căsătorit în ianuarie 2023 cu astronautul american Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani, potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook a astronautului.
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența condamnatului la proces # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis miercuri spre reexaminare Legea privind prezenţa condamnatului la proces, informează Administraţia Prezidenţială. Potrivit sesizării, având în vedere necorelarea dispoziţiilor din legea supusă reexaminării, se poate ajunge în situaţia în care instanţa nu consideră necesară aducerea la judecată a persoanei condamnate, iar aceasta să nu fie prezentă nici prin videoconferinţă - aspect contrar jurisprudenţei menţionate anterior.
Două noi contracte semnate pentru 105 km de drumuri de mare viteză. Termenele de finalizare # Digi24.ro
Două noi contracte pentru 105 kilometri de drumuri de mare viteză au fost semnate miercuri. Unul dintre ele va face legătura între Autostrada Moldovei și A2 - drumul expres Focșani-Brăila. Are un termen de finalizare de 3 ani și jumătate. Celălalt face parte din Autostrada Unirii, cea care leagă Moldova de Transilvania.
Pilula de a doua zi este disponibilă gratuit în farmaciile din Marea Britanie. În Japonia, deocamdată, s-a renunțat la rețetă # Digi24.ro
Femeile pot obţine pilula de a doua zi, în mod gratuit, direct din farmacii, în Anglia, începând de miercuri, relatează DPA/PA Media, scrie Agerpres.
Guvernul va decide până la finele lui noiembrie dacă va crește salariul minim. Executivul avertizează asupra riscurilor unei majorări # Digi24.ro
Guvernul va decide până la sfârșitul lunii noiembrie dacă salariul minim brut pe economie va fi majorat anul viitor, după consultările purtate cu partenerii sociali. Executivul avertizează că o eventuală creștere ar declanșa majorări în lanț pentru alte venituri și cheltuieli bugetare, pe care statul nu și le poate permite în 2026, și ar alimenta presiunile inflaționiste.
Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea în furtul bijuteriilor # Digi24.ro
Cei doi suspecți arestați în legătură cu jaful de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea lor în furtul bijuteriilor. Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a dezvăluit această informație în cadrul unei conferințe de presă miercuri, relatează Sky News.
Oana Gheorghiu va fi vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul. Depunerea jurâmântului, joi dimineață # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat iercuri decretul de numire în funcția de vicdeprim-ministru a Oanei Clara Gheorghiu, anunță Administrația prezidențială. Decretul a fost trimis miercuri după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.
