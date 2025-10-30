16:10

Primăria Capitalei a informat că a fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgență pentru locatarii care locuiau în blocul din Rahova unde a avut loc explozia. Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii. […] Articolul Peste 140 de familii din blocul din Rahova distrus de explozie locuiesc și azi în camere de hotel, cu bani de la PMB. Pentru alte 37 s-au găsit chirii apare prima dată în B365.